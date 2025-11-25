Что происходит в прокате: фокусники и волшебницы рвут кассу

«Иллюзия обмана 3» — лидер проката и самый кассовый зарубежный фильм в России за несколько лет. В американских кинотеатрах наконец вышла «Злая. Часть 2». Собрали ключевые новости последних недель в отечественном и зарубежном прокате.

Вторую неделю подряд российский прокат возглавляет «Иллюзия обмана 3». По итогам уик-энда 13–16 ноября релиз стартовал на уровне 538,6 млн рублей — это лучший старт для зарубежных фильмов с 2022 года. Новинка обошла «Анчартед: На картах не значится» не только по сборам, которые в 2022 году составили 331,9 млн рублей, но и по числу зрителей — 973,2 тысячи зрителей против 949,7 тысячи у релиза с Томом Холландом. Во второй уик-энд «Иллюзия обмана 3» заработала еще 361,7 млн рублей. Суммарно фильм собрал уже более 1,05 млрд рублей, что позволило ему стать первым за несколько лет зарубежным тайтлом, который преодолел отметку в 1 млрд рублей.

Второе место по итогам уик-энда занял семейный релиз «Маша и Медведи», заработавший 79,8 млн рублей. Он обошел другой фильм из пакета дистрибьютора «Наше кино» — картину «Артек. Сквозь столетия» (54,3 млн рублей при 140 тысячах зрителей), но выступил чуть скромнее «Сокровищ гномов» (80,9 млн рублей).

78,7 млн рублей заработала фэнтези-драма «Авиатор», при этом за стартовый уик-энд было продано 161,9 тыс. билетов на старте. Для сравнения: «Авиатор» привлек немногим больше зрителей, чем фэнтези «Мира» в 2022 году (147,7 тысячи зрителей).

«Авиатор»

Сказочный релиз «Яга на нашу голову» вышел в прокат еще в уик-энде 13–16 ноября с 94,8 млн рублей. Такой результат сопоставим со сборами фильма «Манюня: Приключения в Москве», который также выпускала в кинотеатрах компания «НМГ Кинопрокат». Однако на новинку было продано 253,2 тыс. билетов, что заметно скромнее результата той же «Манюни» (353 тысячи). Также новая сказка про Ягу заработала меньше, чем накануне прошлого Нового года собрала картина «Баба-яга спасает Новый год» (164,2 млн рублей при 476,5 тысячи зрителей). Уже по итогам вторых прокатных выходных релиз пополнил свой счет еще на 65,2 млн рублей, общие сборы пока составляют 187,2 млн рублей.

Стоит отметить тайтл, который по итогам выходных не вошел в топ-10 уик-энда, но все же уверенно заявил о себе. 23 ноября в российских кинотеатрах начались ограниченные показы полнометражного аниме «Человек-бензопила. Фильм: История Резе». За день новинка заработала 12,4 млн рублей при 157 сеансах, на один сеанс приходило в среднем 106 человек. Полноценный прокат «Человека-бензопилы» стартует 4 декабря.

Лидером американского проката ожидаемо стал сиквел «Злой» с Арианой Гранде и Синтией Эриво. Премьера заработала 147 млн долларов, что выше результата вышедшего в 2024-м первого фильма (112,5 млн долларов). Очевидно, что на вторую часть возлагаются большие надежды, учитывая, что первая «Злая» принесла студии прибыль в размере 230 млн долларов. Новинка показывает второй старт в 2025 году, опередив «Лило и Стича» (146 млн долларов), но не сумев догнать другой фанатский хит — «Майнкрафт в кино» (162,7 млн долларов). В мировом прокате лента «Злая. Часть 2» суммарно собрала 223 млн долларов с учетом превью-показов.

Та же «Иллюзия обмана 3» в Штатах стартовала с 21 млн долларов. Даже без учета инфляции это скромнее предыдущих фильмов — 29,3 млн долларов у первой картины в 2013-м и 22,3 млн у ленты 2016 года. Основную выручку новинке приносят все же международные рынки. На старте «Иллюзия обмана 3» собрала за рубежом 54 млн долларов, из которых на Китай пришлось 19,2 млн долларов, еще 6,6 миллиона — на российский рынок. Уже по итогам второго уик-энда американская касса пополнилась еще на 8,9 млн долларов, составив суммарно 36,6 миллиона.

