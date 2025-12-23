Что происходит в прокате: всем «Елки» и «Аватар»

Лидером российского проката стали новые «Елки», а «Невероятные приключения Шурика» стартовали выше ожиданий. В американских кинотеатрах прокат возглавляет третий «Аватар», хотя он собирает скромнее второй части. В канун Рождества в топ попал и библейский мультфильм «Давид». Собрали ключевые новости последних недель в отечественном и зарубежном прокате.

В прокате уверенно стартовал очередной фильм франшизы «Елки». Новинка заработала 168,4 млн рублей, что выше результата прошлых трех фильмов — «Елок 11» (155 млн рублей), десятой части (112,2 млн рублей) и «Елок 9» (127 млн рублей). При этом суммарно за уик-энд 18–21 декабря на новые «Елки» было продано 353,4 тыс. билетов — больше, чем было у 11-го и 10-го фильмов, однако релиз не смог дотянуться до показателей «Елок 9» (409 тыс. билетов).

Вторую строчку проката по итогам уик-энда заняли «Невероятные приключения Шурика». Релиз сработал выше ожиданий рынка, заработав за уик-энд 11–14 декабря более 121,8 млн рублей при 260,7 тыс. проданных билетов. Это заметно больше, чем год назад удалось привлечь «Звездам в Сибири» (72,2 млн рублей) и «Братьям» (59,4 млн рублей). По итогам второго прокатного уик-энда релиз пополнил свой счет еще на 66,6 млн рублей, увеличив общие сборы до 225,6 млн рублей.

«Невероятные приключения Шурика»

За уик-энд 11–14 декабря анимационный проект «Три кота. Путешествие во времени» собрал 71,8 млн рублей при 196,8 тысячи зрителей, что по финансовому показателю опережает результат предшественника «Три кота. Зимние каникулы» (69,9 млн рублей), но скромнее по числу проданных билетов (196,8 тысячи). По итогам двух уик-эндов в прокате новые «Три кота» уже заработали порядка 122 млн рублей.

Семейный фильм «Снеговик», несмотря на задержку в выдаче прокатного удостоверения, все же стартовал в прокате 18 декабря и заработал 30,9 млн рублей при 85,5 тысячи зрителей. На схожем уровне несколько лет назад стартовали другие новогодние релизы дистрибьютора «Наше кино» — «Новогодний шеф» (29,7 млн рублей) и «Семейный призрак» (29,1 млн рублей).

Фэнтези «Вечность» заработало за уик-энд 18–21 декабря около 13,4 млн рублей. Это сопоставимо с результатом «Метода исключения» (12,6 млн рублей), который ранее в кинотеатрах тоже выпустила компания «Вольга». Результат также оказался скромнее старта драмы «Умри, моя любовь» (37,7 млн рублей).

Итоги года: опередили 2024-й, но не догнали 2019-й

С 1 января по 21 декабря 2025 года российские кинотеатры собрали 49,436 млрд рублей с учетом показа голливудских новинок в рамках «предсеансового обслуживания», согласно данным ЕАИС по состоянию на 23 декабря. Уже сейчас отечественный бокс-офис опережает итоговый результат за весь 2024 год (46,3 млрд рублей) и предыдущих лет. При этом достичь показателей 2019 года не удастся — в допандемийное время кинотеатры собрали 55,5 млрд рублей. Если по объему выручки удалось превзойти результат 2024-го, то по числу проданных билетов наметилось падение впервые с 2022 года. За неполный 2025 год в кинотеатры пришло 115,6 миллиона зрителей, что на 9% меньше результата 2024-го, когда удалось продать 127,3 млн билетов. Безусловно, кинопрокат оправился от провала 2022 года (83,2 млн билетов), но все же отстает от результата 2021-го (145,9 млн билетов) и даже 2023 года (126,1 миллиона), когда ощутимый вклад внес «Чебурашка».

Возглавляют прокат по итогам года все те же лидеры прошлой «новогодней битвы» — первый «Волшебник Изумрудного города» (3,344 млрд рублей) и «Финист. Первый богатырь» (2,680 млрд рублей). Примечательно, что в тройку лидеров по итогам года впервые с 2022-го ворвался иностранный релиз — «Иллюзия обмана 3», которая обогнала «Пророк. История Александра Пушкина» (1,636 млрд рублей) и заработала уже более 1,727 млрд рублей. Если в 2024 году в первую десятку проката не вошел ни один иностранный фильм, то в 2025-м, помимо новой «Иллюзии обмана», в топ-10 оказался «Дракула» (936 млн рублей).

