Кинопоиск
Индустрия

Новости недели: «Голодные игры: Рассвет Жатвы», «Красная Фурия» и «Схватка 2»

Обсудить0

Очередная неделя — очередной дайджест новостей Кинопоиска. На повестке дня — первый тизер новых «Голодных игр», первые подробности второй «Схватки», стриминг от Letterboxd и первый «Оскар» в карьере Тома Круза.

Трейлеры недели

Disney показала первый тизер фильма по «Моане». Режиссером киноадаптации выступил Томас Каил, постановщик мюзикла «Гамильтон». Главные роли исполнили Кэтрин Лага’айя и Дуэйн Джонсон, который в оригинальном мультфильме озвучивал полубога Мауи. За сценарий в ответе Джаред Буш, работавший над сюжетом анимационной «Моаны». Фильм выйдет в зарубежный прокат 10 июля 2026 года.

Читайте также

Disney плывет по течению: в чем неудача продолжения хита «Моана»

Вышел дебютный тизер «Голодные игры: Рассвета Жатвы». Действие нового фильма серии разворачивается в период 50-х Голодных игр, в которых участвовал молодой Хеймитч Эбернети. В актерский состав вошли Джозеф Зада, Рэйф Файнс, Джесси Племонс, Майя Хоук, Киран Калкин и Эль Фаннинг. «Голодные игры: Рассвет Жатвы» выпустят в российский прокат 19 ноября 2026 года.

Читайте также

Идеальный кастинг и предыстория Дистрикта 12. Что мы знаем о фильме «Голодные игры: Рассвет Жатвы»

Sony выпустила новый трейлер «Проекта „Конец света“» с Райаном Гослингом в главной роли. Фильм снят по книге Энди Уира, автора «Марсианина». Главный герой — школьный учитель и ученый, которого отправляют в космическую миссию, чтобы найти способ спасти Землю от катастрофы. Фильм сняли Фил Лорд и Кристофер Миллер, работавшие над мультфильмами «Человек-паук: Через вселенные» и «Человек-паук: Паутина вселенных». «Проект „Конец света“» выйдет в зарубежный прокат 20 марта 2026 года.

Смотрите видеоэссе

В главной роли: Райан Гослинг

Сериал «Жар» с Даниилом Воробьёвым получил полноценный трейлер и дату релиза. Это история самовлюбленного шеф-повара Марка Левинского, которого со скандалом выгоняют из элитного ресторана Москвы. Находясь в трудном жизненном положении, он берет в напарники молодого парня Аарона, который мечтает открыть свой ресторан. В актерский состав также вошли Марк Эйдельштейн, Аня Чиповская, Анастасия Микульчина, Александр Олешко, Сергей Газаров. Премьера шоу состоялась на фестивале «Новый сезон», а на «Иви» сериал выйдет 27 ноября. В этот день на сервисе выложат весь сезон целиком.

Читайте также

«Жар»: Даниил Воробьёв в пекле кулинарно-криминального арт-триллера

Вышел трейлер «Возвращения в Сайлент Хилл» — экранизации Silent Hill 2. Режиссером выступил Кристоф Ган, который снял первый фильм по хоррор-серии игр, а также барочный триллер «Братство волка» и якудза-боевик «Плачущий убийца». Музыку к фильму написал Акира Ямаока, композитор оригинальной видеоигры. «Возвращение в Сайлент Хилл» выйдет в российский прокат 22 января 2026 года благодаря компании «Вольга».

Смотрите видеоэссе

Почему Silent Hill 2 — великая игра

A24 выпустила тизер фильма «Момент», в котором главную роль сыграла певица Charli XCX — одна из самых перспективных звезд по версии Кинопоиска. По сюжету восходящая поп-звезда сталкивается с давлением индустрии, готовясь к своему первому крупному туру. В актерский состав также вошли Александр Скарсгард, Розанна Аркетт, Кайли Дженнер, Рэйчел Сеннотт и другие. «Момент» выйдет в зарубежный прокат 30 января 2026 года.

Читайте также

18 молодых актеров, которые станут большими звездами в ближайшие годы

«Стоп! Снято!» недели

Начались съемки сериала по «Красной Фурии», циклу комиксов Bubble о шпионке Нике Чайкиной. Режиссером выступает Александр Хант («Как Витька Чеснок вез Лёху Штыря в дом инвалидов»). Оператором стал Максим Жуков, снимавший «Мастера и Маргариту» и обе части «Майора Грома», а художником-постановщиком — Тимофей Рябушинский («Дети перемен»). Производством совместно занимаются Плюс Студия и Bubble Studios. Больше подробностей сериала раскроют сами создатели 13 декабря на «Comic Con Игромир». Выйдет «Фурия» в 2026 году на Кинопоиске.

Читайте также

«Майор Гром: Сериал». Сюжет, новые герои и актеры

«Враги»

Завершились съемки драмы «Враги» Душана Глигорова («Аутсорс», «Трасса»), рассказывающей о бытовой соседской вражде, переросшей в трагическое противостояние. Сценарий для проекта написал Олег Маловичко. В актерском составе задействованы Дмитрий Ендальцев, Любовь Аксёнова, Нил Бугаев, Анна Михалкова, Леонид Тележинский, Игорь Степашин, Юлия Марченко, Анастасия Имамова, Дарья Екамасова, Илья Исаев и другие. «Враги» дебютируют эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko. Точную дату выхода пока не раскрывают.

