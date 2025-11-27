Возможный Арми Хаммер, Ходченкова в «Щелкунчике» и Воробьёв в роли тренера Путина. Питчинг Фонда кино

3 декабря Фонд кино провел очередную защиту фильмов, которые производят кинокомпании, не являющиеся лидерами отечественного производства (то есть не самые крупные студии с кассовыми хитами, но с потенциально интересными и важными для государства проектами). Мы посмотрели весь восьмичасовой питчинг и выбрали самые любопытные фильмы, о которых рассказали что-то новое. В защите, например, участвовали сиквел «Черный шелк» и «Дива» Анны Меликян, но новой информации по ним не анонсировали.

Триллеры

«Альтернатива»

О чем: События в экранизации книги Александра Журавского происходят в 2036 году. Безопасность в мире контролируют две нейросети — российская «Альта» и американская DEL. В США на выборах побеждает Илон Маск. Однако английская разведка MI6 готовит на него покушение, а обвинить в убийстве собирается Россию.

Спасти президента и защитить репутацию страны берется русский офицер спецназа, за которым не может проследить ни одна из нейросетей, потому что он, участник боевых действий, получил ранение и 11 лет пролежал в коме.

Кто делает: Кинокомпания INEY Production и сценарист Андрей Золотарёв, который выступает как продюсер и даже обещает ради фильма сократить количество других своих сценарных проектов. Режиссер — Евгений Сангаджиев (Happy End). Он также сыграет одну из главных ролей. На роль спецназовца планируют пригласить Петра Фёдорова. Есть также намерение привлечь Арми Хаммера, который после «отмены» из-за сексуальных скандалов остался в Голливуде без работы (и который гордится своими русскими корнями). Выйдет фильм весной 2027 года.

«Больше трех»

О чем: Еще один футуристический проект об обществе, где победил искусственный интеллект. В установившейся диктатуре земля разделена на зоны, а людям нельзя собираться больше трех. В центре сюжета — одна из семей, мама и дочь, в жизни которых появляется странный мальчик.

Кто делает: INEY Production и сценарист Андрей Золотарёв. Режиссер — Алексей Голубев («Наследие»). В дримкасте заявлены Сергей Гилёв, а также Ян Петров, Софья Еговцева и Ангелина Поплавская.

«Сталкер»

О чем: После нескольких лет разлуки Иван внезапно появляется в жизни своей 12-летней дочери Тани. Он забирает ее в автомобильное путешествие по степным просторам. Неожиданно за ними начинает преследование загадочная фура. Это становится не просто физической угрозой, но испытанием для их отношений. В кульминации Таня, взрослеющая в момент опасности, защищает отца, а Иван становится настоящим отцом не по названию, а по сути.

Кто делает: Режиссер и сценарист — Алексей Мизгирёв («Дуэлянт»). На роль отца рассматривают Юру Борисова или Петра Фёдорова. Производственный бюджет — 137 млн рублей, у Фонда запрашивают 70 млн рублей.

Байопики

«Мастер»

О чем: Фильм посвящен судьбе Анатолия Рахлина, пионера дзюдо в СССР. Он был наставником президента Владимира Путина, который, как известно, с вниманием относится к этому виду спорта. На роль мастера рассматривается Даниил Воробьёв, который, как и в «Жаре», снова предстанет в пластическом гриме, поскольку события фильма охватывают большой временной период — четыре эпохи. Например, Рахлин пережил блокаду Ленинграда, и это тоже найдет отражение в фильме.

Кто делает: Сценарий Андрея Житкова уже прочитан в Администрации президента. Режиссером выступит Вазген Каграманян («Орел и решка. Кино»), продюсирует проект Владимир Маслов («Преступление и наказание»). В качестве референсов называют «Роднину» и «Тренера». В других ролях задействованы Александра Урсуляк, Евгений Ткачук, Артём Ткаченко, Сергей Бурунов.

