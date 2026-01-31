Новости недели: «Король Конан» и Кейт Уинслет в новом «Властелине колец»

Квентин Тарантино плотно занялся своей пьесой и театром, вышли трейлеры новых фильмов Гая Ричи и Стивена Спилберга, по «Самураю Чамплу» анонсировали сериал — это лишь часть важных новостей кино за неделю. Собрали самое главное в дайджесте.

Трейлеры недели

Вышел первый трейлер «Грязных денег», криминального боевика Гая Ричи, в котором главные роли сыграли Генри Кавилл, Джейк Джилленхол и Эйса Гонсалес. В центре сюжета оперативники Сид и Бронко и их командующая Рэйчел, которым нужно разобраться с магнатом, присвоившим миллиард долларов. «Грязные деньги» сняли при участии Плюс Студии, а Кинопоиск выступит цифровым дистрибьютором ленты в РФ. В российский прокат фильм выйдет в мае 2026 года.

Apple выпустила трейлер «У Марго проблемы с деньгами» — сериала с Эль Фаннинг в роли матери-одиночки, из-за финансовых проблем решившей завести профиль на OnlyFans. Родителей главной героини сыграли Мишель Пфайффер и Ник Офферман, в актерский состав также вошла Николь Кидман. Сериал начнет выходить 15 апреля на Apple TV.

Появился дебютный трейлер «Девятой планеты» с Юрой Борисовым и Ириной Старшенбаум в главных ролях. По сюжету автомеханик Дима Хруст после несчастного случая вспоминает о службе на другой планете и о своей возлюбленной Полине и решает докопаться до истины. Роли в фильме также исполнили Алексей Серебряков, Константин Белошапка и Максим Емельянов, а режиссером выступил Николай Рыбников («Чекаго»). В прокат «Девятая планета» выйдет 24 сентября.

Universal опубликовала полноценный трейлер «Дня разоблачения» — нового фильма Стивена Спилберга об инопланетянах. Центральный герой, которого сыграл Джош О'Коннор, получает доказательства прибытия на Землю пришельцев и собирается раскрыть их существование всему человечеству. «День разоблачения» выйдет в зарубежный прокат 12 июня.

Premier представил тизер сериала «Дубровский. Русский Зорро» — вольного продолжения романа А. С. Пушкина. По сюжету Владимир Дубровский возвращается из Калифорнии в Россию, притворяясь мексиканским мстителем в маске. Теперь он намерен вернуть родовое имение и расследовать череду убийств. Главные роли исполнили Олег Гаас и Марина Ворожищева, а выпустят сериал на Premier и ТВ-3 до конца года.

«Это мы ждем» недели

«Конан-варвар» (1982)

В работе «Король Конан», новый фильм о Конане-варваре. Его сценаристом и постановщиком выступит Кристофер Маккуорри, режиссер четырех частей «Миссия: невыполнима». Об этом рассказал Арнольд Шварценеггер, который должен вернуться к роли Конана, а затем информацию подтвердили источники Deadline. По словам актера, по сюжету Конан в течение 40 лет был королем, после чего был изгнан, но вернулся. Фильм, как утверждает Шварценеггер, разрабатывают с учетом его возраста и физических возможностей. Актер также сообщил, что обсуждал возможное возвращение к роли Датча в новом «Хищнике», и рассказал о планах на «Коммандос 2».

«Рик и Морти» вернутся с девятым сезоном 24 мая, объявил Adult Swim, показав первые кадры. Подробности сюжета авторы не раскрыли, но пошутили, что никакого ИИ-слопа в продолжении не будет — только органический. «Рика и Морти» ранее продлили до 12-го сезона.

«Самурай Чамплу»

По «Самураю Чамплу» снимут игровой сериал. Работа над ним пока на ранней стадии, в ней будет участвовать создатель оригинального аниме Синъитиро Ватанабэ. Производством занимается Tomorrow Studios, выпустившая «One Piece. Большой куш» и сериал по «Ковбою Бибопу».

Кастинг недели

Кейт Уинслет сыграет в «Охоте за Голлумом», новом фильме по «Властелину колец». Ее героиня, согласно источникам, будет одним из центральных женских персонажей истории. По неподтвержденной информации, актриса исполнит роль бабушки хоббита Смеагола, ставшего впоследствии Голлумом. Режиссером фильма выступит Энди Серкис, который также вновь сыграет Голлума, а к ролям Фродо и Гэндальфа должны вернуться Элайджа Вуд и Иэн Маккеллен. «Властелин колец: Охота за Голлумом» выйдет в 2027 году, съемки начнутся уже в этом мае.

Билли Айлиш готовится дебютировать в полнометражном кино в экранизации романа «Под стеклянным колпаком». Певица уже завершает переговоры о съемках. Ожидается, что она исполнит главную роль. «Под стеклянным колпаком» — полуавтобиографическая книга Сильвии Плат о молодой журналистке и ее борьбе с депрессией. Адаптацию снимет Сара Полли, ранее получившая «Оскар» за фильм «Говорят женщины».

«Стоп! Снято» недели

Дженсен Эклс Мэйсон Дай

Дженсен Эклс рассказал, что съемки спин-оффа «Пацанов» под названием «Восход корпорации Vought» подошли к концу. Актер в нем вернулся к роли Солдатика, который будет одним из центральных персонажей. Появится в сериале и Гроза, ее вновь сыграла Ая Кэш. Речь пойдет о расследовании убийства в 1950-х, которым займутся первые суперы. Дата выхода «Восхода корпорации Vought» пока не называется.

Эксперимент недели

Квентин Тарантино в начале 2027 года займется театральной постановкой по своей пьесе «The Popinjay Cavalier». Согласно описанию, это буйная плутовская комедия, события которой происходят в Европе 1830-х. Актерский состав пока не сформирован, премьера должна состояться в одном из театров Вест-Энда в Лондоне. Ранее режиссер заявлял, что если постановка станет хитом, то он готов снять по ней свой последний фильм.

Автор: Александр Омолоев

Фото: Mark Cuthbert / UK Press via Getty Images