Вышел трейлер «Голодных игр: Рассвета жатвы»

Кинокомпания Lionsgate опубликовала первый полноценный трейлер «Голодных игр: Рассвета жатвы».

Действие фильма развернется за 24 года до событий первого фильма серии и после «Баллады о змеях и певчих птицах». В центре сюжета — 50-е игры, в которых правила жесткого соревнования изменили, увеличив число участников. Среди них будет и юный Хеймитч Эбернети, будущий наставник Китнисс Эвердин.

Главные роли в приквеле исполнили в том числе Джозеф Зада, Майя Хоук, Эль Фаннинг, Джесси Племонс и Рэйф Файнс. А Дженнифер Лоуренс и Джош Хатчерсон вновь сыграли Китнисс и Пита. А режиссером картины выступил Фрэнсис Лоуренс, который поставил практически все фильмы по «Голодным играм».

«Рассвет жатвы», основанный на одноименном романе Сьюзен Коллинз, выйдет и в российский прокат. Релиз фильма в РФ намечен на 19 ноября.