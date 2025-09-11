Дайджест мировой индустрии: Paramount и Netflix хотят Warner Bros. Discovery

Paramount после слияния с Skydance переживает интересные времена: пока руководство оценивает имеющиеся активы, новый глава Дэвид Эллисон уже заключает многомиллиардные сделки. Студия успела приобрести права на трансляции боев UFC и переманила с Netflix братьев Даффер. Но всё это цветочки. Ходят слухи, что Эллисон готовится купить еще и Warner Bros. Discovery, если его не опередит Netflix. Disney тем временем собирается избавиться от Hulu, a YouTube замахивается на трансляцию «Оскара».

Насыщенный месяц в Paramount

Дэвид Эллисон

Не успел завершиться процесс слияния Paramount и Skydance, как новый менеджмент во главе с Дэвидом Эллисоном начал рассказывать о том, как изменится компания уже в ближайшее время.

Консолидация Paramount+ и Pluto TV. По словам Эллисона, корпорация не намерена объединять свой основной стриминг Paramount+ с бесплатным Pluto TV, но в течение ближайших 12–18 месяцев в целях экономии оба сервиса перейдут на один и тот же движок. Эллисон не исключает, что в отдаленном будущем может произойти и полное слияние. Это будет зависеть от экономических показателей платформ.

Эллисон не исключает, что в отдаленном будущем может произойти и полное слияние. Это будет зависеть от экономических показателей платформ.

Paramount может выставить на продажу часть активов. Новый президент компании Джефф Шелл пообещал, что принадлежащая компании студия в Лос-Анджелесе и вещательный центр CBS в Нью-Йорке останутся в структуре Paramount, а вот сеть кинотеатров National Amusements, штаб-квартира на Таймс-сквер и Театр Эда Салливана на Бродвее могут быть выставлены на продажу.

Партнерство с NFL является одним из главных приоритетов Paramount. Эллисон хочет и дальше развивать партнерство с NFL, тем более что Лига стала одним из акционеров Paramount. При этом, по словам Эллисона, он намерен проследить, чтобы трансляции всех матчей Лиги входили в базовый тариф подписки и не требовали дополнительных плат от пользователей стриминга.

MTV и Comedy Central по-прежнему не утратили своей ценности. Джефф Шелл заявил, что в обозримом будущем Paramount не собирается избавляться от своих телевизионных активов. По мнению руководства, и MTV, и Comedy Central еще могут принести пользу компании. Правда, Шелл намекнул, что Paramount намерена развивать цифровое присутствие обоих брендов.

Компания собирается фокусироваться на кинотеатральных релизах своих фильмов, оставив стриминг для сериалов. Как сказала новая руководительница стримингового направления Paramount Синди Холланд, «фильмы для меня не в приоритете».

Эллисон не говорил об этом на пресс-конференции, но новое руководство явно начало переоценку имеющейся в распоряжении компании интеллектуальной собственности. Одной из первых жертв этой переоценки стал телевизионный сериал «Декстер: Первородный грех». Прежние боссы Paramount успели продлить приквел «Декстера» на второй сезон еще весной, однако теперь компания решила сфокусировать все усилия на сериале «Декстер: Воскрешение», в котором к роли Декстера Моргана вновь вернулся Майкл С. Холл.

Несмотря на то, что процесс переоценки не завершен, Paramount уже проявила готовность серьезно инвестировать как в зарекомендовавшие себя лицензии, так и в новые начинания. Сделку с создателями «Южного Парка» Мэттом Стоуном и Треем Паркером мы уже упоминали, а за прошедший месяц Эллисон успел заключить две новые крупные сделки.

Paramount заключила эксклюзивную четырехлетнюю сделку с братьями Даффер, в рамках которой создатели сериала «Очень странные дела» будут выпускать для Paramount оригинальные телевизионные и кинопроекты. Соглашение вступит в силу в апреле 2026 года, когда истечет их текущий контракт с Netflix. При этом даже после завершения договора с Netflix Дафферы продолжат принимать участие в развитии франшизы «Очень странные дела» и в создании других проектов, которые прямо сейчас находятся в производстве. В первую очередь речь идет о научно-фантастическом шоу The Boroughs, хорроре «Произойдет что-то очень плохое» (премьера обоих сериалов намечена на 2026 год) и анимационном приквеле «Очень странные дела: Истории из 1985-го».

