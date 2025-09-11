Новости недели: второй сезон «Пингвинов моей мамы», «Вершина» Юрия Быкова и новая роль Джима Керри

Продолжаем рассказывать о главных новостях уходящей недели в формате дайджеста. Сегодня на повестке — тизер-трейлер второго сезона «Пингвинов моей мамы», первые подробности нового полнометражного фильма Юрия Быкова, а также дата релиза очередного сезона «Сорвиголовы» от Disney.



Трейлеры недели

Продолжение «Пингвинов моей мамы» получило первый тизер-трейлер. По сюжету родители Гоши переезжают в новый дом и заводят уже шестого ребенка. Меж тем Соню приглашают на фестиваль детской анимации, который проходит в Турции, и она едет туда вместе с братьями. Гоша тоже присоединяется к поездке, хотя у него свои заботы: отношения с девушкой, стендап и попытки заработать на аренду квартиры. К своим ролям вернулись все ведущие актеры, в том числе Макар Хлебников, Алексей Агранович, Александра Урсуляк, Платон Саввин, Ирина Бакина. Одну из новых героинь сыграла Елизавета Ищенко. Первый сезон «Пингвинов моей мамы» вышел в 2021 году и получил высокие оценки критиков и зрителей. Режиссером выступила Наталия Мещанинова. Продолжение сняла Надежда Степанова.

«Бегущий человек» Эдгара Райта получил новый трейлер. В центре сюжета — Бен Ричардс, дочь которого страдает от тяжелой болезни. Мужчина решает принять участие в опасном реалити-шоу, чтобы заработать деньги для ее лечения. Главную роль исполнил Глен Пауэлл, с ним снялись Джош Бролин, Колман Доминго, Майкл Сера, Дэвид Зайас, Кэти О'Брайан. В зарубежный прокат «Бегущего человека» выпустят 14 ноября.

Вышел дебютный трейлер «Домовенка Кузи 2» — сиквела сказки, над которой работала продюсерская компания братьев Андреасян. По сюжету Кузя продолжает жить с Наташей и ее семьей. Жизнь складывается спокойно, пока однажды герой не знакомится с Тихоней, девочкой-домовенком, объединившись с которой Кузя должен остановить Кощея. В фильме снялись Екатерина Стулова, Софья Петрова, Марк Богатырёв, Евгения Малахова и Олег Комаров. Режиссером вновь выступил Виктор Лакисов. «Домовенок Кузя 2» выйдет в прокат 19 марта 2026 года, а первую часть, собравшую в прокате больше миллиарда рублей, можно посмотреть на Кинопоиске.

Третий сезон «Вампиров средней полосы» получил новый тизер-трейлер. В продолжении расскажут о том, как смоленская вампирская семья деда Славы выступит против агрессивной уральской общины, а графиня Ольга вот-вот родит необычного младенца. К своим ролям вернулись Юрий Стоянов, Артём Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарёв и Анастасия Стежко. Женька в новом сезоне вместо Глеба Калюжного, ушедшего в армию, сыграл Тимофей Кочнев. Вместе с ним к касту присоединились Евгения Дмитриева, Антон Косточкин, Мария Лисовая, Дмитрий Миллер, Софья Шидловская.

«Пришлите помощь», новый фильм Сэма Рэйми, получил первый трейлер. В центре истории — женщина по имени Линда, которая вместе со своим начальником Брэдли пытается выжить на необитаемом острове после авиакатастрофы. Главные роли исполнили Рэйчел Макадамс, Дилан О’Брайен, Деннис Хейсберт. В зарубежный прокат «Пришлите помощь» выйдет 30 января 2026 года.

«Стоп! Снято!» недели

Съемки фильма «Вершина»

Юрий Быков начал съемки нового полнометражного фильма под названием «Вершина». По сюжету в лагерь альпинистов с опозданием прибывает Дмитрий Зорин, который после знакомства с группой сразу отталкивает ее от себя. Ему предстоит подняться на вершину горы под присмотром трех гидов и преодолеть не только суровые условия, но и свои страхи. В актерский состав вошли Артём Быстров, Кирилл Полухин, Андрей Смоляков, Иван Фоминов, Мария Денисова, Александр Робак. В российский прокат «Вершина» выйдет в 2026 году.

Начались съемки третьего сезона «Инспектора Гаврилова». В новых сериях Медный готовится баллотироваться в мэры, но внезапно появляется его отец по кличке Ворон, старый вор в законе. К своим ролям вернулись Виктор Добронравов, Алексей Демидов, Екатерина Стулова, Денис Власенко, Алиса Стасюк. Первый сезон «Инспектора Гаврилова» можно посмотреть на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс с Амедиатекой и START.

Кастинг недели

Джеймс Нортон

Менеджера The Beatles Брайана Эпстайна в серии фильмов о группе сыграет Джеймс Нортон. К актерскому составу также присоединились Пол Мескал (Пол Маккартни), Харрис Дикинсон (Джон Леннон), Джозеф Куинн (Джордж Харрисон) и Барри Кеоган (Ринго Старр). Роль Линды Маккартни исполнит Сирша Ронан, а Анна Саваи и Эйми Лу Вуд готовятся сыграть Йоко Оно и Патти Бойд. Каждая часть байопика расскажет историю отдельного участника группы. Режиссером выступит Сэм Мендес («1917»).

