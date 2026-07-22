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«Топ Ган: Мэверик» и «Война миров Z» получат продолжение

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Кинокомпания Paramount подтвердила на CinemaCon, что запустила в разработку третью часть «Топ Гана» с Томом Крузом, а также сиквел боевика «Война миров Z» о зомби-апокалипсисе.

Сценарий «Топ Гана 3» уже в работе. Как и сообщали СМИ ранее, им занимается Эрен Крюгер, один из авторов «Мэверика». Подробности сюжета не раскрывают, однако Круз снова исполнит роль пилота Питера Митчелла. Вернутся ли к своим ролям другие актеры, например, Глен Пауэлл или Майлз Теллер, неизвестно.

Джерри Брукхаймер, продюсировавший предыдущие два фильма, поработает и над третьей частью. Кто выступит постановщиком, пока не объявили, поэтому неясно, вернется ли в режиссерское кресло Джозеф Косински, снявший «Мэверика», «F1» и «Трон: Наследие».

Деталями о продолжении «Войны миров Z» в Paramount пока что не делятся. Кто занят проектом и когда намерены начать съемки, неизвестно. Сиквелы вышедшего в 2013 году боевика планируют уже давно. В 2017-м поставить вторую картину по франшизе собирался Дэвид Финчер, но в конце концов фильм отменили.

Источник: Deadline

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