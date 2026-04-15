Фильм-приквел «Игры престолов» получил название «Завоевание Эйегона»

На выставке CinemaCon руководители Warner Bros. подтвердили, что работают над первым полнометражным фильмом во вселенной «Игры престолов».

Картина получила и рабочее название — «Завоевание Эйегона». Действие развернется примерно за 300 лет до событий оригинального сериала, а в центре повествования будет король Эйегон I Таргариен. Кино посвятят тому, как он впервые объединил земли Вестероса, основал Королевскую Гавань и приказал выковать Железный трон из оружия своих павших противников.

Историю Эйегона I впервые рассказал автор «Песни Льда и Пламени» Джордж Р. Р. Мартин в отдельных главах книги «Пламя и кровь». Сценарием фильма занимается Бо Уиллимон, создатель «Карточного домика», также работавший над «Андором» и «Мартовскими идами».

В разработке у WB находился и сериал об Эйегоне I, а над сценарием работал Маттсон Томлин («Терминатор Зеро») Однако, судя по всему, студия намерена запустить в производство именно киноверсию.

Пока что у фильма нет даже приблизительной даты релиза. Ни режиссер, ни актерский состав на данный момент тоже не заявлены.

Источник: Variety