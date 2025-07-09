Кинопоиск
«Переходный возраст», «Киностудия» и «Больница Питт». Все победители 77-й церемонии «Эмми»

В Лос-Анджелесе прошла очередная церемония «Эмми». Триумфатором вечера стал мини-сериал «Переходный возраст», победивший в шести основных номинациях. Лучшим комедийным шоу признали «Киностудию», а награду за лучший драматический сериал вручили создателям «Больницы Питт». Рассказываем, какие еще проекты, актеры и режиссеры получили свои статуэтки.

Лидером по количеству побед в основных и дополнительных категориях стала «Киностудия» (13), за ней следуют «Переходный возраст», «Пингвин» и «Разделение», забравшие по 9 статуэток. Сериал Apple TV+ получил наибольшее количество номинаций (27 призов 10 в основных категориях). Главной сетью стала HBO / HBO Max — 142 номинации и 26 побед. Церемонию в этом году вел комик Нейт Баргатзе.

Лучший драматический сериал

«Больница Питт»

Остальные номинанты

Подробнее

7 новых сериалов этой зимы, которые вы могли пропустить: вестерн про мормонов, байопик Муссолини и драма с Колином Фёртом

Лучший актер в драматическом сериале

Ноа Уайли («Больница Питт»)

Остальные номинанты

Подробнее

7 новых сериалов этой зимы, которые вы могли пропустить: вестерн про мормонов, байопик Муссолини и драма с Колином Фёртом

Лучшая актриса в драматическом сериале

Бритт Лауэр («Разделение»)

Остальные номинанты

Подробнее

Второй сезон «Разделения»: новые безумные приключения в корпоративных коридорах

Лучший комедийный сериал

«Киностудия»

Остальные номинанты

Подробнее

Как пройти в «Киностудию»? Разбираем самые важные отсылки в сериале

Лучший актер в комедийном сериале

Сет Роген («Киностудия»)

Остальные номинанты

Подробнее

«Киностудия»: производственная комедия для читателей Variety и не только

Лучшая актриса в комедийном сериале

Джин Смарт («Хитрости»)

Остальные номинанты

Подробнее

Как «Хитрости» вписались в тренд «новой душевности», заложенный «Тедом Лассо»

Лучший мини-сериал/антология

«Переходный возраст»

Остальные номинанты

Подробнее

Как снят «Переходный возраст»? Российские операторы — об однокадровой съемке в сериале

Лучшая актриса в мини-сериале/антологии

Кристин Милиоти («Пингвин»)

Остальные номинанты

Подробнее

«Пингвин» — блеклая поделка под «Сопрано». Его не спасает даже Колин Фаррелл!

Лучший актер в мини-сериале/антологии

Стивен Грэм («Переходный возраст»)

Остальные номинанты

Подробнее

«Переходный возраст»: почему все говорят о новой драме Netflix про мальчика-убийцу

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале

Ханна Айнбиндер («Хитрости»)

Остальные номинанты

Подробнее

Как «Хитрости» вписались в тренд «новой душевности», заложенный «Тедом Лассо»

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале

Кэтрин ЛаНаса («Больница Питт»)

Остальные номинанты

Подробнее

7 новых сериалов этой зимы, которые вы могли пропустить: вестерн про мормонов, байопик Муссолини и драма с Колином Фёртом

Лучший актер второго плана в драматическом сериале

Трэмелл Тиллман («Разделение»)

Остальные номинанты

Подробнее

Для интры, экстры и босса корпорации. Что читать после «Разделения»

Лучший актер второго плана в комедийном сериале

Джефф Хиллер («Кто-то где-то»)

Остальные номинанты

Подробнее

15 недооцененных сериалов 2023 года

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале/антологии

Эрин Доэрти («Переходный возраст»)

Остальные номинанты

Подробнее

«Переходный возраст»: почему все говорят о новой драме Netflix про мальчика-убийцу

Лучший актер второго плана в мини-сериале/антологии

Оуэн Купер («Переходный возраст»)

Остальные номинанты

Подробнее

Как снят «Переходный возраст»? Российские операторы — об однокадровой съемке в сериале

Лучшая режиссура в драматическом сериале

Адам Рэндолл («Медленные лошади»)

Остальные номинанты

Подробнее

«Медленные лошади»: шпионский сериал, который скачет очень быстро

Лучшая режиссура в комедийном сериале

Сет Роген и Эван Голдберг («Киностудия»)

Остальные номинанты

Подробнее

Как пройти в «Киностудию»? Разбираем самые важные отсылки в сериале

Лучшая режиссура в мини-сериале/телефильме

Фил Барантини («Переходный возраст»)

Остальные номинанты

Подробнее

Как снят «Переходный возраст»? Российские операторы — об однокадровой съемке в сериале

Лучший сценарий комедийного сериала

Сет Роген, Эван Голдберг и другие («Киностудия», The Promotion)

Остальные номинанты

Подробнее

Как пройти в «Киностудию»? Разбираем самые важные отсылки в сериале

Лучший сценарий драматического сериала

Дэн Гилрой («Андор», Welcome to the Rebellion)

Остальные номинанты

Подробнее

Финал «Андора»: что пошло не так

Лучший сценарий в мини-сериале, антологии или фильме

Джек Торн и Стивен Грэм («Переходный возраст»)

Остальные номинанты

Подробнее

«Переходный возраст»: почему все говорят о новой драме Netflix про мальчика-убийцу

Фото: Kevin Winter / Getty Images, Myung J. Chun / Los Angeles Times via Getty Images

Как вам итоги церемонии? За кого вы болели? 

Поделитесь своим мнением в комментариях на сайте! Мы приветствуем аргументированную дискуссию.

