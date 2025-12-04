Что происходит в прокате: у нас «Волчок» сражается с пиратами, у них «Пять ночей с Фредди» победили «Зверополис»

В начале декабря в российских кинотеатрах за внимание зрителей сразились не только официальные отечественные и зарубежные релизы, но и неофициальный релиз «Зверополис 2». В американском прокате сборы этого сиквела обвалились на второй неделе, и лидерство заняли «Пять ночей с Фредди 2». Собрали ключевые новости последних недель в отечественном и зарубежном прокате.

Высокая конкуренция сложилась в российском кинопрокате. На одной неделе одновременно столкнулись крупная отечественная премьера, зарубежный фанатский хит и одна из главных голливудских новинок серого проката. Всего за уик-энд 4–7 декабря в кинотеатры страны пришло 1,87 миллиона зрителей против 1,57 миллиона неделей ранее.

Ниже ожиданий выступил приключенческий фильм «Волчок». Российская новинка, несмотря на поддержку телеканалов «Россия 1» и ТНТ, стартовала лишь с 154,7 млн рублей при 343,8 тысячи зрителей. Для сравнения: «Волчок» выступил скромнее «Майор Гром: Игра» (161,6 млн рублей при 399,2 тысячи зрителей) и боевика «Красный шелк» (197 млн рублей при 412,2 тысячи проданных билетов). По числу зрителей этот истерн с Евгением Ткачуком в роли кулачного бойца выступил на уровне «Повелителя ветра» — у того было 347,4 тысячи.

«Волчок»

Мощно заявило о себе аниме «Человек-бензопила. Фильм: История Резе». Релиз громко выступил еще на предпоказах, когда за один день в ограниченном количестве кинотеатров ему удалось собрать 12,4 млн рублей. По итогам первого полноценного уик-энда релизу покорилась солидная отметка — более 104 млн рублей без учета превью (сборы указаны для нескольких прокатных версий). Этот результат стал рекордом среди аниме в России. До этого лучший старт показывали «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки, собравшие два года назад 96,3 млн рублей. При этом «История Резе» уступает по количеству зрителей — 201,5 тысячи против 244,9 тысячи у фильма Миядзаки 2023 года.

Сразу со второй строчки в уик-энд 27–30 ноября стартовал отечественный релиз «Письмо Деду Морозу». Релиз заработал 45,6 млн рублей, что выше старта многих сопоставимых кинопроектов, в том числе картин «Новогодний ол инклюзив» (23,6 млн рублей) и «Новогодний шеф» (29,7 млн рублей). Уже по итогам вторых прокатных выходных новинка собрала еще 23,1 млн рублей, увеличив общую кассу до 76,1 млн рублей.

«Письмо Деду Морозу»

С пятой строчки уик-энда стартовала «Шальная императрица», заработавшая 19,6 млн рублей. Она выступила немного лучше других комедий — например, «Атель-Матель» (18,4 млн рублей) и «Оленя» (14,9 млн рублей), но скромнее новогоднего релиза «Совсем ошалели» (23,7 млн рублей).

Очень пиратские дела

Впервые с лета в топ-10 российского проката за уик-энд вошел короткий метр, вместе с которым кинотеатры показывают голливудские новинки по «предсеансовому обслуживанию». Наибольшие сборы за уик-энд 4–7 декабря пришлись на фильм «Сколько весит облако?», а в общей сложности топ-15 самых кассовых коротких метров заработал за уик-энд более 69 млн рублей. По итогам выходных «Сколько весит облако?» стал вторым коротким метром со сборами более 1 млрд рублей. Такой же отметки добивался фильм «Три добрых дела», а в настоящий момент у него более 1,7 млрд рублей сборов, обеспеченных за несколько лет «предсеансового обслуживания».

«Сколько весит облако?»

Летом 2025-го в «альтернативный прокат» выходило много голливудских релизов, среди которых были «Лило и Стич», «Как приручить дракона», «Супермен», F1 и «Громовержцы*». За один уик-энд эти релизы суммарно собирали порядка 30–50 млн рублей. В ноябре-декабре 2025-го в «альтернативном прокате» в кинотеатрах встречались показы «Злая. Часть 2» и «Франкенштейн», но очевидным победителем в сером прокате в выходных 4–7 декабря оказался «Зверополис 2». Его широкий показ начался 6 декабря, и именно на этот день приходится заметное число сеансов с короткими метрами, которые можно отследить в ЕАИС, так как формально билеты продаются именно на короткометражки.

На сиквел, который предлагают посмотреть кинотеатры, крайне высокий спрос. Так, лидеры официального проката «Волчок» и «Человек-бензопила» собирали на одном сеансе в среднем 15 и 20 человек соответственно; на счету у короткометражек, вместе с которыми показывают «Зверополис 2», значительно больше зрителей: у «Сколько весит облако?» в среднем 76 человек на сеанс, у «Края вдохновения» — 113 человек. Надо отметить, что у этих коротких метров на порядок меньше сеансов, чем у лидеров уик-энда.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении до года срока давности наказания за прокат или показ фильма без прокатного удостоверения. Это может отразиться на тех кинотеатрах, которые демонстрируют голливудские новинки без ПУ, оформляя показы как частное мероприятие и продавая билеты на них. Однако схема «предсеансового обслуживания» не должна нарушать законопроект в текущей редакции, так как у используемых коротких метров обычно есть прокатное удостоверение и их трансляцию можно отследить в ЕАИС. Вероятно, в дальнейшем все больше кинотеатров будет переходить на показы именно по «предсеансовому обслуживанию», и поэтому объемы «альтернативного» проката будут более понятны.

