Что происходит в онлайне: «На деревню дедушке», «Не одна дома 2» и «Супермен»

В сентябре в топах российских онлайн-кинотеатров остался «На деревню дедушке», а среди новинок самой заметной стала комедия «Не одна дома 2», успешно прошедшая в прокате. На международных платформах лидеры всё те же, что и в августе. Ключевые новости и топы онлайн-кинотеатров — в регулярном обзоре Кинопоиска.

Что у нас: дедушка, балерина и папины дочки

«Бюллетень кинопрокатчика» опубликовал списки самых популярных на российских стримингах фильмов и сериалов сентября. Топы заявлены самими видеосервисами, Амедиатека вновь не предоставила свои рейтинги.

Главной новинкой месяца на российских онлайн-кинотеатрах стала «Не одна дома 2»: фильм возглавил чарты Кинопоиска и Wink, а также вошел в топ-5 Okko и «Иви». При этом продолжение «Не одна дома» довольно заметно прошло и в кинопрокате, став самым кассовым фильмом в июле 2025-го и опередив первую часть по итоговым сборам.

Еще одним привлекательным для зрителей тайтлом стала семейная картина «На деревню дедушке», которая также отметилась четырьмя попаданиями в пятерки лидеров. Примечательно, что еще в августе релиз был в топах трех платформ, в том числе возглавив топ START. Теперь же «На деревню дедушке» стал лидером на START, Okko и «Иви», а также привлек аудиторию Kion.

«На деревню дедушке»

Продолжил набирать аудиторию и музыкальный фильм «Плагиатор», который по итогам сентября попал в три чарта видеосервисов против двух попаданий в августе.

Без внимания аудитории не остались также зарубежные фильмы. Самыми популярными вновь стали боевик «Балерина», который, как и в августе, вошел в чарты двух платформ (на этот раз Кинопоиска и Kion), и приквел франшизы «Голодные игры» (в пятерках Кинопоиска и Okko). Среди иностранных новинок также отметился самый кассовый в мире мультфильм «Нэчжа побеждает Царя драконов» и драма «Эскортницы» (последние, вероятно, стали популярными на фоне выхода на «Иви» фильма и сериала «Жизнь по вызову»).

Среди сериалов одним из лидеров зрительского внимания остается шоу «Папины дочки. Новые», которое в сентябре возглавило чарты Кинопоиска и Wink (в августе было лидером только на Wink). На фоне популярности новой итерации в пятерку Wink пробрались также оригинальные «Папины дочки». Сериал «Олдскул» лидирует на двух платформах, на которых доступен. На START и Premier тайтл стал первым.

Присутствием зарубежных сериалов в топ-5 отметился лишь онлайн-кинотеатр Wink, аудитории которого пришлись по вкусу турецкие хиты «Великолепный век» и «Постучись в мою дверь».

Что у них: «Кей-поп-охотницы» захватили Netflix, а «Супермен» — HBO

Информацию о положении дел на зарубежных стримингах мы получаем из агрегатора FlixPatrol. Он собирает данные из открытых топов сервисов и составляет рейтинг на основе так называемых баллов популярности, которые ежедневно начисляются проектам в топ-10: 1 балл — за десятое место, 2 — за девятое и так далее. Чем чаще проект появляется в топе и чем более высокое место он занимает, тем более высокое место получает в рейтинге FlixPatrol.

«Кей-поп-охотницы на демонов» третий месяц подряд лидируют в киночарте Netflix. На фоне рекордной популярности мультфильм вернется в американские кинотеатры к Хеллоуину. На этот раз он будет показан в том числе в крупнейшей американской киносети АМС. Создатели при этом не рассматривают возможность съемок игровой версии «Кей-поп-охотниц», в отличие от анимационного сиквела. Уже на неделе 22–28 сентября анимационный хит держался в топ-10 стриминга рекордные 15 недель подряд, став самым долгоиграющим англоязычным тайтлом на стриминге. Ранее лидером был фильм «Красное уведомление» (14 недель).

Позади «Кей-поп-охотниц» остался ромком «Не тот Париж», который стартовал на Netflix 12 сентября. Только за неполную неделю 8–14 сентября проект собрал 12,8 млн просмотров, что в итоге позволило ему стать вторым за весь сентябрь.

«Не тот Париж»

На фоне старта второй половины нового сезона сериал «Уэнздей» сохранил популярность у зрителей, став лидером по итогам месяца. На стартовой неделе 1–7 сентября второй сезон получил 28,2 млн просмотров. Это меньше, чем было на старте первой части сезона, когда проект получил 50 миллионов в начале августа.

Кинолидером на HBO Max стал кинокомикс «Супермен». По данным аналитиков из Samba TV, новинка привлекла 527 тысяч домохозяйств за три первых дня показа, что сопоставимо с результатом другого релиза 2025-го — восьмого фильма «Миссия: невыполнима» (618 тысяч), но выше результата «Громовержцев*» (449 тысяч). На фоне выхода в кинопрокат четвертого «Заклятия» в топ-5 стриминга также вошли две части франшизы.

Подписчиков стало больше

Аналитическая компания ICMR представила отчет о рынке онлайн-кинотеатров в третьем квартале 2025 года. Доля подписчиков российских киностримингов составила 52%, что оказалось несколько больше результата аналогичного периода 2024-го и второго квартала 2025 года (и там, и там было 50%). Обращает на себя внимание прирост и доли платящих подписчиков: еще в 2024 году в каждом квартале этот показатель не достигал и 40%, а более того, сокращался с 38% в первом квартале до 35% в четвертом. В 2025 году доля платящих подписчиков дважды доходила до 41% жителей городов — впервые за время измерений. Лидером по общему числу подписчиков и по платящей аудитории остается Кинопоиск (24% и 20% соответственно), свои позиции в тройке лидеров также удержали Okko и Kion (по 9%).

Другие форматы Netflix

Netflix заключил сделку с музыкальным сервисом Spotify, согласно которому на стриминговом гиганте появится партнерский раздел с видеоподкастами. Новый контент Spotify станет доступен американской аудитории Netflix уже в 2026 году, также планируется выход и на другие территории. Ожидается, что Spotify предоставит стримингу спортивные, культурные, лайфстайл- и тру-крайм-видеоподкасты. Вероятно, что перечень проектов будет расширяться. По итогам второго квартала у Spotify есть более 430 тысяч единиц контента.

Автор: Вита Иванова

Фото: iStock / Getty Images Plus