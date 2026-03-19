HBO выпустил первый тизер сериала по «Гарри Поттеру»

Warner Bros. и HBO представили дебютный тизер сериала по книгам о Гарри Поттере. Каждый сезон будет адаптацией отдельного романа, поэтому в центре сюжета первого будут события «Гарри Поттера и философского камня».

На роль Гарри в сериале взяли Доминика Маклафлина, а его одноклассников и ближайших друзей Гермиону Грейнджер и Рона Уизли играют Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут.

Кроме того, в новой экранизации появятся Джон Литгоу (Альбус Дамблдор), Ник Фрост (Хагрид), Джанет Мактир (Минерва МакГонагалл) и Паапа Эссьеду (Северус Снейп).

Шоураннером выступает Франческа Гардинер, известная по работе над «Наследниками» и «Убивая Еву». Режиссером нескольких серий первого сезона выступает Марк Майлод, ранее снимавший эпизоды «Игры престолов», «Бесстыжих», «Наследников» и множества других сериалов.

Новая экранизация «Гарри Поттера» начнет выходить 25 декабря, в католическое Рождество, на HBO Max.

