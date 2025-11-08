Новости недели: «Майкл», четвертая «Мумия» и «Гремлины 3»

Возвращаемся с дайджестом новостей и подводим итоги первой ноябрьской недели. На повестке дня — тизер-трейлер «К себе нежно», пять минут финальных «Очень странных дел», первые подробности новой «Мумии», свежие детали третьего сезона «Фишера» и кассовые успехи «Горыныча».



Трейлеры недели

Lionsgate опубликовала первый тизер-трейлер «Майкла», байопика о жизни и карьере Майкла Джексона. Роль короля поп-музыки исполнил его племянник Джаафар Джексон, с ним также снялись Колман Доминго, Майлз Теллер, Джулиано Вальди, Лора Хэрриер. Режиссером «Майкла» выступил Антуан Фукуа («Великий уравнитель»), фильм выйдет в зарубежный прокат 24 апреля 2026 года.

Вышел новый трейлер сиквела «Пяти ночей с Фредди». Действие хоррора развернется спустя год после событий первой части. Произошедшее в пиццерии Freddy Fazbear`s стало местной легендой. Майк скрывает от своей 11-летней сестры правду о судьбе ее друзей-аниматроников. Однако когда девочка сбегает, чтобы снова встретиться с Фредди, Бонни, Чикой и Фокси, она запускает цепь пугающих событий. Второй фильм об аниматрониках-убийцах выйдет 5 декабря, и, в отличие от первой части, его выпустят только в кинотеатральный прокат, а не сразу в сети. В режиссерском кресле вновь Эмма Тамми. К своим ролям вернулись Джош Хатчерсон и Мэттью Лиллард, звезда «Крика» и серии фильмов про Скуби-Ду.

Промокампания «Очень странных дел» продолжает набирать обороты. Netflix опубликовал не только первые пять минут финального сезона, но и тизер анимационного сериала Stranger Things: Tales From ‘85, премьера которого состоится в 2026 году. В ролике братья Даффер рассказывают, что хотели сделать анимационный проект в духе мультфильмов, которые показывали по ТВ в 1980-х. В тизере, помимо концепт-артов, есть готовые кадры из сериала.

«К себе нежно» — фильм, основанный на одноименной книге Ольги Примаченко, — обзавелся первым тизер-трейлером. Главная героиня — Надя, хирург, который помогает людям слышать, видеть и чувствовать. Однако к 40 годам она осознаёт, что сама перестала прислушиваться к себе. Чтобы снова этому научиться, Наде предстоит пройти шесть «уроков нежности» — своего рода курс повышения квалификации по собственной жизни. Режиссером стал Иван Китаев, работавший над «Бывшими». В фильме сыграли Карина Разумовская, Артём Ткаченко, Пелагея Невзорова и Ольга Медынич. «К себе нежно» выйдет в российский прокат 2 апреля 2026 года.

Для «Иллюзии обмана 3» выпустили финальный трейлер. По сюжету четыре Всадника объединяют свои усилия с молодыми фокусниками, чтобы вместе с ними ограбить богатую криминальную семью. К основной четверке актеров (Джесси Айзенберг, Дэйв Франко, Вуди Харрельсон, Айла Фишер) присоединились трое новых звезд, в числе которых Доминик Сесса, проснувшийся знаменитым после «Оставленных» Александра Пэйна. «Иллюзия обмана 3» выйдет в России 13 ноября, а первую и вторую части можно посмотреть на Кинопоиске.

Кастинг недели

Александр Петров

Александр Петров исполнит одну из главных ролей в «После Фишера. Инквизитор». По сюжету третьего сезона тру-крайм-сериала в маленьком алтайском городе находят тело дочери местного чиновника. За расследование берутся местный опер Белова и следователь из Барнаула Терехов. Они понимают, что все версии и подсказки ведут к загадочной девушке-Маугли, которая выросла в тайге. Роль последней досталась Полине Гухман, а Юлия Снигирь, соответственно, сыграет Белову. «После Фишера. Инквизитор» выйдет на Wink.

Иэн Маккеллен и Трэмелл Тиллман сыграют с Джонни Деппом в новой экранизации «Рождественской песни» Чарльза Диккенса. По неподтвержденным данным, Тиллман исполнит роль Призрака Рождества. В фильме также снимется Андреа Райзборо. Режиссером выступит Тай Уэст («Максин XXX»), а сценарий напишет Натаниэл Халперн («Легион»). В зарубежный прокат картину планируют выпустить 13 ноября 2026 года. Напомним, что Warner Bros. работает над еще одной адаптацией «Рождественской песни» с Уиллемом Дефо в роли Скруджа.

