Новости недели: третий сезон «Эйфории», Софи Тёрнер в Tomb Raider и продолжение «Игры престолов»

Кинопоиск рассказывает о главных событиях первой рабочей недели года в формате дайджеста. За эти дни третий сезон «Эйфории» обзавелся трейлером, HBO задумался о прямом продолжении «Игры престолов», сериал по God of War обрел Кратоса, а тээнтэшный «Шурик» побил всевозможные рекорды.

Трейлеры недели

HBO Max выпустил трейлер долгожданного продолжения «Эйфории». События новых серий происходят через 5 лет после финала второго сезона. Ру уезжает в Мексику, Кэсси и Нейт живут вместе, Джулс учится в художественной школе, и все они, а также их бывшие одноклассники, приспосабливаются ко взрослой жизни. Зендея, Хантер Шафер, Эрик Дэйн, Джейкоб Элорди, Сидни Суини и Колман Доминго вернулись к своим ролям. Третий сезон «Эйфории» стартует 12 апреля на HBO Max.

Вышел первый тизер новой «Мумии», которую снял Ли Кронин, известный по «Восстанию зловещих мертвецов». По его словам, хоррор будет похож на «Полтергейст» и «Семь». Он не имеет отношения к фильмам с Бренданом Фрейзером и Рэйчел Вайс. По сюжету у пары журналистов пропадает дочь в пустыне. Спустя 8 лет девочка внезапно появляется, но радостное воссоединение быстро превращается в кошмар. Роли исполнили Джек Рейнор, Лайа Коста и другие. Выход в зарубежный прокат намечен на 17 апреля 2026 года.

У «Невесты» — фильма с Кристианом Бэйлом и Джесси Бакли в главных ролях — появился первый трейлер. По сюжету Монстр Франкенштейна отправляется в Чикаго, чтобы с поддержкой местного доктора создать себе спутника жизни — так появляется Невеста Франкенштейна. Роли также исполнили Джейк Джилленхол, Питер Сарсгаард, Пенелопа Крус, Аннетт Бенинг. Режиссером стала Мэгги Джилленхол. «Невеста» выйдет в зарубежный прокат 6 марта.

Вышел тизер-трейлер «Битвы моторов» с Юрой Борисовым и Иваном Янковским. Действие фильма разворачивается в 1908 году, когда автолюбитель Андрей Нагель и инженер Дмитрий Бондарев вместе с командой разрабатывают первый российский автомобиль «Руссо-Балт» для участия в ралли в Монако. Режиссером выступил Илья Маланин («Ненормальный»). В актерский состав также вошли Паулина Андреева, Алексей Гуськов, Дарья Муреева, Алексей Розин. «Битва моторов» выйдет в российский прокат 8 октября.

«Счастлив, когда ты нет» — (анти)романтический фильм, в котором главные роли сыграли Гоша Токаев и Александра Бортич — получил полноценный трейлер. Главные герои — Евгений и Евгения, которые случайно знакомятся на вечеринке, где между ними возникает взаимная неприязнь. Несмотря на это, молодые люди занимаются любовью и начинают раз за разом встречаться друг с другом. В актерский состав также вошли Софья Райзман, Евгений Санников, Антон Момот. «Счастлив, когда ты нет» выйдет в российский прокат 12 февраля, его выпустит «Экспонента фильм».

Кастинг недели

Кейт Бланшетт сыграет маму Иккинга в продолжении ремейка «Как приручить дракона». Актриса ранее озвучила ту же героиню, Валку, в мультфильме. Новую часть киноадаптации снимет Дин ДеБлуа, режиссер и сценарист оригинальной анимационной трилогии и первого фильма по ней. К своим ролям вернутся Мейсон Темз, Нико Паркер, Джерард Батлер и другие. Продолжение планируют выпустить 11 июня 2027 года.

Кратоса в сериале по God of War сыграет Райан Херст («Сыны анархии»). Он же исполнил роль Тора в God of War: Ragnarök. Сюжет будет во многом повторять события двух последних видеоигр, в которых Кратос путешествует со своим сыном Атреем. Сейчас идет подготовка к съемкам в Ванкувере. Сериал уже продлили на второй сезон.

«Стоп! Снято!» недели

Съемки сериала по Tomb Raider начнутся уже в этом январе. А пока создатели опубликовали первое фото Софи Тёрнер в образе Лары Крофт. Вместе со звездой «Игры престолов» в проекте задействованы Джейсон Айзекс, который сыграет дядю главной героини, и Сигурни Уивер, которой досталась роль нового для серии персонажа. Шоураннерами сериала выступят Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь») и Чад Ходж («Темные отражения»). Релиз состоится на Prime Video, но конкретной даты выхода пока нет.

