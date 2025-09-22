«Ванпанчмен» вернулся! Рассказываем, каким получился третий сезон любимого аниме

После шестилетнего перерыва вышел новый сезон «Ванпанчмена». Культовое аниме о скучающем супергерое, который разбирается со всеми врагами одним ударом, покорило фанатов еще в 2015-м, но затем дважды надолго пропадало с радаров. Рассказываем, в какой форме сейчас Сайтама и что изменилось за годы его отсутствия.

Что было в прошлых сезонах

Безработный мужчина Сайтама возвращается домой после очередного неудачного собеседования и внезапно сталкивается с непредвиденной ситуацией: ему приходится защищать мальчугана от монстра. Одолев чудовище в жестокой схватке, он решает сделать геройство своим хобби и начинает упорно тренироваться (буквально по схеме из мема «анжуманя, бегит, пресс качат»). За три года работы над собой Сайтама облысел, но стал настолько сильным, что все враги отлетают с первого же удара. Такие победы ему быстро наскучивают, поэтому герой мечтает встретить достойного противника.

Однажды судьба сводит Сайтаму с киборгом Геносом, который, узрев великую силу, напрашивается к нему в ученики. Вместе они вступают в Ассоциацию героев и пару раз спасают мир от уничтожения. Однако нападения чудовищ только учащаются, даже появляется некая Ассоциация монстров, которая устраивает масштабную атаку на все города (от A до Z). Еще одной проблемой становится самопровозглашенный монстр Гаро — бывший ученик одного из героев S-класса, мастера боевых искусств Серебряного Клыка.

О чем это Ассоциация героев посчитала, что Древнюю Многоножку сразил сильнейший человек в мире Кинг. На самом деле он всегда оказывался в нужном месте, поэтому S-ранг получил случайно. Также руководители организации начали разрабатывать план противостояния новой угрозе. Их схема включает в себя спасение заложника-ребенка одного из директоров. В это время Гаро получает предложение занять руководящую должность в Ассоциации злодеев. Чтобы подтвердить титул монстра, ему нужно добыть голову героя. Сайтама, Генос, Кинг и Серебряный Клык со своим старшим братом восстанавливают силы. К ним заявляется Адская Метель с очередной попыткой завербовать лысого супергероя в свою группу, но Сайтама пропускает ее слова мимо ушей и отправляется на прогулку, где уже в третий раз встретится с Гаро.

Кто это сделал

Фактически у «Ванпанчмена» два первоисточника. В 2009 года мангака под псевдонимом One начал публиковать в сети супергеройскую сатиру, выполненную в своеобразном стиле (автор практически не умел рисовать). Произведение быстро набрало популярность, поэтому вскоре с One связался художник-перфекционист Юсукэ Мурата и предложил начать совместную работу над мангой-ремейком.

Так с 2012 года в сэйнэн-журнале Weekly Young Jump стартовала улучшенная версия истории с обновленной великолепной рисовкой. На момент старта третьего сезона тираж физических книг-танкобонов превысил 35 млн копий. При этом автор продолжил делать свою простенькую версию веб-манги, а также параллельно успел начать и закончить популярную серию «Моб Психо 100».

Первый сезон аниме вышел в 2015 году под крылом студии Madhouse («Тетрадь смерти», «Хантер х Хантер», «Провожающая в последний путь Фрирен» и множество других хитов), а рулил производством режиссер Синго Нацумэ, работавший над «Сказом о четырех с половиной татами», «Космическим Денди» и Sonny Boy. Аниматору удалось собрать вокруг себя команду талантливых людей и освоить выделенный бюджет на все сто процентов, завоевав любовь фанатов и вызвав всплеск увлечения спортом по всей Японии.

К сожалению, Нацумэ не смог вернуться к работе над вторым сезоном, и права на аниме перешли студии J. C. Staff («Бакуман», «Ох уж этот экстрасенс Сайки Кусуо!»). Мало того что продолжение пришлось ждать четыре года, так новая команда не смогла оправдать фанатских надежд и достигнуть уровня первого сезона. После весьма противоречивых оценок тайтл вновь взял длительный перерыв, и следующие серии зрители ждали уже шесть лет. Во главе проекта встал малоизвестный Симпэй Нагаи, который в своих соцсетях сразу сказал, что новый сезон вряд ли встанет в один ряд с культовым первым.

