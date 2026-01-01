«Золотой глобус — 2026»: лучшие моменты

Минувшей ночью в Лос-Анджелесе вручили премии Голливудской ассоциации иностранной прессы. Список всех лауреатов и номинантов 83-го «Золотого глобуса» можно посмотреть здесь, а в этом тексте мы рассказываем о самых острых шутках, политических заявлениях, любовных признаниях и изменениях регламента на церемонии награждения.

«Глобусы» теперь раздают и за подкасты

Снуп Догг и Эми Полер

Начиная с этого года «Золотой глобус» вручают за лучшие подкасты. В число первых номинантов премии попали в основном комедийные разговорные шоу, в которых одни знаменитости интервьюируют других: Armchair Expert (ведущие — актеры Дэкс Шепард и Моника Пэдмен), SmartLess (Джейсон Бейтман, Шон Хейс и Уилл Арнетт), Good Hang with Amy Poehler (Эми Полер), а также мотивационные подкасты The Mel Robbins Podcast (автор — писательница, телеведущая и мотивационный оратор Мэл Роббинс), Call Her Daddy (автор — Алекс Купер, «самый успешный подкастер в мире» по версии журнала Time) и ежедневный новостной подкаст Up First от National Public Radio.

Первым обладателем «Глобуса» стал подкаст Good Hang with Amy Poehler. Получив награду из рук Снуп Догга, Полер отметила всех остальных номинантов, заявив: «Я большая поклонница всех ваших подкастов. Кроме NPR, это просто кучка дурачащихся знаменитостей. Старайтесь лучше, ребята». Также актриса отметила, что ее цель — «смеяться вместе с людьми, а не над ними».

Никки Глейсер снова зажгла

Никки Глейсер

Церемонию уже второй год подряд ведет комедиантка Никки Глейсер. Ее прошлогоднее выступление удостоилось исключительно положительных отзывов, да и в этом году Глейсер выложилась на все сто, в своем вступительном монологе паровым катком проехавшись по всем, начиная с Леонардо ДиКаприо и Стива Мартина и заканчивая руководством телеканала CBS, где транслируется церемония, и Министерством юстиции США.

Лео досталось за его широко известную привычку встречаться с женщинами сильно моложе его. Правда, Глейсер тут же извинилась и добавила, что ей было бы гораздо проще шутить на другие темы, если бы ДиКаприо чаще рассказывал о себе, но поскольку свое последнее интервью он дал еще журналу Teen Beat в конце 1990-х… Затем Глейсер поддела Стива Мартина и Мартина Шорта («Продолжайте доказывать нам, что в этой индустрии деньги нужны даже в старости»), режиссеров Гильермо дель Торо и Джеймса Кэмерона («Все должны заниматься тем, что у них лучше всего получается. Гильермо, продолжай снимать странные фильмы о сексе с монстрами. Джеймс, продолжай снимать странные фильмы о сексе с монстрами») и драму «Гамнет» Хлои Чжао («Знаете самый популярный запрос в Google? Разве этот фильм пишется не как „Гамлет“?»).

Самой смелой частью монолога Глейсер оказалась критика американского правительства и руководства канала CBS. Дело в том, что одним из первых решений Дэвида Эллисона после слияния Skydance и Paramount стало назначение консервативной журналистки Бари Уайсс главным редактором CBS News. В этом шаге усмотрели попытку политической самоцензуры, поскольку незадолго до этого Дональд Трамп обвинял прежнее руководство канала в излишне предвзятом, на его взгляд, освещении президентских выборов и даже подавал на CBS в суд (дело решили в досудебном порядке). «Я приветствую всех звезд, попавших в тщательно отредактированный список. А награда „Золотой глобус“ в номинации „Лучшая редактура“ достается… министерству юстиции. Вторым победителем в этой номинации становится CBS News — самое свежее место в Америке, где можно посмотреть дерьмовые новости», — заявила Глейсер.

Немного политики

Джин Смарт

За исключением вступительного монолога Глейсер, сама церемония прошла без громких заявлений, хотя совсем отключиться от происходящего в стране прямо сейчас не удалось. В минувшие выходные в США прошли массовые протесты против действий американской иммиграционной и таможенной полиции (ICE), поводом послужило убийство 37-летней невооруженной Рене Гуд, которую в Миннеаполисе «в порядке самозащиты» застрелил агент ICE. Многие звезды, в том числе Марк Руффало, Ванда Сайкс, Наташа Лионн и Джин Смарт, поддержали акции протеста, придя на церемонию с черно-белыми значками c надписями «ICE OUT» и «BE GOOD».

