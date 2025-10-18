Дайджест мировой индустрии: Apple TV без плюсика, подорожание Disney+, война Маска с Netflix

Материал не предназначен для читателей младше 18 лет.

Голливуд не успел перевести дух после слияния Paramount со Skydance, а новый глава компании Дэвид Эллисон, похоже, уже нацелился на еще более амбициозное поглощение — Warner Bros., возможно, даже вместе с Discovery. Правда, глава WBD Дэвид Заслав пока упирается — по всей видимости, в надежде на более выгодное предложение от, допустим, Netflix. Disney тем временем вновь повышает тарифы на свои стриминги, Apple TV+ отказывается от плюса, а Илон Маск объявил крестовый поход против «транспропаганды на Netflix».

Paramount Skydance Corp. всерьез нацелилась на Warner Bros.

Дэвид Эллисон

Не успело завершиться слияние Paramount и Skydance Corp., как генеральный директор образовавшейся корпорации Дэвид Эллисон всерьез нацелился на покупку еще одного голливудского мейджора — Warner Bros. Discovery. Однако Bloomberg сообщает, что руководство WBD в лице Дэвида Заслава первое предложение Эллисона отвергло как слишком низкое.

На сегодняшний день текущая рыночная стоимость Warner Bros. Discovery оценивается в 47 млрд долларов, однако пока что компания идет в нагрузку с долгами свыше 30 млрд долларов. По свидетельствам инсайдеров, первое предложение Эллисона составило около 60 млрд долларов, но Заслав все еще надеется продать бизнес за 75–100 млрд долларов.

CEO WDB рассчитывает, что стоимость сделки вырастет после разделения Warner Bros. Discovery на две компании, в рамках которого ему удастся спихнуть большую часть долгов вместе с большинством непрофильных активов (разделение запланировано на весну 2026-го). Эллисону же, по слухам, нужны обе части бизнеса WBD, поэтому он постарается закрыть сделку до разделения.

По мнению аналитиков Bloomberg, Эллисону сделка нужна больше, чем Заславу, поскольку даже объединенной Paramount Skydance Corp. не хватает активов, чтобы на равных конкурировать с Netflix и Disney. Эксперты отмечают, что у нового генерального директора Paramount Skydance есть несколько вариантов развития ситуации: увеличить сумму предложения, обратиться непосредственно к уставшим от Заслава акционерам или же подыскать себе еще одного инвестора. Учитывая, что отец Эллисона является одним из богатейших людей на планете, недостатка в инвесторах явно не будет.

Дэвид Заслав

Bloomberg отмечает, что у Заслава также не очень много вариантов для дальнейших действий. Если он действительно готов продавать WBD, других покупателей, кроме Paramount, у него не будет. Кроме того, хотя сам Эллисон в интервью напрямую и не говорит о своих намерениях относительно Warner, он четко дал понять, что у любых других покупателей могут возникнуть проблемы с одобрением сделки государственным регулятором, в то время как у сына одного из ближайших соратников Трампа (Ларри Эллисон как раз должен стать одним из новых владельцев TikTok) их может и не оказаться.

По-хорошему, Эллисону следовало бы быть более осторожным в своих высказываниях, тем более что демократические СМИ и даже сенаторы уже напрямую обвиняют руководителя Paramount в том, что ради получения одобрения Федеральной комиссии по связи он заключил какую-то тайную сделку с Трампом. И ведь Paramount действительно меняет курс в сторону республиканцев: принадлежащий холдингу канал CBS уже объявил о закрытии шоу одного из главных критиков действующего президента США — Стивена Колбера, а главным редактором CBS News на днях была назначена придерживающаяся консервативных взглядов журналистка Бари Вайс, одна из основательниц новостного сайта The Free Press, недавно купленного Paramount за 150 млн долларов. Вайс никогда прежде не управляла новостным каналом, но в ее защиту стоит сказать, что под ее руководством The Free Press всего за четыре года набрал свыше 170 тысяч платных подписчиков.

