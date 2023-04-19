Новости недели: «Очень страшное кино 6» и лица сериала по Life is Strange

Кинопоиск
HBO пополнил актерские составы новых сезонов «Рыцаря Семи Королевств» и «Белого лотоса», Сарик Андреасян нашел актрису на роль Наташи Ростовой в «Войне и мире», а мы вновь собрали самые важные новости кино за неделю. И трейлеры самых ожидаемых новинок — от финала «Пацанов» до новой «Грызни».

Трейлеры недели

Вышел первый трейлер «Очень страшного кино 6». В продолжении Синди, Бренда, Мелкий и другие герои серии вновь сталкиваются с убийцей в маске, а сам фильм, как и прошлые части, пародирует известные хорроры. Уже в трейлере можно увидеть, например, отсылки к «Грешникам» и «Субстанции», «Прочь» и «Ужасающему». Над фильмом работали братья Уайанс — Марлон, Кинен Айвори и Шон, — а роли Синди и Бренды вновь исполнили Анна Фэрис и Реджина Холл. «Очень страшное кино 6» выйдет в зарубежный прокат 5 июня.

Amazon выпустила финальный трейлер заключительного сезона «Пацанов». Хоумлендер в нем решает стать бессмертным и пробуждает Солдатика, чтобы уничтожить отряд Билли Бутчера. К роли Солдатика вернулся Дженсен Эклс, а новых героев сыграли в том числе Джаред Падалеки и Миша Коллинз, снимавшиеся с ним в «Сверхъестественном». Последний сезон «Пацанов» стартует 8 апреля на Prime Video.

HBO Max представил дебютный тизер «Фонарей» — сериала DC о Зеленых Фонарях. В центре сюжета — опытный супергерой Хэл Джордан и его ученик Джон Стюарт, которые расследуют убийство в небольшом городе в Небраске. Главные роли исполнили Кайл Чендлер и Аарон Пьер. Шоураннером выступил Крис Манди («Озарк»), который также работал над сценарием вместе с Томом Кингом и Дэймоном Линделофом. «Фонари» начнут выходить в августе.

Netflix опубликовал тизер второго сезона «Грызни» — одного из самых титулованных сериалов 2023 года. Поскольку это антология, новая часть напрямую не связана с предыдущей. Речь во втором сезоне идет о молодоженах Остине и Эшли, которые становятся свидетелями серьезной ссоры между их начальником Джошуа и его супругой и решают использовать это в своих целях. В актерский состав вошли Кейли Спейни и Чарльз Мелтон, Оскар Айзек и Кэри Маллиган, Сон Кан-хо и Юн Ё-джон. Шоураннером вновь стал Ли Сон-джин. Все восемь серий нового сезона «Грызни» выйдут 16 апреля.

Кастинг недели

Полина Гухман

Наташу Ростову в «Войне и мире» Сарика Андреасяна сыграет Полина Гухман. Ранее объявили, что роль Андрея Болконского в экранизации исполнит Станислав Бондаренко («Большое небо»), Анатоля Курагина — Матвей Лыков, а Николая Ростова — Александр Метёлкин. Фильм по роману-эпопее Льва Толстого выйдет в прокат 18 февраля 2027 года.

На роль Красной Вдовы во втором сезоне «Рыцаря Семи Королевств» взяли Люси Бойнтон, подтвердили в HBO. Создатели сериала также сообщили, что сира Бенниса сыграет Бабу Сизей («Чужой: Земля»), а сира Юстаса Осгрея — Питер Муллан («Боевой конь»). Продолжение сериала во вселенной «Игры престолов» будет основано на повести «Присяжный рыцарь», а выпустить его должны в 2027 году.

Венсан Кассель присоединился к съемкам четвертого сезона «Белого лотоса». Вместе с ним к актерскому составу примкнули Корантен Фила и Надя Терешкевич («Мое преступление»). Ранее в HBO рассказали, что в новом сезоне также сыграют Хелена Бонем Картер, Александр Людвиг, Стив Куган, Крис Мессина. События будут происходить во Франции, в роскошном отеле в Сен-Тропе. Дата выхода четвертого сезона не уточняется.