В своей речи Смарт, получившая уже третью награду за роль в «Хитростях», ограничилась короткой ремаркой: «Что я могу сказать? Я жадная стерва». Но в интервью на красной ковровой дорожке актриса была гораздо откровеннее, высказав свои опасения касательно текущего политического курса США. «Сейчас все отходит на второй план на фоне того, что творится в нашей стране. Мы, кажется, переживаем переломный момент в истории Америки, и я надеюсь, что люди смогут сохранить спокойствие, потому что это самое сложное. Для этого потребуется много мужества и терпения. Мне кажется, определенные структуры хотели бы, чтобы мы дали отпор… Не знаю, все это очень тревожно», — сказала Смарт в интервью Entertainment Tonight. «Знаю, многих бесит, когда актеры рассуждают о социальных и политических проблемах, но прямо сейчас я говорю не как актриса, а как мать и как гражданка своей страны. И я очень надеюсь, что люди это поймут», — добавила она.

Панчи победителей

Стеллан Скарсгард

Стеллан Скарсгард, завоевавший награду в номинации «Лучший актер второго плана» за роль в «Сентиментальной ценности» Йоакима Триера, пообещал, что не займет следующие шесть минут, вспоминая всех, кто указан в титрах. Он ограничился благодарностью жене и детям за то, что они помогли ему понять, насколько он «плохой отец», и подчеркнул, что кино стоит смотреть в кинотеатрах.

Оуэн Купер, получая награду как лучший актер второго плана в телевизионных проектах, пошутил, что не зря был единственным мальчиком в актерском классе. «Было нелегко, но я через это прошел», — заключил он.

В номинации «Лучший телесериал (мюзикл или комедия)» победила «Киностудия». Забирая награду, создатель шоу и исполнитель главной роли Сет Роген признался, что и не мечтал завоевать «Золотой глобус». «Я думал, мой единственный шанс подержать в руках статуэтку — создать целый сериал, в котором мой персонаж ее получает», — пошутил он. Правда, в своей речи Роген почему-то забыл поблагодарить Сэла Саперстейна, упустив момент обыграть эту шутку до конца. Бонусная новость: съемки второго сезона начнутся уже на следующей неделе.

Сет Роген

Тимоти Шаламе, который забрал свой первый «Глобус» в номинации «Лучший актер (мюзикл или комедия)», обойдя таких тяжеловесов, как Джордж Клуни и Леонардо ДиКаприо, растрогал всех на церемонии, впервые публично признавшись в любви своей девушке Кайли Дженнер. В своей речи он поблагодарил режиссера Джоша Сэфди, сценариста Рональда Бронштейна и партнеров по «Марти Великолепному» — Гвинет Пэлтроу, Одессу Эзайон, Фрэн Дрешер, Тайлера зе Креатора и канадского бизнесмена и телеведущего Кевина О’Лири, сыгравшего одну из второстепенных ролей. «Если бы кто-нибудь сказал мне в 19 лет, что я буду благодарить со сцены Мистера Великолепного из Shark Tank», — со смехом сказал он.

Пол Томас Андерсон, получая награду за лучший сценарий («Битва за битвой»), признался, что он как сорока, ворующая слова у других. В числе своих жертв кинематографист назвал певицу Нину Симон, писателя Томаса Пинчона и всех, у кого он что-то списал во время работы над сценарием.

Джадд Апатоу и Пол Томас Андерсон

Джадд Апатоу, вручавший награду в номинации «Лучшая режиссура», признался, что долгие годы игнорировал «Глобусы», после того как его картина «Девушка без комплексов» в 2016 году проиграла в номинации «Лучший фильм (мюзикл или комедия)» известному «комедианту» Ридли Скотту и его «известной комедии» «Марсианин», но его бойкота никто не заметил.

Награду в номинации «Лучший телесериал (драма)» вручали Джордж Клуни и Дон Чидл, вместе снимавшиеся в «Одиннадцати друзьях Оушена». Объявив имя победителя («Питт»), Клуни обнялся с главной звездой сериала Ноа Уайли, с которым он вместе снимался в «Скорой помощи», чем вызвал резкий приступ ностальгии у всех, кто еще помнит главную медицинскую драму 1990-х.

Комедиантка Ванда Сайкс, вручавшая «Глобус» в категории «Лучший стендап», поблагодарила комика Рики Джервэйса за его отсутствие на церемонии, пообещав, что в случае его победы она получит награду от его имени и обязательно поблагодарит Бога (Джервэйс — известный атеист). И что вы думаете? Джервэйс победил, и свое обещание Сайкс выполнила.

Прощаясь с аудиторией в конце церемонии, Никки Глейсер надела кепку с логотипом фильма «Это — Spinal Tap!» и пообещала, что эта премия «обязательно дойдет до одиннадцати». Так ведущая отдала дань памяти режиссеру Робу Райнеру и его жене, трагически убитым в собственном доме всего месяц назад.

Автор: Алексей Ионов (@aleks_macleod)

Фото: Christopher Polk / 2026GG / Penske Media via Getty Images, Rich Polk / 2026GG / Penske Media via Getty Images, J. Schaben / Los Angeles Times via Getty Images, Michael Buckner / 2026GG / Penske Media via Getty Images