Портгаса Д. Эйса в третьем сезоне One Piece сыграет Шоло Маридуэнья, исполнивший главную роль в «Синем Жуке». А образ наемного убийцы Бона Клея воплотит Коул Эскола («Сложные люди»). Второй сезон экранизации аниме-сериала стартует 10 марта 2026 года на Netflix. Он будет посвящен путешествию команды пиратов по течению Гранд-Лайн.

Sony подтвердила, что Сирша Ронан, Анна Саваи, Эйми Лу Вуд и Миа Маккенна-Брюс сыграют в серии фильмов о The Beatles. Они соответственно исполнят роли Линды Маккартни, Йоко Оно, Патти Бойд и Морин Старки. Пола Маккартни сыграет Пол Мескал, роль Джона Леннона исполнит Харрис Дикинсон, образ Джорджа Харрисона воплотит Джозеф Куинн, а Ринго Старра — Барри Кеоган. Все четыре фильма снимет Сэм Мендес («1917»), их премьера запланирована на апрель 2028 года.

Дуэт недели

Эмма Стоун и Дженнифер Лоуренс продюсируют фильм про Мисс Пигги — героиню «Маппет-шоу». Дженнифер Лоуренс допустила, что она вместе с Эммой Стоун также сыграет в фильме. Сценаристом выступит Коул Эскола, который ранее работал над различными телесериалами. Последний фильм о Маппетах вышел в 2014 году. В нем снялись многие известные актеры, например Леди Гага и Джеймс Макэвой.

Продолжения недели

«Малыша на драйве»

Сценарий «Малыша на драйве 2» уже готов, подтвердил Эдгар Райт. Других подробностей о сиквеле он не назвал и добавил, что «в кино многое зависит от факторов, которые ты не контролируешь». Пока неизвестно, какой фильм станет для режиссера следующим после «Бегущего человека». Ранее сообщалось, что Райт планирует снять новую «Барбареллу» с Сидни Суини в главной роли.

Во франшизе «Мумия» выйдет еще один фильм. К главным ролям должны вернуться Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс, которые сейчас ведут переговоры о съемках. Сценарий напишет Дэвид Коггшолл («Семейный план», «Дитя тьмы: Первая жертва»), а режиссерами выступят Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт — участники творческого объединения Radio Silence, которые ранее перезагрузили франшизу «Крик» и сняли «Я иду искать».

Warners Bros. начала работу над «Гремлинами 3». Снимет их Крис Коламбус, который был сценаристом первого фильма. Он также выступит продюсером вместе со Стивеном Спилбергом. «Гремлины 3» должны выйти 19 ноября 2027 года.

Сиквел «Кей-поп-охотниц на демонов» планируют выпустить в 2029 году. Netflix и Sony заключили сделку о производстве. Ранее оригинальные «Кей-поп-охотницы на демонов» стали самым просматриваемым фильмом в истории Netflix. Анимационный экшен за два месяца после выхода посмотрело 236 миллионов зрителей. До этого лидером по просмотрам на Netflix был боевик «Красное уведомление» с Дуэйном Джонсоном и Галь Гадот.

«Доставай сервиз!» недели

Фамке Янссен

Фамке Янссен, известная по «Людям Икс» и «Золотому глазу», станет гостем «Comic Con Игромир», который пройдет с 12 по 14 декабря в «Тимирязев Центре» в Москве. Она посетит все три дня мероприятия, где выступит на центральной площадке. Фанаты смогут пообщаться с актрисой, задать вопросы и получить автограф. Также на «Comic Con Игромир» приедет художник Эсад Рибич, работавший над комиксами Marvel, в том числе над «Секретными войнами» 2015 года.

Успехи недели

«Горыныч» собрал миллиард рублей в российском прокате. На это сказке с Александром Петровым понадобилось чуть больше недели с момента релиза. Таким образом, «Горыныч» стал девятым российским фильмом, сборы которого достигли 1 млрд рублей в 2025 году. Ранее эту отметку преодолели «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Финист. Первый богатырь», «Елки 11», «Домовенок Кузя», «Пророк. История Александра Пушкина», «Батя 2. Дед», «Кракен», «Август».

Постановщица «Ники» Василиса Кузьмина дебютирует за рубежом с полным метром — она выступит режиссером триллера No Man’s Land. События будут происходить во время гражданской войны, на которую ушли почти все мужчины. Магда, главная героиня, стала лидером сообщества женщин. Но когда с фронта возвращается сын Магды, другие женщины встречают его враждебно. Фильм описывают как смесь «Рассказа служанки» и «Солнцестояния». Съемки картины начнутся в апреле 2026 года, сыграют в ней Нуми Рапас и Миллисент Симмондс, известная по «Тихому месту».

