Что происходит в онлайне: «На деревню дедушке» и «Кей-поп-охотницы на демонов» непобедимы

«На деревню дедушке» третий месяц подряд держится в топах российских онлайн-кинотеатров. Среди киноновинок отметились «Геля», из сериалов внимание аудитории привлекла «Няня Оксана». В то же время на Netflix продолжают лидировать «Кей-поп-охотницы». Ключевые новости и топы онлайн-кинотеатров — в регулярном обзоре Кинопоиска.

Что у нас: «Дедушка», «Геля» и «Няня Оксана»

«Геля»

«Бюллетень кинопрокатчика» опубликовал списки самых популярных на российских стримингах фильмов и сериалов октября. Топы заявлены самими видеосервисами, Амедиатека вновь не представила свои рейтинги.

Третий месяц подряд «На деревню дедушке» остается самым востребованным фильмом у зрителей онлайн-кинотеатров. В октябре релиз вновь попал в топы сразу четырех платформ: «Иви», Okko, START и «Кион».

Что касается новинок, зрители разных платформ были в основном солидарны в своих предпочтениях. Сразу несколько фильмов отметились тремя попаданиями в чарты онлайн-кинотеатров. Картина «Семь дней Петра Семёныча» в том числе лидирует на «Иви» и Okko. Несмотря на то, что криминальная комедия «Геля» скромно прошла в кинопрокате, собрав почти 23 млн рублей, релиз стал самым популярным на START, а также вошел в топ-5 Okko и Кинопоиска. Комедия «Семейный призрак» также пришлась по вкусу аудитории Кинопоиска, Okko и «Киона».

«Семь дней Петра Семёныча»

Единственным зарубежным кинорелизом, пробившимся в топ-5 видеосервисов, стал китайский мультфильм «Нэчжа побеждает Царя драконов». Самый кассовый анимационный проект возглавил чарт Кинопоиска.

Самым популярным сериалом месяца стала «Няня Оксана», которая возглавила рейтинги просмотров «Иви» и Premier, а также стала четвертой на START (еще ее показывали в эфире телеканала «Пятница!»). Сериал «Хроники русской революции» ожидаемо возглавил чарт START. При этом проект вышел не только в онлайн-кинотеатрах, но и был показан в эфире телеканала «Россия 1».

На фоне многообразия российских премьер ни один зарубежный сериал не смог пробиться в топ-5 платформ по итогам октября.

Что у них: «Кей-поп-охотницы», триллер с Кирой Найтли и «Большой потенциал»

«Большой потенциал»

Информацию о положении дел на зарубежных стримингах мы получаем из агрегатора FlixPatrol. Он собирает данные из открытых топов сервисов и составляет рейтинг на основе так называемых баллов популярности, которые ежедневно начисляются проектам в топ-10: 1 балл — за десятое место, 2 — за девятое и так далее. Чем чаще проект появляется в топе и чем более высокое место он занимает, тем более высокое место получает в рейтинге FlixPatrol.

Третий месяц подряд «Кей-поп-охотницы за демонами» возглавляют киночарт Netflix. За это время релиз стал не только самым популярным фильмом на стриминге, но также обеспечил компании рост выручки в третьем квартале на 17%, до 11,5 млрд долларов, хотя такой результат все равно оказался ниже ожидаемого. При этом на производстве контента стриминг останавливаться не будет, планируя в дальнейшем создавать куклы, фигурки и прочий мерч по «Кей-поп-охотницам».

Триллер «Девушка из каюты № 10» с Кирой Найтли и Гаем Пирсом стартовал на Netflix 10 октября. За неполную премьерную неделю, 6–12 октября, он набрал 481 млн просмотренных минут, согласно данным Nielsen. Для сравнения: в эти дни «Кей-поп-охотницы» получили 808 млн минут. Уже по итогам октября фильм стал вторым по популярности на стриминге.

«Девушка из каюты №10»

Новый сезон «Монстра» вышел на Netflix 3 октября, и лишь за три дня показа на неделе 29 сентября — 5 октября новинка набрала 12,2 млн просмотров. Для сравнения: прошлый сезон в 2024 году стартовал с отметки 12,3 млн просмотров за четыре дня. Уже по итогам второй полной недели показа удалось привлечь еще 20,7 млн просмотров. Такого результата хватило, что стать самым популярным сериалом месяца.

Во второй половине октября на HBO завершился показ детективного триллера «Задание». Финальный эпизод проекта с Марком Руффало собрал 4 млн просмотров американских пользователей на сервисах HBO за три дня. Это на 30% больше результата премьеры за тот же период. За время выхода новых серий первая серия увеличила свою аудиторию до 11,2 млн просмотров в США.

«Задание»

Внимание аудитории Disney+ захватил новый сезон «Большого потенциала». За 35 дней с момента премьеры 16 сентября второй сезон собрал более 17,2 млн просмотров на ABC, Hulu и Disney+. Такой результат оказался на 17% лучше, чем за тот же период было у первого сезона (14,7 млн просмотров). Новинка обошла анимационный мини-сериал «Зомби Marvel», который, по данным Nielsen, не вошел в топ-10 оригинальных сериалов стримингов в США на стартовой неделе, 22–28 сентября, собрав явно меньше 428 млн просмотренных минут.

Падение при ажиотаже

Сайт Netflix не выдержал ажиотажа вокруг премьеры пятого, последнего сезона «Очень странных дел». Платформа не работала порядка трех минут и после восстановления продолжала работать с перебоями у десятков тысяч пользователей. Похожая ситуация уже случалась на премьере финальных эпизодов четвертого сезона в июле 2022-го.

«Очень странные дела»

Необычное предложение для фанатов сериала появилось в России, хотя релиз недоступен легально в стране. В некоторых кинотеатрах, которые работают с «альтернативным прокатом» и нелегально показывают голливудские новинки, уже начались продажи билетов на показы с первой по четвертую серии «Очень странных дел». Показы стартуют 29 ноября. Как сообщают представители кинотеатров, один из поставщиков «альтернативных релизов» продает цифровую копию одной серии за 50 000 рублей.

Netflix сохранит кинопрокат

На фоне новостей о потенциальной продаже компании Warner Bros. появляется все больше подробностей. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, представители Netflix продолжат выпускать релизы Warner Bros. в кинотеатрах, если все же удастся договориться о покупке. За счет этого стриминг, который обычно стремится показывать свои релизы исключительно онлайн, делает свое предложение кинокомпании все более привлекательным.

При этом у Warner Bros. дела обстоят пока не лучшим образом. По итогам третьего квартала компания показала убыток в размере 148 млн долларов, несмотря на солидные сборы «Супермена» и нового «Заклятия». Негативно на итоговых результатах медиагиганта сказалось сокращение показателей линейного телевидения. В частности, выручка ТВ-подразделения сократилась на 23%, до 3,88 млрд долларов. В свою очередь, стриминговое подразделение отчиталось об увеличении числа подписчиков на 2,3 миллиона пользователей.

Автор: Вита Иванова