Мягко говоря, невыразительно показал себя новый «Бегущий человек». На старте 14–16 ноября картина заработала порядка 16,4 млн долларов при ожидаемых хотя бы 20 млн долларов. Экшен-фильм с возрастным рейтингом R сработал скромнее других недавних сай-фай-ребутов, рассчитанных на более широкую аудиторию — «Трон: Арес» (33,2 млн долларов) и «Хищник: Планета смерти» (40 млн долларов). С учетом международных рынков проект с производственным бюджетом в 110 млн долларов собрал неделей ранее 28,2 млн долларов. Во второй прокатный уик-энд его счет пополнился еще на 5,7 млн долларов, до 26,9 млн долларов.

«Бегущий человек»

На фоне старта одного из самых ожидаемых релизов года, второго фильма «Злая», совокупный бокс-офис американского проката за уик-энд 21–23 ноября составил 182 млн долларов. Это более чем в два раза больше результата 14–16 ноября (73,8 млн долларов при лидерстве «Иллюзии обмана 3»). При этом результат оказался скромнее уик-энда накануне Дня благодарения в 2024 году, когда кинотеатры собрали 202,4 млн долларов (тогда лидером проката тоже была «Злая»).

Удостоверение и наказание

Законопроект об увеличении срока давности за прокат или показ фильма без прокатного удостоверения принят Госдумой в первом чтении. Согласно поправкам, срок привлечения к ответственности предлагается увеличить до одного года вместо двух суток. Этого времени должно хватить ведомству для выяснения обстоятельств дела, уточняют в Минкультуры. Также культурное ведомство сможет проводить административное расследование, а именно проводить опрос свидетелей и привлекаемых к ответственности, запрашивать нужные документы для установления лиц — демонстраторов фильмов без прокатного удостоверения. За законопроект ответственен комитет по госстроительству и законодательству. Ведомство подчеркнуло, что всего инициативу поддержали четыре комитета, в том числе комитет по культуре. В целом законопроект может затрагивать не только деятельность кинотеатров, которые показывают голливудские новинки без «предсеансового обслуживания». Речь может идти и про онлайн-кинотеатры, которые с 1 марта 2026 года в течение суток после получения требования Роскомнадзора должны будут удалять контент, которому отказано в выдаче ПУ из-за «дискредитации традиционных ценностей». Поправки к законопроекту об увеличении срока давности принимаются до 4 декабря.

Больше поддержки

Съемки фильма «Брат навсегда»

Госдума приняла в финальном, третьем чтении федеральный бюджет на 2026 год, в котором в том числе выделены средства на производство контента. Согласно поправкам, на госсубсидирование по линии ИРИ будет выделено 25,928 млрд рублей, что лишь на 30 млн рублей меньше, чем было указано в предварительном варианте бюджета, а также лишь на 2% выше субсидии 2025 года (25,335 млрд рублей). В эту сумму в том числе входит поддержка производства сериалов. В 2026 году Фонд кино будет распределять 10,4 млрд рублей против планируемых 11,847 млрд рублей. Из трех ведомств у Фонда самое значительное снижение. По линии Фонда госфинансирование выросло относительно 2025 года лишь на 1%. Примерно на уровне 2025 года осталась и поддержка Минкультуры — 4,772 млрд рублей против планируемых 4,702 млрд рублей. Итоговая сумма оказалась на 2% больше, чем в текущем году.

Свои меры поддержки кинопроизводства продолжают объявлять и региональные власти. В 2026 году в Санкт-Петербурге ребейты кинопроизводителям увеличатся на 40%, до 350 млн рублей. В 2025 году на возврат части средств, потраченных при съемках в регионе, было подано 89 заявок, из которых отобрано 29. В числе поддержанных проектов — картина «Брат навсегда».

Автор: Вита Иванова