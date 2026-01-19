«Рыцарь Семи Королевств»: скромный, но обаятельный спин-офф «Игры престолов»

На HBO Max стартовал «Рыцарь Семи Королевств» — новый сериал по вселенной Джорджа Р. Р. Мартина. Рассказываем, какой получилась первая серия и что пишут критики.

О чем это Действие «Рыцаря Семи Королевств» разворачивается спустя 100 лет после событий «Дома Дракона» и примерно за 100 лет до начала «Игры престолов». Гражданская война между «черными» и «зелеными» осталась в прошлом, все драконы вымерли, но Таргариены продолжают занимать Железный трон. Всю свою недолгую сознательную жизнь юный Дунк (Питер Клэффи) прослужил оруженосцем у межевого рыцаря Арлана из Пеннитри (Дэниел Уэбб). Когда старик преставился, он оставил после себя в наследство лишь меч, потрепанный щит и трех лошадей. Впервые всерьез задумавшись о собственном будущем, Дунк решает принять участие в Эшфордском турнире, благо что сир Арлан перед смертью (якобы) успел посвятить воспитанника в рыцари. В дороге Дунк знакомится со смышленым мальчуганом по прозвищу Эгг, который напрашивается юному рыцарю в оруженосцы. Они и не подозревают, что предстоящий турнир навсегда изменит их жизни.

Кто это сделал

«Рыцарь Семи Королевств» основан на цикле повестей Джорджа Мартина о приключениях межевого рыцаря Дунка и его верного оруженосца Эгга (они же будущий лорд-командующий Королевской гвардией сир Дункан Высокий и король Эйгон Невероятный).

Первая повесть родилась почти случайно. В 1998 году известный писатель и редактор Роберт Силверберг предложил Мартину принять участие в антологии фэнтезийных рассказов «Легенды», для которой свои тексты прислали сплошь звезды жанра, в том числе Стивен Кинг, Терри Пратчетт и Роберт Джордан. Мартин захотел рассказать новую историю из мира Вестероса, но решил поместить ее действие за 100 лет до событий основного цикла. Дунк и Эгг настолько полюбились писателю, что он сочинил про них еще две повести и придумал сюжеты для целой дюжины. К этим повестям Мартин мечтает вернуться после того, как закончит работу над «Ветрами зимы».

Декстер Сол Анселл и Питер Клэффи

В «Рыцаре Семи Королевств» Мартин выступает соавтором и исполнительным продюсером, хотя вся основная работа над сериалом лежит на плечах шоураннера Айры Паркера («Сочувствующий», «Дом Дракона»). Мартин доволен работой с Паркером и отзывается о нем достаточно тепло, в отличие от шоураннера «Дома Дракона» Райана Кондала, отношения с которым, согласно недавнему интервью с The Hollywood Reporter, у писателя испорчены напрочь. Причина подобного расположения создателя «Песни Льда и Пламени» банальна: Паркер якобы прислушивается ко всем замечаниям Джорджа и старается придерживаться первоисточника.

Первый сезон состоит из шести эпизодов продолжительностью от 30 до 40 минут. Первую половину сезона поставил британец Оуэн Харрис («Отбросы», «Черное зеркало»), вторую — американка Сара Адина Смит («В поисках Аляски», «Уроки химии»).

Исполнитель роли Дунка Питер Клэффи — бывший профессиональный игрок в регби, начавший актерскую карьеру всего четыре года назад. Юный Декстер Сол Анселл успел засветиться в «Балладе о змеях и певчих птицах» в образе совсем маленького Кориолана Сноу. Эгг — его первая главная роль.

Как это выглядит

По первой серии «Рыцарь Семи Королевств» ощущается как очень камерная версия «Игры престолов». События двух предыдущих сериалов по вселенной Мартина разворачивались в разных уголках мира, а участвовали в них десятки различных персонажей. В «Рыцаре» же всего два главных героя, а единственное место действия — турнирные поля по соседству с провинциальным городком Эшфорд.

«Рыцаря Семи Королевств» снимали на натуре посреди потрясающей природы Северной Ирландии, и в первой серии большая часть действия разворачивается под открытым небом — либо в безлюдной глуши, где закончился земной путь сира Арлана, либо в окрестностях Эшфорда, где выросли турнирные поля и многочисленные шатры его участников.

