Сериал «Чудо»: безалкогольная комедия о полицейском под прикрытием

В онлайн-кинотеатре Premier стартовал сериал Антона Богданова «Чудо» о непутевом полицейском, которому нужно втереться в доверие к бывшему криминальному авторитету. Для этого бедолаге придется спиться: объект разработки теперь стоит во главе группы анонимных алкоголиков. Рассказываем, какими получились первые эпизоды комедии о втором шансе.

О чем это Сбив в нетрезвом виде полицейского под прикрытием, безалаберный лейтенант Денис Орлов (Данил Стеклов) оказывается перед выбором: либо сесть, либо самому выполнить секретное задание покойного. А именно: отыскать золотой кубок царя Василия Шуйского, украденный под конец 1990-х криминальным авторитетом Васей Сапогом (Филипп Янковский). Выйдя на свободу, тот начал законопослушную жизнь и теперь возглавляет группу анонимных алкоголиков в подмосковном Элекстроспасе. Поэтому Орлову придется сначала запить, а потом твердо встать на путь исправления. Только так можно внедриться в группу АА под названием «Чудо»: ДТП с участием Орлова Сапог видел своими глазами. Снаряжает лейтенанта на эту операцию будущий зять и по совместительству нечистый на руку генерал Самохин (Александр Тютин). Результат ему нужен позарез: через месяц состоится отчетное мероприятие с участием высшего руководства страны, и кубок Шуйского должен там присутствовать.

Кто это сделал

Филипп Янковский

Производством сериала занимались «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва, «Студия ВАМ» Вячеслава Муругова и онлайн-кинотеатр Premier при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Всего в сериале про 12 шагов на пути к новой жизни будет 12 эпизодов.

В сценаристах — авторы популярных теле- и стриминговых комедий. Данил Троценко и Василий Смолин, например, вместе писали «Ивановых-Ивановых», а по отдельности работали над «Универом» и его спин-оффом «СашаТаня» соответственно. Нжде Айрапетян делал «Инспектора Гаврилова» и «ИП Пирогову». А больше всех в этом списке выделяется Сергей Левитан, сценарист более созвучных «Чуду» драмеди «Урок» и «Бар „Один звонок“».

Снял сериал актер и режиссер Антон Богданов, в чьем послужном списке тоже преимущественно комедии: новелла для восьмой части «Елок», несколько частей детской приключенческой франшизы «Иван Семёнов». А в своем режиссерском дебюте «Нормальный только я» (о столкновении в летнем лагере детей с особенностями развития с ребятами из неблагополучных семей) Богданов уже соединял социальное с комедийным. Похожие мотивы появляются и в «Чуде». За визуальную составляющую здесь отвечал оператор «Трудных подростков» и второго сезона «Крутой перемены» Сергей Прекраснов.

Как это выглядит

Юлия Хлынина

В вымышленном вечно солнечном Электроспасе цвета выкручены на максимум, из магнитол играет либо хип-хоп, либо шансон, и все происходящее носит карикатурный характер. Каждый эпизод завершается QR-кодом Содружества анонимных алкоголиков России, но и социальный контекст, и детективная интрига служат (пока) скорее поводом и фоном для комедии положений. Сразу за экспресс-экспозицией следует погружение в будто законсервированный во времени микрокосм маленького провинциального городка, где бывшие криминальные авторитеты все еще носят кожаные куртки и майки-алкоголички.

Первые серии кажутся набором анекдотов про пьющих (возможно, этот богатый материал накопился у авторов «Чуда» за годы работы над другими многочисленными ситкомами). Нетривиальные проблемы лейтенанта Орлова требуют нетривиальных решений: чтобы втереться в доверие к Сапогу, ему приходится наскоро скатываться «на дно жизни», заливаться жидкостями кислотных цветов и бегать по городу без штанов. Знакомство с обществом «Чудо», членом которого он становится, тоже происходит через набор комедийных эпизодов. Выпускница театрального Катя (Юлия Хлынина) в бодро смонтированных флешбэках спивается на детских утренниках в костюмах зайчиков, принцесс и бабок-ежек. Страдающая от одиночества библиотекарша Лида (Алина Ходжеванова) наизусть воспроизводит выкладку алкогольных стеллажей в ближайшей к работе «Пятерочке» и боится пройти через них в отдел с выпечкой.

Тяжелее всего 12 шагов даются бывшим бандитам. Кроме Сапога на собрания ходит и другой выходец из его ОПГ, громила с ироничной кличкой Снежок (Антон Ескин). Ему, чтобы возместить ущерб пострадавшим (шаги 9 и 10), приходится каяться перед своими жертвами из лихих девяностых — за простреленные колени, например. Но в его исполнении извинения мало чем отличаются от очередного гоп-стопа, и Орлов уверен, что их банда до сих пор активна, только теперь действует, как и он, под прикрытием. Сам Сапог пока остается загадкой и для горе-расследователя, и для зрителя — по его лицу решительно невозможно ничего прочесть, а мотивация кардинально изменить жизнь именно при помощи АА пока не раскрывается.

Что пишут критики

Они сдержанно приняли шоу еще после премьеры первого эпизода на VII фестивале сериалов «Пилот». Хвалят в основном юмор и актерские работы, ругают поверхностность и схематичность. «Надо отдать должное режиссеру Антону Богданову, „Чудо“ смело оборачивает реальную общественную проблему в фарсовую комедию. И притом смешную, наполненную угаром „Жмурок“ и архетипичными забавными персонажами», — благосклонны авторы «Кино-театр.ру». Примерно те же достоинства выделяет Арина Бородина: «Диалоги смешные (немало), есть лихой сюжет, с огоньком, соответственно, сценарий, динамика и энергия».

Шеф-редактор Okkoлокино Максим Ершов охарактеризовал сериал как «не самое обязательное, но бодрое зрелище» и колоритную криминальную комедию, не сильно углубляющуюся в сложную тему повального алкоголизма. Менее снисходителен редактор «Афиши» Василий Говердовский: «Режиссер Антон Богданов и неплохая актерская команда изо всех сил пытаются вдохнуть немного энергии в происходящее, но работать они вынуждены с настолько невыразительным сценарием, что с таким же успехом можно было бить оголенным электрическим кабелем по мертвецу».

Вердикт

Данил Стеклов

Сложную социальную тему сценаристы пока используют скорее как почву для гэгов — рабочих, но не самых свежих. Зато у артистов есть шанс проявить себя в комедийных амплуа: Стеклов блистает в образе заигравшегося в гангстера недотепы, Янковский удивительно органичен в роли состарившегося и покаявшегося, но отнюдь не расслабившегося бандита. Хлынина спивается в комедийных сериалах уже не первый год (здесь ее героиня словно выходит из запоя, начавшегося в финале другого сериала Premier, «Подслушано в Рыбинске»), но делает это по-прежнему гротескно-уморительно.

Зрителю же шоу предлагает краткий экскурс в программу «12 шагов» в легкой, говоря на языке самого сериала, «безопасной для его трезвости» форме. И эта формула-нулевка может подвести: без погружения вглубь шоу рискует так и остаться набором тематических скетчей, скрепленных нехитрым детективным сюжетом родом из порядком поднадоевших 1990-х. Попытки понемногу усложнять образы ключевых персонажей, справедливости ради, присутствуют. Но после первых двух эпизодов до полноценного социального драмеди (а именно так жанр определяет сам режиссер) «Чуду» еще шагать и шагать.

Автор: Оля Краснова (@hightechlowlife)