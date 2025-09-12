The Outer Worlds 2: отличный сиквел игры о колонизации корпоративного космоса

В конце октября вышла The Outer Worlds 2 — продолжение культовой в узких кругах фантастической RPG от не менее культовой студии Obsidian Entertainment. В центре сюжета борьба космических авантюристов против бездушных корпораций. О том, какой и о чем была первая часть, при чем тут сатира на корпорации и что сиквел взял из оригинала, а что привнес, — в нашем материале.

О чем была первая The Outer Worlds

Во вселенной The Outer Worlds правит бал альтернативная история, согласно которой 25-й президент США Уильям Мак-Кинли не был убит в 1901 году и продолжил свою трестовую политику. В результате была установлена полная монополия корпораций. К моменту освоения человечеством космоса они стали главенствовать вместо традиционных государств. В первой части игрок выступал в роли размороженного пассажира корабля «Надежда», который оказывался в корпоративной колонии Алкион.

Ей управляет Коллегия — союз крупных корпораций, которые пытаются спасти жителей от голода, хотя руководствуются собственной выгодой, для чего придумывают хитрый и бесчеловечный план. Главного героя спасает доктор Финеас Уэллс, который просит помощи в разморозке остальных пассажиров и поддержки в борьбе против Коллегии. Задача игрока — выбрать между доктором, что грозит свержением власти и спасением колонии, или же сотрудничеством с корпорациями, чтобы сохранить существующий порядок.

О чем The Outer Worlds 2 Место действия сиквела — новая звездная система, изолированная колония Аркадия, которую тоже контролируют мегакорпорации. Главным героем выступает новый персонаж — агент Земного Директората. «Космический ковбой», прибывший в Аркадию, чтобы разобраться с источником загадочных пространственно-временных разломов, способных уничтожить человечество. На первом же задании он сталкивается с предательством, спасается от временной аномалии и оказывается в криосне на десять лет. А очнувшись, обнаруживает, что Аркадия отрезана от остального мира и движется к катастрофе вселенского масштаба. В отличие от Алкиона, Аркадия — место, где нет монополии, но идет открытая война за власть между тремя крупнейшими союзами, каждый из которых борется за контроль над колонией и за поддержку агента. Вы вольны выбирать, с кем и как строить отношения.

Как выглядит и играется The Outer Worlds 2

Как первая игра, но с нюансами. В сравнении с оригиналом увеличились пространства — первая же планета может поразить масштабами. И если раньше можно было пробежать планету целиком минут за десять, теперь придется по несколько минут идти до очередной хижины, завода или пещеры. Выглядит это все, однако, очень красиво — при условии, что вам нравится кислотная палитра.

Увеличилось количество стрельбы и экшена, который теперь ощущается более цельным. В начале большой линейный боевой эпизод, после чего игроку дают свободу, где, впрочем, обитает много опасных монстров. Интересный нюанс: расправившись с врагом, вы его больше не увидите — респауна нет. Что касается выбора между пацифизмом и убийством, здесь богатый арсенал для обоих вариантов: оружия много, оно сильно различается. Если же вы решили идти путем мира (пройти игру, вообще никого не убив, невозможно), вам поможет обновленная ролевая система.

Она изменилась не сильно, однако ощущается иначе. Теперь нет характеристик, но остались навыки, а также фирменная фишка — недостатки, часть из которых можно приобрести по ходу прохождения. Плюс можно выбрать один из шести вариантов предыстории. Увеличилось и количество перков — их больше 90, и некоторые «активируются» после приобретения недостатков (от которых, впрочем, можно отказаться, избежав и штрафов). Теперь все это значительно влияет на игру: в диалоговых опциях регулярно появляются варианты ответов, которые целиком завязаны на имеющихся навыках и недостатках.

Выбор — ключевое слово в TOW2: вы регулярно будете сталкиваться с последствиями принятых решений, как позитивными, так и негативными. Например, решив в начале нагрубить одному из спутников, впоследствии можете его вообще лишиться. Но определенные решения могут побудить его вернуться. К сожалению, центральную сюжетную линию радикально изменить не получится, но вы всю игру будете испытывать то ощущение, ради которого многие и играют в RPG: «если бы я тогда это не сделал, сейчас все было бы совсем иначе!». И таких развилок очень много — от вопроса, как проходить очередное задание, до куда более масштабных решений.

TOW2 ощущается более комплексной первой частью, в которой всего стало поменьше по принципу бритвы Оккама: не только характеристики убрали, но и, например, уменьшили масштаб сатиры (стало меньше юмора), увеличив при этом градус (он стал злободневнее), — это тоже может для кого-то стать недостатком. А что-то, наоборот, увеличилось: больше доступных для исследования территорий, сильнее влияние на мир, графика сочнее и красочнее, экшен, к сожалению или к счастью, стал похож на традиционные FPS, а масштаб истории многократно возрос.

Как The Outer Worlds 2 оценили критики и игроки

Критики оценили The Outer Worlds 2 на 85 баллов из 100 (рейтинг на Metacritic совпадает с первой частью). Хвалят, что Obsidian Entertainment взяла за основу формулу первой игры и значительно ее углубила: «TOW2 — это все, что было хорошо в оригинале, только лучше, глубже и масштабнее». Особенно выделяют великолепный юмор и отточенную сценарную работу, которая дает игроку множество инструментов для решения проблем. Улучшились боевая система и мобильность, а ролевая система с ее навыками, перками и переработанными недостатками позволяет по-настоящему создать персонажа под себя. Критикуют The Outer Worlds 2 в основном за то, что это скорее эволюция внутри серии, а не революция в жанре. Несмотря на все улучшения, игра не устанавливает новых стандартов по сравнению с другими современными RPG. Отмечают, что первый акт затянут, а разнообразие врагов иногда подводит. Кроме того, есть жалобы на баги и долгие загрузки (особенно между планетами). Игроки оценили The Outer Worlds 2 на 7 баллов из 10. Самый частый положительный отзыв: «Это то, чего я ждал: больше, лучше и глубже». Хвалят богатую реиграбельность и то, что игра ощущается как «правильная RPG», многие сравнивают игру с «космическим Fallout 2». А вот критикуют The Outer Worlds 2 за высокую цену и недостаточно запоминающихся компаньонов.

Вердикт

The Outer Worlds 2 — полноценный сиквел, который многое меняет, но при этом сохраняет формулу, за которую полюбили оригинал. Это скорее подарок для тех, кто любит игры от Obsidian, и в частности первую часть. Она лучше, чем Avowed, и правда похожа на Fallout: New Vegas, а порой и на Mass Effect 2. Однако тем, кто был не в восторге от оригинала, вторая не понравится еще больше — это по-прежнему относительно бюджетная игра, в которой хватает недостатков, а сеттинг зацепит не каждого. Но совершенно несправедливо было бы говорить, что она плохая или провальная — это хорошая, местами отличная, классическая RPG, в которой вы действительно чувствуете, как ваши решения влияют на окружающий мир.

Автор: Иван Афанасьев (@ivanafanasyevcineman)