Disney+ повышает цены. Опять

Вот уже третий год подряд Disney повышает в октябре стоимость подписки. Начиная с 21 октября Disney+ с рекламой вырастет с 9,99 доллара в месяц до 11,99 доллара, а без — с 15,99 до 18,99 доллара в месяц. Месячная подписка на Hulu с рекламой также вырастет на 2 доллара, с 9,99 до 11,99 доллара в месяц, а вот стоимость подписки на Hulu без рекламы останется прежней — 18,99 доллара. Также не изменится стоимость бандла, в который входят Disney+, Hulu и ESPN Unlimited — она в первый год составит 29,99 доллара в месяц.

В этом году руководители Disney даже не попытались как-то обосновать изменение цен, но время для объявления о росте стоимости подписки выбрали максимально неудачное — всего через несколько дней после того, как пользователи Disney+ и Hulu стали массово отменять подписку в знак протеста против отстранения от эфира Киммела. Тот в итоге вернулся в эфир спустя пять дней после отстранения, но рыночная стоимость Disney за это время обвалилась на 4 млрд долларов.

Apple TV+ остался без плюса

Принадлежащий Apple стриминг довольно буднично объявил о ребрендинге. Сообщение о смене названия на Apple TV оказалось спрятано в последних строчках пресс-релиза, информировавшего о том, что цифровая премьера F1 с Брэдом Питтом состоится 12 декабря. Пресс-релиз не объясняет причины ребрендинга, но обещает, что переименование принесет с собой «яркую новую идентичность». А еще жуткую путаницу: журналисты отмечают, что под именем Apple TV уже щеголяют мобильное приложение для аренды и покупки фильмов и телевизионная приставка. Таким образом, получается, что стриминг Apple TV будет доступен для просмотра в приложении Apple TV и на телевизионной приставке Apple TV. Ну, хотя бы много названий запоминать не придется.

Гильдия актеров США заметила микродрамы

Шон Эстин

Новое руководство Гильдии актеров США (месяц назад ее возглавил известный по роли Сэма Гэмджи во «Властелине колец» Шон Эстин) недавно анонсировало специальное «вертикальное соглашение». Это «новый медиаконтракт с производителями микродрам, составленный специально с учетом потребностей вертикальных сериалов, предназначенных для мобильных экранов».

СМИ тем временем сообщают, что за последние месяцы микродрамы превратились в спасительный круг для множества молодых и начинающих актеров, особенно для тех, кто ищет работу в Лос-Анджелесе и его окрестностях. По словам менеджера компании по подбору талантов Skyfire Artists, сегодня на микродрамы приходится до 60% заказов на территории штата.

Рынок микродрам в США растет стремительными темпами. Ожидается, что к 2030 году его объем достигнет 4 млрд долларов. Неудивительно, что на нем то и дело появляются новые игроки. Так, в августе о создании новой контентной платформы MicroCo объявили компании Cineverse и Banyan Ventures, она должна будет запуститься уже в первом квартале 2026 года.

Илон Маск против Netflix

«Тупик: Парк паранормальных явлений»

Самый богатый человек на свете развязал в ему же и принадлежащей соцсети X кампанию против стриминга. Маск призывает 227 миллионов своих подписчиков отменить подписку на сервис, обвиняя тот в поддержке Демократической партии, дискриминации белых и «трансгендерной пропаганде» среди детей. В качестве примера Маск приводит рассчитанный на детей от семи лет мультсериал «Тупик: Парк паранормальных явлений», одним из главных героем которого является трансгендерный подросток, и мультсериал «Кокомелон Лейн», в одном из эпизодов которого появляется гомосексуальная пара, воспитывающая трансгендерного ребенка. «Отмените подписку на Netflix ради здоровья своих детей», — написал в своем аккаунте Маск.

Для самого Маска тема «транспропаганды» явно больная из-за собственных детей: Вивиан Уилсон в 16 лет совершила транспереход, и Маск заявил, что «фактически потерял сына». В поддержку его крестового похода уже высказался ряд знаменитостей, в том числе известный комик и актер Роб Шнайдер, но оценить эффективность кампании Маска не представляется возможным, поскольку Netflix как раз перестал разглашать данные о количестве подписчиков.

