«Майкл»: что известно о самом ожидаемом байопике 2026 года

В следующем году в мировой прокат выйдет фильм «Майкл» — амбициозный байопик самого влиятельного поп-артиста в истории. Главную роль исполняет племянник певца Джаафар Джексон. В проекте почти нет больших звезд, а режиссер Антуан Фукуа подчеркивает, что его цель — не идеализировать исполнителя, но и не превращать рассказ о нем в обвинительное досье. Рассказываем, что известно о будущем фильме, кто над ним работает и почему создателям пришлось спешно переписывать финал.

О чем это

Фильм прослеживает творческий путь Майкла Джексона, начиная с семейной группы The Jackson 5, куда также входили его братья Джермейн, Тито, Джеки и Марлон. Коллектив выступал в жанрах R&B, соул, поп и диско и был очень популярным во многом благодаря Майклу, ведущему вокалисту.

Байопик обещает показать все ключевые этапы жизни музыканта. В официальном синопсисе фильм описывается как честный взгляд на великого, но противоречивого человека, который стал «королем поп-музыки». Пока неясно, затронут ли в итоге создатели в подробностях самые темные эпизоды его биографии, в частности обвинения в сексуализированных домогательствах к детям, чему был посвящен документальный фильм 2019 года «Покидая Неверленд».

Первый тизер-трейлер вышел в начале ноября. В ролике — юный Майкл в звукозаписывающей студии, а затем нам показывают серию видео, отмечающих стремительный взлет его карьеры: стадионы, заполненные до отказа, танцевальные номера и съемки культового клипа Thriller. В фильме прозвучит около тридцати песен Джексона.

Кто работает над «Майклом»

Режиссером стал Антуан Фукуа, известный по работе над «Великим уравнителем» и документальными проектами «Наследие: Правдивая история „Лос-Анджелес Лейкерс“» и «Меня зовут Мохаммед Али». Фукуа начинал как клипмейкер, и творчество Джексона напрямую повлияло на его решение заняться кино. «Для меня не существует артиста с такой же мощью, харизмой и гениальностью, как Майкл Джексон. Его видеоработы сформировали мое мировоззрение», — говорит режиссер.

Сценарий написал Джон Логан — драматург, лауреат премии «Тони» и трехкратный номинант на «Оскар» за «Хранителя времени», «Гладиатора» и «Авиатора». Продюсером выступает Грэм Кинг. Именно он в 2019 году добился согласия наследников Джексона и выкупил права на экранизацию истории певца. Производством занимается Lionsgate совместно с GK Films, компанией Кинга.

Оператор — лауреат «Оскара» за «Мемуары гейши» Дион Биби, художница-постановщица — Барбара Линг («Однажды в… Голливуде»), художница по костюмам — Марси Роджерс («Черный клановец»).

Бюджет фильма оценивается в 155 млн долларов.

Актерский состав

Джаафар Джексон

Майкла Джексона сыграл Джаафар Джексон — 29-летний племянник певца, сын его старшего брата Джермейна. Джаафар с детства занимается музыкой и танцами, но ранее в кино не снимался. Семья Джексон полностью поддержала его участие: мать Майкла, Кэтрин Джексон, считает, что в исполнении племянника ее сын «словно оживает на экране». Роль маленького Майкла исполняет начинающий актер Джулиано Вальди.

На фоне традиционных конфликтов, которые неизбежно возникают, когда студии берутся за фильмы о культовых личностях или реальных событиях, такой кастинг стал серьезным аргументом в пользу проекта. Поклонники отмечают почти феноменальное сходство Джаафара с дядей — не только внешнее, но и в пластике движений.

Колман Доминго («Синг-Синг») играет отца семейства — Джо Джексона. Многие биографы считают, что без его настойчивости и дисциплины The Jackson 5 не добились бы такого успеха, но Майкл неоднократно говорил в интервью, что боялся отца и что тот мог перегибать палку за ошибки во время репетиций. Кто-то считает Джо принципиальным человеком, который вытащил семью из бедности; другие — абьюзером, сломавшим детство своих детей. Он умер в 2018 году в возрасте 89 лет.

