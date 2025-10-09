Завершился третий фестиваль «Маяк». Гран-при — у фильма «Здесь был Юра». Рассказываем подробности о нем и остальных победителях

В Геленджике завершился третий фестиваль актуального российского кино «Маяк», учрежденный фондом развития современного кинематографа «Кинопрайм». В 2025 году смотр реализовался при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Программным директором фестиваля вновь был Стас Тыркин, критик и куратор кинотеатра «Художественный». Конкурс короткого метра собрал киновед Андрей Щиголев. А вот как жюри под председательством режиссера Бакура Бакурадзе распределило награды.
«Здесь был Юра»
Реж. Сергей Малкин
Гран-при кинофестиваля — лучший фильм
Лучшая мужская роль — Константин Хабенский
В 30 лет Олег и Серёга все еще мечтают стать рок-звездами. Они играют в малоизвестной группе, живут в коммуналке и готовятся к важному выступлению на локальном фестивале. Накануне концерта на них сваливается неожиданная забота в виде родного дяди Олега ― 50-летнего мужчины с ментальными особенностями, которого парни ни на минуту не могут оставить без присмотра.
В ролях: Константин Хабенский, Денис Парамонов, Кузьма Котрелёв, Александр Поршин, Даша Котрелёва.
«Картины дружеских связей»
Реж. Соня Райзман
Лучшая работа режиссера — Соня Райзман
Лучшая женская роль — Мария Карпова
Один зимний день и одна ночь из жизни тридцатилетних друзей — бывших однокурсников. Им нужно преодолеть бытовые трудности, чтобы встретиться и проводить Сашу, надолго покидающего Москву.
В ролях: Александр Паль, Мария Карпова, Евгений Цыганов, Руслан Братов, Игорь Царегородцев, Гоша Токаев.
«Фейерверки днем»
Реж. Нина Волова
Лучший дебют
Бизнес Виктора приходит в упадок. Из Китая прилетает его деловой партнер Вэйхонг, чтобы вытащить фирму из кризиса и вернуть свои деньги. Спокойный, рациональный китаец наводит свои порядки, пытаясь уволить неэффективных сотрудников, но коллектив восстает. Решив забрать в счет долга дом Виктора, Вэйхонг сталкивается с неожиданным сопротивлением: три дочери Виктора не собираются прощаться с родовым гнездом.
В ролях: Александр Робак, Олеся Судзиловская, Ван Бин, Вера Енгалычева, Мария Раскина, Дарья Коныжева.
«Над вечным покоем»
Реж. Светлана Проскурина
Лучший сценарий — Екатерина Тирдатова
Лучший оператор — Олег Лукичев
Соцработница Рита проводит трудовые будни в квартирах одиноких стариков. Никому не отказывает, помогает каждому нуждающемуся. Жизнь Риты начнет рушиться, едва ее сын окажется в ситуации, приведшей к смерти человека. Существование женщины превращается в ад.
В ролях: Маша Леонова, Егор Абрамов, Яна Есипович, Рустам Ахмадеев.
Короткометражная программа
«Игра в прятки»
Реж. Амет Савенко
Лучший короткометражный фильм
Дима и Катя проводят вместе летний день за городом: плавают в пруду, загорают, занимаются любовью и делятся друг с другом снами, приснившимися накануне. Они молоды, беззаботны и влюблены, но под маской радости скрывается тихая грусть. День скоро закончится, и им придется расстаться, и ни один из них не знает, как долго продлится разлука.
В ролях: Дмитрий Исаев, Анастасия Аржевикина
«Складки»
Реж. Катерина Скакун
Особое упоминание
В Суздале знакомятся мануальная терапевтка Ася, страдающая от комплекса самозванки, и увлеченный своим делом экскурсовод Миша. Он открывает перед девушкой волшебство города, и Ася влюбляется. Герои проводят вместе ночь и надеются на долгие отношения. Но вдруг к Мише наведываются непрошенные гости.
В ролях: Наталья Горбас, Сергей Котюх
Автор: Никита Демченко