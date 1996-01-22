«Секс. До и после», 2-й сезон: мало секса, много слов

Материал не предназначен для читателей младше 18 лет.

На Okko выходит второй сезон сериала Дарьи Мороз «Секс. До и после» про любовь в СПб. Рассказываем о том, во что превратилась личная жизнь петербуржцев спустя два с лишним года.

О чем это Сериал Дарьи Мороз — сборник киноновелл, каждая из которых посвящена отдельной паре, столкнувшейся с превратностями любви. В первом сезоне константой, связывавшей эти истории, была локация — бар «Лед», сотрудники которого становились невольными свидетелями чужих свиданий и интимных разговоров. Во втором сезоне сюжеты формально связаны героиней Юлии Снигирь в роли петербургского экскурсовода. Это стереотипная интеллигентная петербурженка (любимый поэт — Блок), краснеющая и негодующая при любом упоминании плотских удовольствий; разумеется, одинокая. Но, как может догадаться зритель, в конце ее ждут счастливая любовь и исправление сурового нрава. Протагонист первой новеллы (Артём Ткаченко) в самолете по пути в свадебное путешествие узнает, что у его возлюбленной «есть прошлое»: она занималась эскортом. Ткаченко отыгрывает водевильного супруга, но в конце концов примириться с действительностью ему помогает быстрый секс в туалете. Во втором эпизоде преподавательница французского (Наталья Рогожкина) отправляется на свидание, лишь бы взрослые дочери от нее отстали. Но мужчина из дейтингового приложения оказывается настолько обаятельным, что ей уже не захочется с ним расставаться. В следующей истории милиционер (Данил Стеклов прямиком из «Аутсорса») открывает в секс-работнице человека. В четвертой бывшие супруги (Куркова и Филимонов) вдруг понимают, что если бы они как следует поговорили, то, может быть, и разводиться не пришлось бы.

Кто это сделал

Дарья Мороз в первую очередь звезда «Содержанок» — сериала, известного откровенностью своих секс-сцен, — так что ее движение из внутрикадровой постели к режиссерскому креслу кажется вполне естественным. После выхода первого сезона в 2023-м она так прокомментировала концепцию шоу: «Несмотря на то, что это легкая анекдотичная история, она несет в себе исследование человеческой природы и души. Я не думала, что меня опять на тему секса затянут в профессию, хотя продюсерский состав настоял на том, что это не история про секс, несмотря на название. И в итоге у нас получилось гораздо большее, сложное и глубокое кино».

Производством занималась Norm Production Вячеслава Дусмухаметова («Черное облако», «Юг» и т. д.), сценарная группа (Тимур Корепанов, Александр Козлов, Богдан Мурашов и другие) в целом пришла из «Девушек с Макаровым». А один из двух операторов, Евгений Цветков, когда-то подарил нам «Шапито-шоу».

Как это выглядит

Визуальное решение сериала максимально далеко от идеи нулевых. Создатели остались верны стилю первого сезона: глянцевая картинка, закрытые пространства, разбавленные видовыми кадрами Петербурга из сквозной истории экскурсовода. Это по-прежнему «разношерстные этюды без магистрального сюжета», а секса во втором сезоне еще меньше, чем в первом. Сценарий все так же стремится к некоему подобию инклюзивности: герои сериала — представители разных слоев и профессий, люди разного возраста. Вторая новелла о том, как люди после пятидесяти ищут не столько секс, сколько любовь, пожалуй, самая органичная: отличные диалоги, от актерского дуэта не оторвать взгляда. Но до второго эпизода еще надо добраться, не выключить после первого. Потому что в первом зрителя ожидает весь набор клише на тему «женского прошлого», сравнение соития с борщом и неспособность взрослого мужчины противостоять искушению обнаженной женской коленки.

Вердикт

Если в первом сезоне «Дарья Мороз вместе со взводом мастеровитых сценаристов ушла куда-то в сторону шуток Comedy Club и глянцевого лоска», то во втором режиссер двинулась в ностальгию по беззаботным 2010-м. «Секс. До и после» напоминает «Про любовь» и «Про любовь. Для взрослых» Анны Меликян (на это сравнение работает и выбор актеров, снимавшихся в фильмах Меликян: Снигирь, Куркова, Филимонов) и все альманахи на подобную тему сразу. Даже с учетом условностей ромком-жанра сериал выглядит стерилизованным (во всех смыслах).

Сюда не просочилась ни одна примета времени (кроме стыдливых шуток про однополый секс и упоминания казахской Mastercard). Все счастливые семьи похожи друг на друга, любовь сушит человека, предводитель дворянства теряет аппетит. С тем же успехом альманах мог бы выйти в середине 2010-х, только ему все равно не хватало бы драйва: на этот раз Мороз подарила зрителям очень безопасный «Секс», куда безопаснее даже, чем первый его сезон. Неважно, что до. После всех героев тут явно ожидает долгая счастливая личная жизнь и, что важно, ребятишек куча.

Автор: Мария Нестеренко