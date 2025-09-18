«Зомби Marvel»: хоррор-аттракцион о неудачной попытке спасти мир

На Disney+ вышел мультсериал «Зомби Marvel» — спин-офф анимационной антологии «Что, если..?». История из четырех получасовых эпизодов рассказывает о вселенной, где зомби-вирус уничтожил большую часть планеты, включая Мстителей. Рассказываем, чем интересен сериал, кто над ним работал и что думают критики.

Что было в прошлой серии

В пятой серии первого сезона анимационной антологии «Что, если..?» дебютировали зомби-супергерои. Это была история о том, как Мстители оказались в эпицентре эпидемии и пали. Уцелевшим героям пришлось взять спасение планеты в свои руки. Человек-паук, Халк, Оса, Окойе, Зимний Солдат и другие потеряли много друзей, но с боем добыли Камень разума — один из мощнейших артефактов вселенной, необходимый Таносу для его Перчатки Бесконечности. В финале герои отправились в Ваканду, чтобы с помощью артефакта исцелить зараженных и вернуть им сознание.

О чем это

Действие мультсериала происходит в той же альтернативной вселенной, которую мы увидели в «Что, если..?». Спустя пять лет после вспышки зомби-вируса планета практически опустела. Немногие уцелевшие выживают, постоянно перемещаясь по планете. Среди них выделяется группа молодых героинь: Кейт Бишоп (протеже Соколиного Глаза), Камала Хан (Мисс Марвел) и Рири Уильямс (Железное Сердце). Однажды они случайно наблюдают крушение квинджета Мстителей. В нем есть некое устройство, уменьшенное с помощью технологий Человека-муравья. Изучив его, героини понимают, что это своего рода маячок о помощи. Девушки вынуждены отправиться в путешествие, чтобы разгадать загадку.

Параллельно выясняется, что Ванда Максимофф, некогда известная как Алая Ведьма, получила новый титул. Зараженную супергероиню прозвали Королевой Мертвецов. Она собирает армию, в которую входят не только рядовые зомби, но и бывшие супергерои. Их таланты Королева использует, чтобы выслеживать выживших.

Кто это сделал

«Зомби Marvel» делала та же команда аниматоров из Marvel Animation под руководством режиссера Брайана Эндрюса, которые занимались «Что, если..?». Поскольку мультсериал — прямой спин-офф, в нем использована та же анимационная стилистика. Сценарий Эндрюс писал вместе с Зебом Уэллсом, работавшим над «Робоцыпом» и комиксами для Marvel, в числе которых серии «Carnage» (2011–2012) и «Amazing Spider-Man» (2008–2009). Композиторы мультсериала — Лора Карпман («Капитан Америка: Новый мир», «Что, если..?») и Нора Кролл-Розенбаум («Страна Лавкрафта», «Что, если..?»).

В касте дубляжа вновь много звездных лиц. Иман Веллани (Мисс Марвел), Доминик Торн (Рири Уильямс), Хейли Стайнфелд (Кейт Бишоп), Дэвид Харбор (Красный Страж), Флоренс Пью (Елена Белова), Симу Лю (Шан-Чи), Аквафина (Кэти), Рэндалл Пак (Джимми Ву), Уайатт Рассел (Джон Уокер), Пол Радд (Скотт Лэнг), Тесса Томпсон (Валькирия) повторили свои роли из игровых фильмов Marvel.

Мультсериал изначально должен был быть полнометражным двухчасовым спешелом, но из-за соглашения Marvel Studios с Sony Человека-паука можно использовать лишь в анимационных сериалах продолжительностью не более получаса. Из-за этого формат пришлось скорректировать.

Как это выглядит

Это самый кровавый проект Marvel Studios, даже с учетом «Росомахи и Дэдпула». В каждом эпизоде погибают полюбившиеся персонажи, причем многие весьма неприятной смертью. И это на фоне тысяч зомби, прорисовка которых качественно выросла в сравнении с эпизодом-приквелом в «Что, если..?». Зараженными стали не только люди и супергерои, но и другие расы, представленные в MCU и живущие на Земле.