Netflix хайпит на умерших знаменитостях

Джейн Гудолл

Скончавшаяся антрополог Джейн Гудолл стала героиней первого выпуска нового шоу Netflix Famous Last Words. Это англоязычная адаптация датского телешоу Det Sidste Ord («Последнее слово»). Каждый эпизод — примерно часовое интервью, которое ведущий Брэд Фэлчак («Хор», «Американская история ужасов») берет у селебрити старшего возраста — режиссеров, актеров, ученых и прочих деятелей культуры. Главная фишка: каждый эпизод выходит в эфир только после смерти его героя, и очень ограниченное количество людей заранее знает, с кем Фэлчак успел поговорить.

По задумке создателей посмертная публикация позволяет героям интервью не сдерживаться в выражениях и не бояться кого-то обидеть. В конце каждого выпуска Фэлчак уходит со сцены, позволяя своему собеседнику в последний раз обратиться к зрителям с каким-нибудь напутствием. Гудолл в своем интервью точно не сдерживалась.

«Разумеется, в мире существуют люди, которых я не люблю. И я хотела бы собрать их всех на борту одной из ракет, построенных Маском, и навсегда отправить на одну из тех планет, которые Маск наверняка откроет. И пусть он сам их там всех и развлекает вместе с Трампом», — сказала Джейн Гудолл.

Видеоподкасты Spotify начнут выходить на Netflix

Видеоподкаст The Ringer F1 Show

Начиная со следующего года крупнейшие спортивные, лайфстайловые и тру-краймовые видеоподкасты Spotify, в том числе подкаст Билла Симмонса, The Ringer F1 Show, The Ringer Fantasy Football Show и другие, станут доступны и для подписчиков Netflix. Пока что только в США.

Развитие видеонаправления вот уже несколько лет является приоритетным для Spotify. Согласно данным, потребление видео на платформе в последние годы растет в 20 раз быстрее, чем потребление аудиоконтента. В 2024 году 350 миллионов пользователей стримили видео на Spotify. Однако, несмотря на значительные инвестиции, включая покупки крупных производителей контента и эксклюзивные сделки со знаменитостями, сервису никак не удается монетизировать это направление, что уже привело к смене стратегии и увольнениям.

Партнерство с Netflix не единственная попытка Spotify раскрутить свое видеонаправление. За последние годы стриминг предоставил возможность публиковать свои шоу в видеоформате всем пользователям платформы и добавил к видео такие инструменты, как опросы, комментарии и секции вопросов и ответов.

NBCUniversal и YouTube TV договорились

NBCUniversal удалось заключить соглашение с YouTube, благодаря которому контент NBC, Peacock, Telemundo и кабельных каналов холдинга останется доступен подписчикам YouTube TV. Аналитики подчеркивают, что с каждым разом компромисс будет достигаться все сложнее и сложнее, поскольку аудитория кабельных и федеральных каналов сокращается, а вот число пользователей YouTube TV растет. И пусть сегодня оно составляет всего 10 миллионов человек, однако, по прогнозам, уже в следующем году YouTube TV станет крупнейшим поставщиком платного телевидения в США. А раз так, то и условия каждой сделки станут все менее благоприятными для телевизионных сетей. Так, например, в этот раз YouTube настоял, чтобы все пользователи YouTube Primetime Channels получили прямой доступ ко всему контенту Peacock прямо через приложение YouTube, им даже не придется логиниться в экосистеме Peacock, что уменьшает ценность стриминга как самостоятельного приложения.

YouTube решил дать второй шанс владельцам каналов, забаненных за дезинформацию

Стриминг объявил, что в рамках новой пилотной программы намерен дать шанс владельцам каналов, забаненных за дезинформацию о пандемии, вакцин против коронавируса и президентских выборах в США. Амнистия объявлена фактически потому, что в нынешнем политическом климате эти нарушения утратили значимость.