Как это выглядит

Первый сезон задал высокую планку качества: увлекательный сюжет в симбиозе с острой сатирой и приятным визуальным рядом сделали тайтл настоящим хитом (аналитики даже связывали падение популярности других аниме в 2015-м с популярностью «Ванпанчмена»). Студии как будто удалось поймать золотую антилопу, но противоречивый второй сезон (его ругали за бедную анимацию и невыразительные бои) испортил репутацию сериала.

Судя по первым сериям третьего сезона, ситуацию исправить не удалось, хотя задача заключалась лишь в том, чтобы не сделать хуже, чем шесть лет назад. Кажется, повторяется та же история, что и с прошлогодним аниме «Спираль» по Дзюндзи Ито: его тоже делали несколько лет, но в итоге качества хватило лишь на полтора из четырех эпизодов.

Боев в третьем сезоне «Ванпанчмена» пока не было (они ждут зрителей дальше), зато разговорные сцены выглядят чересчур статично. В сети уже поиздевались над моментом, где моделька Гаро без анимации скользит по склону. Также фанаты начали улучшать сериал с помощью нейросети Sora, добавляя персонажам динамики в кадре, чтобы аниме не выглядело как слайд-шоу с диалогами на фоне картинок. Хочется верить, что в последующих сериях студия оправдает экономию забористым экшеном и выправит ситуацию. Иначе адаптацию ждут темные времена, пусть даже сюжет по-прежнему остается увлекательным.

Что говорят критики и зрители

Первый сезон «Ванпанчмена» удерживает всеобщую любовь к тайтлу и по-прежнему сохраняет 100%-ный рейтинг «свежести» на Rotten Tomatoes. В издании CBR писали, что эта фантастическая пародия с эксцентричным юмором идеально подходит любителям сэйнэнов и супергероики, уставшим от штампов. Второй сезон скорее ругали. Например, автор IGN Movie назвал его сырой мешаниной из жалкой и ленивой анимации, которая не стремится к высотам предыдущих эпизодов. Также критик отмечал, что если смотреть аниме только ради развития сюжета, то больше удовольствия можно получить от манги.

О новых эпизодах глобальных выводов критики пока не делают, но в издании Espinof на третий сезон смотрят с оптимизмом, замечая, что дизайн персонажей с округлыми формами и объемными линиями стал привлекательнее. Также создатели неплохо поработали над освещением и фонами. Под вопросом пока остается проверка экшеном, но потенциал у сезона большой.

На Кинопоиске и IMDb тайтл тоже очень любят: его оценки сейчас 8.4 и 8.6 соответственно. Однако не все так радужно на сайте MAL: у первого сезона высокие 8.5, у второго на балл ниже — 7.5, а у третьего еще минус балл — 6.5 (к слову, у сборника коротких филлерных спецвыпусков по предыдущему сезону оценка больше — 7 из 10).

Вердикт

Трудно делать вывод по двум эпизодам, в которых почти не было экшена, но пока третий сезон выглядит сомнительно. Если сравнивать «Ванпанчмена» с параллельно идущим финальным сезоном «Моей геройской академии» с той же супергеройской тематикой, то Сайтама, к великому сожалению, эту схватку проигрывает. Да, авторы решили проблему с цветокором и лучше прорисовали персонажей, однако статичная картинка сильно режет глаз и оттеняет интересный сюжет.

За шесть лет, что аниме было в разработке, успел появиться и подобраться к финалу великолепно анимированный «Истребитель демонов». По сути, это антипод «Ванпанчмена»: посредственная манга превратилась в визуальный шедевр, в то время как история лысого супергероя разворачивается с точностью наоборот. Хочется верить, что дальше сериал выправится и удивит зрителей. Иначе есть большая вероятность провалиться, а еще несколько лет ожидания фанаты не вынесут, да и сама студия вряд ли осилит.

Автор: Евгений Белоусов (@evgeny_bel)