«Три струны»

О чем: Роскошный актерский ансамбль, дворцовые интерьеры, богатые наряды в истории о виртуозе — создателе балалайки. Середина XIX века. В период расцвета европейского искусства музыкант Василий Андреев обращается к национальным истокам, создает первый оркестр русских народных инструментов, что для многих становится пощечиной общественному вкусу.

Кто делает: «Окапи продакшн». Фильм частично отснят. В ролях — Алёна Бабенко, Роман Васильев, Фёдор Добронравов, Равшана Куркова. Выход на экраны намечен на сентябрь 2026 года.

«Баста. Начало игры»

О чем: Фильм о жизни знаменитого рэпера Василия Вакуленко с погружением в мир ростовских фавел. Сам Баста позиционирует картину как историю рождения русского рэпа и гимн поколения 2000-х. На его роль в молодости обещана юная звезда. Себя взрослого Баста сыграет сам. Его отца — Александр Яценко, его девушку — Ксения Трейстер.

Кто делает: Кинокомпания «Темп», ранее снявшая музыкальный фильм «Руки Вверх!», продюсер Тимур Вайнштейн и компания «Газгольдер». Режиссер и сценарист Стас Иванов, снявший сериал «ЮЗЗЗ» о противостоянии ростовских группировок, снова возвращается в этот город, откуда родом Баста. К работе привлечены оператор Батыр Моргачёв («Аутсорс») и художник–постановщик «Фишера» Андрей Сарабьянов. В проекте также заняты Антон Кузнецов и Даниил Воробьёв, которые сыграют Брабуса и Богдана Титомира.

«Госпожа Удача»

О чем: Юноша по имени Яша Удальцов (Рузиль Минекаев), скрываясь от преследований, попадает на съемки фильма «Белое солнце пустыни», которые велись в 1968 году. В проект, который войдет в сокровищницу советского кинематографа, никто не верит. Съемки связаны с трудностями, и то, что увидит молодой герой и в чем поучаствует, станет его романом взросления. Зрителю обещают «эскапистский аттракцион», ведь в сюжете будут и Верещагин — Павел Луспекаев, которому «за державу обидно» (Сергей Марин), и режиссер Владимир Мотыль (Павел Деревянко), и Сухов — Анатолий Кузнецов (в планах — Никита Ефремов).

Кто делает: Над сценарием работали Олег Погодин и Дмитрий Ланчихин. Снимать будет Карен Оганесян, учившийся у автора «Белого солнца пустыни» Владимира Мотыля. Карен говорит, что постарается снять ностальгический блокбастер в духе «Высоцкий. Спасибо, что живой». Продюсер Владимир Пермяков подтвердил планы на выход осенью 2027 года.

Сказки, детское и семейное кино

«Щелкунчик»

О чем: История разворачивается в 1892 году в Санкт-Петербурге. Композитор Пётр Чайковский пишет свой великий балет. Главную партию в нем должна сыграть юная балерина Мари. Ее красота и талант пленяют сразу двух молодых людей — Франца (Марк Эйдельштейн) и Людвига, сына директрисы театра. На питчинге подтвердили: эту властную деспотичную женщину по имени мадам Дроссельмейер сыграет Светлана Ходченкова. Забавно, но это уже третья злодейка, которая достается актрисе. До этого она сыграла Бастинду в «Волшебнике Изумрудного города» и ведьму в ступе в «Яге на нашу голову».

Кто делает: Продюсер Пётр Ануров и режиссер Феликс Умаров, знающие толк в музыке («Пророк. История Александра Пушкина»). Фильм выпустят в прокат 1 января 2028 года. Кастинг еще не завершен. Так, на роль Мари рассматриваются четыре актрисы: Полина Гухман, София Лопунова, Алиса Бухгольц и Виктория Иванова. На роль Людвига — Евгений Шварц, Антон Рогачёв и Тимофей Тимков.

«Бабайка»

О чем: Бабайка-хипстер Жутия впервые в жизни идет против воли отца и бросается в опасное путешествие в мир людей, полный неожиданных угроз, невероятных приключений и чудесных встреч.