Премьера запланирована на апрель 2028 года.

Джим Керри планирует сыграть главную роль в киноадаптации «Джетсонов». Об этом сообщили источники Variety. Колин Треворроу выступит режиссером фильма. Он также ведет переговоры, чтобы написать сценарий. События «Джетсонов» разворачиваются в 2060-х годах и рассказывают о супружеской паре Джорже и Джейн, их детях, собаке Астро и роботе-горничной Рози.

В продолжении «Страстей Христовых» Иисуса Христа и Марию Магдалину сыграют Яакко Охтонен и Мариэла Гаррига. В фильме Мэла Гибсона 2004 года эти роли исполнили Джеймс Кэвизел и Моника Беллуччи. К актерскому составу также присоединились Кася Смутняк (Мария), Пьер Луиджи Пасино (Петр) и Риккардо Скамарчо (Понтий Пилат). Продолжение снимет Мэл Гибсон. Он также выступил сценаристом вместе с Рэндаллом Уоллесом («Храброе сердце»). Съемки стартовали на прошлой неделе. Фильм «Страсти Христовы: Воскрешение» будет разделен на две части, обе выйдут в 2027 году.

Продолжение недели

Второй сезон «Сорвиголова: Рожденный заново» начнет выходить уже 4 марта 2026 года на Disney+. В продолжении появится Джессика Джонс, которую сыграла Кристен Риттер. К актерскому составу также присоединились Мэттью Лиллард и Лили Тейлор. Всего будет восемь новых эпизодов.

Marvel планирует продлить «Людей Икс '97» на четвертый и пятый сезоны. Об этом рассказал Брэд Виндербаум, руководитель отдела потокового вещания, телевидения и анимации в Marvel Studios. По его словам, обсуждение новых серий уже ведется, но окончательного решения по ним пока не приняли. Второй сезон «Людей Икс '97» выпустят летом 2026 года. Будет и третий, но когда именно — неизвестно.

«Это мы ждем» недели

«Трасса 60»

М. Найт Шьямалан снимет сериал о шаре предсказаний Magic 8 Ball. Об этом рассказали режиссер и компания Mattel в соцсетях. По задумке сверхъестественная драма должна переосмыслить игрушку, которая дает ответ на вопрос при встряхивании. Сценарий напишет Брэд Фэлчак — один из создателей сериалов «Хор», «Американская история ужасов» и «911».

«Горничная», триллер с Сидни Суини и Амандой Сайфред, выйдет в России 8 января 2026 года. Картину выпустит «Вольга». Экранизация бестселлера Фриды Макфадден расскажет о девушке Милли, которая становится горничной в особняке семьи Винчестер. Вскоре она узнает, что секреты семьи гораздо опаснее, чем ее собственные. Режиссером выступил Пол Фиг («Простая просьба»). В «Горничной» также снялись Брэндон Скленар и Микеле Морроне.

Леонардо ДиКаприо спродюсирует байопик о Беле Лугоши, который сыграл культовую роль Дракулы в фильме 1931 года. Лента расскажет об иммиграции актера из Венгрии и восхождении к славе, а также о его стремительном падении, после того как Лугоши отказался от роли Франкенштейна. Сценарий напишут Скотт Александер и Ларри Карашевски, которые работали вместе над «Эдом Вудом» и «Человеком на Луне». Проект пока находится на ранней стадии разработки.

«Человек-бензопила. Фильм: История Резе» выйдет в российский прокат. Даты премьеры пока нет, ее пообещали раскрыть в ближайшее время. По сюжету Дэндзи, умеющий превращаться в монстра с бензопилами на руках и голове, влюбляется в девушку по имени Резе. Аниме-фильм выпустит в России компания DEEP. А первый сезон оригинального сериала можно посмотреть на Кинопоиске.

Гранд-финал недели

Росс Даффер раскрыл, сколько будут идти серии первой половины пятого сезона «Очень странных дел». Продолжительность будет такой:

— первый эпизод — 68 минут;

— второй эпизод — 54 минуты;

— третий эпизод — 66 минут;

— четвертый эпизод — 83 минуты.

Первая часть заключительного сезона сериала выйдет 26 ноября, вторую выпустят 25 декабря, а восьмой и последний эпизод увидим 31 декабря (он, по словам создателей, будет идти почти два часа). Новые серии «Очень странных дел», как и прежде, выйдут на Netflix.

Ребрендинг недели

Стриминговый сервис Apple TV+ теперь просто Apple TV. Компания отказалась от прежнего названия в пользу «яркой новой идентичности», сообщается в пресс-релизе. Теперь Apple TV — это не только устройство, которое подключается к телевизору, но и онлайн-сервис для просмотра фильмов и сериалов. Это первый раз, когда Apple меняет название платформы, которая работает с 2019 года.

Автор: Никита Демченко (@sedmoeiskysstvo)

Фото: Daniele Venturelli / WireImage / Getty Images