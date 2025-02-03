Кинопоиск
Фестивали и премии

Все победители премии «Ника»: лучший фильм — «Ветер»

Обсудить0

В Москве прошла церемония вручения премии «Ника», ведущей национальной кинонаграды наряду с «Золотым орлом». Она вручается с 1988 года, а отвечает за «Нику» Российская академия кинематографических искусств и ее президент Андрей Кончаловский

Главную награду неожиданно забрали не прокатные блокбастеры, а фильм «Ветер» — тонкая фестивальная драма Сергея Члиянца по сценарию Луцыка и Саморядова (академики также отметили их за сценарий). «Ветер» еще не был в широком прокате. Больше всего призов получили «Ветер» и мюзикл «Пророк. История Александра Пушкина» — четыре статуэтки. Константин Хабенский удостоился «Ники» за выдающуюся роль в драмеди «Здесь был Юра», где сыграл героя с ментальными особенностями и не произнес ни одного слова за весь фильм. А режиссерскую награду забрал Бакур Бакурадзе второй год подряд: в 2025-м за «Снег в моем дворе», в 2026-м — за «Лермонтова».  

Посмертно премию получил Игорь Золотовицкий: актера и бывшего ректора МХАТ (его избрали на эту должность в 2013-м) наградили за вклад в образование. Специальный приз «Честь и достоинство» вручили режиссеру Алле Суриковой («Человек с бульвара Капуцинов», «Хочу в тюрьму»).

С прошлого года на премии ввели награду «Лучший сериал». В 2025-м ее получил «Плевако» (Premier), а сейчас — «Хроники русской революции» (START) Андрея Кончаловского. За победу также боролись «Аутсорс» (Okko), «Константинополь» (Иви), «Дыши» (Okko), «Бар "Один звонок"» (КИОН) и «Подслушано в Рыбинске» (Premier, START).

Вот как распределились статуэтки в этом году.

Лучший игровой фильм

Лучшая режиссерская работа

Лучшая мужская роль

Лучшая женская роль

Лучшая мужская роль второго плана

Лучшая женская роль второго плана

Открытие года

Лучший сериал

Лучший анимационный фильм

Лучший неигровой фильм

Лучшая сценарная работа

Лучшая операторская работа

Лучшая музыка к фильму

Лучшая работа художника по костюмам

Лучшая работа художника

Лучшая работа звукорежиссера

Лучшая работа режиссера монтажа

Автор: Лиза Кузнецова

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

3 февраля 202518
30 января22
12 марта4
16 января25

Главное сегодня

Вчера4
Вчера0
20 марта1
21 марта7
19 марта9
Вчера0
Вчера2
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации