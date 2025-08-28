Что происходит в онлайне: «Сводишь с ума» и «Очень странные дела»

Ромком «Сводишь с ума» покорил сразу шесть российских видеосервисов, а среди сериалов единого лидера не нашлось. На иностранных платформах смотрели «Очень странные дела» и новогодние киноновинки. Ключевые новости и топы онлайн-кинотеатров — в регулярном обзоре Кинопоиска.

Что у нас: «Сводишь с ума», «Беги» и зарубежные фильмы

«Сводишь с ума»

«Бюллетень кинопрокатчика» опубликовал списки самых популярных на российских стримингах фильмов и сериалов ноября. Топы заявлены самими видеосервисами, Амедиатека вновь не представила свои рейтинги.

Безусловным лидером ноября у зрителей онлайн-кинотеатров стал молодежный ромком «Сводишь с ума». Картина Дарьи Лебедевой попала сразу в шесть чартов видеосервисов, из них смогла возглавить сразу два — «Иви» и START. При этом «Сводишь с ума» и в прокате выступил уверенно для своего жанра, уже заработав более 103 млн рублей.

Тремя попаданиями в чарты видеосервисов отметилась комедия «Беги» с Никитой Кологривым и Михаилом Пореченковым. Новинка доступна на Кинопоиске, Okko и Wink, и на всех этих сервисах «Беги» стал самым популярным фильмом в ноябре. При этом в прокате комедия заработала умеренные 30 млн рублей.

«Беги»

В ноябрьских топах онлайн-кинотеатров щедро представлен и зарубежный контент. В пятерках лидеров оказались комедия «Грабитель с крыши» с Ченнингом Татумом (второй на Кинопоиске), «Долгая прогулка» (вторая на Okko, при этом картина заработала в кинопрокате больше остальных зарубежных цифровых релизов месяца — 325,4 млн рублей), «Скалолазы» и «Хищник: Миссия „Осирис“» (третий и пятый на «Иви» соответственно) и боевик «Без правил» с Шайа ЛаБафом (четвертый среди зрителей START). В российский прокат из пяти проектов не выходили лишь «Скалолазы».

Среди сериалов лидерами традиционно стали оригинальные проекты каждой из платформ. Например, на Кинопоиске самым популярным в ноябре стал «Камбэк» с Александром Петровым. Сериал «Метод 3», вышедший во второй половине ноября, поднялся на вторую строчку чарта. У «Иви» в том числе благодаря телеэфиру на телеканале НТВ первым стал исторический сериал «Константинополь». На фоне анонса продолжения сериала «Реальные пацаны» проект оказался самым популярным на Premier.

Примечательно, что, как и в октябре, ни один зарубежный сериал не смог пробраться в топ-5 отечественных онлайн-кинотеатров

Что у них: рекорд финальных «Очень странных дел», праздничные фильмы и «Оно»

«Очень странные дела»

Главной новинкой Netflix не только ноября, но и фактически всего года стал финальный сезон «Очень странных дел». Первая половина сезона за пять дней с момента премьеры собрала 59,6 млн просмотров. Такой результат стал лучшим среди англоязычных сериалов Netflix, а среди всех проектов новинка уступила лишь второму и третьему сезонам «Игры в кальмара». В 2022 году четвертый сезон стартовал с 22 млн просмотров, но стоит отметить, что тогда измерялось смотрение в течение лишь трех дней после премьеры.

Примечательно, что накануне премьеры финала, на неделе 17–23 ноября, все предыдущие сезоны «Очень странных дел» вошли в топ-10 Netflix. А уже с 24 по 30 ноября в числе лидеров оказались пять сезонов: первый с 8,9 млн просмотров, затем четвертый, набравший 6,1 млн просмотров, второй сезон с 5,6 млн, а также третий, собравший 4,6 млн просмотров. Следующие эпизоды пятого сезона стартуют в США 25 декабря, а финальная серия — 31 декабря.

