Появились новые кадры из «Голодных игр: Рассвета Жатвы»

Lionsgate опубликовала ролик с яркими моментами из предыдущих частей «Голодных игр». В нем показали и новые кадры из «Рассвета Жатвы», в том числе Кирана Калкина в образе Цезаря Фликермана.

Фильм основан на книге «Рассвет Жатвы» Сьюзен Коллинз. События происходят во времена 50-х Голодных игр, в которых участвовал молодой Хеймитч Эбернети. Его сыграл Джозеф Зада.

Эль Фаннинг снялась в роли Эффи Тринкет, Джесси Племонс воплотил образ Плутарха Хэвенсби, а Майя Хоук — Вайресс. В актерский состав среди прочих вошли Рэйф Файнс, Маккенна Грейс, Келвин Харрисон мл. и Лили Тейлор.

Дженнифер Лоуренс и Джош Хатчерсон также появится в новых «Голодных играх». Журналисты предполагают, что они сыграли Китнисс Эвердин и Пита Мелларка в сцене из будущего.

«Голодные игры: Рассвет Жатвы» выпустят в российский прокат одновременно с мировым релизом — 19 ноября 2026 года.