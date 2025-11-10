Как снимали «Аватар 2»? Рассказывает новая документалка, посвященная закулисью фильма «Путь воды»

На Disney+ вышел двухсерийный документальный фильм «Огонь и вода» о съемках сиквелов «Аватара». Название, впрочем, вводит в заблуждение: полуторачасовая лента практически полностью посвящена созданию «Пути воды». Грядущая картина «Пламя и пепел» удостоилась лишь эксклюзивного трехминутного отрывка в титрах второй серии. Рассказываем, что мы еще узнали из этого дока.

Джеймс Кэмерон — безумец

Создатели «Огня и воды» лишний раз подтверждают то, о чем и так все догадывались: Джеймс Кэмерон — одержимый безумец, визионер и перфекционист, который не просто придумывает потрясающе красивые инопланетные миры, но и прилагает все усилия к тому, чтобы правдоподобно перенести их на экран. Режиссер всегда лично принимает активное участие в решении сложных технических задач, которые сам же и поставил.

«Аватар» — ничто без актеров

«Фильмы цикла „Аватар“ созданы не компьютерами, а людьми», — говорит Кэмерон в самом начале документалки. «Все, что вы видите на экране, — это всё мы, это всё правда», — вторит ему Сэм Уортингтон, исполнитель роли Джейка Салли. Хотя потрясающие леса и океаны Пандоры нарисованы на компьютере, эмоции и трюки двухметровых синих гуманоидов подлинные. Для того чтобы на’ви на экране могли бегать по пересеченной местности, нырять в воду, пробираться по тонущему кораблю и даже ездить верхом на самых разных животных, актерский состав должен сначала разыграть все эти сцены на съемочной площадке, чтобы технология захвата движения запечатлела все мельчайшие нюансы их мимики и действий. И только потом в дело вступает компьютерная обработка.

Большинство сцен снимаются в павильонах в окружении серых стен, поэтому актеры должны были сами поверить в то, что находятся на яркой Пандоре. Чтобы добиться нужного эффекта, Кэмерон перед началом съемок каждой сцены собирал в кружок задействованных в сцене людей и подробно объяснял, что сейчас предстоит пережить их персонажам. «Ирония происходящего заключается в том, что все наши технологии мы используем для того, чтобы итоговый результат получился максимально аутентичным и приближенным к тому, что показывают наши актеры в кадре», — говорит режиссер.

Но даже со всеми объяснениями Кэмерона актерам приходилось включать фантазию на полную. Так, например, один из самых драматичных эпизодов «Пути воды» — сцена, где Ронал (Кейт Уинслет), жена вождя племени Меткайина, находит убитую вместе с детенышем самку тулкуна (огромного китообразного животного), с которой у нее была сформирована духовная связь. Ронал душераздирающе кричит и вспоминает, сколько самка ждала возможности завести этого детеныша. «Вы просто не поверите, кто был моим партнером в этой сцене, — с улыбкой признается Уинслет в документалке. — Мне пришлось копать очень глубоко». В следующих кадрах выясняется, что на съемочной площадке роль убитого тулкуна исполняла проволочная клетка с пенопластовой трубкой. «Проще было представить, что мимо проплывает айсберг», — добавляет Уинслет.

От воды не убежать

Кэмерон не скрывал, что одна из основных причин большой паузы между первым и вторым «Аватарами» — необходимость разработать технологии, которые позволили бы режиссеру вести подводную съемку. Документалка раскрывает, что сначала съемочная группа хотела прибегнуть к принципу «сухое вместо влажного» — кинематографическому приему, при котором за подводные съемки выдают кадры, сделанные на суше. В частности, создатели «Пути воды» подвесили каскадеров на канаты и заставили имитировать плавание. И хотя у них вроде бы получилось справиться с задачей, Кэмерон забраковал эту методику, поскольку она все равно не могла достоверно показать, как тело преодолевает сопротивление воды.

Сложности, сложности, сложности

Основная проблема заключалась в том, что никто прежде не снимал захват движения ни под водой, ни на ее поверхности. Съемочной группе пришлось последовательно решать одну задачу за другой. Если первый «Аватар» снимали с помощью инфракрасных камер, то для «Пути воды» инфракрасные камеры для надводных съемок пришлось совмещать с ультрафиолетовыми камерами для подводных, поскольку вода крайне эффективно поглощает инфракрасное излучение.

Поскольку поверхность отражает то, что находится над ней, кто-то предложил покрыть ее черными пластиковыми шариками, которые использовались при создании «Бездны». Они выполняли роль маркеров, при постпродакшене их можно было заменить на нужное кинематографистам изображение. Однако черные шарики не пропускали свет, и их решили заменить на белые, напоминающие мячики для пинг-понга.