«Это мы ждем» недели

Шоураннером и сценаристом второго сезона «Мистера и миссис Смит» станет Анна Оуянг Моенч, работавшая ранее над «Разделением» и продолжением «Грызни». До этого должность шоураннера занимала соавтор сериала Франческа Слоун. Она перешла в HBO, где будет писать сценарий для третьего сезона «Большой маленькой лжи». Главные роли в новых сериях по-прежнему закреплены за Марком Эйдельштейном и Софи Тэтчер. Съемки второго сезона должны были начаться осенью, но отложены на неопределенный срок. В ближайшие месяцы назначат новую дату.

Создатель «Игры в кальмара» Хван Дон-хёк работает над новым сериалом для Netflix. Это будет криминальная драма под названием The Dealer. По сюжету Гён-хва, которая работала крупье в казино, становится жертвой мошенников в сфере жилья, из-за чего срывается ее свадьба. Героиня вновь становится частью азартного и опасного мира, чтобы вернуться к нормальной жизни. Главные роли исполнят Чон Со-мин («Алхимия душ»), Рю Гён-су («Признание»), Ли Су-хёк («Игрок»). Когда выйдет The Dealer — неизвестно.

По «Девушке с татуировкой дракона» разрабатывают сериал. Его события развернутся в настоящее время, но герои и детективная составляющая останутся из оригинальных книг Стига Ларссона. Сценаристами выступят Анджела ЛаМанна («В ее глазах») и Стив Лайтфут («Ганнибал»). Сериал из восьми серий будет выходить на канале Sky. Производство планируют начать весной в Литве.

«Я не договорила» недели

«Игра престолов»

HBO планирует сериал-продолжение «Игры престолов». Согласно источникам THR, к разработке привлекли нового сценариста Куок Данг Чана, который ранее работал над «Каплями бога». Хотя сюжетная линия все еще прорабатывается, есть вероятность, что действие перенесут на Эссос, а одной из героинь станет Арья Старк. От идеи о продолжении про Джона Сноу HBO отказался. Пока проект находится на очень ранней стадии разработки. Ни один актер еще не дал согласия и не подписал контракта. В частности, Кит Харингтон недавно заявил, что не хочет снова играть Джона Сноу. Джордж Мартин сказал, что не может подтвердить или прокомментировать проект.

Саундтрек недели

Ханс Циммер напишет саундтрек для сериала по «Гарри Поттеру». Над музыкой он будет работать вместе с композиторами из своей студии Bleeding Fingers, в которую входят Андзэ Розман и Кара Талве («Доисторическая планета»). Музыку к фильмам в разные годы писали Джон Уильямс («Философский камень», «Тайная комната», «Узник Азкабана»), Патрик Дойл («Кубок огня»), Николас Хупер («Орден Феникса», «Принц-полукровка») и Александр Деспла («Дары смерти»). Съемки сериала идут уже почти полгода, премьера ожидается в 2027 году на HBO.

Кадровые перестановки недели

Кэтлин Кеннеди уходит с поста главы Lucasfilm. Вместо нее руководителями студии станут Линвен Бреннан, которая много лет была топ-менеджером и управляющей Lucasfilm, и Дэйв Филони, работавший над «Войнами клонов» и «Асокой». Кеннеди возглавляла Lucasfilm почти 14 лет, с 2012 года. Она останется продюсером двух грядущих фильмов по «Звездным войнам» — «Мандалорца и Грогу» и Star Wars: Starfighter, — но в дальнейшем будет действовать уже независимо.

Успех каникул

«Невероятные приключения Шурика»

Суммарная аудитория «Невероятных приключений Шурика» в телеэфире и онлайн-кинотеатрах, по данным ТНТ, в праздничные выходные достигла 46 миллионов зрителей. По итогам каникул музыкальная комедия стала лидером по аудитории на Кинопоиске, заняла первое место среди фильмов на Premier, пробилась в топ-10 популярного на Okko и «Иви». В новогоднем телеэфире «Шурик» стал лидером в сегменте аудитории 14–44 с долей 25,8%. ТНТ также сообщил, что комедия заняла первое место среди всех художественных и анимационных фильмов длительностью более 20 минут на российском ТВ по итогам 2025-го с рейтингом 7,0% в сегменте 14–44. В кинотеатрах «Невероятные приключения Шурика», судя по данным ЕАИС, посмотрело около 650 тысяч зрителей.

Автор: Никита Демченко

Фото: Tommaso Boddi / WireImage / Getty Images, Neil Mockford / FilmMagic / Getty Images, Samir Hussein / WireImage / Getty Images