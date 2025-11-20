Кинопоиск
Индустрия

Новости недели: новые «Люди в черном», «Здесь был Юра» и Скарлетт Йоханссон в «Бэтмене»

Обсудить0

Кинопоиск продолжает рассказывать о главных новостях в формате дайджеста. За минувшую неделю «Здесь был Юра» обзавелся трейлером, HBO раскрыл дату выхода третьего сезона «Эйфории», Скарлетт Йоханссон начала поглядывать в сторону DC, а Netflix решил купить Warner Bros. Discovery.

Трейлеры недели

В сети появился новый трейлер «28 лет спустя: Храм из костей» — продолжения «28 лет спустя» Дэнни Бойла. В центре истории — взаимоотношения между доктором Келсоном и разумным зараженным Самсоном. Сиквел сняла Ниа ДаКоста. К своим ролям вернулись Рэйф Файнс, Элфи Уильямс и Джек О’Коннелл. «28 лет спустя: Храм из костей» выйдет в зарубежный прокат 16 января 2026 года.

Читайте также

11 вопросов к фильму «28 лет спустя», которые могли остаться у вас после просмотра

Компания «Вольга» выпустила дебютный трейлер фильма «Здесь был Юра» с Константином Хабенским в главной роли. По сюжету трое молодых парней-музыкантов вынуждены 10 дней присматривать за Юрой, дядей одного из них. Но ситуация осложняется тем, что у мужчины есть особенности ментального развития. Драма стала полнометражным дебютом режиссера Сергея Малкина. В актерский состав также вошли Кузьма Котрелёв, Денис Парамонов и Александр Поршин. Ранее фильм получил Гран-при фестиваля актуального российского кино «Маяк». «Здесь был Юра» выйдет в прокат 5 февраля 2026 года.

Читайте также

«Здесь был Юра»: трогательное драмеди с Константином Хабенским в роли (нейро)отличного дядюшки

HBO опубликовал финальный трейлер «Рыцаря Семи Королевств» — сериала во вселенной «Игры престолов». События происходят за 100 лет до Войны пяти королей, а в центре сюжета — межевой рыцарь Дункан, который прибывает на турнир. Там он встречает сразу нескольких Таргариенов и с одним из них вступает в схватку. «Рыцаря Семи Королевств» начнут показывать с 18 января 2026 года на HBO Max. Сериал уже продлен на второй сезон, его релиз запланирован на 2027-й.

Читайте также

Не только «Рыцарь Семи Королевств». Какие истории про Таргариенов (и не только) стоит экранизировать

Пятый сезон «Эмили в Париже» получил полноценный трейлер. В продолжении героиню ждут новые приключения в Италии. Девушке предстоит столкнуться с испытаниями в карьере и в личной жизни. К главной роли вернулась Лили Коллинз. Новые серии начнут выходить 18 декабря на Netflix.

Читайте также

Работа над ошибками: вспоминаем, за что ругали «Эмили в Париже»

Вышел первый трейлер сиквела «Я иду искать» — комедийного хоррора Мэттью Беттинелли и Тайлера Джиллетта. По сюжету Грейс, пережившая ужас на собственной свадьбе, пытается начать новую жизнь. Однако ей предстоит еще одна кровавая игра. К главной роли вернулась Самара Уивинг. В актерский состав также вошли Кэтрин Ньютон, Элайджа Вуд, Сара Мишель Геллар и Дэвид Кроненберг. Ready or Not 2: Here I Come («Я иду искать 2: Вот и я») выйдет в зарубежный прокат весной 2026 года.

«Стоп! Снято!» недели

Завершились съемки сериала «Вегетация» по книге Алексея Иванова. Действие разворачивается в недалеком будущем в России. Леса на Урале мутировали, после чего там появилась обезумевшая техника, атакующая людей. Для ее истребления начали отправлять специальные отряды лесорубов. Но некоторые браконьеры, в свою очередь, охотятся за особыми деревьями, древесина которых ценится на черном рынке. Режиссером-постановщиком «Вегетации» выступил Максим Свешников, а оператором-постановщиком — Илья Авербах. Вместе они работали над «Плейлистом волонтера», «Контейнером» и другими проектами. Главные роли исполнили Алексей Серебряков, Денис Косиков и Ксения Трейстер. С ними также сыграли Алексей Розин, Владимир Гарцунов, Дмитрий Чеботарёв и другие. Сериал выйдет в Okko, всего будет восемь серий.