После этого возникла новая проблема: если актеры или съемочная группа погружались под воду с аквалангами, то поднимающиеся к поверхности пузырьки воздуха компьютер воспринимал как маркеры и портил всю картинку. Тогда Кэмерон решил, что участникам подводных съемок придется заняться фридайвингом — задерживать дыхание на время всего дубля.

Чтобы подготовить актеров к подводным съемкам, Кэмерон нанял Кирка Крака, одного из ведущих мировых инструкторов по фридайвингу. Спустя месяц интенсивных и крайне тяжелых тренировок большинство актеров и операторов могли проводить под водой до шести минут (рекорд установила Кейт Уинслет, продержавшаяся 7 минут 15 секунд). Кэмерон старался снимать все дубли за две-три минуты, ведь в экшен-сценах кислород расходуется быстрее, чем при неподвижном состоянии. Подводные съемки проходили по крайне четкому графику: на экране включался обратный отсчет, участники дубля синхронно делали глубокий вдох, одновременно погружались под воду и затем вместе выныривали.

Резервуар вместо океана

Прежде чем приступить к подводным съемкам в павильоне, Кэмерон вывез всех актеров на Гавайи, где они погружались с аквалангом днем и ночью и дивились красотам настоящего подводного мира.

Львиная часть съемок «Пути воды» проходила на Manhattan Beach Studios в Лос-Анджелесе, где специально для нужд Кэмерона возвели огромный резервуар с 20-тонной волновой машиной, позволяющей создавать волны, течения и прочие океанические активности. Для того чтобы актеры не попали под огромный стальной пресс, он был огражден специальными решетками. А посреди резервуара была построена поднимающаяся решетчатая платформа, позволяющая быстро перестраивать различные подводные декорации на суше.

После окончания павильонных съемок группа «Пути воды» перебралась в Новую Зеландию, где были построены аналогичные водные резервуары, необходимые для съемок лайв-экшен-сцен. Специально для них Кэмерон заказал полноразмерные версии всех лодок, которые появляются в кадре. Лодки даже прошли ходовые испытания в открытом море, но все сцены с ними были отсняты в резервуаре на фоне зеленого экрана.

Байк вместо живого существа

Поскольку клан Меткайина живет возле океана, его члены заводят духовные связи с водными животными — величественными китами-тулкунами и грациозными илу. Чтобы достоверно показывать передвижения персонажей верхом на илу, Кэмерону требовалось что-то придумать. В конечном итоге съемочная группа обратилась к производителю летающих гидробайков Jetovator, способных развивать скорость до 40 километров в час и подниматься в воздух на высоту до 12 метров. Однако конструкция стандартного гидробайка предполагает, что ездок сам управляет всеми его движениями. Кэмерону же требовалось, чтобы в кадре создавалось впечатление, будто устройство имеет собственную волю. Решение оказалось достаточно простым, пусть и не самым изящным: каждым байком на съемках управлял отдельный человек, от актера требовалось лишь сидеть на нем верхом, держаться изо всех сил, а также выполнять все другие действия, прописанные в сценарии. Так, в одной из сцен наездник на илу выныривает из-под воды, делает несколько быстрых выстрелов из винтовки и на скорости уходит обратно под воду. Когда съемочная группа впервые опробовала этот трюк, причем в открытом море неподалеку от Багамских островов, каскадера Криса Тэнисона просто выбросило из седла. Но Кэмерон был неумолим: повторяйте до тех пор, пока не получится.

Что показали в конце «Огня и воды»

В финальных титрах скрыт трехминутный отрывок из «Пламени и пепла» — довольно важный, судя по происходящему, момент фильма. Хотя без контекста понять увиденное трудно.

На’ви из клана Мангкван под предводительством своего жестокого лидера Варанг (Уна Чаплин) захватывают Паука, Кири, Ло’ака и Туктири в плен. Варанг удивляется, каким образом Паук может дышать без маски, ведь атмосфера Пандоры смертельна для «небесных людей». «Таково было желание Эйвы», — говорит Кири. Ранее считалось, что все аборигены Пандоры поклоняются Эйве, но теперь оказывается, что клан пепла не такой, как все. Варанг лишь презрительно кривится и говорит: «Твоя богиня не имеет здесь власти». На этом экран темнеет, и продолжаются титры.

«Аватар: Пламя и пепел» выходит в международный прокат 19 декабря 2025 года.

Автор: Алексей Ионов (@aleks_macleod)