Кто делает: Студия «Руки Вверх Production» и продюсер Сергей Жуков, он же написал песни для фильма. Режиссер — Илья Учитель («Летучий корабль»). В списке референсов — «Чебурашка» и «Приключения Паддингтона».

«Поросенок»

О чем: 12-летний шутник Сеня обожает подкалывать всех подряд, пока однажды вместо носа у него не вырастает самый настоящий пятачок. Теперь, чтобы не превратиться в поросенка окончательно, ему придется заслужить искреннее прощение всех, кого он обидел. А это, как выясняется, целый город.

Кто делает: Режиссеры Илья и Антон Чижиковы («Маленький шеф») готовят нечто среднее между Кафкой и «Ералашем».

«Добрая сказка»

О чем: Перенесенный в кино спектакль, написанный Александрой Пахмутовой на стихи Николая Добронравова. Его в советское время играли на елках (партию мушкетера пел сам Муслим Магомаев). По сюжету современные мальчик и девочка из семей с родителями-одиночками встречаются, чтобы спасти взрослых, которые заняты неприятной имущественной тяжбой. В истории орудуют и сказочные герои: Буратино, фея, мушкетеры и так далее.

Кто делает: Режиссер Владимир Грамматиков («Усатый нянь») для «Алекс Медиа». На роль Кота выбирают между Евгением Мироновым и Милошем Биковичем. В дримкасте значатся Сергей Бурунов, Тихон Жизневский, Анастасия Талызина, Марина Ворожищева. Над фильмом работают и известные музыканты. Главные вокальные партии исполнят Алексей Чумаков, Ильдар Абдразаков и Динара Алиева. Производственный бюджет — 425 млн рублей, 300 миллионов запрашивают у Фонда кино, 75 миллионов планируется потратить на маркетинг. Выход на экраны запланирован на ноябрь 2027 года.

Историческое кино

«Илия»

О чем: Экранизация жизни богатыря Ильи Муромца, который, как известно, был прикован к печи, а в возрасте 33 лет вдруг поднялся и принялся совершать подвиги. Первым из них стало спасение княгини, плененной викингом Хальфсеном по кличке Соловей. Зрителю обещают не сказку, а историю о человеке, сильном не только телом, но и духом. Впрочем, аттракцион с битвами тоже обещают.

Кто делает: Режиссер Марк Горобец («Тур с „Иванушками“», «Блиндаж») планирует летом войти в производство и уложиться в бюджет в 410 млн рублей (240 миллионов запрашивают у Фонда кино). На роль 33-летнего Ильи рассматривают 55-летнего Егора Пазенко. В остальных ролях заявлены Антон Пампушный, Милош Бикович, Олег Меньшиков, Андрей Мерзликин, Ольга Медынич. К проекту проявил интерес онлайн-кинотеатр Wink.

Экранизация

«Пиковая дама»

О чем: Экранизация повести Пушкина с выдающимся, как обещают, кастингом. На роль графини рассматривают Алису Фрейндлих, Елену Яковлеву, Светлану Немоляеву и Ирину Купченко. Графиню в молодости может сыграть Юлия Снигирь. В дримкасте на роль Германа завялены Роман Васильев, Павел Табаков, Никита Ефремов и Иван Янковский. Забавно, но последний уже воплощал этот образ в «Пиковой даме» Павла Лунгина. Во второстепенных ролях заявлен Даниил Воробьёв. Сюжет классический: инженер Герман узнает о тайне трех выигрышных карт и намерен ей воспользоваться, не понимая, что играет с самим дьяволом.

Кто делает: Режиссер «Красного призрака» Андрей Богатырёв подключил всю свою команду, с которой обычно реализует проекты. В качестве референсов он называет «Черного лебедя» и «Амадеуса». К проекту проявил интерес онлайн-кинотеатр Wink. Возможно, присоединится и Первый канал.

