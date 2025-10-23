Франшиза «Барон Мюнгхаузен» и возвращение «Реальных пацанов». Что мы будем смотреть на ТНТ

23 октября состоялась презентация нового сезона ТНТ. Руководители платформы с гордостью подвели итоги 2025 года, а также анонсировали масштабные премьеры 2026 года — от продолжений громких сериалов («Реальные пацаны», «Жуки») и шоу («Титаны») до полнометражного кино («Простоквашино»). Мы собрали главное с презентации.

Новые фильмы ТНТ

Приключенческая драма о создании первого российского гоночного автомобиля «Руссо-Балт». Чтобы доказать его конкурентоспособность с именитыми западными аналогами, автолюбитель Андрей Нагель (Иван Янковский) и инженер Дмитрий Бондарев (Юра Борисов) участвуют в легендарном ралли Монте-Карло. Это шаг, который может поставить крест на проекте «Руссо-Балт», но снежным зимним утром они отправляются на машине в Монте-Карло. Премьера в октябре 2026 года.

Продолжение народной комедии о семье, чудесах и примирениях. В ролях — Гарик Харламов и Лариса Гузеева. Премьера — 5 марта 2026 года.

«Олимпийцы»

Историко-приключенческий фильм о силе духа и преодолении. По сюжету первые русичи отправляются на Олимпиаду. Премьера в 2027 году.

«Барон Мюнхгаузен»

Яркая комедия о фантазии, свободе и полете мысли. Аркадий Водахов, генеральный продюсер канала ТНТ, анонсировал «Барона» как начало франшизы с большим потенциалом. Главный герой на постере был подозрительно похож на Константина Хабенского, при этом актерский состав и другие детали фильма пока не раскрывали. Премьера в 2028 году.

Среди готовящихся полных метров, про которые рассказал ТНТ, — «Простоквашино» Сарика Андреасяна, «Домовенок Кузя 2», «Я — призрак» с Денисом Власенко и Гариком Харламовым, болливудская комедия «Королек моей любви», где Демис Карибидис и Михаил Галустян играют разлученных в детстве братьев, а съемки прошли в Индии. Также ТНТ представил фильм «Умка» по классике советской анимации (в нем снялись Ярослав Матвеев, Марина Кравец и Павел Прилучный) и продолжение масштабной франшизы «Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный».

К 31 декабря ТНТ традиционно готовит переосмысление советской классики — музыкально-комедийную версию «Невероятных приключений Шурика» с Тимуром Батрутдиновым в главной роли.

Какие сериалы представили

«Мотай»

Спин-офф комедии «Камера, мотор» про съемки голливудских ремейков в российской тюрьме. На этот раз заключенные пытаются переснимать хиты 90-х — «Чужого», «Пятый элемент» и не только. В ролях — Константин Крюков, Максим Лагашкин, Кристина Кучеренко и Сергей Беляев.

«Госзащита»

Комедийная история о бандите (Владимир Сычёв), который сотрудничает с правоохранительными органами и попадает под программу защиты свидетелей. Его перевозят в Благовещенск в сопровождении «семьи» из двух сотрудников правопорядка: женой становится героиня Зои Бербер, сыном — герой Дениса Власенко.

Молодой и успешный московский инвестор Вадим (Вячеслав Чепурченко) ради любви к своей девушке кардинально меняет привычную жизнь. Чтобы заслужить уважение отца невесты, сурового бригадира-металлурга Игоря Романовича, Вадим, никогда не державший в руках даже рубанка, устраивается на уральский завод. В сериале также снялись Рината Тимербаева и Анатолий Журавлёв. Режиссер — Василий Свиридов («Не одна дома»).

В числе премьер: «Нейровася» с Владимиром Епифанцевым, где в сознание полицейского вживляют нейросеть; «Намасте, Магадан» с Максимом Лагашкиным, основанный на реальных событиях; «Кузя» с Виталием Гогунским про героя сериала «Универ»; «Малой» с Владимиром Яглычем, где тот играет коррумпированного полицейского, а Тимофей Кочнев — его принципиального и очень честного сына.

Еще анонсировали сериалы «Очень древняя Русь» с Антоном Богдановым, «Горнолыжка» с Николаем Наумовым, «Тайный город» с Юлией Пересильд, «Повар под прикрытием» с Гошей Куценко и «Гуляй, шальная!» с Мариной Федункив.

Аркадий Водахов рассказал и о продолжениях сериалов «Реальные пацаны» (предполагалось, что десятый сезон станет финальным), «Полярный», «СашаТаня», «Универ. 15 лет спустя», «Телохранители», «Праздники», «Демис и Марина» и «Жуки».

Какие шоу представили

На презентации обсудили новые шоу, среди которых «Выжить в Стамбуле», турецкая версия тревел-программы с Павлом Волей и Ляйсан Утяшевой, и «Сокровища императора», новое шоу с Михаилом Галустяном и Ольгой Бузовой, снимавшееся в Китае. Зрителей также ожидают продолжения программ «Большой куш», «Звезды в джунглях» и «Новая битва экстрасенсов». Помимо новых проектов, Тина Канделаки анонсировала продолжения музыкальных шоу «Конфетка», «Ярче звезд» и «Музыкальная интуиция», а еще новые сезоны хитов «Погоня», «Титаны», «Молчание — золото» и «Кастинг большой страны».

Автор: Бэтси Исакова (@kinovoice)