Братья Дафферы

Студия Paramount приобрела права на трансляцию боев UFC на территории США. Стоимость семилетнего контракта, который вступит в силу с 2026 года, оценивается в 7,7 млрд долларов. В отличие от текущей сделки с ESPN, по условиям которой зрители должны платить за просмотр каждого боя, для подписчиков Paramount+ трансляции всех боев будут включены в текущую подписку, а самые значимые турниры и поединки и вовсе будут параллельно транслироваться на CBS. Deadline также сообщает, что Эллисон прямо сейчас ведет переговоры о многолетней сделке с Legendary, в рамках которой Paramount станет эксклюзивным прокатчиком новых релизов Legendary, а в ряде случаев выступит соинвестором проектов. Предыдущим партнером Legendary была Sony, но эта сделка подошла к концу в декабре 2024 года. Кроме того, у Legendary действует соглашение с Warner Bros. Discovery, по которому WBD выступает прокатчиком фильмов по вселенной «Дюна».

Отраслевая пресса отмечает, что у столь откровенного транжирства будет обратная сторона, о которой Эллисон пока что не говорит ничего конкретного. Однако новое руководство успело заявить, что намерено сэкономить 2 миллиарда благодаря реструктуризации бизнеса и новой волне сокращений. The Wrap предполагает, что работу могут потерять сотни, если не тысячи, человек. Джефф Шелл уже пообещал, что, в отличие от прежнего режима, который устраивал сокращения едва ли не каждый квартал, новые владельцы бизнеса избавятся от ставших ненужными людей в один, но «крайне болезненный» заход.

Warner Bros. на продажу

The Wall Street Journal сообщает, что все радикальные действия Дэвида Эллисона на посту руководителя Paramount не сравнятся с еще одной новостью. Источники журнала подсказывают: прямо сейчас Эллисон аккумулирует средства, чтобы купить студию Warner Bros. Discovery, причем желательно до того, как она разделится на две компании.

В целом, когда твой отец недавно стал богатейшим человеком на планете (на некоторое время), ты можешь позволить себе подобные траты.

Правда, Puck пишет, что у Эллисона может появиться неожиданный конкурент в лице Netflix. По сведениям журналиста Дилана Байерса, недавняя покупка Paramount заставила руководство стриминга задуматься о том, что и Netflix может включиться в игру, раз уж одной из крупнейших голливудских студий светит почти неизбежное слияние в обозримом будущем. Средства на покупку у сервиса есть.

Disney заключает новую сделку с NFL, отвечает перед судом и собирается полностью избавиться от Hulu

В 2026 году Disney намерена избавиться от Hulu как от самостоятельного сервиса и полностью интегрировать его контент в Disney+. Но у пользователей останется возможность приобретать отдельную подписку как на контент Hulu, так и на контент Disney+. По словам главы Disney Боба Айгера, таким образом компания сэкономит на издержках «миллиарды долларов», избавится от необходимости «дублировать технологии», повысит вовлеченность пользователей и снизит показатели отписок. Также Айгер заявил, что Disney последует примеру Netflix и начиная с сентября 2025 года перестанет отчитываться о числе подписчиков Disney+, Hulu и ESPN+.

Disney заключила крайне любопытную сделку с Национальной футбольной лигой. По условиям сделки, стоимость которой оценивается в 2,5–3 млрд долларов, NFL получит 10%-ную долю акций телеканала ESPN, а «Мышиное королевство» взамен получит в свое распоряжение все медийные активы NFL, в том числе телесеть NFL Network и крайне популярный канал RedZone. ESPN Fantasy Football станет официальной фэнтези-игрой NFL. Кроме того, ESPN получил права на трансляцию трех дополнительных игр NFL за сезон. Таким образом, всего канал в общей сложности будет транслировать 28 футбольных матчей в год.

Также Disney согласилась выплатить 10 млн долларов штрафа, назначенного Федеральной торговой комиссией. Комиссия обвиняет компанию в нарушении правил маркировки видео, заливаемых в официальные каналы Disney на YouTube. Согласно правилам площадки, весь предназначенный для детей контент должен заливаться со специальной маркировкой «Предназначено для детей». Подобные видео не позволяют своим владельцам собирать личные данные юных зрителей и таргетировать на них персонализированную рекламу.

Однако представители Disney намеренно заливали на свои детские каналы видео с маркировкой «Не для детей», благодаря чему совершенно незаконно могли собирать личные данные своих юных подписчиков в возрасте до 13 лет. Опция «Не для детей» была активирована аж в настройках каналов. Комиссия смогла доказать намеренность подобных действий, поскольку представители YouTube еще в 2020 году предупреждали Disney о некорректной маркировке видео и уже тогда сами поменяли маркировку более чем трех сотен роликов. «Мышиное королевство» продолжило заливать новые видео по прежней схеме.

По условиям соглашения Disney обязана выплатить 10 миллионов компенсации, запросить разрешение у родителей на сбор персональных данных подписчиков младше 13 лет, как и положено по закону, а также создать новую методику оценки заливаемых на YouTube видео.

