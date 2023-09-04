«One Piece. Большой куш», 2-й сезон: резино-резиновый обзор продолжения успешной адаптации культовой манги

10 марта на Netflix вышел второй сезон сериала «One Piece. Большой куш» с подзаголовком «На Гранд Лайн» — продолжение игровой адаптации самой продаваемой манги в мире, где пираты всех мастей охотятся за великим сокровищем. Рассказываем, какими получились новые эпизоды, чем они восхищают, а что можно было и улучшить.

Что было в предыдущем сезоне

Иньяки Годой

«Богатство, слава и власть… Король пиратов Голд Роджер (Майкл Дорман) сумел покорить эти вершины». Однако вице-адмирал морского дозора Гарп (Винсент Риган) поймал прославленного преступника и устроил ему показательную казнь в надежде продемонстрировать обществу силу закона. Но все пошло не совсем по плану, и слова, которые Роджер сказал перед смертью, произвели настоящий фурор во всем мире. Где-то на островах Гранд Лайна он спрятал сокровище Ван-Пис, поэтому толпы людей ринулись в море на поиски. Так наступила Великая эра пиратов.

Спустя многие годы Ван-Пис до сих пор не найден, а значит, мечта парнишки Манки Д. Луффи (Иньяки Годой) отыскать сокровище и стать Королем пиратов вполне может сбыться. Движимый невероятным энтузиазмом и безграничной жаждой приключений, он выходит в море и постепенно обзаводится верными соратниками. В первом сезоне к нему в команду присоединяются охотник на пиратов, владеющий стилем трех мечей, Ророноа Зоро (Макэню), слегка трусливый снайпер-врунишка Усопп (Джейкоб Гибсон), искусный кок Санджи (Таз Скайлар) и прирожденный штурман Нами (Эмили Радд). У каждого соратника Луффи тоже есть великая мечта, за которой они клянутся следовать, несмотря ни на что.

О чем это Прежде чем отправиться на Гранд Лайн, Мугиварам нужно пополнить запасы и совершить пару покупок, поэтому они решают сделать остановку в Логтауне — городе, где родился и был казнен Король пиратов (естественно, Луффи хочет посетить знаковый эшафот). На острове как раз проходит праздник, а улицы украшены в честь годовщины показательной экзекуции. В эти дни сюда нередко стягиваются морские разбойники, и охрана усиливается — народ может быть спокоен под защитой капитана Смокера (Каллум Керр). По прибытии пираты Соломенной Шляпы разделяются, чтобы быстрее завершить дела. Зоро отправляется покупать мечи, сломанные после дуэли с Михоуком (Стивен Джон Уорд); Нами и Усопп решают просто заняться шопингом, а Санджи и Луффи назначены ответственными за пополнение съестных припасов. Неугомонный капитан не может дождаться момента, когда увидит легендарное место казни, поэтому отделяется от кока в поисках достопримечательности. Правда, там его поджидают уже знакомый клоун Багги (Джефф Уорд) и исхудавшая Альвида (Илайя Изорелис Паулино), которые хотят казнить своего обидчика. Однако вряд ли у них получится стать серьезной преградой, ведь героев ждут новые соратники и Гранд Лайн, где в последнее время сильно активизировалась загадочная преступная организация Барок Воркс.

Кто это сделал

Сериал основан на культовой одноименной манге Эйитиро Оды, выходящей в журнале Weekly Shonen Jump почти 30 лет, с 1997 года. За это время автор выпустил 1176 глав (на момент написания материала), которые издательство продолжает объединять в тома-танкобоны (сейчас их 114). В начале месяца бумажный тираж произведения преодолел отметку в 600 миллионов копий, что делает его не только самой продаваемой мангой, но и самой продаваемой комикс-серией в мире наряду с «Суперменом». Велика вероятность, что к концу истории (а он, судя по всему, уже не так далек, как кажется) One Piece станет абсолютным рекордсменом.

Также у истории есть популярная аниме-адаптация, выпускаемая с 1999 года и насчитывающая 1155 серий (на момент написания материала). Создатели сериала Netflix под чутким присмотром самого Эйитиро Оды, который числится исполнительным продюсером, регулярно опираются не только на первоисточник, но и на экранизацию. Новый сезон лайв-экшена в большинстве своем делала та же команда, что и прошлые серии. В кресле шоураннера по-прежнему сидит Мэтт Оуэнс («Агенты „Щ.И.Т.“», «Люк Кейдж»), написавший сценарий к некоторым эпизодам.

В первом сезоне шоураннером также был Стивен Маеда («Остаться в живых», «Обмани меня»), но в продолжении он отошел на роль исполнительного продюсера, и его заменил Джо Трач («Лемони Сникет: 33 несчастья», «Перси Джексон и Олимпийцы»). Среди режиссеров вновь числятся Эмма Салливан («Доктор Кто») и Джозеф Владыка («Полиция Токио», «Нарко»), а присоединились к ним Лукас Эттлин («Сорвиголова») и Кристоф Шреве («Борджиа», «Мистер Робот»). За шикарное музыкальное сопровождение, как и в прошлый раз, отвечали Соня Белоусова и Джиона Остинелли (именно они создавали мелодии к «Ведьмаку», в частности к мемной песне про чеканную монету).

Основной актерский состав вернулся к своим ролям, свежих имен тоже полно: Лера Абова («Анна») исполнила роль Нико Робин, Чаритхра Чандран («Бриджертоны») сыграла принцессу Виви, а Кэти Сагал («Сыны анархии») перевоплотилась в докторшу Куреху (Джейми Ли Кёртис в этом образе осталась несбыточной мечтой как для фанатов, так и для самой актрисы). Не знакомым с первоисточником зрителям имена этих персонажей ничего не дают, но целевой аудитории каст был крайне важен. Среди более известных лиц к сериалу присоединились Давид Дастмалчян («Дюна», «Отряд самоубийц: Миссия навылет») и Джо Манганьелло («Супер Майк», «Лига справедливости Зака Снайдера»), исполнившие Мистера 3 и Мистера 0 — агента и главу преступной организации Барок Воркс.

Как это выглядит

Давид Дастмалчян

По-прежнему театрально, абсурдно и немного карикатурно, но в этом и заключается прелесть адаптации. К ней не стоит относиться излишне серьезно и требовать масштабов супергеройских блокбастеров с раздутым бюджетом. Мир «Ван-Пис» полнится странными, слегка безумными и необычными персонажами. Среди обладателей пафосных образов и крутых способностей дьявольского плода вроде Смокера с его Моку Моку но Ми или Робин с ее Хана Хана но Ми чаще всего встречаются люди (и не только), похожие на Мистера 5, взрывающего свои козявки, или Мистера 3 с характерной цифрой из волос на макушке. Фантазия Оды безгранична на фриков, отсюда и появились все эти нелепые прически, экстравагантные элементы одежды, причудливые острова и неординарные способности.

Невооруженным взглядом заметны огромная любовь создателей к первоисточнику и пристальный взгляд самого мангаки. Netflix взял успешный первый сезон и улучшил его, выделив больше денег и доверия. Несмотря на шероховатости CGI-графики и ограничения по бюджету на декорации и массовку (вероятно, даже у столь богатого стриминга нет нужной горы финансов), атмосфера произведения передана максимально точно. Пусть местами сериал выглядит как продукт из 2000–2010-х, когда масштаб идеи у фэнтези-историй нередко превышал ресурсы и технологии, сильный сценарий и персонажи вытягивают любые недостатки.

Причем экранизация все так же универсальна и отлично балансирует между привлечением новой аудитории и заигрыванием с фанатами. Для первых практически каждый этап приключения разжевывает детали лора, а вторые могут утонуть в пасхалках, раскиданных по всему сезону. Например, в первом эпизоде во время одного из сражений на стене мелькает плакат Педро, который появится в аниме только после 750-й серии. В этом же эпизоде Санджи покупает синего слоновьего тунца, а Усопп приобретает очки-гогглы, что отсылает к филлерам внутри арки Логтауна.

