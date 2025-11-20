Новости недели: новые «Люди в черном», «Здесь был Юра» и Скарлетт Йоханссон в «Бэтмене»

Кинопоиск продолжает рассказывать о главных новостях в формате дайджеста. За минувшую неделю «Здесь был Юра» обзавелся трейлером, HBO раскрыл дату выхода третьего сезона «Эйфории», Скарлетт Йоханссон начала поглядывать в сторону DC, а Netflix решил купить Warner Bros. Discovery.

Трейлеры недели

В сети появился новый трейлер «28 лет спустя: Храм из костей» — продолжения «28 лет спустя» Дэнни Бойла. В центре истории — взаимоотношения между доктором Келсоном и разумным зараженным Самсоном. Сиквел сняла Ниа ДаКоста. К своим ролям вернулись Рэйф Файнс, Элфи Уильямс и Джек О’Коннелл. «28 лет спустя: Храм из костей» выйдет в зарубежный прокат 16 января 2026 года.

Компания «Вольга» выпустила дебютный трейлер фильма «Здесь был Юра» с Константином Хабенским в главной роли. По сюжету трое молодых парней-музыкантов вынуждены 10 дней присматривать за Юрой, дядей одного из них. Но ситуация осложняется тем, что у мужчины есть особенности ментального развития. Драма стала полнометражным дебютом режиссера Сергея Малкина. В актерский состав также вошли Кузьма Котрелёв, Денис Парамонов и Александр Поршин. Ранее фильм получил Гран-при фестиваля актуального российского кино «Маяк». «Здесь был Юра» выйдет в прокат 5 февраля 2026 года.

HBO опубликовал финальный трейлер «Рыцаря Семи Королевств» — сериала во вселенной «Игры престолов». События происходят за 100 лет до Войны пяти королей, а в центре сюжета — межевой рыцарь Дункан, который прибывает на турнир. Там он встречает сразу нескольких Таргариенов и с одним из них вступает в схватку. «Рыцаря Семи Королевств» начнут показывать с 18 января 2026 года на HBO Max. Сериал уже продлен на второй сезон, его релиз запланирован на 2027-й.

Пятый сезон «Эмили в Париже» получил полноценный трейлер. В продолжении героиню ждут новые приключения в Италии. Девушке предстоит столкнуться с испытаниями в карьере и в личной жизни. К главной роли вернулась Лили Коллинз. Новые серии начнут выходить 18 декабря на Netflix.

Вышел первый трейлер сиквела «Я иду искать» — комедийного хоррора Мэттью Беттинелли и Тайлера Джиллетта. По сюжету Грейс, пережившая ужас на собственной свадьбе, пытается начать новую жизнь. Однако ей предстоит еще одна кровавая игра. К главной роли вернулась Самара Уивинг. В актерский состав также вошли Кэтрин Ньютон, Элайджа Вуд, Сара Мишель Геллар и Дэвид Кроненберг. Ready or Not 2: Here I Come («Я иду искать 2: Вот и я») выйдет в зарубежный прокат весной 2026 года.

«Стоп! Снято!» недели

Завершились съемки сериала «Вегетация» по книге Алексея Иванова. Действие разворачивается в недалеком будущем в России. Леса на Урале мутировали, после чего там появилась обезумевшая техника, атакующая людей. Для ее истребления начали отправлять специальные отряды лесорубов. Но некоторые браконьеры, в свою очередь, охотятся за особыми деревьями, древесина которых ценится на черном рынке. Режиссером-постановщиком «Вегетации» выступил Максим Свешников, а оператором-постановщиком — Илья Авербах. Вместе они работали над «Плейлистом волонтера», «Контейнером» и другими проектами. Главные роли исполнили Алексей Серебряков, Денис Косиков и Ксения Трейстер. С ними также сыграли Алексей Розин, Владимир Гарцунов, Дмитрий Чеботарёв и другие. Сериал выйдет в Okko, всего будет восемь серий.

В Турции стартовали съемки фильма «Пропавший» — новой работы Кирилла Кемница («Кентавр»). Это будет психологический триллер про 25-летнего повара, который, чтобы избавиться от долгов, отправляется в Турцию на заработки. В итоге поездка оборачивается для него соучастием в похищении человека и вымогательством средств. В актерском составе триллера задействованы Лев Зулькарнаев, Слава Копейкин, Максим Стоянов, Антон Кузнецов, Виктория Исакова, Дарья Балабанова и другие. В числе продюсеров — Наталия Горина, Иван Голомовзюк, Пётр Тодоровский и Светлана Олейникова. В прокат «Пропавший» выйдет в 2026 году.

Начались съемки «Лета в Бадене» — фильма по одноименному роману Леонида Цыпкина. Главные роли в экранизации исполнят Филипп Янковский, Мария Смольникова и Павел Табаков. По сюжету советский интеллигент разочаровывается в своей жизни и решает ее изменить. Завороженный историей Ф. М. Достоевского и его страстью к азартным играм, он, подобно писателю, собирается поставить на кон все. Режиссером выступит документалист Антон Желнов, для которого это будет дебют в художественном кино. Он стал и соавтором сценария вместе с журналистом и критиком Юрием Сапрыкиным.