Праздничное настроение на Netflix обеспечил премьерный ромком «Рождественское ограбление» с Оливией Холт и Коннором Суинделлсом. Новинка стартовала 26 ноября и за неполную неделю 24–30 ноября набрала солидные 19,3 млн просмотров. Еще одна зимняя романтическая комедия, «Проблемы с шампанским», заняла второе место в недельном чарте Netflix, заработав дополнительно 14,4 млн просмотров. Ранее на неделе 17–23 ноября «Проблемы с шампанским» стартовали с 20,5 млн просмотров.

«Рождественское ограбление»

Мультфильм «Кей-поп-охотницы за демонами» сохраняет позиции в топ-10: с 24 по 30 ноября анимационный рекордсмен Netflix стал третьим, тем самым оставаясь в числе лидеров 24 недели подряд.

В декабре на HBO завершился показ сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Еще на старте проект получил 5,7 млн просмотров за три дня с момента премьеры. Это оказалось скромнее, например, стартов сериалов «Дом Дракона» (порядка 10 млн просмотров в день премьеры) и «Одни из нас» (4,7 миллиона). В свою очередь, финальная серия проекта собрала 6,5 млн просмотров в американских домохозяйствах за три дня показа.

На Disney+ скромнее своих предшественников стартовал фильм «Фантастическая четверка: Первые шаги». Согласно измерениям компании Nielsen среди американских домохозяйств, релиз получил 4,9 млн просмотров за первые пять дней после премьеры, став худшим в киновселенной Marvel по этому показателю. Для сравнения: «Черная Вдова» в свое время привлекла 5,1 млн просмотров, а «Громовержцы*» — 5,5 миллиона. В американском прокате новая «Фантастическая четверка» заработала более 274 млн долларов, став пока седьмым фильмом по сборам за 2025 год в США.

«Фантастическая четверка: Первые шаги»

Среди фильмов на Disney+ также отметилась «Чумовая пятница 2», которая за премьерную неделю, 10–16 ноября, согласно данным Nielsen, набрала 374 млн минут смотрения. Это сопоставимо с результатом новой «Фантастической четверки» на второй неделе показа — 344 млн минут смотрения.

«Оскар» переехал

С 2029 года церемония «Оскар» будет транслироваться на YouTube и находиться в бесплатном доступе до 2033 года. Ранее «Оскар» показывался на телеканале АВС, ежегодно за трансляцию компания платила порядка 100 млн долларов. Киноакадемия пыталась увеличить размер выплат, однако АВС отказалась на фоне неутешительных рейтингов «Оскара». Телеканал транслировал церемонию с 1976 года.

Кроме того, YouTube сможет показывать красную дорожку, Губернаторский бал, который проходит после церемонии, и эксклюзивные закулисные кадры. YouTube также получит творческую свободу без ограничений по хронометражу, формату и составу ведущих.

Напомним, в последние годы аудитория оскаровской церемонии заметно сократилась относительно показателей 10-летней давности — 37,3 миллиона зрителей в 2015-м против 19,7 миллиона в 2025 году.

Штраф за дискредитацию

В Госдуму внесен законопроект, который определяет размер штрафов за распространение контента, дискредитирующего российские духовно-нравственные ценности. Владельцы аудиовизуальных сервисов, к которым в том числе относятся онлайн-кинотеатры, и соцсетей будут оштрафованы на сумму до 700 тыс. рублей. В случае повторного нарушения размер штрафа увеличится до 3 млн рублей.

Согласно закону об ограничении распространения контента с дискредитацией «традиционных ценностей», принятому еще в июле 2025-го, аудиовизуальные сервисы должны в течение суток после получения требования Роскомнадзора прекратить распространение контента, которому Минкультуры отказало в выдаче ПУ из-за дискредитации «традиционных ценностей». В случае, если у контента нет ПУ, его распространение могут остановить после выдачи заключения о наличии дискредитирующих материалов. Эта инициатива вступит в силу 1 марта 2026 года. Уже сейчас стало известно, что за неисполнение требования Роскомнадзора по удалению дискредитирующего контента установлен штраф до 1 млн рублей за первичное нарушение, а за повторное — до 5 млн рублей. Возбуждение административных дел за распространение возлагается на Минкультуры, а неудаление будет относиться к компетенции РКН.

Автор: Вита Иванова