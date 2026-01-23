Новости недели: «Властелины вселенной», «Триггер 4» и сериал про «Манчестер Юнайтед»

Кинопоиск
Продолжаем рассказывает о главных событиях недели в формате дайджеста. Сегодня на повестке — тизер «Властелинов вселенной», пополнения в касте сериала по God of War и «Войны и мира» братьев Андреасян, а также сделка Netflix и аниме-студии MAPPA.

Трейлеры недели

В сети появился тизер «Властелинов вселенной» — фильма на основе мультсериала о Хи-Мэне. Главную роль сыграл набирающий популярность актер Николас Галицин. Также в касте Морена Баккарин, Идрис Эльба, Джаред Лето, Кристен Уиг. Режиссером выступил Трэвис Найт («Кубо. Легенда о самурае», «Бамблби»). Главный герой — принц Адам, который защищает свою родную планету Этернию от злобного Скелетора. Благодаря магии Адам превращается в Хи-Мэна и с помощью друзей сражается со злодеем. Фильм выпустят в зарубежный прокат 5 июня.

Вышел трейлер Heel — триллера о подростке, которого держат на цепи в подвале, чтобы перевоспитать. По сюжету Томми похищает неизвестная семья и запирает его в своем доме. Пара пытается исправить хулигана с помощью жестоких методов. Томми догадывается, что он не первая их жертва. Роли исполнили Энсон Бун, Стивен Грэм и Андреа Райзборо. Режиссером выступил Ян Комаса, снявший «Тело Христово». Heel выйдет в зарубежный прокат 6 марта.

Apple выпустила тизер пятого сезона «Ради всего человечества». Действие новых эпизодов разворачивается спустя несколько лет после финала четвертой части сериала. Счастливая долина превратилась в процветающую колонию с тысячами жителей, однако между странами Земли продолжают нарастать противоречия. К своим ролям в новых сериях вернулись Юэль Киннаман, Тоби Кеббелл, Эди Гатеги, Синти У, Мирей Инос, с ними снялись Барретт Карнахан, Тайлер Лабин и другие. Пятый сезон стартует 27 марта на Apple TV.

Четвертый сезон «Неуязвимого» получил новый трейлер, а также дату релиза — новые эпизоды начнут выходить 18 марта на Prime Video. В продолжении мультсериала герои дадут отпор Траггу, могущественному правителю планеты Вильтрум (его озвучил звезда «Хоббита» и «Основания» Ли Пейс).

«Стоп! Снято!» недели

Начались съемки четвертого сезона «Триггера». В нем вместе с Максимом Матвеевым сыграют Владислав Ценёв и Ольга Лерман. По сюжету Артём Стрелецкий знакомится с психологом Светланой Панариной, которая пытается помочь ему разобраться с личным кризисом, а также с ее мужем Дмитрием, успешным коучем, ищущим во всем выгоду. Режиссером выступает Дарья Мороз, сценарий нового сезона написали Андрей Цибульский («Триггер. Фильм», «Триггер 3») и Анна Крейчман («Друг на продажу»). Шоураннером вновь стала Александра Ремизова.

В Риме начались съемки Cry to Heaven — нового фильма Тома Форда, режиссера «Под покровом ночи» и «Одинокого мужчины». Это экранизация романа Энн Райс «Плач к небесам». Действие развернется в Венеции XVIII века. В центре сюжета — дворянин и певец-кастрат, которые пытаются стать успешными в опере. В Cry to Heaven снимаются Николас Холт, Колин Фёрт, Аарон Тейлор-Джонсон, Оуэн Купер, Марк Стронг, Киран Хайндс. Фильм выпустят в зарубежный прокат поздней осенью.

Кастинг недели

Хеймдалля, одного из сыновей Одина и стража Асгарда, в сериале по God of War сыграет Макс Паркер («Салаги»). Недавно каст также пополнила Тереза Палмер, которой досталась роль Сиф, жены Тора. Главного героя, Кратоса, напомним, сыграет Райан Херст. Сериал расскажет о приключениях бога войны и его сына Атрея. Шоу уже продлили на второй сезон.