Пиратские итоги

По состоянию на 23 декабря совокупные сборы 35 самых кассовых коротких метров за 2025 год составляют более 2,66 млрд рублей. Для сравнения: в 2024 году топ-35 короткометражек, вместе с которыми в кинотеатрах показывают голливудские новинки, заработал более 4,3 млрд рублей (или 10% от общего российского бокс-офиса за год). В уходящем году вклад «альтернативного проката» в кассу кинотеатров составляет только 5%. Самым кассовым коротким метром стал «Край вдохновения», заработавший 384,5 млн рублей за год.

«Три добрых дела»

Кроме того, в уходящем году в клубе короткометражек-миллиардников случилось пополнение. «Сколько весит облако?» стал вторым коротким метром со сборами более 1 млрд рублей. Аналогичной отметки добивался фильм «Три добрых дела» — сейчас у него более 1,7 млрд рублей сборов, обеспеченных за несколько лет «предсеансового обслуживания».

Совокупные сборы американского проката за уик-энд 19–21 декабря составили 179,3 млн долларов. Результат оказался на 26% больше показателя аналогичного уик-энда 2024 года (тогда лидером был «Соник 3 в кино»). При этом совокупный бокс-офис с 1 января по 21 декабря достиг 8,35 млрд долларов, что на 1% больше 2024-го.

Третий «Аватар» стартовал в прокате скромнее, чем три года назад сработал «Аватар: Путь воды». В США блокбастер Джеймса Кэмерона заработал 89,1 млн долларов против 134,1 млн долларов у релиза 2022 года. Отставание заметно и по числу проданных билетов: всего на третий «Аватар» пришло 5,2 миллиона зрителей — заметно меньше, чем на «Аватар: Путь воды» (8,7 млн проданных билетов). Примечательно, что показы в форматах IMAX и 3D принесли картине порядка 66% выручки. Мировые сборы третьего «Аватара» составляют 345 млн долларов.

Кроме того, благодаря результату третьего «Аватара» и успеху «Зверополиса 2» компания Disney может достичь отметки в 6 млрд долларов кассовых сборов в мире в ближайший уик-энд. Уже сейчас «мышиная» медиакомпания опережает, например, Warner Bros. на 37% (4,37 млрд долларов).

«Аватар: Пламя и пепел»

Вторую строчку по сборам занял религиозный мультфильм «Давид», собравший 22 млн долларов. Американские зрители не впервые отдают предпочтение просмотру проектов по библейским сюжетам, особенно в канун знаменательных дней. Например, мультфильм «Царь царей» стартовал 11–13 апреля 2025 года с 19,3 млн долларов, а уже в следующие пасхальные выходные собрал еще 19,6 млн долларов.

«Горничная» с Амандой Сайфред и Сидни Суини стартовала с 18,9 млн долларов. Производственный бюджет составил порядка 30 млн долларов. Подобный старт оказался чуть выше результата триллера «Еретик» (10,8 млн долларов), но скромнее «Собирателя душ» (22,4 млн долларов).

«Марти Превосходный» был показан лишь в шести американских кинотеатрах, однако это не помешало новинке войти в топ-10 американского проката. Картина с Тимоти Шаламе в главной роли заработала 875 тыс. долларов. Результат оказался выше, чем в свое время собрали «Финикийская схема» Уэса Андерсона (560 тыс. долларов также в шести кинотеатрах) или «Виды доброты» Йоргоса Лантимоса (377 тысяч в пяти кинотеатрах). Уже на Рождество релиз выйдет в широкий американский прокат в 2500 кинотеатрах.

Прогноз на будущее

Мировые сборы кинопроката могут составить 35 млрд долларов в 2026 году. Такой прогноз представила компания Gower Street Analytics. Аналитики ожидают, что в будущем году касса увеличится на 5% относительно 2025 года (порядка 33,5 млрд долларов). При этом киноиндустрия не смогла восстановиться до результатов 2019 года — тогда выручка составила 42,3 млрд долларов. В целом сборы, прогнозируемые на 2026-й, окажутся на 12% скромнее, чем в среднем за 2017–2019 годы собирали кинотеатры. Рост объясняется премьерами фильмов известных франшиз, в том числе «Мстители», «История игрушек», «Дюна», «Миньоны», «Голодные игры» и т. д., а также ожидаются игровая адаптация «Моаны» и «Одиссея» Кристофера Нолана.

Что касается американского рынка, рост ожидается на солидные 11% относительно 2025-го, до 9,9 млрд долларов. Однако это все еще на 14% меньше средних сборов 2017–2019 годов. В регионе ЕМЕА, к которому также относится Россия, рост ожидается на 7%, до 10 млрд долларов. При этом в Китае ожидания на 2026-й оказываются довольно умеренными — 7,1 млрд долларов, или на 4% меньше результата 2025-го. Это в том числе объяснимо тем, что в уходящем году в прокат вышел самый кассовый мультфильм в мире «Нэчжа побеждает Царя драконов» (2,15 млрд долларов в мире).

Автор: Вита Иванова