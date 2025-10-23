Новости недели: «Из многих» Винса Гиллигана, Джонни Депп в «Рождественской песни» и перестановки в Минкульте

Подводим итоги очередной недели с новостным дайджестом Кинопоиска. Сегодня смотрим полноценный трейлер «Из многих» Винса Гиллигана, поддерживаем Дакоту Джонсон в новых начинаниях, пристально следим за амбициями Paramount и гадаем, каким бы мог быть фильм про Бена Соло из трилогии сиквелов «Звездных войн».

Трейлеры недели

«Из многих» — новый сериал Винса Гиллигана, создателя «Во все тяжкие» и соавтора «Лучше звоните Солу» — получил полноценный трейлер. Главная героиня — писательница Кэрол, которая ненавидит свою работу и разочарована жизнью. Однажды она понимает, что все остальные люди на планете изменились и перестали испытывать негативные чувства. Кэрол пытается разобраться, в чем дело. Сериал, в котором главную роль сыграла Рэй Сихорн, начнет выходить 7 ноября на Apple TV. «Из многих» уже продлили на второй сезон.

Вышел тизер пятого сезона «Эмили в Париже», ромкома с Лили Коллинз в главной роли. В продолжении покажут новые приключения Эмили в Риме и Венеции. Девушке предстоит столкнуться с испытаниями в карьере и в личной жизни. Серии начнут выходить на Netflix 18 декабря.

«Метод 3» обзавелся полноценным трейлером. Действие разворачивается спустя пять лет после второго сезона. Родион Меглин теперь возглавляет отряд хитрых и безжалостных преступников, которые вынуждены разыскивать других маньяков под началом своего жесткого руководителя. К главной роли вернулся Константин Хабенский. Актерский состав пополнили Анна Савранская, Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев, Эльдар Калимулин, Анна Банщикова, Егор Кенжаметов, Снежана Самохина, Игорь Черневич и Денис Бургазлиев. Режиссером вновь стал Юрий Быков, а шоураннером — Максим Полинский. В новом сезоне будет восемь серий, 20 ноября на Кинопоиске выйдут четыре из них. Еще четыре появятся 18 декабря.

В сети появился трейлер Crime 101 — криминального триллера с Крисом Хемсвортом и Марком Руффало. Это экранизация одноименной книги Дона Уинслоу. На тихоокеанском побережье происходит серия краж драгоценностей, которую полиция связывает с колумбийскими картелями. Но детектив Лу Лубесник уверен, что это дело рук одного первоклассного вора. Режиссером выступил Барт Лэйтон («Самозванец»). В фильме также снялись Холли Берри, Барри Кеоган, Моника Барбаро, Кори Хокинс. Сrime 101 выйдет в зарубежный прокат 13 февраля 2026 года.

«Стоп! Снято!» недели

Завершились съемки спин-оффа «Зловещих мертвецов» под названием Evil Dead Burn. Об этом сообщил режиссер фильма Себастьян Ваничек в соцсетях. Ваничек также выступил его сценаристом вместе с Флораном Бернаром, а продюсером стал Сэм Рэйми. Сюжетные подробности Evil Dead Burn не раскрываются. В зарубежный прокат фильм выйдет 24 июля 2026 года. По «Зловещим мертвецам» также выпустят анимационный сериал и новый фильм, над которым работает Фрэнсис Галлуппи.

Кастинг недели

Джонни Депп сыграет Эбенезера Скруджа в новой экранизации «Рождественской песни» Чарльза Диккенса. Вместе с Деппом снимется Андреа Райзборо. Режиссером выступит Тай Уэст («Максин XXX»), а сценарий напишет Натаниэл Халперн («Легион»). В зарубежный прокат картину планируют выпустить 13 ноября 2026 года. Напомним, прямо сейчас в разработке находится еще один фильм по «Рождественской песни». Его снимет и напишет Роберт Эггерс, а на главную роль рассматривается Уиллем Дефо.

Дону Кондор в сериале по «Трудно быть богом» сыграла Равшана Куркова. Главную роль в новой экранизации одноименной повести Бориса и Аркадия Стругацких, напомним, исполнил сербский актер Александар Радоичич. Текст книги адаптировал Андрей Золотарёв («Сто лет тому вперед», «Слово пацана. Кровь на асфальте»), а режиссерское кресло занял Дмитрий Тюрин (второй сезон «Эпидемии», «Триггер»). В касте также числятся Сергей Безруков, Фёдор Лавров, Никита Кологривый и Фёдор Бондарчук, который также продюсирует проект. «Трудно быть богом» выйдет в 2026 году сначала на Wink, а потом на НТВ.

Майкл Фассбендер сыграет Джозефа Кеннеди — старшего в новом сериале Netflix. «Кеннеди» расскажет о любви, соперничестве и трагедии в жизни влиятельной семьи. Первый сезон, действие которого развернется в 1930-х годах, будет посвящен восхождению Джо, Роуз и их девятерых детей. Шоураннером и исполнительным продюсером станет Сэм Шоу («Манхэттен»).