Кастинг недели

Скарлетт Йоханссон готовится сыграть в сиквеле «Бэтмена» Мэтта Ривза. Какую роль предложили актрисе, пока неясно. При этом источники Deadline также сообщают, что Зои Кравиц в фильме не появится. Она, напомним, играла Черную кошку. Детали сюжета нового фильма о Темном рыцаре продолжают держать в строгом секрете. Съемки второго «Бэтмена» начнутся весной, а его выход намечен на 1 октября 2027 года.

Арми Хаммер рассматривается на роль в российском шпионском триллере «Альтернатива» по книге Александра Журавского. Об этом сообщили на питчинге Фонда кино (обо всех проектах с питчинга мы писали здесь). Согласно сюжету в 2036 году безопасность государств контролируют две нейросети — американская DEL и российская «Альта». Отечественным спецслужбам становится известно, что агенты MI6 готовят провокацию, которая может ввергнуть мир в пучину новой войны. Бывший офицер спецназа должен предотвратить катастрофу. Создатели фильма на питчинге отметили, что рассчитывают взять на главную роль Петра Фёдорова, а вместе с ним привлечь к съемкам и Арми Хаммера. Продюсером выступит Андрей Золотарёв, а снять фильм должен Евгений Сангаджиев («Балет», Happy End).

«Это мы ждем» недели

Темное фэнтези «Очарованные» выйдет на Кинопоиске в 2026 году. В центре истории — две сестры-колдуньи, Злата и Марья, которые сильно отличаются друг от друга характером. Однажды Марья случайно открывает портал в Мир теней, и Злата погибает. У героини есть всего девять дней, чтобы спасти сестру. В актерский состав вошли Елена Подкаминская, Юрий Чурсин, Даниил Воробьёв, Таисья Калинина, Даяна Гудз, Влад Прохоров, Софья Воронцова и другие. Презентация «Очарованных» при участии исполнителей главных ролей и создателей сериала состоится 13 декабря на «Comic Con Игромир».

Третий сезон «Эйфории» получил примерную дату выхода. Продолжение шоу стартует в апреле на HBO Max. Создатель сериала Сэм Левинсон также поделился новыми деталями сюжета. Вот что, по его словам, случилось с ключевыми персонажами спустя четыре года:

Ру находится в Мексике, ей нужно придумать способ расплатиться с Лори;

Кэсси и Нейт женятся и переезжают в пригород;

Джулс учится в художественной школе;

Мэдди работает менеджером в голливудском агентстве по подбору талантов;

Лекси стала ассистенткой шоураннера, которую сыграла Шэрон Стоун.

Зендея, Хантер Шафер, Эрик Дэйн, Джейкоб Элорди, Сидни Суини и Колман Доминго вернулись к своим ролям.

Камбэк недели

Sony Pictures запустила в работу новый фильм во франшизе «Люди в черном». Об этом сообщает Deadline со ссылкой на свои источники. Информации о сюжете нет, но известно, что сценарий напишет Крис Бремнер. Он уже работал вместе с Sony Pictures над возрождением другой франшизы — «Плохие парни». По слухам, как только сценарий будет готов, Бремнер покажет его Уиллу Смиту, надеясь заинтересовать в участии. Пока неясно, насколько большой планируется роль для агента Джея.

Экранизация недели

Фильм по Helldivers снимет Джастин Лин, режиссер «Форсажа 9». Детали сюжета пока неизвестны. Сценарий написал Гари Доберман, работавший ранее над «Оно» и «Проклятием Аннабель». Игра вышла в 2015 году. В ней элитное подразделение штурмовиков участвует в захватнической войне будущего ради защиты Супер-Земли. Они устраивают вылазки на планеты других рас и выполняют там различные задания. Напомним, сейчас Лин также работает над экранизацией комикса BRZRKR с Киану Ривзом для Netflix.

Первые эпизоды сериала по God of War снимет Фред Туа, который работал над «Сёгуном», Fallout и «Пацанами». Шоураннером и сценаристом выступит Рональд Д. Мур, известный по «Звездному крейсеру „Галактика“» и «Ради всего человечества». Сейчас идет кастинг и подготовка к съемкам. Сериал уже продлили на второй сезон.

Сделка недели

Netflix покупает Warner Bros. за 82,7 млрд долларов. Об этом стало известно из совместного пресс-релиза двух компаний.

Отмечается, что Netflix не только сделала самое высокое финансовое предложение, но и позволит WBD завершить ранее запланированное разделение на две публичные компании: «Стриминги и студии» (Streaming & Studios) и «Глобальные сети» (Global Networks).

Это уже вторая гигантская сделка с участием WB за несколько лет. И если она все-таки состоится, то к стриминговому гиганту отойдет и сервис HBO Max, и DC Comics, и Adult Swim, и еще множество брендов. В их число, к слову, войдут все активы WB Games вместе с Hogwarts Legacy, Mortal Kombat, LEGO-играми и студиями их разработчиков. Ожидается, что сделку закроют в третьем квартале 2026 года.

Автор: Никита Демченко

Фото: Xavier Collin / Image Press Agency / Legion-Media, Collection Christophel / Legion-Media