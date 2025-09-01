Новости недели: «28 лет спустя: Храм костей», «Грозовой перевал» и «Хроники русской революции»

Первый осенний дайджест новостей Кинопоиска. Сегодня смотрим тизер нового «Грозового перевала», пытаемся узнать Евгения Ткачука в промо «Хроник русской революции», гадаем, каким будет второй «Супермен», и радуемся за Фёдора Федотова, которого взяли в каст нового фильма Луки Гуаданьино.

Трейлеры недели

Опубликован трейлер «28 лет спустя: Храм костей», прямого продолжения «28 лет спустя» Дэнни Бойла. Сиквел запланированной трилогии сняла Ниа ДаКоста по сценарию Алекса Гарленда, а к своим ролям вернулись Рэйф Файнс, Элфи Уильямс и Джек О’Коннелл. Премьера в зарубежном прокате — 16 января 2026 года.

Новая экранизация «Грозового перевала» обзавелась первым тизером. Новую адаптацию романа Эмили Бронте сняла Эмиральд Феннел («Солтберн»). Главные роли исполнили Марго Робби и Джейкоб Элорди. В зарубежный прокат фильм выйдет 14 февраля 2026 года.

Netflix опубликовал тизер «Дома динамита» — фильма Кэтрин Бигелоу о ядерной атаке на США. По сюжету в сторону Чикаго кто-то запускает ракету с ядерной боеголовкой. Американские военные замечают ее слишком поздно, до удара остается 20 минут, и властям нужно понять, что делать. В триллере сыграли среди прочих Ребекка Фергюсон, Идрис Эльба, Энтони Рамос, Джаред Харрис. «Дом динамита» выйдет 24 октября на Netflix.

В сети появился полноценный трейлер «Алисы в Стране чудес». По сюжету 15-летняя школьница Алиса попадает в Страну чудес, в которой она находит своих близких людей, но они не узнают ее. Чтобы выбраться из этого места, героиня должна преодолеть различные препятствия. В сказке на стихи Владимира Высоцкого сыграли в том числе Анна Пересильд, Милош Бикович, Ирина Горбачёва, Сергей Бурунов и Паулина Андреева. В российский прокат фильм выйдет 23 октября.

Вышел трейлер «Августа» — фильма по книге «Момент истины», в котором главные роли сыграли Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков. События происходят в 1944 году, когда особый отряд советских контрразведчиков идет по следу вражеской разведгруппы, которую необходимо найти и обезвредить в огромном Шиловическом лесу. Режиссерами выступили Никита Высоцкий и Илья Лебедев, снявшие ранее «Любовь Советского Союза». В прокат «Август» выйдет 25 сентября, его выпустит «Централ Партнершип».

Опубликован первый тизер-трейлер «Хроник русской революции» Андрея Кончаловского, где сыграли Юра Борисов, Никита Ефремов, Евгений Ткачук и Юлия Высоцкая. Действие 16-серийного исторического фильма развернется с 1905 по 1924 год, во времена, когда в России случилось сразу несколько революций. «Хроники русской революции» выйдут в 2025 году на START и телеканале «Россия».

«Стоп! Снято!» недели

Стартовали съемки фильма «Чудо-юдо» — новой киносказки с Сергеем Безруковым, Викторией Исаковой, Софией Лопуновой и Микитой Вороновым в главных ролях. В центре сюжета — девушка по имени Отрада, дочь мага Черногора и волшебницы Болотницы. Силы родителей должны были перейти к ней, но Отрада узнает, что лишена колдовских способностей. Чтобы все-таки обрести их, юной героине нужно попасть в мир людей и найти там возлюбленного. Вместе с Отрадой отправляется ее друг Чудо-юдо, способный менять облик. Режиссером выступил Серик Бейсеу, работавший над монтажом «Конька-горбунка», «Огнива» и «По щучьему велению». В прокат «Чудо-юдо» выйдет 26 октября 2026 года.

Кастинг недели

Уорвик Дэвис

Уорвик Дэвис вернулся к роли профессора Филиуса Флитвика в сериале HBO по «Гарри Поттеру». На данный момент Дэвис — единственный актер из оригинальных фильмов, который появится в новой экранизации книг Джоан Роулинг. Также авторы раскрыли имена еще семи актеров, которые играют в сериале. В их числе:

В фильме Луки Гуаданьино о кризисе в OpenAI снимается Фёдор Федотов, известный по «Серебряным конькам». Об этом рассказал агент актера Дмитрий Савельев, участие подтвердил и сам Федотов в своих соцсетях. Какую роль он играет, не уточняется. Главные роли исполняют Юра Борисов и Эндрю Гарфилд, в актерский состав также вошли Моника Барбаро и Купер Хоффман. Фильм, получивший название Artificial, расскажет об увольнении из OpenAI ее сооснователя Сэма Альтмана и его последующем возвращении.

Джон К. Макгинли вернется к роли доктора Перри Кокса в продолжении «Клиники». К своим ролям также вернутся Зак Брафф, Дональд Фэйсон и Сара Чок. Шоураннерами продолжения выступят Тим Хоберт и Асим Батра, которые работали над «Клиникой» в качестве сценаристов.

Продолжения недели

Продолжение «Супермена» планируют выпустить 9 июля 2027-го, через два года после первого фильма. Об этом в своих соцсетях сообщил режиссер Джеймс Ганн. По его словам, новая часть будет называться Man of Tomorrow, то есть «Человек завтрашнего дня». Напомним, «Супермен» собрал 612 млн долларов в мировом прокате. Это первый (и, судя по всему, единственный) кинокомикс, которому удалось достичь такой отметки в 2025 году.