Майкл Б. Джордан рассматривается на роль Рикардо Таббса в фильме по «Полиции Майами». Об этом сообщили источники Deadline. По их данным, Джордан заинтересовался картиной и готов в ней сняться, но сделку с Universal Pictures актер пока не заключил. Съемки фильма начнутся в конце 2026 года, его режиссером выступит Джозеф Косински. В зарубежный прокат новую «Полицию Майами» выпустят 6 августа 2027 года.

«Это мы ждем» недели

Автор «Сопрано» Дэвид Чейз снимет новый сериал для HBO. Он будет называться «МК-Ультра» расскажет о химике и шпионе Сидни Готлибе. Он возглавлял программу ЦРУ, в рамках которой в разгар холодной войны проводились смертоносные эксперименты по контролю над разумом с помощью психоактивных препаратов, гипноза и пыток. Подробностей о кастинге пока нет. Когда выйдет драматический триллер, тоже неизвестно.

Дакота Джонсон снимет фильм, в котором сыграют Джессика Альба и певица Charli XCX. Дебютной режиссерской работой для актрисы станет A Tree Is Blue («Дерево синего цвета») — драма о девушке с расстройством аутистического спектра, которая освобождается от своей чрезмерно опекающей, но любящей матери. Сценарий также напишет дебютантка Ванесса Бергхардт, которая сама имеет РАС. Съемки стартуют в ноябре в Лос-Анджелесе.

Ребут сериала «Побег» получил зеленый свет. Действие будет происходить в том же мире, но в центре истории окажутся другие герои. По сюжету бывшая военнослужащая устраивается на работу в одну из самых опасных тюрем Америки, чтобы доказать, как далеко она готова зайти ради любимого человека. Над перезапуском работает Элджин Джеймс, соавтор «Майянцев». Роли исполнят Эмили Браунинг, Дрейк Роджер, Лукас Гейдж и другие. Новый «Побег» выйдет на Hulu.

Продолжение недели

Сиквел «Ждуна» выйдет в прокат 30 апреля 2026 года. Во второй части мемный инопланетянин вернется на Землю, чтобы предупредить своего друга Никиту о надвигающейся угрозе: человечество хотят поработить злодеи из космоса. К своим ролям вернулись Андрей Андреев, Маргарита Силаева, Владислав Ветров и Никита Тарасов. С ними также снялись Александр Ревва, Елена Валюшкина, Тимофей Кочнев. Режиссером вновь выступил Дмитрий Суворов («Одна», «Непослушная»).

У мультфильма «Митчеллы против машин» будет сиквел. Его режиссерами вступят Джейпи Санс («Плохие парни 2») и Гильермо Мартинес, который написал сценарий к первому мультфильму. Он, напомним, рассказывал о чудаковатой семье, которая провожала дочь в калифорнийскую киношколу. Однако по пути Митчеллы сталкивались с вышедшим из-под контроля искусственным интеллектом. В 2022-м анимационный фильм номинировали на «Оскар». Работу над его продолжением начнут в начале 2026 года.

«Галя, у нас отмена» недели

Disney отменила фильм про Бена Соло, который планировал снять Стивен Содерберг. Об этом рассказал Адам Драйвер, исполнитель роли персонажа в трилогии сиквелов «Звездных войн». Актер вместе с Содербергом в 2021 году предложили идею фильма о Бене Соло президенту Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, и задумка ей понравилась. Потенциал картины оценили также вице-президент Lucasfilm Кэрри Бэк и исполнительный директор Дэйв Филони, однако глава Disney Боб Айгер и сопредседатель компании Алан Бергман посчитали, что фильму не стоит давать шанса.

Кадровые перестановки недели

Дмитрий Давиденко покинул пост директора департамента кинематографии и цифрового развития Минкульта РФ. В разговоре с «Бюллетенем кинопрокатчика» он подтвердил, что по собственному желанию оставил должность, на которой проработал три года. Новой главой департамента назначена его заместительница Анна Ярина, дочь Андрея Ярина, начальника управления президента России по внутренней политике. Ярина окончила НИУ ВШЭ по магистерской программе «Кинопроизводство в мультиплатформенной среде» в 2021 году. В министерстве культуры она работает с 2025 года.

Купля-продажа недели

Гильдия сценаристов США планирует помешать Paramount приобрести Warner Bros. Discovery. В совместном заявлении сценаристы Восточной и Западной Америки отметили, что подобные слияния лишь вредят киноиндустрии, снижают уровень конкуренции и могут привести к катастрофе. Ранее сообщалось, что интерес к покупке Warner Bros. Discovery выразили Netflix и Comcast. Меж тем Paramount второй раз попыталась выдвинуть свое предложение, но ей отказали.

Успех недели

«Космос засыпает» Антона Мамыкина примет участие в основном конкурсе кинофестиваля Bosphorus Film Festival, который пройдет в Стамбуле с 7 по 14 ноября. По сюжету перспективный студент-ракетостроитель из Петербурга узнает о беде в семье и отправляется в затерянный в песках родной поселок Шойна. А его мечта о космосе оказывается под угрозой. Главные роли в картине исполнили Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова. Производством картины занималась киностудия Bosfor Pictures. В России фильм выпустит в 2026 году кинопрокатная компания «Вольга». Напомним, другой фильм студии — «Здесь был Юра» — недавно победил на российском фестивале «Маяк».

Автор: Никита Демченко

Фото: Mario Tama / Getty Images, Gabriel Kuchta / Getty Images