«Зомби Marvel» построены так, чтобы напомнить зрителю о всех новых героях, которые появились в киновселенной после событий фильма «Мстители: Финал»: Шан-Чи, Белая Вдова, Красный Страж, Нэмор и другие. Центральным персонажем становится Мисс Марвел. В приквеле история подавалась глазами Питера Паркера, и в продолжении он появляется в небольшой роли, в то время как Камала Хан знакомится со всеми своими любимыми супергероями и получает шанс раскрыть свои способности, как никогда прежде.

В каком-то смысле «Зомби Marvel» — продолжение линии Алой Ведьмы из второго «Доктора Стрэнджа». Ванда Максимофф здесь предстает настоящей злодейкой, самым опасным зомби, способным мыслить и жаждущим еще большей силы. Даже после смерти ее мощь оказывается столь велика, что она способна менять реальность. Мультсериал показывает, насколько страшной героиня могла бы быть, если бы фильм «В мультивселенной безумия» не погряз бы в производственном аду.

Главное достоинство сериала — Блэйд. Персонаж с внешностью Махершалы Али пока что не добрался до кино, зато дебютировал в «Зомби Marvel». Здесь он стал новым аватаром Хонсу, египетского бога Луны. При каждом своем появлении Блэйд крадет внимание зрителя благодаря эффектным экшен-сценам. Любопытный факт: Махершала Али не озвучивал своего героя. Роль досталась актеру Тодду Уильямсу, также подменявшему Али в мультсериале «Неуязвимый».

В мультсериале важную роль сыграл Черная Пантера, но персонаж не был озвучен. Его действия комментирует Человек-паук, рассказывая о произошедшем. Marvel Studios поступила так, чтобы не заменять Чедвика Боузмана, для которого роль в озвучке «Что, если..?» стала одной из последних в карьере.

Что пишут критики

Российские зрители встретили «Зомби Marvel» без особого энтузиазма. Средний балл на Кинопоиске составил 6.1, при этом пользователи IMDb оценили проект выше, на 7.4. Мультсериал также получил смешанные оценки критиков. У него 65% на Rotten Tomatoes. Для сравнения: у всех трех сезонов «Что, если..?» оценки были значительно выше (89%, 88% и 80% на Rotten Tomatoes).

Рецензий пока немного. Большинство критиков посчитали мультсериал увлекательным. Его хвалят за мрачную атмосферу и хороший кровавый экшен. IGN, например, отмечает, что авторам удалось создать химию между персонажами четвертой и пятой фаз киновселенной, которые пока не появлялись в фильмах. Повторилась история с сериалом «Мисс Марвел». Критики умеренно ругают шоу, но хвалят Иман Веллани за яркие эмоции.

В негативных отзывах упоминают, что персонажей много, некоторые получают совсем мало внимания. Так, критик ScreenRant убежден, что лучше бы время, потраченное на некоторые камео (вроде Икариса из «Вечных»), потратили на тех героев, которые принимают больше участия в сюжете. К тому же некоторые персонажи в 2025-м уже получили достаточно внимания (например, Красный Страж и Елена Белова в «Громовержцах»), и лучше бы их экранное время отдали другим героям, как считает автор Collider. The A.V. Club иронизирует, что в попытке создать динамику авторы наделали дыр в сюжете. Например, многотысячная армия мертвецов перемещается по планете со скоростью, которой мы не видели ни в одном хорроре. А критик сайта Роджера Эберта резюмирует: «Зомби Marvel» не может определиться, на что сериал больше хочет быть похожим — на драматичных «Ходячих мертвецов» или на ироничный «Zомбиленд».

Вердикт

«Зомби Marvel» способны увлечь тех зрителей, кто устал от происходящего в киновселенной. Это смелый эксперимент, насыщенный экшеном и неожиданными камео. В мультсериале есть все, чего не хватает последним фильмам: высокие ставки, красочные кровавые поединки и сюрпризы для фанатов. А вот каких-то революционных идей от этой истории ждать не стоит.

Мультсериал может получить второй сезон, если первый тепло встретят поклонники. Во вселенной осталось еще много героев, которых можно было бы забросить в зомби-сеттинг: Женщина-Халк, Каратель, Сорвиголова, Джессика Джонс, большая часть Стражей Галактики, Эльза Бладстоун и другие.

Автор: Денис Варков