Читайте также

Разговор с создателями «Аутсорса»: Душан Глигоров и Батыр Моргачёв — о тюрьме внутри и снаружи

Стартовали съемки фильма по The Legend of Zelda. Об этом сообщила Nintendo, показав первые кадры из грядущей экранизации. На них можно увидеть, как в картине будут выглядеть Линк и принцесса Зельда, которых сыграли Банджамин Эван Эйнсуорт и Бо Брагасон. Режиссером ленты выступает Уэс Болл, который снял трилогию «Бегущий в лабиринте» и «Королевство планеты обезьян». Фильм выйдет в зарубежный прокат весной 2027 года.

Кастинг недели

Кристиан Бэйл претендует на роль в «Схватке 2», сообщает Deadline. Актера пригласили сыграть вместе с Леонардо ДиКаприо, который рассматривается на роль Криса Шихерлиса. Официально к проекту пока никто не присоединился. Но Майкл Манн уже написал сценарий и проводит переговоры с актерами. В фильм также хотят привлечь Остина Батлера, Адама Драйвера, Брэдли Купера. Съемки начнут в 2026 году.

Смотрите видеоэссе

В главной роли: Кристиан Бэйл

Сэди Синк снимется в фильме «Мстители: Секретные войны». Ранее сообщалось, что персонаж актрисы появится в новом «Человеке-пауке» с Томом Холландом. Предполагается, что она исполнит роль Джин Грей из команды Людей Икс. «Человек-паук: Совершенно новый день» выйдет в зарубежный прокат 31 июля 2026 года, а «Мстители: Секретные войны» — 17 декабря 2027 года.

Читайте также

Загадочный Дауни и возвращение Людей Икс. Что мы знаем о фильме «Мстители: Судный день»

Ребуты недели

Paramount готовит перезапуск «Черепашек-ниндзя». Студия работает над новым игровым фильмом по вселенной в духе «Соника в кино», поэтому к работе планируют привлечь Нила Х. Морица, продюсера трех картин о синем еже. Ранее по «Черепашкам-ниндзя» готовилась экранизация комикса «Последний ронин», но идею пока отложили. Режиссером должен был стать Илья Найшуллер. При этом мультфильм «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов 2» — продолжение успешной анимации 2023 года — по-прежнему выходит 17 сентября 2027-го.

Читайте также

«Черепашки-ниндзя: Погром мутантов». Сет Роген перезагружает франшизу в духе «Паутины вселенных»

По «Звездным вратам» делают новый сериал. Шоураннером и сценаристом станет Мартин Джеро, который работал над «Звездные врата: Атлантида». Детали сюжета пока не раскрываются. Производством занимается Amazon MGM Studios. Сериал выйдет на Prime Video.

«Что там у HBO?» недели

«Задание»

HBO продлил сразу несколько своих сериалов. Новые сезоны получат «Задание» с Марком Руффало и Томом Пелфри«Я люблю Лос-Анджелес» Рэйчел Сеннотт«Мебельная компания» Тима Робинсона и Зака Канина. Все три сериала успешно дебютировали, получив хороший отклик от критиков и зрителей. Когда выйдут новые серии, станет известно позже.

Также кабельный канал рассказал о развитии вселенной «Игры престолов» на ближайшие три года. Так, финальный сезон «Дома Дракона» выйдет в 2028 году, а второй сезон «Рыцаря Семи Королевств», спин-оффа о приключениях странствующего рыцаря Дунка — в 2027-м. В итоге график выхода сериалов будет таким:

  • январь 2026 года — первый сезон «Рыцаря Семи Королевств»;
  • лето 2026 года — третий сезон «Дома Дракона»;
  • 2027-й — второй сезон «Рыцаря Семи Королевств»;
  • 2028-й — четвертый сезон «Дома Дракона», который станет последним.

Стриминг недели

Letterboxd запускает свой стриминговый сервис. Он будет называться Letterboxd Video Store и будет работать по принципу видеопроката, то есть без подписок. Пользователи смогут за отдельную плату арендовать:

  • фестивальные новинки, которые еще не вышли в прокат;
  • фильмы, которые давно находятся в списках ожидания пользователей и которые удастся опубликовать;
  • отреставрированное кино;
  • фильмы, которые не издавали ранее и которые будут доступны ограниченное время.

Letterboxd Video Store начнет работать уже в начале декабря. Платформа будет доступна на сайте и в приложениях на iOS, Android, Apple TV, Android TV, Chromecast и Airplay.

Читайте также

Как cайт Letterboxd заставил зрителей полюбить кино после пандемии и превратился в одержимость

Успех недели

Том Круз получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф. Для него это первая награда, полученная от Киноакадемии. Актер четыре раза номинировался на «Оскар», но никогда не становился его обладателем. Статуэтку Круз получил из рук режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту, с которым они вместе разрабатывают новый фильм. Картина еще не получила официального названия, однако известно, что она расскажет о самом могущественном человеке на земле, который пытается доказать, что он спаситель человечества.

Читайте также

Том Круз: гений или самовлюбленный сектант? Редакция сражается в словесном поединке

Больше новостей читайте в Telegram-каналах «Кинопоиск | Новости» и «Кинопоиск | Индустрия».

Автор: Никита Демченко (@sedmoeiskysstvo)

Фото: Stephane Cardinale / Corbis via Getty Images, Gilbert Flores / Variety via Getty Images

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

20 ноября0
20 ноября1
17 ноября3
19 ноября13

Главное сегодня

20 ноября0
Вчера4
Вчера0
Сегодня0
Сегодня, 10:382
Вчера0
Вчера0
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации