Возвращение «Форта Боярд» и Павел Деревянко в роли Чехова. Что мы будем смотреть на СТС

24 сентября прошла презентация нового сезона СТС. В прошлом году на телеканале вышел сиквел франшизы «Молодежка», и в рамках события рассказали о втором сезоне проекта. Некоторые другие премьеры СТС стартовали накануне или были заявлены на фестивалях (например, «Виноделы»). Мы собрали в коротком формате главное с презентации СТС.

Какие шоу представили

«Форт. Возвращение легенды»

В каждом выпуске звездные герои приплывают к форту Император Александр I, где их ожидают испытания на высоте, в воде, в окружении диких насекомых и животных, в загадочных кельях и башнях, в компании таинственных обитателей старинной крепости. В процессе игры команде под руководством ведущего Александра Петрова нужно собрать все пять частей ключа и подсказки, чтобы в финале заполучить сокровища Петра I, по легенде, спрятанные в форте Кроншлот. Среди героев — Оливье Сиу, Никита Василевский, Эдуард Хайрулин, Алида Нондову, Владислав Третьяк.

Премьера шоу — 26 октября в 21:00. На презентации продемонстрировали также ролик с пародийной передачей «Форта» от Бурунова к Петрову.

«Суперниндзя», 4-й сезон

Сложнейшую полосу с новыми препятствиями мечтают покорить 175 атлетов из России, США, Канады, Китая, Южной Кореи, Франции, Германии, Испании, ОАЭ, Индии, Колумбии, Коста-Рики, Казахстана, Сербии, Армении, Азербайджана и других стран. Но только один спортсмен в финале заработает 5 млн рублей. В этот раз, кроме главного приза, участники получают и поощрительные: за полное прохождение отборочной трассы — 50 тысяч, за выход в финал — 100 тысяч. Поклонников шоу также ждет сюрприз: вызов неприступной трассе снова бросит победитель первого сезона Юрий Прокудин.

«Миллионер в Индии»

Сергею Бурунову предстоит вести первое российское реалити, которое будет полностью сниматься в Индии — в жанре психологической игры на выживание и в антураже роскошного дворца. Один из звездных участников получит 10 млн рублей от ведущего в самом начале шоу и будет до конца скрывать это от остальных, чтобы сохранить деньги. Премьера шоу — весной.

«Большие игры»

Спортивно-развлекательное шоу от создателей «Больших гонок». Международный проект с размахом Олимпийских игр и съемками в Марокко. Участвуют команды из разных стран, которых ждут сложнейшие испытания, в том числе финальное, с разъяренным быком. Премьера шоу — весной.

Какие сериалы представили

Семье Кузнецовых предлагают поучаствовать в реалити-шоу, в финале которого их ждет квартира мечты от спонсора. Ради жилплощади с многочисленными удобствами терпеть телекамеры 24 часа в сутки готовы: маникюрщица Вера (Ольга Медынич), ее четверо детей от трех браков (Таисия Захарова, Фёдор Скальский, Александра Бабаскина, Никита Конкин), муж Витя (Михаил Трухин), он же водитель городской знаменитости, бабушка Люда (Юлианна Михневич), в прошлом лидерша танцевального коллектива, и дедушка Валерий Михалыч (Юрий Стоянов), мечтающий вернуть былые времена.

Режиссер — Кирилл Васильев, известный по хитам СТС «Галя, у нас отмена!» и «Инспектор Гаврилов». Премьера сериала — осенью.

В Семиболотск возвращается миллиардер Василий Баранов (Дмитрий Нагиев), который из-за иностранных санкций лишился всего состояния. Правда, дома никто ему не рад. Подумав, что причина кроется в бедности, бывший олигарх решает снова разбогатеть, чтобы вернуть уважение отца (Александр Ильин — старший) и любовь бывшей девушки Любы (Любовь Толкалина), а ныне журналистки и второй половинки мэра (Марат Башаров). Единственным союзником Баранова становится таксист Федя (Борис Дергачёв), жена которого, сотрудница полиции Оксана (Аглая Тарасова), ненавидит Баранова.