Apple пытается решить проблемы с убыточностью Apple TV+ и разочаровывается в детской анимации

Согласно новому отчету The Information, стриминговый сервис Apple TV+ ежегодно приносит Apple убытков на миллиард долларов. Это единственный убыточный подписочный сервис компании. Инсайдеры сообщают, что в попытках снизить издержки Apple недавно сократила 5-миллиардный бюджет Apple TV+ на 500 млн долларов. Второй шаг на пути к снижению убытков — повышение тарифов. В августе Apple увеличила на 3 доллара стоимость месячной подписки на свой стриминг — теперь Apple TV+ обойдется пользователям в 12,99 доллара в месяц.

Кроме того, Luminate Intelligence отмечает, что Apple практически свернула производство анимационных шоу. Если в 2023–2023 годах стриминг заказывал по 15 анимационных проектов в год (больше, чем Disney+), то в 2024-м это количество сократилось до шести. Сервис закрыл такие сериалы, как «Центральный парк», «Робот Даг», «Утенок и гусенок», «Шпионка Хэрриет», «Маленькая фантазерка», «Ангелок», «Храбрая Пинекон и Пони», «Претцель и щенки», «Пуффины непобедимые», «Сламбики» и «Шоу Снупи», и сократил большую часть команды, отвечающей за шоу для детей.

Голливуд за/против ИИ

The Wrap опубликовал материал, посвященный проблеме использования ИИ в кинематографе. Статья сводится к тому, что ИИ по-прежнему остается табуированной темой в Голливуде, и, пока многие актеры, сценаристы и режиссеры отказываются даже узнавать о том, как ИИ и нейросети могут улучшить их работу, некоторые кинематографисты и студии начинают втихаря пользоваться преимуществами новых технологий.

Издание подчеркивает, что подобное нежелание погружаться в тему может привести к тому, что специалисты, напрямую заинтересованные в установлении рамок использования ИИ, не примут участия в диалоге, и эти рамки установят другие люди. Например, владельцы студий в соответствии со своими нуждами и интересами. «Использование ИИ — вещь опциональная. Люди могут пользоваться им, могут не пользоваться, но знать о том, на что способен ИИ, — это необходимость», — подчеркивает кинематографист Брин Музер, не так давно основавший со своей партнершей Наташей Лионн студию Asteria, которая открыто провозглашает целью создание фильмов с использованием ИИ. Пилотным проектом студии станет режиссерский дебют Лионн — научно-фантастическая лента «Зловещая долина».

Наташа Лионн

Тем временем Netflix первым из всех крупнейших кинопроизводителей обнародовал правила использования ИИ в своей продукции.

Продюсеры обязаны сообщать стримингу обо всех случаях использования ИИ при создании фильмов и сериалов по заказу Netflix.

Дополнительное согласование со стримингом не требуется, если сгенерированные ИИ материалы не нарушают чужую интеллектуальную собственность или не используются в финальной версии проекта.

Дополнительное согласование со стримингом требуется, если сгенерированные ИИ материалы используются в финальной версии проекта или применяются для создания цифровых образов или голосов актеров.

Использование ИИ для генерации обликов главных героев или ключевых визуальных элементов проекта возможно только с прямого разрешения Netflix.

Не рекомендуется использовать ИИ для генерации фейковых новостей внутри повествования, даже если эти новости мелькают на заднем плане.

ИИ не может полностью заменять работу людей, интересы которых представляют профсоюзы.

Отраслевая пресса пишет, что, если рамки допустимого использования ИИ будут определять студии, то схема станет максимально понятной:

все, что помогает экономить или зарабатывать деньги, можно, все, на чем студии могут потерять деньги, — нельзя.

Наглядное доказательство подобного подхода — судебный иск, который Warner Bros. Discovery подала против компании Midjourney. Студия обвиняет владельцев одноименной нейросети в том, что они нарушают их права, позволяя нейросети генерировать изображения Бэтмена, Супермена, Чудо-женщины, Багза Банни, Скуби-Ду и другой интеллектуальной собственности WBD по любому запросу пользователей. Reuters сообщает, что по условиям иска WBD требует не только не разглашаемой пока компенсации, но и полного запрета на дальнейшее использование ее IP со стороны Midjourney. Напомним также, что Warner не первая голливудская студия, что судится с Midjourney. В июне иск против компании подала Disney.

Warner Bros. Discovery отчиталась об удачном квартале

Дэвид Заслав

Warner Bros. Discovery отчиталась за второй квартал 2024 года. Вот основные цифры.

Выручка компании за отчетный период составила 9,8 млрд долларов, чистый доход — 1,6 млрд долларов.