Итоги ноября

«Иллюзия обмана 3»

Российский кинопрокат оживился в ноябре 2025 года на фоне выхода нескольких крупных релизов. По данным ЕАИС, на которые обратил внимание Кинопоиск, общие сборы по итогам минувшего месяца составили 6,2 млрд рублей, что является самым высоким результатом в этом месяце за всю историю наблюдений. Безусловно, такой результат обусловлен средней ценой билета, высокой относительно прошлых лет (443 рубля; еще год назад средняя стоимость составляла 397 рублей). Наибольший вклад в результат месяца внесла «Иллюзия обмана 3», заработавшая 1,376 млрд рублей за ноябрь. Солидную кассу кинотеатрам принесли также «Горыныч» (846,2 млн рублей за месяц) и «Папины дочки. Мама вернулась» (753,5 млн рублей).

Также отметим, что посещаемость в ноябре 2025 года стала самой высокой в аналогичный месяц, начиная с пандемии: всего в кинотеатры пришло более 14 миллионов зрителей. При этом показателей 2019 года пока достичь все же не удалось — тогда в кинотеатрах было продано 18,1 млн билетов.

В США совокупные сборы уик-энда 5–7 декабря составили 156,1 млн долларов, что является рекордным показателем для выходных после Дня благодарения. При этом бокс-офис по итогам 2025 года уже перевалил за 8 млрд долларов. Эту отметку удавалось преодолеть и в 2023-м, и 2024 годах.

Фильм «Пять ночей с Фредди 2» стал лидером проката, собрав 64 млн долларов. Это меньше, чем у первой части (тот фильм заработал чуть более 80 млн долларов). При этом аналитики отмечают: ни один фильм, вышедший в уик-энд после Дня благодарения, раньше не достигал такой кассы. Для сравнения: 1–3 декабря 2023 года лидером проката стал фильм «Ренессанс: Фильм Бейонсе», чьи сборы составили 21,8 млн долларов. В 2024 году индийская картина «Пушпа 2: Власть» заняла лишь четвертое место с кассой в 9,3 млн долларов. Даже в 2019 году (до пандемии) ни один новый фильм не попал в топ‑10 уик-энда после Дня благодарения. Общая касса тех выходных составила 90,3 млн долларов.

«Пять ночей с Фредди 2»

Производственный бюджет «Пять ночей с Фредди 2» — 36 млн долларов. С учетом сборов на международных рынках фильм заработал более 110,5 млн долларов.

Netflix планирует приобрести компанию Warner Bros. за 82,7 млрд долларов, и, стремясь продемонстрировать лояльность к кинопрокату (что особенно важно в условиях конкурентной борьбы), стриминговый сервис организует масштабные показы финала сериала «Очень странные дела». Мероприятия пройдут 31 декабря в более чем 500 кинотеатрах США и Канады и станут своеобразным сигналом о готовности Netflix поддерживать традиционную кинотеатральную дистрибьюцию.

При этом сделка с Warner Bros. находится под угрозой: на актив претендует и компания Paramount, предложившая более высокую цену (108,4 млрд долларов). В случае победы Paramount намерена существенно активизировать прокатную деятельность — ежегодно выпускать в прокат более 30 фильмов, произведенных купленной студией.

Анимационный фильм «Зверополис 2» вышел в прокат в расширенный праздничный уик-энд, 26–30 ноября, и собрал 158,8 млн долларов. Это превысило консервативные прогнозы — аналитики ожидали около 125 млн долларов. Для сравнения: в День благодарения 2024 года другой анимационный релиз — «Моана 2» — показал более высокие результаты, заработав 225,4 млн долларов. При этом «Моана 2» привлекла заметно больше зрителей — 17,5 миллиона против 12 миллионов у «Зверополиса 2».

Динамика сборов «Зверополиса 2» оказалась нестабильной: ко второму прокатному уик-энду выручка упала на 57 % и составила 43,4 млн долларов.

Итоговые показатели фильма: в США — более 220 млн долларов, на международных рынках — свыше 697 млн долларов (в том числе 430,4 млн долларов в Китае), общий мировой сбор — более 917,9 млн долларов.

С четвертой строчки уик-энда стартовало аниме «Магическая битва: Казнь», заработавшее 10,1 млн долларов. Такой результат оказался скромнее американского старта студийной картины «Человек-бензопила. Фильм: История Резе» (18 млн долларов), которая в свое время получила более широкое присутствие в кинотеатрах. Однако результат оказался заметнее другого релиза GKIDS — «Дандадан: Злой глаз» (3,1 млн долларов).

Проект «Убить Билла: Кровавое дело целиком», который объединяет две части культового фильма Квентина Тарантино, собрал заметные 3,4 млн долларов. Такой кассы оказалось достаточно, чтобы вырваться на шестую строчку чарта.

Автор: Вита Иванова