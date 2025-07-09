«Переходный возраст», «Киностудия» и «Больница Питт». Все победители 77-й церемонии «Эмми»

В Лос-Анджелесе прошла очередная церемония «Эмми». Триумфатором вечера стал мини-сериал «Переходный возраст», победивший в шести основных номинациях. Лучшим комедийным шоу признали «Киностудию», а награду за лучший драматический сериал вручили создателям «Больницы Питт». Рассказываем, какие еще проекты, актеры и режиссеры получили свои статуэтки.

Лидером по количеству побед в основных и дополнительных категориях стала «Киностудия» (13), за ней следуют «Переходный возраст», «Пингвин» и «Разделение», забравшие по 9 статуэток. Сериал Apple TV+ получил наибольшее количество номинаций (27 призов 10 в основных категориях). Главной сетью стала HBO / HBO Max — 142 номинации и 26 побед. Церемонию в этом году вел комик Нейт Баргатзе.

Фото: Kevin Winter / Getty Images, Myung J. Chun / Los Angeles Times via Getty Images