В деревне появляется инопланетная семья (Даша Верещагина, Влад Прохоров, Андрей Пынзару). Тракторист Игорь (Денис Прытков) знает правду про необычных гостей, но и участковый Сергей Петрович (Юрий Стоянов) чувствует, что в деревне творится неладное. Ему никто не верит, ведь новенькие неожиданно быстро вписались в сельскую жизнь: Игорь встретил тех, кто поможет поднять деревню, отец Агафон (Александр Самойленко) — кого направить на истинный путь, учительница Ира (Соня Присс) нашла родственную душу в лице оптимиста Ромы (Влад Прохоров), а продавщица Люба (Елизавета Гончаренко) — богатыря в образе межпланетного защитника Бори (Андрей Пынзару). Пока Света (Даша Верещагина), мама Бори и Ромы, ремонтирует корабль, вся семья живет в человеческих оболочках. Но скрывать правду становится труднее из-за странных событий вокруг. Например, бобров, заговоривших из-за инопланетной субстанции, попавшей в реку.

Отрывок проекта был продемонстрирован на фестивале «Пилот» в секции «Самые ожидаемые проекты», но в зрительском голосовании он уступил победу «Хирургу» с Сергеем Гилёвым.

Производство — Russian Code, премьера сериала — осенью.

По сюжету столичный шеф-повар Слава Виноградов (Роман Маякин) узнаёт о смерти отца (Владислав Ветров), поэтому возвращается домой. Правда, в родном городе его ждет не только живой родитель (он же завуч местного кулинарного техникума), но и настоящий сюрприз — сын Сергей (Тимофей Кочнев), о существовании которого Слава не знал 17 лет. Чтобы лучше узнать подростка, одного из студентов техникума, модный шеф-повар становится преподавателем провинциального заведения.

Археолог Катя Егорова (Линда Лапиньш) отправляется с сыном Колей в экспедицию на Алтай, не подозревая, что окажется в центре борьбы за мистический пояс скифов, дающий его владельцу невероятную власть. Могущественный артефакт ищет влиятельный бизнесмен Тихомиров (Виталий Кищенко), предок которого нашел одну из трех частей пояса и оставил карту. В поисках бизнесмену помогает черный копатель Саша (Артём Крылов), но без опыта Кати собрать пояс воедино не удается. Тихомиров угрожает девушке, поэтому она дает согласие, не зная, что за мощным предметом охотится ее бывший муж Вадим (Денис Никифоров). В пути героев ждут превратности дикой природы, древние загадки и ловушки, оставленные скифами в святилище, а также пороки и слабости, пробуждаемые поясом в каждом, кто пытается его заполучить.

Три аферистки — Марина (Агата Муцениеце), Света (Анна Банщикова) и Оля (Валерия Астапова) — успешно выдают себя за медиумов, а помогает им брат Марины (Михаил Кремер). Все меняется, когда девушки встречают уличную ведунью (Алёна Яковлева), которая отдает им реальный дар. Теперь Марина может слышать мысли, Света видеть будущее, а Оля — мертвых. Новые способности превращают жизни девушек в ад, поэтому подруги решают найти того, кто заберет эти «подарки» себе. В поисках идеального кандидата девушки встречают коварного колдуна-искусителя (Марк Богатырёв) и вторых половинок (Антон Жижин, Кузьма Сапрыкин).

«Как Деревянко Чехова играл»

По сюжету, после того как роль Ломоносова отдали другому актеру, Павел решает снова замахнуться на значимую роль — Чехова. Деревянко верит, что сможет получить признание критиков за серьезный драматический образ. Как только запускаются съемки фильма про Антона Павловича, выясняется, что в Таганроге живет правнучка драматурга Маргарита Васильевна (Елена Симонова), которая запрещает снимать кино. Павел возвращается в родной город, чтобы переубедить наследницу. Правда, ради заветной роли ему придется решить все конфликты ее семьи.

Главный герой, Семага (Александр Робак) — автор самой миниатюрной матрешки в стране. Но времена меняются, опытный мастер теряет работу в матрешечном цехе, его жена Виолетта (Анастасия Панина) растет по карьерной лестнице, дочь-подросток (Вероника Журавлёва) считает отца скучным скуфом, и только 8-летний сын (Борис Дейков) пока сохраняет теплые отношения с родителем. В отчаянной попытке вернуть уважение семьи и найти новое призвание Семага решает открыть маникюрный кабинет с другом Антохой (Алексей Корсуков). Уверенный, что с ногтями может справиться так же легко, как с матрешками, герой попадает в другой мир, который меняет его больше, чем он мог себе представить.