Природа, к слову, активно участвует в создании атмосферы. В первых сценах, когда Дунк копает могилу своему покровителю, небо затянуто облаками и идет дождь, зато потом, когда юный межевой рыцарь мечтает о победе на турнире, он лежит на изумрудного цвета траве на фоне чистого голубого неба, нежась в лучах яркого солнца. При этом чувствуется более легкомысленный, даже комедийный подход создателей, поэтому пафосный кадр с по-рыцарски сосредоточенным Дунком сменяется кадром, где он совсем неблагородно страдает от поноса.

В столь камерном сериале многое зависит от убедительной игры актеров, и пока что пара главных героев выглядит органично. Клэффи очень искренне отыгрывает двухметрового дубину, который всю жизнь провел в глуши вдали от цивилизации и имеет весьма наивные представления о рыцарских порядках. Сол Анселл в первой серии почти не появляется, но его Эгг столь же искренен и очарователен. А приз зрительских симпатий уходит Дэниэлу Ингсу («Джентльмены»), который играет яркого, харизматичного, неоднозначного и любящего выпить сира Лионеля, главу дома Баратеон. Есть в его поведении какие-то черты, мгновенно вызывающие ассоциации с Тирионом образца первых сезонов «Игры престолов».

Что пишут критики

Питер Клэффи и Декстер Сол Анселл

Критики приняли «Рыцаря Семи Королевств» благосклонно. Его рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 88% на основании 56 рецензий, а на Metacritic — 75 баллов на основании 29 рецензий. Средний балл на IMDb — 8.5, на Кинопоиске — 8.3.

Журналисты отмечают меньший по сравнению с «Игрой престолов» и «Домом Дракона» масштаб. «Получилась более камерная, умная, смешная и более очаровательная версия вселенной Джорджа Мартина», — пишет The Hollywood Reporter. Рецензенты отмечают верность первоисточнику, но далеко не всем это понравилось. «Дунк и другие персонажи постоянно слово в слово произносят то, что написано на странице, — ругается Collider. — Сериал вообще мало что делает, чтобы отличиться от повести, а то, что он делает, сюжету на пользу не идет».

Большинство отмечают исполнителей главных ролей. «Во всех отношениях Дунк и Эгг — идеальный комедийный дуэт. Один — огромный и медленно говорит, а второй — маленький и энергичный», — пишет The Hollywood Reporter. «Они душа этого приключения, оба мгновенно попадают в список лучших кастинговых решений во всех трех сериалах», — соглашается Slashfilm. Впрочем, Дунк устраивает далеко не всех. «В центре истории находится Дунк, но он самый неинтересный персонаж во всем шоу», — вновь жалуется Collider.

Дэниэл Ингс

Зато почти всем понравились яркие второстепенные персонажи, в особенности Лионель Баратеон (Ингс) и Эйрион Таргариен (Финн Беннетт). «Лучший из всех — Дэниэл Ингс, блестяще сыгравший болтуна и пьяницу Лионеля Баратеона», — считает Empire. «Финн Беннетт играет Эйриона с контролируемым безумием, проскальзывающим в каждом его взгляде. Он захватывающий злодей, чье отчаянное стремление к войне абсолютно не соответствует мирным временам, которые переживает Вестерос», — добавляет Кайя Шуньята с сайта RogerEbert.com.

Критики также отмечают, что во второй половине сезона тональность сериала меняется. «Первая половина сезона — грубая комедия, едва ли не высмеивающая франшизу, — считает The Hollywood Reporter. — А вот во второй повествование становится куда мрачнее, кровавее и драматичнее».

Вердикт

Питер Клэффи

Судя по первой серии, «Рыцарь Семи Королевств» — камерная, личная и несколько более легкомысленная история, действие которой разворачивается в знакомых декорациях, но в еще незнакомые времена. Львиная доля очарования сериала приходится на двух исполнителей главных ролей. Хотя в первой серии у Дунка и Эгга минимальное экранное время вместе, химия между этой парочкой чувствуется с первого кадра. Ну а если их двоих не хватит, за любовь зрителей готов побороться лорд Лионель Баратеон в исполнении Дэниэла Ингса. Этот обаятельный пьяница и болтун явно готов пополнить когорту харизматичных антигероев вселенной.

Автор: Алексей Ионов (@aleks_macleod)