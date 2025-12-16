«Фестивали — это фактор моральной поддержки»: директор фонда «Кинопрайм» Антон Малышев в спецпроекте «Студия»

Зачем нужны кинофестивали? Хватает ли в России хорошего кино для всех смотров, появившихся за последние годы? Сколько стоит снять авторский фильм? Начался ли в кино кризис и в чем он выражается? Ответы на эти вопросы мы ищем в спецпроекте Кинопоиска «Студия» — серии разговоров с продюсерами, руководителями платформ и фестивальными деятелями.

Специальный проект «Студия» назван в честь сериала Сета Рогена «Киностудия» — сатирической панорамы современного Голливуда с продюсером Мэттом Рэмником в центре сюжета. Мэтт мечтает снимать серьезное авторское и при этом кассовое кино, попадая в гомерически смешные ситуации.

Наша «Студия» — это серия разговоров с людьми, которые определяют настоящее и будущее российского кинематографа. Мы не высмеиваем индустрию, а пытаемся понять ее через честные человеческие истории о том, как рождаются фильмы, как принимаются решения и как находится баланс между искусством, деньгами и множеством других сложностей. Режиссеры и руководители онлайн-платформ, директора фестивалей и сценаристы, продюсеры, инвесторы и другие важные для российского кино фигуры отвечают на вопросы ведущих — продюсера Светланы Максимченко и шеф-редактора Кинопоиска Филиппа Миронова.

В первом выпуске мы вместе с Антоном Малышевым обсуждаем состояние авторского кино в России и итоги фестиваля «Маяк», главный победитель которого — «Здесь был Юра» Сергея Малкина, один из самых ожидаемых фильмов 2026 года. По крайней мере, для критиков и журналистов.

Антон Малышев

исполнительный директор фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм», продюсер фестиваля актуального российского кино «Маяк»

В первые три года жизни фонда «Кинопрайм» мы поддерживали проекты, которые были нацелены на Канны, Берлин, Венецию, и они там были. В следующие три года у нас стало больше локальных дебютов, открытий, новых имен. Появился фестиваль «Маяк» как внятный элемент системы поддержки актуального современного кино.

«Кинопрайм» не благотворительный фонд, то есть, заходя в проект, который нам нравится, мы все-таки должны иметь хоть какой-то прогноз по поводу того, что мы эти деньги инвестору вернем. Поэтому мы немножко на распутье.

Рынок разогнался за счет серьезной поддержки платформ. Когда у платформ были свободные деньги на конкуренцию, рынок выскочил в стратосферу по ценам. То есть за последние три года все увеличилось в два раза примерно. Наш рынок такие цены не может окупать, даже если зрителей будет вдвое больше. Цены выросли у всех, но сегменту арт, арт-мейнстрима и дебютов, конечно, тяжелее всех. Поэтому средний бюджет фильма — это 70 млн рублей. Это с одной стороны. С другой стороны, в этом году на «Маяке» были картины, которые получили призы, но бюджет этих проектов значительно ниже рынка.

Когда «Кинотавр» встал на паузу, нам очень не хватало площадки, где авторское кино можно было бы показывать хотя бы отрасли. Так появился «Маяк». А сейчас уже новые фестивали появились в Великом Новгороде, в Нижнем Новгороде, во Пскове, и везде это не бессмысленное мероприятие. И хорошего кино хватает. Я каждый год думаю: «Господи, из чего же мы будем собирать программу „Маяка“ на следующий год?» И каждый год получается так, что мы собираем.

Фестивали — это фактор моральной поддержки, фактор внутрицехового братства, гамбургского счета и оценки. Когда молодой автор снял картину, приехал и показал ее, и на Q&A встает Андрей Сергеевич Смирнов и говорит: «Какая потрясающая работа». Ну, я не представляю себе, что чувствует автор. Я точно знаю, что у него вырастают крылья, чтобы делать дальше крутое кино.

Риски в кинопроизводстве в России есть — это очевидно. Мы себя вообще никак не ограничиваем, но мы довольно адекватно оцениваем и риски, и тренды. Мы живем в том времени, в котором мы живем. Тут выбор элементарный: либо ты перестаешь заниматься кино, чтобы не нести лишние риски, не угореть где-нибудь по-плохому; либо ты, принимая во внимание все изменения, продолжаешь заниматься кино. Я считаю, что надо продолжать заниматься кино в любом случае, до последнего, пока есть такая возможность. Как показывает практика стран, в которых тоже бывают ограничения, там нет-нет да и появляется какое-то очень достойное кино. Как-то же люди снимают его.