Ниа Лонг («Пропавшая без вести») воплотит образ Кэтрин Джексон, матери певца. Она была добрым и понимающим родителем. Именно Кэтрин поддерживала музыкальные амбиции Майкла, привила ему любовь к джазу и ритм-н-блюзу. После смерти сына в 2009 году она стала официальной опекуншей троих его детей.

Майлз Теллер

Майлз Теллер («Одержимость») перевоплотится в Джона Бранку, юриста и музыкального менеджера, который в 1980-е сыграл ключевую роль в карьере Джексона, в частности помог в выпуске альбома «Thriller». После смерти поп-короля Бранка стал одним из попечителей его наследства, компаний The Michael Jackson Company и Estate of Michael Jackson. Под его управлением они были выведены из долгового состояния и стали коммерчески успешными благодаря шоу, музыкальным правам и лицензиям.

Кендрик Сампсон («Белая ворона») играет легендарного продюсера Куинси Джонса, работавшего над альбомами «Off the Wall», «Thriller» и «Bad».

Кэт Грэм («Любовь на вилле») предстанет в образе юной Дианы Росс, которая поспособствовала успеху группы Jackson 5 совместными выступлениями и публичными презентациями. Альбом «Diana Ross Presents The Jackson 5» стал символическим стартом новой эры и для самого коллектива, и для Майкла.

Лоренц Тэйт («Власть в ночном городе») сыграет Берри Горди — основателя Motown Records, легендарного лейбла, который популяризовал музыку темнокожих артистов. На Motown начинали или работали Стиви Уандер, Марвин Гэй и Смоки Робинсон.

Джо Джиллетт («Силиконовая долина») сыграет Стива Рубелла, сооснователя легендарного клуба Studio 54, одну из ключевых фигур нью-йоркской клубной сцены конца 1970-х.

Дерек Люк воплотит образ адвоката Джонни Кокрана, защищавшего Джексона на процессе 2005 года. Тогда Майкл предстал перед судом по обвинениям в домогательствах к несовершеннолетнему — 13-летнему Гэвину Арвизо, который ранее лечился от рака и приезжал к Джексону на ранчо.

В картине также появятся Джессика Сула («Сплит»), которая сыграет старшую сестру Майкла, Ла Тойю Джексон, и Лора Хэрриер («Черный клановец») — она воплотит образ американской продюсерки и топ-менеджерки Motown.

Почему релиз откладывали

Разработка проекта началась в 2019 году, но съемочный период пришлось отложить из-за забастовки актеров и сценаристов. В итоге основная работа стартовала только в январе 2024-го. За этот этап Фукуа снял ключевые сцены, охватывающие разные периоды жизни Джексона. А в июне 2025 года уже на стадии постпродакшена команда вернулась на площадку еще на 22 дня для отдельных эпизодов и доработки визуальных эффектов. Часть материала пришлось переснять, чтобы улучшить связность финала и сократить хронометраж до приемлемой длины.

Дополнительные сложности возникли из-за юридических ограничений. В начале 2025 года издание Puck сообщило, что финальный акт фильма пришлось переписать и переснять из-за неожиданно всплывшего запрета: в 1993 году Джексон заключил внесудебное мировое соглашение с семьей Джордана Чендлера, и его условия запрещают упоминать или изображать семью Чендлер в художественных произведениях.

Летом 1993 года отец Джордана, Эван Чендлер, заявил, что Джексон совершал непристойные действия по отношению к его сыну. Сначала Эван пытался урегулировать всё частным образом через своего адвоката, затем обвинения были переданы в полицию. Это дело стало первым крупным публичным обвинением против Джексона.