Читайте также

Ксения Трейстер, 22 года, актриса. Играла в «Пищеблоке» и «Летучем корабле»

В Турции стартовали съемки фильма «Пропавший» — новой работы Кирилла Кемница («Кентавр»). Это будет психологический триллер про 25-летнего повара, который, чтобы избавиться от долгов, отправляется в Турцию на заработки. В итоге поездка оборачивается для него соучастием в похищении человека и вымогательством средств. В актерском составе триллера задействованы Лев Зулькарнаев, Слава Копейкин, Максим Стоянов, Антон Кузнецов, Виктория Исакова, Дарья Балабанова и другие. В числе продюсеров — Наталия Горина, Иван Голомовзюк, Пётр Тодоровский и Светлана Олейникова. В прокат «Пропавший» выйдет в 2026 году.

Читайте также

Лев Зулькарнаев, 24 года, актер. Играл в «Экспрессе», «Слове пацана» и «Она такая классная»

Начались съемки «Лета в Бадене» — фильма по одноименному роману Леонида Цыпкина. Главные роли в экранизации исполнят Филипп Янковский, Мария Смольникова и Павел Табаков. По сюжету советский интеллигент разочаровывается в своей жизни и решает ее изменить. Завороженный историей Ф. М. Достоевского и его страстью к азартным играм, он, подобно писателю, собирается поставить на кон все. Режиссером выступит документалист Антон Желнов, для которого это будет дебют в художественном кино. Он стал и соавтором сценария вместе с журналистом и критиком Юрием Сапрыкиным.

Кастинг недели

Скарлетт Йоханссон готовится сыграть в сиквеле «Бэтмена» Мэтта Ривза. Какую роль предложили актрисе, пока неясно. При этом источники Deadline также сообщают, что Зои Кравиц в фильме не появится. Она, напомним, играла Черную кошку. Детали сюжета нового фильма о Темном рыцаре продолжают держать в строгом секрете. Съемки второго «Бэтмена» начнутся весной, а его выход намечен на 1 октября 2027 года.

Читайте также

«Бэтмен»: бесстрастное арт-кино о ноющем супергерое

Арми Хаммер рассматривается на роль в российском шпионском триллере «Альтернатива» по книге Александра Журавского. Об этом сообщили на питчинге Фонда кино (обо всех проектах с питчинга мы писали здесь). Согласно сюжету в 2036 году безопасность государств контролируют две нейросети — американская DEL и российская «Альта». Отечественным спецслужбам становится известно, что агенты MI6 готовят провокацию, которая может ввергнуть мир в пучину новой войны. Бывший офицер спецназа должен предотвратить катастрофу. Создатели фильма на питчинге отметили, что рассчитывают взять на главную роль Петра Фёдорова, а вместе с ним привлечь к съемкам и Арми Хаммера. Продюсером выступит Андрей Золотарёв, а снять фильм должен Евгений Сангаджиев («Балет», Happy End).

«Это мы ждем» недели

Темное фэнтези «Очарованные» выйдет на Кинопоиске в 2026 году. В центре истории — две сестры-колдуньи, Злата и Марья, которые сильно отличаются друг от друга характером. Однажды Марья случайно открывает портал в Мир теней, и Злата погибает. У героини есть всего девять дней, чтобы спасти сестру. В актерский состав вошли Елена Подкаминская, Юрий Чурсин, Даниил Воробьёв, Таисья Калинина, Даяна Гудз, Влад Прохоров, Софья Воронцова и другие. Презентация «Очарованных» при участии исполнителей главных ролей и создателей сериала состоится 13 декабря на «Comic Con Игромир».