Производство — компания Russian Code.

В начале 2000-х в воронежской трехкомнатной квартире живут девять человек. В теремке поселились: сотрудница химзавода Даша (Юлия Александрова), у которой роман с начальником Романом (Дмитрий Лысенков), ее дочь Таня (Людмила Юлова) и сестра Лена (Алла Михеева) с мужем Серёгой (Илья Лыков) и двумя детьми, а также родители Даши и Лены (Олеся Железняк, Михаил Трухин). К бытовым трудностям добавляется и неожиданное появление бывшего мужа Даши (Николай Наумов), который хочет исправиться и вернуть семью.

Производство — компания Russian Code.

По сюжету сотрудник ППС Димон (Илья Соболев) оказался в вечерней школе под угрозой увольнения. Его одноклассниками становятся водитель автобуса (Ксения Корнева), продавщица (Екатерина Новикова), бывшая участница конкурсов красоты (Наталья Борисова), экс-заключенный (Илья Макаров), пенсионерка (Наталья Гаранина), мигрант, посещающий занятия вместо начальника (Сержан Аманов), подростки, не окончившие среднюю школу (Григорий Дудник, Радислав Куцов). На пути к долгожданному аттестату их ждут директриса с железным характером (Марина Богатова), завуч с нестандартными методами (Дмитрий Соколов), дерзкая учительница английского (Ася Резник), гуманитарий-идеалист (Динара Курбанова) и охранник, с трудом исполняющий обязанности (Кирилл Матюк). Режиссер сериала — Жанна Кадникова, известная по многосезонным «Реальным пацанам» и «Универу».

Производство — компания Russian Code.

Новые сезоны сериалов

В продолжении истории ставки для «Акул Политеха» повышаются: им предстоит бороться за участие в международном турнире среди университетских команд. Чтобы усилить состав, Казанцев (Владимир Зайцев) принимает нестандартные решения и даже привлекает в команду девушку-вратаря (Алина Большакова). Теперь на кону не только борьба за престижный кубок, но и дружба бывших «Медведей», ведь Кисляку (Влад Канопка) и Антипову (Иван Мулин) вновь предстоит стать соперниками.

Премьера сезона — весной 2026 года.

Действие второго сезона начинается спустя полтора года после того, как в главу Темного Интерпола, Андрона (Илья Любимов), вселился древний вампир Владислав, который чуть не погубил все живое. Теперь сотрудники секретной службы «Граница миров» (Николай Добрынин, Денис Нурулин, Даня Киселёв, Маргарита Дьяченкова, Иван Зайцев, Анна Глаубэ) сталкиваются с вызовами посерьезнее и начинают большое расследование, ведь границу пересекает неизвестное существо, гипнотизирующее всех на своем пути. Трудностей добавляют и личные проблемы: Людмила Николаевна внезапно получает новое тело (Анна Глаубэ), а Лёха (Даня Киселёв) проходит необычную трансформацию и встречает вампиршу (Кристина Корбут), которая хочет отбить его у Илоны (Ангелина Поплавская).

В новых сериях полицейские Гоша Адамян (Роман Постовалов) и Сергей Воронцов (Кирилл Зайцев) продолжают следить за порядком в Сочи, пока с проверкой из Москвы не приезжает майор Смолина (Анна Ардова). Теперь Адамян и Воронцов заняты мелкими преступлениями, а за сложное дело Безликих, сбежавших из-за халатности Гоши и Сергея, берется дерзкая следовательница Полина (Серафима Соловьёва), которая покоряет сердце Адамяна. Пока Гоша пытается убрать с дороги соперника — обаятельного бизнесмена Андрея Хлопонина (Гела Месхи), Сергей мирится с Дианой (Кристина Каширина), а его отец (Владислав Ветров) решает приударить за Смолиной.

Виталия Корниенко и Ева Смирнова, исполнительницы главных ролей близняшек Лизы и Дианы, со сцены объявили о премьере полнометражного фильма «Папины дочки. Мама вернулась» 30 октября. Картина выйдет в перерыве между сезонами сериала.

Автор: Бэтси Исакова