Третий сезон «Ванпанчмена» стартует 5 октября, спустя шесть лет после релиза второго. По сюжету продолжения Сайтама становится еще сильнее после трех лет специальных тренировок. Тем временем Ассоциация монстров похищает ребенка из Ассоциации героев, и Сайтаме необходимо отправиться на его спасение. За производство отвечает студия J. C. Staff, работавшая над вторым сезоном аниме.

«Газету», спин-офф «Офиса», продлили на второй сезон. О решении объявили за день до выхода первого сезона ситкома. Ранее создатели говорили, что у них уже есть идеи для продолжения. Пресса приняла «Газету» относительно тепло. Сериал, по словам критиков, пока не достигает высот американского «Офиса» и набирает ход не очень быстро. Но к концу сезона к новым героям привязываешься, и смешных шуток и ситуаций здесь скорее больше, чем несмешных. «Газета» при этом не прибавляет к формуле «Офиса» ничего нового, что фанаты могут счесть достоинством, а те, кто хотел свежих идей, — недостатком.

«Это мы ждем» недели

Новый фильм Джима Джармуша выйдет в российский прокат. Антологию, которая в оригинале называется Father Mother Sister Brother, выпустит «Вольга». Это сборник из трех новелл о родителях и их взрослых детях. События происходят в Дублине, Париже и в США. Главные роли среди прочих сыграли Адам Драйвер, Кейт Бланшетт, Шарлотта Рэмплинг, Вики Крипс и Том Уэйтс. Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале, где он получил высокие оценки. Дата выхода Father Mother Sister Brother в России, как и локализованное название, пока не уточняется.

Триллер «Поймать монстра» (Dust Bunny) с Мадсом Миккельсеном в главной роли выпустят в российский прокат 25 декабря 2025 года благодаря «Атмосфере кино» и Arna Media. По сюжету десятилетняя Аврора просит таинственного соседа уничтожить монстра, поглотившего ее семью. Герой соглашается, поскольку подозревает, что это могли сделать охотящиеся за ним киллеры. Вместе с Миккельсеном в фильме сыграли Сигурни Уивер, Давид Дастмалчян и Ребекка Хендерсон. Режиссером выступил Брайан Фуллер, создатель сериала «Ганнибал».

«Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе выйдет в российский прокат. Об этом сообщила «Атмосфера кино», которая выступает его прокатчиком в РФ. Фильм выйдет 15 января 2026 года, правообладателем в России стала Амедиатека. В основе сюжета «Марти Великолепного» лежит история Марти Рейсмана, знаменитого игрока в настольный теннис. Фильм снял Джош Сэфди, соавтор «Неограненных алмазов».

Экранизации недели

Съемки сериала по Tomb Raider наконец-то начнутся в январе 2026-го, объявили в Amazon. Новости о грядущей телеадаптации приключений Лары Крофт с Софи Тёрнер в роли расхитительницы гробниц появились еще пару лет назад. Но теперь дело дошло до производства. Звезда «Игры престолов» действительно исполнит в сериале главную роль, а шоураннерами выступят Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь», «Убивая Еву») и Чад Ходж («Темные отражения», «Хорошее поведение»).

По серии игр Call of Duty снимут полнометражный фильм. Производством займется Paramount, которая заключила сделку с издателем шутера Activision. В рамках соглашения пока планируется сделать только один фильм, однако в будущем, согласно источникам Variety, не исключается расширение вселенной, в том числе и на телевидении. Несколько источников издания Puck News сообщили, что экранизацию Call of Duty очень хотел снять Стивен Спилберг, но Activision ему отказала. По данным журналистов, постановщик, поклонник шутеров и CoD в частности, уже питчил свою версию киноадаптации Activision и Microsoft. Однако компании испугались, что режиссер требовал почти полного творческого контроля над проектом, включая право на финальный монтаж. Так что сотрудничать с ним все же не стали. Кто в итоге займет кресло режиссера, пока не сообщается.

Сделка недели

Уилл Смит будет работать с Paramount. Кинокомпания заключила соглашение с его продюсерской студией Westbrook. Контракт предполагает, что Westbrook займется производством фильмов, рассчитанных на создание целых франшиз, а Paramount получит приоритетное право покупки такого кино. Смит сможет выступать как продюсером, так и исполнителем главной роли. Paramount в рамках сделки уже решила выпустить два будущих фильма с его участием — триллер Sugar Bandits о борце с наркоторговцами и Rabbit Hole, сценарий к которому написал Джон Спэйтс, работавший над «Дюной».

«Галя, у нас отмена!» недели

Happy End пропал из российских онлайн-кинотеатров. В карточке сериала студии «Видеопрокат» на Wink отмечается, что он не доступен для просмотра. Напомним, режиссерский проект Сангаджиева рассказывал о 19-летних Лере (Лена Тронина) и Владе (Денис Власенко), которые в поисках лучшей жизни и легких денег решают заняться вебкамом. Релиз драмеди состоялся на платформе more.tv (через два года она стала частью онлайн-кинотеатра Wink) в апреле 2021 года. Согласно данным в реестре прокатных удостоверений, на момент выхода публикации у Happy End присутствует ПУ на все восемь серий. Пресс-служба Wink комментариев по поводу сложившейся ситуации пока не давала.

«Альфа» Жюлии Дюкурно не выйдет в российский прокат. Об этом сообщила компания «Экспонента», отметив, что прокат фильма отменен по решению правообладателя. Ранее стало известно об отмене пресс-показов и пропаже «Альфы» из графика релизов.

Автор: Никита Демченко