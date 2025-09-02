Новости недели: экранизация BioShock, «Папины дочки. Мама вернулась» и выход новых «Голодных игр» в России

Продолжаем рассказывать о главных событиях недели. В очередном дайджесте новостей Кинопоиска — трейлеры триквела «Достать ножи» и фильма по «Папиным дочкам», подробности свежего сезона «Беспринципных» и первые детали грядущей экранизации BioShock.

Трейлеры недели

«Достать ножи: Проснись, мертвец» получил новый тизер-трейлер. Это третья часть франшизы Райана Джонсона с Дэниэлом Крэйгом в роли эксцентричного частного детектива Бенуа Блана. Компанию ему составили Джош О'Коннор, Кейли Спейни, Гленн Клоуз, Мила Кунис, Эндрю Скотт, Джош Бролин и Джереми Реннер. Премьерный показ «Мертвеца» состоялся 6 сентября на кинофестивале в Торонто. Первые рецензии уже появились в сети, и на момент выхода текста у третьей части франшизы 96%-ный рейтинг «свежести» на сайте Rotten Tomatoes. Широкий зритель сможет посмотреть фильм 12 декабря, когда фильм выйдет на Netflix.



А24 выпустила трейлер «Крушащей машины» с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант. Это история о спортивной карьере борца Марка Керра с 1997 по 2000 год, о зависимости и сложных отношениях с Доун Стэплс. Режиссером фильма стал Бенни Сэфди («Неограненные алмазы»). Это его первая режиссерская работа без брата Джоша. Премьера картины состоялась на минувшем Венецианском фестивале, в зарубежный прокат она выйдет 3 октября. Дуэйн Джонсон и Бенни Сэфди планируют вновь поработать вместе над фильмом Lizard Music, основанным на книге Дэниэла Пинкуотера. Актер сыграет так называемого Человека-курицу (в оригинале Chicken man). Его встречает мальчик, который однажды случайно обнаруживает трансляцию с загадочными песнями ящериц и в итоге открывает дверь в неизведанное.

Вышел дебютный тизер-трейлер «Лакомого куска» — криминального триллера с Мэттом Дэймоном и Беном Аффлеком в главных ролях. В центре сюжета — полицейские из Майами, которые обнаруживают 20 млн долларов, спрятанные наркокартелем. Это приводит к раздору и недоверию в отряде: одни хотят присвоить находку, другие — не нарушать закон. Тем временем бандиты готовятся атаковать полицейских и вернуть свои деньги. Фильм выйдет 16 января 2026 года на Netflix.

«Ветер», мистическое роуд-муви по сценарию Петра Луцика и Алексея Саморядова, получил полноценный трейлер. Сценарий фильма написан почти 30 лет назад, но только сейчас реализован Сергеем Члиянцем, продюсером «Бумера». По сюжету рыбак Иван Морозов оставляет дома жену Катю и отправляется за гостинцами. Ему и его случайному попутчику Сергею Волкову предстоит пройти по чудесному русскому ненастью и сделать страшный выбор. В российский прокат «Ветер» выйдет 6 ноября.

Опубликован трейлер фильма «Папины дочки. Мама вернулась». По сюжету семья Васнецовых-Васильевых отправляется на важное торжество в Кисловодск, но их поездка оборачивается неожиданным. К своим ролям вернулись Филипп Бледный, Виталия Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Полина Денисова, Андрей Леонов, Нонна Гришаева, Ольга Волкова, Татьяна Орлова. Обещают появление и «старых» дочек. Снял фильм Анатолий Колиев, который выступил режиссером третьего сезона «Папины дочки. Новые». Фильм выйдет в прокат 30 октября.

Вышел полноценный трейлер «Лермонтова» — фильма Бакура Бакурадзе о последних днях жизни поэта и о его дуэли с Николаем Мартыновым. Главные роли сыграли Илья Озолин и Евгений Романцов. В актерский состав также вошли Вера Енгалычева, Андрей Максимов, Уршула Малка. Премьера «Лермонтова» состоится на фестивале «Маяк», а в прокат он выйдет 16 октября. Выпустят фильм «Вольга» и К24.