Студийный бизнес WBD принес выручку в размере 3,8 млрд долларов, в первую очередь благодаря отличным кассовым сборам таких фильмов, как «Грешники» и «Minecraft в кино».

Число подписчиков сервиса HBO Max за отчетный период увеличилось на 3,4 миллиона человек и составило 125,7 миллиона человек.

А вот выручка от телевизионных активов компании за год сократилась на 9% и составила 4,8 млрд долларов, прибыль до вычета налогов с этого направления упала и вовсе на 24% и составила 1,5 млрд долларов. Пожалуй, такое падение прибыли и является одной из основных причин, почему Заслав так спешит разбить компанию на две части и отделить прибыльные активы от убыточных.

По словам генерального директора компании Дэвида Заслава, WBD в дальнейшем планирует выпускать от 12 до 14 новых фильмов в год, в том числе один-два блокбастера от WB, один-два фильма от DC Studios, три-четыре релиза от New Line (включая хоррор), один-два анимационных фильма и один-два оригинальных проекта с небольшим бюджетом.

Две трети пользователей стримингов предпочитают тарифы с рекламой

Согласно новым данным аналитической компании Statista, 66% пользователей стримингов предпочитают смотреть рекламу, чем платить на 4–5 долларов больше за тариф без рекламы.

61% опрошенных устают от однотипной повторяющейся рекламы, 76% не отказались бы от больше соответствующей их интересам рекламы, а 65% предпочли бы, чтобы реклама на стриминге соответствовала бы контексту просматриваемого шоу, а не зависела бы от их истории просмотров.

YouTube заинтересован в трансляции премии «Оскар»

Bloomberg сообщает, что YouTube хочет приобрести права на трансляцию премии «Оскар». Текущий контракт между Киноакадемией и телеканалом ABC действует до 2028 года. За принадлежащим Disney каналом было закреплено право приоритетного продления лицензии, но этот период истек весной 2025 года. Согласно сведениям Bloomberg, стороны не смогли договориться о новых условиях, поскольку представители Академии требовали значительного повышения стоимости прав. Теперь Академия может предлагать «Оскар» другим покупателям. Сообщалось, что к лицензии проявляли интерес Netflix, Prime Video и вот теперь YouTube.

Новости коротко

Dolby анонсировала Dolby Vision 2 — новую версию технологии премиального HDR, которая позволит адаптировать изображение под реальные условия просмотра, например автоматически подстраивать его под уровень освещения в комнате или минимизировать смазанность и искажение цвета при быстрой передаче кадров (актуально для спортивных трансляций). Первыми партнерами новой технологии станут производитель телевизоров Hisense и европейский медиахолдинг CANAL+.

Калифорнийская кинокомиссия назвала список из 22 проектов, которые получат от штата налоговые возмещения на общую сумму 256 млн долларов за то, что они будут сниматься в Калифорнии. Сообщается, что съемки этих проектов принесут экономике штата свыше 1,1 млрд долларов и более 6,5 тысячи рабочих мест. Среди этих проектов — вторые сезоны «Студии» и «Презумпции невиновности», новый экшен-триллер SWAT Exiles и «Морская полиция: Начало», приквел популярного сериала «Морская полиция: Спецотдел».

Расходы на производство контента для стримингов в Азиатско-Тихоокеанском регионе выросли в 2024 году на 9% и составили 16 млрд долларов. Крупнейшим рынком остается Корея (7 миллиардов, прирост год к году — 7,1%), за которой следуют Индия (6,2 млрд долларов, 19%) и Индонезия (855 миллионов долларов, 7%).

Телевизионный сериал «Закон и порядок» получит собственный стриминговый канал, где будут совершенно бесплатно доступны сезоны с пятого по десятый, а в дальнейшем появятся и другие сезоны. Созданный Диком Вульфом проект «Закон и порядок» — культовый американский процедурал, который вышел в эфир еще в 1991 году и с тех пор превратился в популярную франшизу, где насчитывается девять телесериалов, которые в общей сложности создали более тысячи часов контента.

После того как порносайты в Британии ввели процедуру обязательной проверки возраста, их трафик упал на 47%. В соответствии с новыми правительственными требованиями, для доступа к порносайтам на территории Великобритании пользователь сперва должен подтвердить свой возраст, например предоставить данные паспорта, кредитной карты или сделать селфи вместе с паспортом или водительскими правами.

Автор: Алексей Ионов

Фото: FAMOUS / Legion-Media, Presley Ann / Getty Images for Netflix, Mario Tama / Getty Image, AaronP / Bauer-Griffin / GC Images, Gilbert Flores / WWD via Getty Images, Andrew H. Walker / Getty Images, Rodin Eckenroth / WireImage, Myung J. Chun / Los Angeles Times via Getty Images