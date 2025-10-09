Завершился третий фестиваль «Маяк». Гран-при — у фильма «Здесь был Юра». Рассказываем подробности о нем и остальных победителях

В Геленджике завершился третий фестиваль актуального российского кино «Маяк», учрежденный фондом развития современного кинематографа «Кинопрайм». В 2025 году смотр реализовался при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Программным директором фестиваля вновь был Стас Тыркин, критик и куратор кинотеатра «Художественный». Конкурс короткого метра собрал киновед Андрей Щиголев. А вот как жюри под председательством режиссера Бакура Бакурадзе распределило награды.

Гран-при кинофестиваля — лучший фильм

Лучшая мужская роль — Константин Хабенский

В 30 лет Олег и Серёга все еще мечтают стать рок-звездами. Они играют в малоизвестной группе, живут в коммуналке и готовятся к важному выступлению на локальном фестивале. Накануне концерта на них сваливается неожиданная забота в виде родного дяди Олега ― 50-летнего мужчины с ментальными особенностями, которого парни ни на минуту не могут оставить без присмотра.

В ролях: Константин Хабенский, Денис Парамонов, Кузьма Котрелёв, Александр Поршин, Даша Котрелёва.

Лучшая работа режиссера — Соня Райзман

Лучшая женская роль — Мария Карпова

Один зимний день и одна ночь из жизни тридцатилетних друзей — бывших однокурсников. Им нужно преодолеть бытовые трудности, чтобы встретиться и проводить Сашу, надолго покидающего Москву.

В ролях: Александр Паль, Мария Карпова, Евгений Цыганов, Руслан Братов, Игорь Царегородцев, Гоша Токаев.

Лучший дебют

Бизнес Виктора приходит в упадок. Из Китая прилетает его деловой партнер Вэйхонг, чтобы вытащить фирму из кризиса и вернуть свои деньги. Спокойный, рациональный китаец наводит свои порядки, пытаясь уволить неэффективных сотрудников, но коллектив восстает. Решив забрать в счет долга дом Виктора, Вэйхонг сталкивается с неожиданным сопротивлением: три дочери Виктора не собираются прощаться с родовым гнездом.

В ролях: Александр Робак, Олеся Судзиловская, Ван Бин, Вера Енгалычева, Мария Раскина, Дарья Коныжева.

Лучший сценарий — Екатерина Тирдатова

Лучший оператор — Олег Лукичев

Соцработница Рита проводит трудовые будни в квартирах одиноких стариков. Никому не отказывает, помогает каждому нуждающемуся. Жизнь Риты начнет рушиться, едва ее сын окажется в ситуации, приведшей к смерти человека. Существование женщины превращается в ад.

В ролях: Маша Леонова, Егор Абрамов, Яна Есипович, Рустам Ахмадеев.

Короткометражная программа

«Игра в прятки»

Реж. Амет Савенко

Лучший короткометражный фильм

Дима и Катя проводят вместе летний день за городом: плавают в пруду, загорают, занимаются любовью и делятся друг с другом снами, приснившимися накануне. Они молоды, беззаботны и влюблены, но под маской радости скрывается тихая грусть. День скоро закончится, и им придется расстаться, и ни один из них не знает, как долго продлится разлука.

В ролях: Дмитрий Исаев, Анастасия Аржевикина

«Складки» Реж. Катерина Скакун Особое упоминание В Суздале знакомятся мануальная терапевтка Ася, страдающая от комплекса самозванки, и увлеченный своим делом экскурсовод Миша. Он открывает перед девушкой волшебство города, и Ася влюбляется. Герои проводят вместе ночь и надеются на долгие отношения. Но вдруг к Мише наведываются непрошенные гости. В ролях: Наталья Горбас, Сергей Котюх

Автор: Никита Демченко