В сети появился первый трейлер «Поймать монстра» — боевика с Мадсом Миккельсеном, который снял Брайан Фуллер, создатель сериала «Ганнибал».

По сюжету девочка обращается за помощью к таинственному соседу и просит избавиться от монстра, поглотившего ее семью. В актерский состав, помимо Миккельсена, вошли Сигурни Уивер, Давид Дастмалчян и Ребекка Хендерсон. «Поймать монстра» выйдет в российский прокат 25 декабря благодаря «Атмосфере кино» и Arna Media.

«Стоп! Снято!» недели

«Игра на вылет»

Стартовали съемки «Игры на вылет» — многосерийной спортивной драмы о большом теннисе с Данилой Козловским и Полиной Гухман. По сюжету 17-летняя теннисистка Катя вынуждена бросить спорт. Теперь она зарабатывает на жизнь тем, что ездит на частные корты, притворяется новичком и обыгрывает богатых любителей на деньги. Во время одного из поединков ее замечает уставший тренер, который как раз ищет по-настоящему одаренного спортсмена. Режиссером сериала выступает Евгений Корчагин («ON и ОНА»), а продюсирует сериал Фёдор Бондарчук. Премьера запланирована на 2026 год.

Завершились съемки пятого сезона «Беспринципных». По сюжету после событий «Беспринципных в Питере» Валентина (а вместе с ней критик Георгий и его жена Анна) отправляется из Петербурга в Москву. В это время Оля решает стать ментором и помогать девушкам раскрывать их сексуальность. «Наставником» в этом деле готов стать и Славик. Действие продолжения, таким образом, вновь развернется в Москве, в основных для сериала локациях — на Патриарших прудах. К своим ролям вернулись Павел Деревянко, Анна Слю, Юрий Колокольников, Надежда Михалкова, Ксения Утехина, Максим Лагашкин. Новый сезон «Беспринципных» выйдет на Кинопоиске.

Кастинг недели

Николай Костер-Вальдау

Николай Костер-Вальдау сыграет вместе с Дженнифер Лопес в «Последней миссис Пэрриш» — новом фильме Роберта Земекиса. Это будет экранизация одноименной книги Лив Константин. Главная героиня — девушка по имени Эмбер, решившая обольстить Джексона Пэрриша, состоятельного женатого мужчину, и избавиться от его супруги Дафны. Роль Эмбер исполнит Изабель Мэй, известная по «1883», а Костер-Вальдау и Лопес сыграют чету Пэрриш. Дата выхода фильма пока не называется.

Марлон Уайанс вернется к роли Мелкого в новом «Очень страшном кино». Эту информацию подтвердил сам актер. Чтобы вновь сыграть героя, он сбросил мышечную массу, которую набирал для хоррора «Тот самый». Уайанс также рассказал, что в шестом «Очень страшном кино» он и его братья хотят спародировать такие хорроры, как «Собиратель душ», «Еретик», «Прочь», «Нет».

Экранизация недели

BioShock

Экранизацию BioShock будут снимать на основе первой игры серии, подтвердил продюсер долгожданного фильма Рой Ли. О сюжете киноадаптации, которую впервые заявили еще в 2008 году, говорят впервые, однако больше никаких подробностей Ли раскрывать не стал. Насколько близок сюжет будет к игре 2007 года, какие персонажи в нем появятся и покажут ли, например, часть предыстории подводного города Восторга — неизвестно. Не сообщается и примерная дата релиза. В настоящий момент идет работа над сценарием картины, а режиссер Фрэнсис Лоуренс («Константин», «Я — легенда») пока занят следующими «Голодными играми», которые выйдут следующей осенью.

«Это мы ждем» недели

«Возвращение в Сайлент Хилл»

«Возвращение в Сайлент Хилл» выйдет в российский прокат 22 января 2026 года. Об этом рассказала «Вольга» на Санкт-Петербургском международном контент-форуме. Фильм основан на Silent Hill 2, снял его Кристоф Ган, режиссер первого «Сайлент Хилла». Впервые представить фильм в РФ собираются на «Фандом Фесте».

«Вольга» также объявила, что выпустит в России трагикомедию «Я бы тебя пнула, если бы могла» с Роуз Бирн (20 ноября) и инди-хоррор Good Boy (16 октября), локализованный как «Глазами пса». Анонсирована и дата выхода в РФ антологии «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша — ее выпустят 1 января 2026-го.

В России выйдет «Голодные игры: Рассвет жатвы» — фильм по книге о молодом Хеймитче. Это Кинопоиску подтвердили в компании Arna Media, ставшей правообладателем экранизации в РФ. Прокатчиком выступит «Атмосфера кино». События «Рассвета жатвы» происходят во времена 50-х Голодных игр, в которых участвовал Хеймитч Эбернети. Его сыграл Джозеф Зада. В фильме также снялись Рэйф Файнс, Джесси Племонс, Майя Хоук, Киран Калкин и Эль Фаннинг. «Голодные игры: Рассвет жатвы» выпустят в российский прокат 19 ноября 2026 года.

Отложка недели

«Мистера и миссис Смит», 1 сезон

Новый сезон «Мистера и миссис Смит», где главные роли должны сыграть Марк Эйдельштейн и Софи Тэтчер, отложили на неопределенный срок. Об этом рассказали источники Deadline. Старт съемок был намечен на осень 2025 года, но их перенесли из-за трудностей с актерским составом: заключить контракты с некоторыми артистами не удалось. О каких именно актерах идет речь, не сообщается. По неподтвержденным данным, во второй сезон сериала планировали привлечь Гаэля Гарсиа Берналя, Вагнера Моуру, Лили-Роуз Депп.

Съемки ремейка «Горца» отложили на начало 2026 года. Об этом сообщил Deadline. Начать снимать фильм планировали в конце сентября, однако во время тренировок для главной роли Генри Кавилл получил травму. Режиссером перезапуска «Горца» выступит Чад Стахелски. В актерский состав также входят Рассел Кроу, Мариса Абела, Дэйв Батиста, Карен Гиллан и Джимон Хонсу.

Сделка недели

«Гарри Поттер и узник Азкабана»

Студия Legendary приобрела права на книгу Alchemised, в основу которой, согласно источникам THR, лег фанфик по «Гарри Поттеру», посвященный романтическим отношениям Драко и Гермионы. По данным все тех же источников, сумма покупки прав на экранизацию составила более 3 млн долларов, что делает ее одной из самых дорогих в истории. Alchemised — темное фэнтези, мир которого наполняют некроманты и коррумпированные гильдейские семьи. По сюжету девушку по имени Хелена отправляют в старое поместье одного из некромантов, чтобы тот помог целительнице вернуть утраченные воспоминания.

Paramount планирует купить студию Warner Bros. Об этом сообщили источники газеты The Wall Street Journal. Инициатором сделки выступает Дэвид Эллисон, глава компании Skydance, которая выкупила Paramount и образовала конгломерат Paramount Skydance. Warner Bros. Discovery ранее анонсировала свою реструктуризацию, в рамках которой разделится на два направления. В одно войдут стриминговые сервисы и сама киностудия, в другое — различные телеканалы. Судя по данным The WSJ, в Paramount Skydance рассчитывают купить обе ветки бизнеса Warner Bros. Discovery.

Фестиваль недели

Кинофестиваль «Маяк» объявил состав жюри. Фильмы основного конкурса будут оценивать следующие эксперты: председатель — режиссер и сценарист Бакур Бакурадзе («Снег в моем дворе»); оператор Эдуард Гимпель («Агония»); актриса Евгения Громова («Агния»); режиссер Наталья Кудряшова («Герда»); продюсер Сергей Мелькумов («Елена», «Левиафан», «Нелюбовь»).

Лучший короткометражный фильм выберут продюсер Сергей Корнихин («Год рождения», «Я худею»), режиссер Анна Кузнецова («Каникулы») и оператор Екатерина Смолина («Продукты 24»).

Фестиваль «Маяк» пройдет в Геленджике с 4 по 9 октября. В 2025 году он реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Фильмом открытия станет «Лермонтов» Бакура Бакурадзе.

