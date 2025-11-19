Новости недели: «Голодные игры: Рассвет Жатвы», «Красная Фурия» и «Схватка 2»

Очередная неделя — очередной дайджест новостей Кинопоиска. На повестке дня — первый тизер новых «Голодных игр», первые подробности второй «Схватки», стриминг от Letterboxd и первый «Оскар» в карьере Тома Круза.



Трейлеры недели

Disney показала первый тизер фильма по «Моане». Режиссером киноадаптации выступил Томас Каил, постановщик мюзикла «Гамильтон». Главные роли исполнили Кэтрин Лага’айя и Дуэйн Джонсон, который в оригинальном мультфильме озвучивал полубога Мауи. За сценарий в ответе Джаред Буш, работавший над сюжетом анимационной «Моаны». Фильм выйдет в зарубежный прокат 10 июля 2026 года.

Вышел дебютный тизер «Голодные игры: Рассвета Жатвы». Действие нового фильма серии разворачивается в период 50-х Голодных игр, в которых участвовал молодой Хеймитч Эбернети. В актерский состав вошли Джозеф Зада, Рэйф Файнс, Джесси Племонс, Майя Хоук, Киран Калкин и Эль Фаннинг. «Голодные игры: Рассвет Жатвы» выпустят в российский прокат 19 ноября 2026 года.

Sony выпустила новый трейлер «Проекта „Конец света“» с Райаном Гослингом в главной роли. Фильм снят по книге Энди Уира, автора «Марсианина». Главный герой — школьный учитель и ученый, которого отправляют в космическую миссию, чтобы найти способ спасти Землю от катастрофы. Фильм сняли Фил Лорд и Кристофер Миллер, работавшие над мультфильмами «Человек-паук: Через вселенные» и «Человек-паук: Паутина вселенных». «Проект „Конец света“» выйдет в зарубежный прокат 20 марта 2026 года.

Сериал «Жар» с Даниилом Воробьёвым получил полноценный трейлер и дату релиза. Это история самовлюбленного шеф-повара Марка Левинского, которого со скандалом выгоняют из элитного ресторана Москвы. Находясь в трудном жизненном положении, он берет в напарники молодого парня Аарона, который мечтает открыть свой ресторан. В актерский состав также вошли Марк Эйдельштейн, Аня Чиповская, Анастасия Микульчина, Александр Олешко, Сергей Газаров. Премьера шоу состоялась на фестивале «Новый сезон», а на «Иви» сериал выйдет 27 ноября. В этот день на сервисе выложат весь сезон целиком.

Вышел трейлер «Возвращения в Сайлент Хилл» — экранизации Silent Hill 2. Режиссером выступил Кристоф Ган, который снял первый фильм по хоррор-серии игр, а также барочный триллер «Братство волка» и якудза-боевик «Плачущий убийца». Музыку к фильму написал Акира Ямаока, композитор оригинальной видеоигры. «Возвращение в Сайлент Хилл» выйдет в российский прокат 22 января 2026 года благодаря компании «Вольга».

A24 выпустила тизер фильма «Момент», в котором главную роль сыграла певица Charli XCX — одна из самых перспективных звезд по версии Кинопоиска. По сюжету восходящая поп-звезда сталкивается с давлением индустрии, готовясь к своему первому крупному туру. В актерский состав также вошли Александр Скарсгард, Розанна Аркетт, Кайли Дженнер, Рэйчел Сеннотт и другие. «Момент» выйдет в зарубежный прокат 30 января 2026 года.

«Стоп! Снято!» недели

Начались съемки сериала по «Красной Фурии», циклу комиксов Bubble о шпионке Нике Чайкиной. Режиссером выступает Александр Хант («Как Витька Чеснок вез Лёху Штыря в дом инвалидов»). Оператором стал Максим Жуков, снимавший «Мастера и Маргариту» и обе части «Майора Грома», а художником-постановщиком — Тимофей Рябушинский («Дети перемен»). Производством совместно занимаются Плюс Студия и Bubble Studios. Больше подробностей сериала раскроют сами создатели 13 декабря на «Comic Con Игромир». Выйдет «Фурия» в 2026 году на Кинопоиске.

«Враги»

Завершились съемки драмы «Враги» Душана Глигорова («Аутсорс», «Трасса»), рассказывающей о бытовой соседской вражде, переросшей в трагическое противостояние. Сценарий для проекта написал Олег Маловичко. В актерском составе задействованы Дмитрий Ендальцев, Любовь Аксёнова, Нил Бугаев, Анна Михалкова, Леонид Тележинский, Игорь Степашин, Юлия Марченко, Анастасия Имамова, Дарья Екамасова, Илья Исаев и другие. «Враги» дебютируют эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko. Точную дату выхода пока не раскрывают.