В первоначальную версию сценария Джон Логан включил сцену, затрагивающую события 1993 года, и при юридической проверке этот момент упустили. Когда проблема вскрылась на позднем этапе, продюсерам пришлось экстренно пересобирать финал картины, исключая все прямые отсылки к делу Чендлера.

Непростой задачей стал и монтаж. Первая рабочая сборка фильма вышла почти четырехчасовой — объем, который требовал либо жесткого сокращения, либо разделения проекта на два релиза. В 2024 году на CinemaCon журналистам и прокатчикам показали первые отрывки из «Майкла», и предварительная реакция была преимущественно позитивной.

Весной 2025 года в прессе появилась информация, что Lionsgate рассматривает вариант двухчастного байопика. Но позже продюсеры решили сохранить цельный формат и сократили картину до трех с половиной часов. Именно с этим связан перенос премьеры на 2026 год.

Как реагирует общественность

Майкл Джексон был самым популярным исполнителем в мире к началу 1980-х годов и фактически изменил индустрию поп-музыки. С альбомами «Off the Wall» и «Thriller» он разрушил расовые барьеры в шоу-бизнесе, добившись беспрецедентного успеха для темнокожего артиста. «Thriller» побил все рекорды и до сих пор остается самым продаваемым музыкальным альбомом в истории, его мировые продажи превышают 100 миллионов копий. Джексон революционизировал подход к танцу, музыкальным клипам и концертным шоу, подняв планку зрелищности и изобретательности на новый уровень. Благодаря ему видеоклипы превратились из маркетингового инструмента в самостоятельный вид искусства.

С 1990-х годов репутацию Джексона стали преследовать громкие скандалы и множественные обвинения в сексуализированных домогательствах к детям. В 2003 году против артиста снова выдвинули обвинения по схожей статье, и на этот раз дело дошло до суда. Процесс 2005 года завершился полным оправданием Джексона. После этого он постепенно отошел от публичной жизни. Редкие появления на сцене вызывали ажиотаж, но сопровождались язвительными комментариями прессы. В июне 2009 года, накануне серии масштабных камбэк-концертов, Майкл Джексон скончался от передозировки снотворного в возрасте 50 лет. Несмотря на оправдание судом, он для многих остается спорной фигурой, вызывая дискуссии о том, нужно ли отделять личность от творчества.

Еще до выхода «Майкла» разгорелись дебаты о том, как в фильме будет показана жизнь Джексона и этично ли прославлять его образ на экране с учетом серьезности обвинений. Особый интерес вызвал тот факт, что картина создается в сотрудничестве с Estate Майкла Джексона — структурой, отвечающей за его наследие и заинтересованной в сохранении максимально благоприятного имиджа.

Самую жесткую позицию занял Дэн Рид, режиссер документального фильма «Покидая Неверленд». В феврале 2023 года, вскоре после объявления о запуске «Майкла», он опубликовал колонку в The Guardian. Рид написал, что голливудский байопик будет лишь прославлять мужчину, который совершал преступления против детей. Он выразил удивление тем, что новость о фильме почти не вызвала общественного возмущения. «Сегодня любую бестактность по отношению к уязвимым группам встречают громкой критикой, но объявление о создании этого фильма обошлось без протестов, стоит оглушительная тишина. Никто даже не говорит о том, чтобы отменить этот проект», — заявил Рид.

Дочь Джексона, Пэрис, ознакомилась со сценарием и назвала его «слащавым» и недостаточно честным. По ее словам, создатели смягчают острые углы и стараются приукрасить реальную историю. При этом Пэрис добавила, что поклонникам Джексона фильм, скорее всего, понравится.

Когда выйдет фильм

Изначально студия Lionsgate планировала выпустить фильм еще 18 апреля 2025 года, затем релиз перенесли на октябрь 2025-го и в итоге установили окончательную дату — 24 апреля 2026 года. Прокатчиком за пределами США выступит Universal.

Автор: Кира Голубева (@mimiyellow)