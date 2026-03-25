На пост режиссера нового «Основного инстинкта» рассматривается Эмиральд Феннел

Эмиральд Феннел, снявшая «Солтберн» и «Грозовой перевал», ведет переговоры на пост режиссера перезапуска «Основного инстинкта».

Об этом рассказал сценарист оригинального фильма Джо Эстерхаз. Он одобрил такой выбор и поделился, что почти закончил сценарий перезапуска. По его словам, в новой истории будут элементы сверхъестественного.

О перезапуске «Основного инстинкта» стало известно летом 2025 года. Новый фильм выпустит Amazon MGM. Кто исполнит главные роли, пока неизвестно.

Обновление: Эмиральд Феннел не участвует в работе над перезапуском «Основного инстинкта», заявил представитель постановщицы. «[Заявление Джо Эстерхаза] не соответствует действительности. Эмиральд Феннел никоим образом не вовлечена в производство», — сообщил он в ответ на запрос Variety.

Источник: The Guardian