Читайте также

Сериал «Очарованные»: что известно о дарк-фэнтези с Таисьей Калининой и Еленой Подкаминской

Третий сезон «Эйфории» получил примерную дату выхода. Продолжение шоу стартует в апреле на HBO Max. Создатель сериала Сэм Левинсон также поделился новыми деталями сюжета. Вот что, по его словам, случилось с ключевыми персонажами спустя четыре года:

  • Ру находится в Мексике, ей нужно придумать способ расплатиться с Лори;
  • Кэсси и Нейт женятся и переезжают в пригород;
  • Джулс учится в художественной школе;
  • Мэдди работает менеджером в голливудском агентстве по подбору талантов;
  • Лекси стала ассистенткой шоураннера, которую сыграла Шэрон Стоун.

Зендея, Хантер Шафер, Эрик Дэйн, Джейкоб Элорди, Сидни Суини и Колман Доминго вернулись к своим ролям.

Читайте также

Вышел второй сезон «Эйфории» (спустя почти три года!). Вспоминаем истории ее героев

Камбэк недели

Sony Pictures запустила в работу новый фильм во франшизе «Люди в черном». Об этом сообщает Deadline со ссылкой на свои источники. Информации о сюжете нет, но известно, что сценарий напишет Крис Бремнер. Он уже работал вместе с Sony Pictures над возрождением другой франшизы — «Плохие парни». По слухам, как только сценарий будет готов, Бремнер покажет его Уиллу Смиту, надеясь заинтересовать в участии. Пока неясно, насколько большой планируется роль для агента Джея.

Читайте также

Американский мейнстрим 1990-х: история в 8 фильмах

Экранизация недели

Фильм по Helldivers снимет Джастин Лин, режиссер «Форсажа 9». Детали сюжета пока неизвестны. Сценарий написал Гари Доберман, работавший ранее над «Оно» и «Проклятием Аннабель». Игра вышла в 2015 году. В ней элитное подразделение штурмовиков участвует в захватнической войне будущего ради защиты Супер-Земли. Они устраивают вылазки на планеты других рас и выполняют там различные задания. Напомним, сейчас Лин также работает над экранизацией комикса BRZRKR с Киану Ривзом для Netflix.

Читайте также

Как снять хорошую адаптацию видеоигры?

Первые эпизоды сериала по God of War снимет Фред Туа, который работал над «Сёгуном», Fallout и «Пацанами». Шоураннером и сценаристом выступит Рональд Д. Мур, известный по «Звездному крейсеру „Галактика“» и «Ради всего человечества». Сейчас идет кастинг и подготовка к съемкам. Сериал уже продлили на второй сезон.

Сделка недели

Netflix покупает Warner Bros. за 82,7 млрд долларов. Об этом стало известно из совместного пресс-релиза двух компаний.

Отмечается, что Netflix не только сделала самое высокое финансовое предложение, но и позволит WBD завершить ранее запланированное разделение на две публичные компании: «Стриминги и студии» (Streaming & Studios) и «Глобальные сети» (Global Networks).

Это уже вторая гигантская сделка с участием WB за несколько лет. И если она все-таки состоится, то к стриминговому гиганту отойдет и сервис HBO Max, и DC Comics, и Adult Swim, и еще множество брендов. В их число, к слову, войдут все активы WB Games вместе с Hogwarts Legacy, Mortal Kombat, LEGO-играми и студиями их разработчиков. Ожидается, что сделку закроют в третьем квартале 2026 года.

Читайте также

Дайджест мировой индустрии: Apple TV без плюсика, подорожание Disney+, война Маска с Netflix

Больше новостей читайте в Telegram-каналах «Кинопоиск | Новости» и «Кинопоиск | Индустрия».

Автор: Никита Демченко

Фото: Xavier Collin / Image Press Agency / Legion-Media, Collection Christophel / Legion-Media

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

5 декабря5
3 декабря2
2 декабря2
20 ноября3

Главное сегодня

5 декабря5
5 декабря1
Вчера0
Вчера0
5 декабря3
5 декабря6
5 декабря5
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации