«Встать на ноги» и «Семьянин» — победители «Нового сезона». Подводим итоги фестиваля онлайн-кинотеатров

На горном курорте «Роза Хутор» завершился четвертый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Почти неделю онлайн-платформы Kion, Okko, Premier, START, Wink, «Иви» и Кинопоиск показывали свои фильмы и сериалы, а зрители голосовали за понравившиеся работы. Главный приз взял сериал «Встать на ноги» — драмеди с Гошей Куценко и Милой Ершовой про бывшего заключенного, который на свободе узнает, что у него есть взрослая дочь с инвалидностью. Вот кого еще отметили зрители и попечительский совет фестиваля.

На «Новом сезоне» показали 18 проектов — 14 сериалов, в том числе анимационные «Киберслав» и «Принц Галактики», и 4 фильма. Открыла фестиваль документальная лента «Брат навсегда» о культовой дилогии Алексея Балабанова. В создании ленты приняли участие все онлайн-кинотеатры, а сняли фильм Григорий и Анна Сельяновы — сын и невестка Сергея Сельянова, продюсера «Братьев» и сооснователя студии СТВ.

Павел Деревянко во втором сезоне «Кибердеревни»

Кинопоиск показал на фестивале первые серии продолжения «Кибердеревни». Во втором сезоне Николай (Сергей Чихачёв) и Робогозин, которого озвучил Сергей Бурунов, устраивают побег из тюрьмы, а еще попадают в одичалую Москву, которая решила стать первым городом-планетой. Зрители увидели взрослую анимацию «Принц Галактики» Алексея Лебедева («Смешарики», «Приключения Пети и Волка»), а еще славянское технофэнтези «Киберслав» — на «Новом сезоне» показали первый эпизод, доступный на Кинопоиске, а также вторую серию. Ее зрительская премьера — вместе с третьим и четвертым эпизодами — состоится на фестивале поп-культуры «Comic Con Игромир» в декабре.

Kion привез на «Новый сезон» сериалы «Отпечатки» и «Тоннель». Первый — триллер с Оксаной Акиньшиной в роли следовательницы, которая ищет маньяка, убивающего выпускников детдома, где она сама воспитывалась. «Тоннель» — криминальная драма, где принципиальной сотруднице таможни (Елизавета Боярская) приходится переносить через российско-финскую границу запрещенные вещества, чтобы спасти мужа (Сергей Гилёв). Еще онлайн-кинотеатр показал комедию «Будь моим парнем», где снялись Евгений Кулик и Александра Бортич, коллеги по фильму «Я худею».

Гоша Куценко и Мила Ершова

В этом году в числе фаворитов зрителей — сериалы Okko «Полураспад» и «Встать на ноги» (в 2024 году выиграла драма сервиса «Аутсорс»). В «Полураспаде» журналистка Надя (Анна Михалкова) продолжает расследование отца: в 1954-м недалеко от их деревни прошли ядерные испытания, а в следующие годы многие местные жители умерли от онкологических заболеваний. «Встать на ноги» — жизнеутверждающая история о том, как бывший бандит по кличке Старый (Гоша Куценко) вышел на свободу после 20 лет тюрьмы и узнал, что у него есть дочь (Мила Ершова) с ограниченными возможностями передвижения. Старому предстоит наладить с ней контакт, а заодно привыкнуть к изменившемуся миру, где есть так удивившее его миндальное молоко. Okko также показал сериал «Искусство падения», который снял Мигель — хореограф и звезда шоу «Танцы» на ТНТ.

Premier провел презентацию своих грядущих проектов (о них мы писали тут), а еще показал ситком «Няня Оксана» с Олесей Иванченко и исторический сериал «Царь ночи». START привез на «Новый сезон» продолжение «Вампиров средней полосы» и комедию с Павлом Деревянко «Семьянин». Wink продолжил тему ядерного оружия сериалом «Берлинская жара» о гонке держав в создании бомбы, а также презентовал мелодраму по сценарию Жоры Крыжовникова «Тысяча „нет“ и одно „да“». Гастротриллером «Жар» «Иви» поделил зрителей на два лагеря: актеры хвалят перфоманс Даниила Воробьёва в пластическом гриме, критики пишут более сдержанные отзывы. Еще онлайн-кинотеатр показал комедию «Интересное положение» производства братьев Андреасян. Все наши материалы о показанных фильмах и сериалах можно почитать в спецпроекте, посвященном «Новому сезону».