Представители платформы подчеркнули, что баны за большинство нарушений правил сервиса, в том числе за нарушения авторских прав, продолжат действовать. Кроме того, между удалением старого канала и подачей заявки на открытие нового должно пройти не меньше года.

Американские СМИ отмечают, что YouTube решил изменить правила сервиса спустя месяц после того, как платформа в досудебном порядке уладила судебный иск, поданный Дональдом Трампом еще в 2021 году, когда стриминг удалил его аккаунт. По условиям соглашения YouTube согласился выплатить президенту США 22 млн долларов, которые пойдут на строительство бального зала в Белом доме. Это уже не первый случай подобного урегулирования конфликта. Ранее юристы Трампа достигли досудебного соглашения с представителями ABC и CBS.

Фильмы значат для стримингов больше, чем все думали

Премьера фильма «Франкенштейн» в Париже

Согласно новым данным компании Parrot Analytics, проанализировавшей тысячи единиц контента в библиотеках Amazon Prime Video, Disney+, Netflix и HBO Max, к 2025 году фильмы приносят стримингам до половины выручки, причем еще два года назад их доля в доходах платформ была в два раза меньше и составляла всего 27%.

Аналитики Parrot приводят как минимум несколько причин подобного изменения. Во-первых, обширная кинобиблиотека сокращает вероятность отписок, поскольку, как сказал генеральный директор Netflix Тед Сарандос, стриминг становится привычным местом для выбора фильма для просмотра в выходной день. А во-вторых, лицензирование фильмов, особенно уже зарекомендовавших себя хитов, с каждым годом становится все более надежной экономической моделью, чем, например, инвестиции в новые и еще не оправдавшие надежд сериалы.

Новости коротко

Калифорнийский губернатор подписал закон, запрещающий громкую рекламу на стримингах. Согласно новому законопроекту, с 1 июля 2026 года стриминги не смогут транслировать на территории штата рекламные ролики, громкость которых превышает громкость контента, к которому они прикручены. Сторонники закона надеются, что с учетом влияния Калифорнии в индустрии развлечений эта практика распространится и на другие штаты.

Число пользователей стримингов в Индии превысило 600 миллионов человек. Согласно данным аналитической компании Ormax Media, число подписчиков стриминговых сервисов в Индии превысило 600 миллионов человек, это примерно 40% от общего населения страны. Рост новых пользователей по сравнению с двумя предыдущими годами сократился с 14% до 10%, зато на 87% выросло количество подписчиков, преимущественно потребляющих контент с телевизоров и других больших экранов. Теперь это число насчитывает 129 миллионов человек. Большое достижение для рынка, который всегда воспринимался как в первую очередь мобильный.

Canal+ расширяет присутствие в Африке. Французский медиахолдинг Canal+ за 2 млрд долларов приобрел южноафриканскую компанию MultiChoice. Сделка позволит холдингу фактически вдвое увеличить свое присутствие на африканском рынке, добавив к пятидесяти европейским, африканским и азиатским странам, где уже представлен Canal+, шестнадцать африканских рынков, на которых присутствовал MultiChoice. Генеральный директор Canal+ назвал сделку «крупнейшей транзакцией, которую мы когда-либо осуществляли», и заявил, что объединенный холдинг, в котором работает свыше 17 тысяч человек, будет обслуживать интересы 40 миллионов подписчиков в Европе, Азии и Африке.

Paramount сокращает телевизионное вещание в Европе. К концу 2025 года в Великобритании прекратят работу каналы MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live, в Германии и Австрии — MTV и MTV Live HD, в Польше и Венгрии — MTV, TeenNick, NickMusic, Comedy Central Extra и Paramount Network, в странах Бенилюкса — местные версии MTV 80s, MTV 00s. Причины банальны: падение аудитории, рост издержек и конкуренция со стороны YouTube и TikTok.

Автор: Алексей Ионов (@aleks_macleod)

Фото: Mario Tama / Getty Images, Gonzalo Marroquin / Getty Images for Netflix, Aaron M. Sprecher / Getty Images, Kristy Sparow / Getty Images