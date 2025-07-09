«Переходный возраст», «Киностудия» и «Больница Питт». Все победители 77-й церемонии «Эмми»

В Лос-Анджелесе прошла очередная церемония «Эмми». Триумфатором вечера стал мини-сериал «Переходный возраст», победивший в шести основных номинациях. Лучшим комедийным шоу признали «Киностудию», а награду за лучший драматический сериал вручили создателям «Больницы Питт». Рассказываем, какие еще проекты, актеры и режиссеры получили свои статуэтки.
Лидером по количеству побед в основных и дополнительных категориях стала «Киностудия» (13), за ней следуют «Переходный возраст», «Пингвин» и «Разделение», забравшие по 9 статуэток. Сериал Apple TV+ получил наибольшее количество номинаций (27 призов 10 в основных категориях). Главной сетью стала HBO / HBO Max — 142 номинации и 26 побед. Церемонию в этом году вел комик Нейт Баргатзе.
Лучший драматический сериал
Лучший актер в драматическом сериале
Лучшая актриса в драматическом сериале
Лучший комедийный сериал
Лучший актер в комедийном сериале
Лучшая актриса в комедийном сериале
Лучший мини-сериал/антология
Лучшая актриса в мини-сериале/антологии
Лучший актер в мини-сериале/антологии
Стивен Грэм («Переходный возраст»)
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Кэтрин ЛаНаса («Больница Питт»)
Лучший актер второго плана в драматическом сериале
Трэмелл Тиллман («Разделение»)
Лучший актер второго плана в комедийном сериале
Джефф Хиллер («Кто-то где-то»)
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале/антологии
Эрин Доэрти («Переходный возраст»)
Лучший актер второго плана в мини-сериале/антологии
Оуэн Купер («Переходный возраст»)
Лучшая режиссура в драматическом сериале
Адам Рэндолл («Медленные лошади»)
Лучшая режиссура в комедийном сериале
Сет Роген и Эван Голдберг («Киностудия»)
Лучшая режиссура в мини-сериале/телефильме
Фил Барантини («Переходный возраст»)
Лучший сценарий комедийного сериала
Сет Роген, Эван Голдберг и другие («Киностудия», The Promotion)
Остальные номинанты
- «Начальная школа «Эббот“» (Back to School)
- «Хитрости» (A Slippery Slope)
- «Репетиция» (Pilot’s Code)
- «Кто-то где-то» (AGG)
- «Что мы делаем в тени» (The Finale)
Лучший сценарий драматического сериала
Дэн Гилрой («Андор», Welcome to the Rebellion)
Остальные номинанты
- «Больница Питт» (2:00 P.M.)
- «Больница Питт» (7:00 A.M.)
- «Разделение» (Cold Harbor)
- «Медленные лошади» (Hello Goodbye)
- «Белый лотос» (Full-Moon Party)
Лучший сценарий в мини-сериале, антологии или фильме
Джек Торн и Стивен Грэм («Переходный возраст»)
Фото: Kevin Winter / Getty Images, Myung J. Chun / Los Angeles Times via Getty Images