Стартовали съемки фильма по The Legend of Zelda. Об этом сообщила Nintendo, показав первые кадры из грядущей экранизации. На них можно увидеть, как в картине будут выглядеть Линк и принцесса Зельда, которых сыграли Банджамин Эван Эйнсуорт и Бо Брагасон. Режиссером ленты выступает Уэс Болл, который снял трилогию «Бегущий в лабиринте» и «Королевство планеты обезьян». Фильм выйдет в зарубежный прокат весной 2027 года.

Кастинг недели

Кристиан Бэйл претендует на роль в «Схватке 2», сообщает Deadline. Актера пригласили сыграть вместе с Леонардо ДиКаприо, который рассматривается на роль Криса Шихерлиса. Официально к проекту пока никто не присоединился. Но Майкл Манн уже написал сценарий и проводит переговоры с актерами. В фильм также хотят привлечь Остина Батлера, Адама Драйвера, Брэдли Купера. Съемки начнут в 2026 году.

Сэди Синк снимется в фильме «Мстители: Секретные войны». Ранее сообщалось, что персонаж актрисы появится в новом «Человеке-пауке» с Томом Холландом. Предполагается, что она исполнит роль Джин Грей из команды Людей Икс. «Человек-паук: Совершенно новый день» выйдет в зарубежный прокат 31 июля 2026 года, а «Мстители: Секретные войны» — 17 декабря 2027 года.

Ребуты недели

Paramount готовит перезапуск «Черепашек-ниндзя». Студия работает над новым игровым фильмом по вселенной в духе «Соника в кино», поэтому к работе планируют привлечь Нила Х. Морица, продюсера трех картин о синем еже. Ранее по «Черепашкам-ниндзя» готовилась экранизация комикса «Последний ронин», но идею пока отложили. Режиссером должен был стать Илья Найшуллер. При этом мультфильм «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов 2» — продолжение успешной анимации 2023 года — по-прежнему выходит 17 сентября 2027-го.

По «Звездным вратам» делают новый сериал. Шоураннером и сценаристом станет Мартин Джеро, который работал над «Звездные врата: Атлантида». Детали сюжета пока не раскрываются. Производством занимается Amazon MGM Studios. Сериал выйдет на Prime Video.

«Что там у HBO?» недели

«Задание»

HBO продлил сразу несколько своих сериалов. Новые сезоны получат «Задание» с Марком Руффало и Томом Пелфри, «Я люблю Лос-Анджелес» Рэйчел Сеннотт, «Мебельная компания» Тима Робинсона и Зака Канина. Все три сериала успешно дебютировали, получив хороший отклик от критиков и зрителей. Когда выйдут новые серии, станет известно позже.

Также кабельный канал рассказал о развитии вселенной «Игры престолов» на ближайшие три года. Так, финальный сезон «Дома Дракона» выйдет в 2028 году, а второй сезон «Рыцаря Семи Королевств», спин-оффа о приключениях странствующего рыцаря Дунка — в 2027-м. В итоге график выхода сериалов будет таким:

январь 2026 года — первый сезон «Рыцаря Семи Королевств»;

лето 2026 года — третий сезон «Дома Дракона»;

2027-й — второй сезон «Рыцаря Семи Королевств»;

2028-й — четвертый сезон «Дома Дракона», который станет последним.

Стриминг недели

Letterboxd запускает свой стриминговый сервис. Он будет называться Letterboxd Video Store и будет работать по принципу видеопроката, то есть без подписок. Пользователи смогут за отдельную плату арендовать:

фестивальные новинки, которые еще не вышли в прокат;

фильмы, которые давно находятся в списках ожидания пользователей и которые удастся опубликовать;

отреставрированное кино;

фильмы, которые не издавали ранее и которые будут доступны ограниченное время.

Letterboxd Video Store начнет работать уже в начале декабря. Платформа будет доступна на сайте и в приложениях на iOS, Android, Apple TV, Android TV, Chromecast и Airplay.

Успех недели

Том Круз получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф. Для него это первая награда, полученная от Киноакадемии. Актер четыре раза номинировался на «Оскар», но никогда не становился его обладателем. Статуэтку Круз получил из рук режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту, с которым они вместе разрабатывают новый фильм. Картина еще не получила официального названия, однако известно, что она расскажет о самом могущественном человеке на земле, который пытается доказать, что он спаситель человечества.

Автор: Никита Демченко (@sedmoeiskysstvo)

Фото: Stephane Cardinale / Corbis via Getty Images, Gilbert Flores / Variety via Getty Images