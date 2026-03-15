Первый трейлер третьей «Дюны» Дени Вильнева

Warner Bros. выпустила первый трейлер новой «Дюны», которая завершит кинотрилогию Дени Вильнева по книгам Фрэнка Герберта. Фильм основан на романе «Мессия Дюны». По сюжету Пол Атрейдес, ставший императором, сталкивается с заговором Бене Гессерит и Космической гильдии.

К своим ролям в продолжении вернулись в том числе Тимоти Шаламе, Зендея, Флоренс Пью, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем и Джейсон Момоа. В фильме также появятся Лето II и Ганима, дети Пола Атрейдеса. Их сыграли Накоа-Вульф Момоа и Ида Брук. А роль злодея, тлейлаксианца Сайтейла, исполнил Роберт Паттинсон.

В зарубежный прокат «Дюна: Часть третья» выйдет 18 декабря.