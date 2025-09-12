Что происходит в прокате: у нас — Безруков с Дракулой, у них — ДиКаприо и домик Габби

«Август» возглавил прокат по итогам уик-энда и стартовал лучше аналогов. В это время «Дракула» продолжает привлекать все больше аудитории. В американском прокате лидером стала «Битва за битвой» с ДиКаприо. Собрали ключевые новости последних недель в отечественном и зарубежном прокате.

В конце месяца уверенно стартовал военный блокбастер «Август». На пользу картине сработала удачно выбранная дата, на которой не нашлось заметных конкурентов, что позволило экранизации романа «Момент истины» заработать солидные 251,3 млн рублей — это пятый старт среди фильмов 2025 года. «Август» обошел такие жанровые аналоги, как «В списках не значился» (235,9 млн рублей при старте в майские праздники и сопоставимом присутствии в кинотеатрах) и «Воздух» (140,4 млн рублей при меньшем количестве сеансов), который также продюсировал Константин Эрнст. Кроме того, новинка отметилась крепким средним числом зрителей на один сеанс — 17 человек. Активная промоподдержка «Августа» развернулась в том числе в эфире Первого канала.

«Август»

Впечатляющую стабильность третий уик-энд подряд показывает картина «Дракула» Люка Бессона. Несмотря на сокращение количества сеансов, релиз продолжает увеличивать и свои сборы, и число зрителей в каждые выходные. Если 11–14 сентября «Дракула» стартовал с 102,4 млн рублей при 190,2 тысячи зрителей, то уже ко второму прокатному уик-энду результат улучшился до 107,7 млн билетов при 196,6 тысячи билетов, а за выходные 25–29 сентября фильм собрал еще 137,6 миллиона при 242,3 тысячи зрителей. В итоге касса релиза составляет 443,4 млн рублей. Кроме того, «Дракула» показал лучшую наработку в топ-10 текущего уик-энда, собрав в среднем 25 человек на один сеанс.

В тройке лидеров остается «Долгая прогулка», которая за стартовый уик-энд, 18–21 сентября, собрала 102,9 млн рублей. Этот результат оказался скромнее, чем было у триллеров «Собиратель душ» (121,2 млн рублей при сопоставимом присутствии в кинотеатрах) и «Еретик» (74,5 млн рублей). Ко второму уик-энду сборы картины Фрэнсиса Лоуренса сократились на 38%, до 64 миллионов. Общая касса фильма пока что составляет более 200 млн рублей.

«Долгая прогулка»

В топ-10 проката на 16-м прокатном уик-энде вернулась семейная картина «На деревню дедушке». В общей сложности фильм пополнил свой счет еще на 5,6 млн рублей, общая касса пока составляет 844,3 миллиона.

В сентябре у нашего проката не все так плохо

Сентябрь 2025 года оказался далеко не худшим месяцем для отечественного кинопроката. По данным ЕАИС на 30 сентября, совокупные сборы за весь месяц составили более 2,5 млрд рублей, что ожидаемо выше результата сентября 2024-го (+25%) и августа 2025-го (+15%). При этом уровень посещаемости улучшился относительно того же месяца 2024-го. Было продано более 5,9 млн билетов против 5,7 миллиона. Однако достичь результата 2023-го все же не удалось — тогда в кинотеатры пришло 6,3 миллиона зрителей. Если не учитывать ковидные 2020-й и 2021-й, когда кинотеатры либо не работали вовсе, либо работали с ограничениями, то в 2025-м впервые за всю историю наблюдений посещаемость в сентябре оказалась выше результата августа того же года.

Наибольшую аудиторию за сентябрь привлекла новинка Люка Бессона «Дракула». На нее приходится более 888 тысяч зрителей. В топ-3 по числу проданных билетов также вошли «Август» (636 тысяч) и «Долгая прогулка» (411 тысяч).

«Дракула»

Господдержка кинопроизводства

В конце сентября в Госдуму был внесен проект федерального бюджета на 2026–2028 годы. В текущей редакции документа предусмотрено увеличение госфинансирования кинопроизводства по линиям ИРИ, Фонда кино и Минкультуры, однако в финальной версии бюджета субсидии могут измениться как в большую, так и в меньшую стороны. В 2026 году на ИРИ планируется выделить 25,958 млрд рублей при текущих 25,335 млрд рублей (+2,5% год к году). Размер поддержки ИРИ может сохраниться на том же уровне в 2027 и 2028 годах. По линии Фонда кино на кинопроизводство будет выделено 11,847 млрд рублей, что на 16% больше текущих 10,2 млрд рублей. Самое скромное увеличение поддержки будет по линии Минкультуры — до 4,652 млрд рублей, или на 1% больше текущих 4,652 млрд рублей.

Лидером уик-энда 26–28 сентября в американском прокате ожидаемо стала «Битва за битвой». Картина Пола Томаса Андерсона заработала 22 млн долларов — это лучший старт для режиссера. Также фильм стартовал на уровне другой картины с участием Леонардо ДиКаприо — «Убийцы цветочной луны» (23,2 млн долларов), но скромнее сборов «Однажды в… Голливуде» (41 млн долларов в 2019 году). Производственный бюджет почти трехчасового релиза с возрастным рейтингом R составляет 130 млн долларов при маркетинговых затратах еще на 70 миллионов. На международных рынках новинка собрала дополнительно 26,1 млн долларов.

«Битва за битвой»

При этом в целом студия Warner Bros. чувствует себя неплохо. В том числе благодаря картине Пола Томаса Андерсона компания в 2025 году суммарно уже заработала более 4 млрд долларов в мировом прокате и стала первой студией в 2025-м, которой это удалось. Кроме того, такой результат покорился Warner Bros. впервые с 2019 года. Из общей суммы на внутренний рынок приходится 1,795 млрд долларов.

Семейная картина «Волшебный домик Габби в кино» заработала 13,6 млн долларов при 32 млн долларов производственного бюджета. Такого результата оказалось достаточно, чтобы занять вторую строчку по итогам уик-энда. Для продвижения проекта были проработаны различные коллаборации, в том числе были созданы тематические наборы Lego.

Аниме «Истребитель демонов: Бесконечная крепость», которое недавно стало самым кассовым релизом в своем жанре в США, замкнуло тройку лидеров. Релиз пополнил свой счет еще на солидные 7,1 млн долларов, увеличив свою кассу до 118,1 млн долларов.

«Истребитель демонов: Бесконечная крепость»

«Незнакомцы. Глава 2» стартовал в минувший уик-энд скромнее первого фильма, который в свое время начал прокат с 12 млн долларов в американских кинотеатрах. Новинке 2025 года покорилась отметка лишь в 5,8 млн долларов, что позволило ей занять четвертую строчку. При этом результат все равно можно считать неплохим, учитывая производственный бюджет в размере 8,5 млн долларов.

В десятку лидеров вошли также специальные показы трилогии «Человек-паук» в рамках Fathom Events в минувший уик-энд. Суммарно три фильма заработали 2,2 млн долларов.

Автор: Вита Иванова