При этом из-за масштаба истории в первоисточнике для игровой адаптации сюжет приходится спрессовывать, сглаживать и перекраивать. Некоторые арки от этого что-то теряют, а какие-то события происходят раньше положенного. Так, в первом сезоне герои внезапно узнали, что Гарп — дедушка Луффи, а здесь в самом начале выясняется, что у Роджера был сын (оба момента в оригинале случаются сильно позже). К тому же зрителям впервые показывают музыканта Брука, которого настоятельно рекомендуется запомнить.

Практически очевидно, что Netflix при всем желании не охватит все арки полностью и сериал завершится как-то иначе, нежели манга и аниме. Но у него есть преимущество использовать многие важные элементы прямо сейчас и при этом логически включать их в повествование. Например, великаны уже обмолвились о боге Солнца Нике, готовя почву к Эльбафу, хотя до него еще далеко (эта арка сейчас в самом разгаре в манге). Создатели активно пытаются бить в две цели, и зачастую у них отлично получается, а когда довольны разные части аудитории, это дорогого стоит.

Что говорят критики и зрители

Лера Абова

Критики в восторге от продолжения сериала. На Rotten Tomatoes у второго сезона нет ни одной отрицательной рецензии, а рейтинг «свежести» составляет идеальные 100% при 26 отзывах (у первого сезона — 86% при 63 рецензиях). Журналист ComicBook отмечает, что новые эпизоды получились «гораздо масштабнее и развернутее, чем фанаты видели раньше, а успех первого сезона вселил в создателей уверенность, которую они используют для чудесной экранизации». Солидарны с тезисами и на GamesRadar+: «Несмотря на некоторые незначительные недостатки, трудно представить лучшую версию One Piece в формате игрового кино. Это редкая адаптация, которая оправдывает свое существование за пределами анимации благодаря необычайной преданности исходному материалу и средствам, позволившим это осуществить».

Хотя полностью удовлетворены остались не все. Рецензенту TV Guide не понравился первый сезон, который «был ужасен и мучителен», а в продолжении многие проблемы не были решены. Однако, несмотря на «отвратительные парики и плоскую графику», второй сезон стал «настоящим началом приключения, где передаются странности и теплота исходного материала как в хорошем, так и в плохом смысле». При этом фанатская аудитория удовлетворена результатом работы команды сериала: на Кинопоиске на момент написания материала у проекта средняя оценка 8,0, на IMDb — 8,3, а отдельные эпизоды оценены выше 9 баллов (у седьмой серии с историей Чоппера — 9,6/10). На Rotten Tomatoes зрительский рейтинг составляет 96%, что тоже подтверждает восторги от адаптации.

Вердикт

«One Piece. Большой куш» по-прежнему остается отличной адаптацией аниме и манги и яркой звездой светит похожим проектам. После такого потрясающего сериала хочется верить и в успех недавно анонсированного «Самурая Чамплу», и в другие потенциальные экранизации. Netflix достиг практически идеального баланса между абсурдом первоисточника и массовостью стриминговых проектов. Уже сейчас в шоу проклевываются серьезные темы, на которые произведение не устает говорить с аудиторией, а масштаб приключения регулярно растет. Чего только стоят упомянутая «Воля Д.» и годами зреющая в мире революция, чьим лидером выступает таинственный Драгон. Третий сезон подтвержден и находится в активной стадии разработки, а значит, можно смело ждать еще более авантюрных историй и приятных деталей (особенно интересно было видеть косвенное подтверждение фанатской теории, что вранье Усоппа сбывается). Сериал далеко не идеален в плане визуала, а некоторые актеры не могут на сто процентов попасть в образ, зато в нового члена команды Тони Тони Чоппера невозможно не влюбиться. Уверен, его душераздирающая история разобьет немало зрительских сердец (кому-то уже в третий раз). В паруса проекта явно дует попутный ветер, поэтому пусть так будет и дальше.

Автор: Евгений Белоусов (@evgeny_bel)