В сериале по видеоигре Life is Strange роль Макс исполнит театральная актриса Татум Грейс Хопкинс, а Хлои — Мейси Стелла («Моя старая задница»). Как и в оригинале, в экранизации речь пойдет о том, как девушка по имени Макс Колфилд обнаруживает, что способна управлять временем, и спасает свою давнюю подругу Хлою. Шоураннером и сценаристом стала Чарли Ковелл, работавшая над «Концом ***го мира». Сериал по Life is Strange выйдет на Prime Video.

«Это мы ждем» недели

Бо Уиллимон

Фильмом во вселенной «Игры престолов» занимается сценарист «Карточного домика» и «Андора» Бо Уиллимон. В центре сюжета будет король Эйегон I Таргариен по прозвищу Завоеватель, который покорил шесть из семи королевств Вестероса и основал Королевскую Гавань. Действие развернется примерно за 300 лет до показанных в «Игре престолов» событий. Предполагается, что фильм будет блокбастером, по масштабу сопоставимым с «Дюной» Дени Вильнёва. Даты выхода и даже начала съемок у него пока нет.

У «Дикого робота» будет сиквел, который снимут Трой Квон («Нимона») и Хайди Джо Гилберт, работавшая над первым мультфильмом. Продолжение получило название «Спасение дикого робота» (The Wild Robot Escapes). Анимационный фильм будет основан на второй книге трилогии Питера Брауна, в которой Роз и Яркоклювик пытаются сбежать с молочной фермы и вернуться на остров. Режиссер первого «Дикого робота» Крис Сандерс напишет сценарий для второй части.

Пятый сезон сериала «Папины дочки. Новые» стартует на СТС и START этой весной. По сюжету Даша возвращается к семье спустя два года, но в ее отсутствие дочери стали самостоятельнее, а Веник отвык от жизни с женой. Между тем Галина Сергеевна и Боря тоже учатся быть родителями. Съемки продолжения комедийного сериала уже завершились. К своим ролям вернулись Анастасия Сиваева, Филипп Бледный, Андрей Леонов и Нонна Гришаева.

Кадровые перестановки недели

Николай Буц

Новым руководителем Кинопоиска станет Николай Буц, ранее занимавший пост директора по контенту. Он сменит Александра Дунаевского, который возглавит направление персональных ИИ-продуктов Плюса и Фантеха. Николай Буц вступит в должность гендиректора уже в марте. На позиции главы Кинопоиска по контенту он работал с 2021 года, под его руководством появились витрины START, Амедиатеки, ТНТ, НТВ, Первого канала и «Смотрим». Контентную стратегию Кинопоиска после него будет развивать Ольга Рыбакова, которая прежде занималась лицензированием видеоконтента в Фантехе Яндекса. Александр Дунаевский в новой должности сосредоточится на развитии технологий ИИ и их внедрении в развлекательные сервисы Яндекса.

«Галя, у нас отмена!» недели

«Момент», фильм студии A24 с певицей Charli XCX в главной роли, не выйдет в российский прокат. Как отметили в кинокомпании «Русский репортаж», которая выступала дистрибьютором на территории РФ, релиз не состоится по независящим от нее причинам. Charli XCX сыграла в «Моменте» саму себя во время подготовки к туру, посвященному альбому «brat». Фильм показывали на фестивале «Сандэнс» и на Берлинале.

Не выпустят в российский прокат и «Нюрнберг» Джеймса Вандербилта. Министерство культуры РФ отказалось выдавать фильму прокатное удостоверение, сославшись на «иные определенные федеральными законами случаи», рассказали прокатчики из World Pictures. Глава кинокомпании Сергей Щербинин заявил: «World Pictures готова организовать показ фильма на любом, в том числе правительственном уровне, чтобы было вынесено обоснованное решение показывать его российскому зрителю или нет». Фильм о суде над нацистскими преступниками, в котором Рассел Кроу сыграл Германа Геринга, в России планировали выпустить 19 марта.

Успех недели

Питера Джексона наградят за вклад в кино. На открытии Каннского фестиваля в 2026 году ему вручат почетную «Золотую пальмовую ветвь». Как отметили организаторы смотра, Джексон — режиссер безграничной творческой силы и изобретательности, сделавший жанр героического фэнтези в кино престижным и преобразивший Голливуд.

Больше новостей читайте в Telegram-каналах «Кинопоиск | Новости» и «Кинопоиск | Индустрия».

Автор: Александр Омолоев

Фото: Amy Sussman / Getty Images, Francois Durand / Getty Images

