Все победители премии «Ника»: лучший фильм — «Ветер»

В Москве прошла церемония вручения премии «Ника», ведущей национальной кинонаграды наряду с «Золотым орлом». Она вручается с 1988 года, а отвечает за «Нику» Российская академия кинематографических искусств и ее президент Андрей Кончаловский.

Главную награду неожиданно забрали не прокатные блокбастеры, а фильм «Ветер» — тонкая фестивальная драма Сергея Члиянца по сценарию Луцыка и Саморядова (академики также отметили их за сценарий). «Ветер» еще не был в широком прокате. Больше всего призов получили «Ветер» и мюзикл «Пророк. История Александра Пушкина» — четыре статуэтки. Константин Хабенский удостоился «Ники» за выдающуюся роль в драмеди «Здесь был Юра», где сыграл героя с ментальными особенностями и не произнес ни одного слова за весь фильм. А режиссерскую награду забрал Бакур Бакурадзе второй год подряд: в 2025-м за «Снег в моем дворе», в 2026-м — за «Лермонтова».

Посмертно премию получил Игорь Золотовицкий: актера и бывшего ректора МХАТ (его избрали на эту должность в 2013-м) наградили за вклад в образование. Специальный приз «Честь и достоинство» вручили режиссеру Алле Суриковой («Человек с бульвара Капуцинов», «Хочу в тюрьму»).

С прошлого года на премии ввели награду «Лучший сериал». В 2025-м ее получил «Плевако» (Premier), а сейчас — «Хроники русской революции» (START) Андрея Кончаловского. За победу также боролись «Аутсорс» (Okko), «Константинополь» (Иви), «Дыши» (Okko), «Бар "Один звонок"» (КИОН) и «Подслушано в Рыбинске» (Premier, START).