Спортивное кино

«И я побежал»

О чем: Спортивная драма о фельдшере Артёме, который, работая в горячей точке, получил травму и потерял зрение. Теперь он работает в массажном салоне, но не забывает о давней мечте — пробежать марафон. Его поддерживают ярославский беговой клуб и зоолог Алёна, мечтающая жить на Камчатке. Вопреки запретам отца, Артём решается на соревнование.

Кто делает: Режиссер — Александр Имакин («Людмила Гурченко»). Фильмом заинтересован онлайн-кинотеатр Okko. На главную роль утвержден Денис Прытков («Капельник»), в дримкасте — Елизавета Шакира и Антон Адасинский. Релиз намечен на апрель 2027 года.

Приключения

«Черный шелк»

О чем: Сиквел «Красного шелка», где герои из Владивостока отправляются на корабле до Шанхая для новой миссии Николая Гарина (Милош Бикович) и Артёма Светлова (Глеб Калюжный). На корабле, конечно, каждый попутчик может оказаться японским агентом. Параллельно Рихард Зорге (Максим Матвеев) и Лин (Чжэн Ханьи) разыскивают секретный груз в Шанхае, который может быть чем (и кем) угодно.

Кто делает: Команда первого фильма под руководством режиссера Андрея Волгина. Копродукция с Китаем повторится, как и в первом фильме. В прокате ожидается с 19 февраля 2027 года.

«Самсон»

О чем: Создатели обещают «первое фэнтези в стране», дорогое и зрелищное. Экранизация ни больше ни меньше Библии, а вернее, библейской истории о силаче Самсоне. Когда-то этим проектом должен был заниматься Сарик Андреасян, но не сложилось. Время действия — 1100 год до нашей эры. Посыл такой: «Человек, наделенный большой силой, долгое время не может ей правильно распорядиться». Согласно апокрифам, Самсон и правда иногда совершал аморальные поступки, но потом исправился.

Кто делает: Продюсер Армен Аникян и режиссер Карен Захаров называют Самсона супергероем, жившим до эпохи комиксов, и намерены отразить масштаб личности и событий. Рассматривают съемки в России, Армении, Таджикистане и Узбекистане.

«Крузенштерн. Регата тысячелетия»

О чем: Приключенческая мелодрама, основанная на реальных событиях: в в начале 2000-х российские участники спортивной регаты спасли упавшую за борт девушку из Польши. Ради этого они вышли из гонки, но затем вернулись и победили.

Кто делает: Режиссер — Антон Мегердичев («Плагиатор»). Производственный бюджет — 650 млн рублей.

Драма

«Бой с тенью 4»

О чем: Наши дни. Артём Колчин и Фёдор, сын Вагита Валиева, готовятся к бою с претендентом на звание чемпиона мира Климом. Им предстоит невозможное — за три месяца подготовить ветерана СВО Фёдора, в прошлом тяжелораненого спецназовца и боксера-любителя, к бою против атлета в расцвете сил и завоевать звание чемпиона мира среди профессионалов.

Кто делает: Режиссер — Артём Михалков. В продолжении также сыграют Алёна Долголенко, Филипп Янковский, Артём Быстров, Елена Панова, Дмитрий Шевченко и Михаил Горевой.

Военное кино

«Боевая муха»

О чем: Около 60 тысяч собак участвовали в Великой Отечественной войне, подрывая вражескую бронетехнику. Идея фильма возникла из плаката с этой информацией, увиденного продюсером Теймуром Джафаровым. 10-летний сирота Коля спасает пса Мухтара от расстрела (у немцев был приказ истреблять собак). Вместе они оказываются в отряде сурового майора Казанцева, им предстоит остановить немцев при обороне Сталинграда.

Кто делает: Team Films, продюсеры Теймур Джафаров и Макар Кожухов, а также Давид Ткебучава («Князь Андрей») в качестве режиссера и сопродюсера. Референсами называют картины «Судьба человека» и «Иваново детство». Прокатчик — «Каро Премьер». В дримкасте на роль Казанцева рассматривают Александра Петрова, Артёма Быстрова и Виктора Добронравова.

Автор: Илона Егиазарова

Фото: THA / Legion-Media