В «Войне и мире» Сарика Андреасяна роль Анатоля Курагина исполнит Матвей Лыков. Андрея Болконского в экранизации сыграет Станислав Бондаренко («Метод уборщицы», «Большое небо»). Имена остальных актеров пока не раскрывают. Фильм по роману-эпопее Льва Толстого выйдет в российский прокат 19 февраля 2027 года.

Леа Сейду сыграет с Майки Мэдисон в фильме A24 по мотивам рассказа «Маска Красной смерти» Эдгара Аллана По. В истории безумный принц укрывает знать в своем замке в разгар чумы. Согласно источникам THR, Мэдисон сыграет сестер-близнецов. Одна из них, живущая среди низших классов, попадает во дворец и оказывается в мире оргий, опиума, интриг, мести и казней. Режиссером адаптации выступит Чарли Полинджер. Дата выхода фильма неизвестна.

«Это мы ждем» недели

Озвучивать «Суперсемейку 3» начнут в марте. Об этом рассказала актриса Холли Хантер, подарившая свой голос Эластике в двух первых частях франшизы. Она заявила, что начнет записывать реплики для своей героини в первый весенний месяц. Режиссером «Суперсемейки 3» выступит Питер Сон, снявший «Элементарно». Брэд Бёрд, который сделал прошлые части серии, работает над триквелом только в качестве сценариста. Дату выхода мультфильма по-прежнему не называют.

Байопики недели

Про футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» снимут сериал в духе «Короны», сообщили источники спортивного сайта The Athletic. Сюжетных деталей нет, однако известно, что в шоу охватят события, произошедшие с командой за последние десятилетия. Также сообщается, что в случае, если производство сериала одобрят, «Манчестер Юнайтед» получит выплату в размере нескольких миллионов фунтов стерлингов. В дальнейшем отчисления будут распределять между клубом и Lionsgate, которая займется проектом.

Байопик Ханса Кристиана Андерсена находится в разработке. Фильм называется My Fairytale Life. Он расскажет о молодом писателе, который переезжает в Копенгаген в надежде покорить культурную элиту Дании. Меньше всего ему хочется, чтобы его знали как автора детских сказок. Режиссером выступит Николай Арсель, снявший «Меч короля» с Мадсом Миккельсеном. Сценарий он напишет вновь вместе с Андерсом Томасом Йенсеном. Съемки планируют начать в конце 2026 года.

Сделка недели

Netflix и аниме-студия MAPPA, выпустившая «Магическую битву» и «Человека-бензопилу», заключили стратегическое партнерство. В анонсе сказано, что две компании будут вместе работать над будущими проектами — от создания новых историй и сюжетов до мерчандайзинга. Стриминг также получит эксклюзивные права на трансляцию аниме-сериалов MAPPA.

«Они все не шарят» недели

Киноакадемия объявила номинантов 98-й премии «Оскар» и сразу же спровоцировала волну обсуждений, в том числе негативных. Лидером по количеству номинаций стал вампирский хоррор «Грешники». Картина Райана Куглера претендует на 16 статуэток, включая главную. За нее также поборются:

При этом синефилов расстроило отсутствие номинаций у «Метода исключения», второй части «Злой», «Прости, детка» и «Звука падения». В числе актеров-номинантов пользователи также хотели бы видеть Джоэла Эдгертона и Дженнифер Лоуренс. При этом рекорд «Грешников» не единственный. Так, Эмма Стоун обогнала Мэрил Стрип и стала самой молодой актрисой, получившей семь номинаций на «Оскар». Узнать, как распределятся награды, можно будет 15 марта. Вести церемонию во второй раз подряд будет телеведущий и комик Конан О’Брайен.

Вместе с тем на неделе объявили и претендентов на «Золотую малину — 2026». Лидерами по количеству номинаций стали «Белоснежка» и «Война миров» с Айс Кьюбом. У них по шесть попаданий в различные категории антипремии. В число лидеров с пятью номинациями вошел и фильм «Последнее завтра». За роль самого себя в нем певец The Weeknd номинирован как худший актер. Главную антинаграду могут получить:

Вручение «Золотой малины» пройдет 14 марта.

Больше новостей читайте в Telegram-каналах «Кинопоиск | Новости» и «Кинопоиск | Индустрия».

Автор: Никита Демченко

Фото: Rusty Cheyne / Allsport / Getty Images / Hulton Archive

