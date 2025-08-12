Новости недели: «Бугония», Star Wars: Starfighter и большая презентация Okko

Провожаем лето с очередным новостным дайджестом Кинопоиска. Сегодня подпеваем героям сериала «Москва слезам не верит. Всё только начинается», любуемся Райаном Гослингом на съемках Star Wars: Starfighter и грустим из-за отмены нескольких крупных релизов в российском прокате.

Трейлеры недели

Сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» обрел дату релиза и новый трейлер. В центре сюжета — девушка Ксюша, которая в начале нулевых отправляется покорять Москву. Там она знакомится с новыми подругами: студенткой Олей и с Машей, мечтающей выйти замуж за иностранца. Вместе они ищут настоящую любовь и счастье. Главные роли исполнили Иван Янковский, Анастасия Талызина, Андрей Бурковский, Мария Камова, Тина Стойилкович и Рузиль Минекаев. Шоураннером выступил Жора Крыжовников. Сериал начнет выходить на Wink 4 сентября.

В сети появился трейлер «Эта штука работает?» — нового фильма Брэдли Купера («Звезда родилась», «Маэстро»). Главный герой — мужчина средних лет, который в попытке вновь найти себя начинает заниматься стендапом. Главную роль исполнил Уилл Арнетт, также в касте числятся Лора Дерн, Киран Хайндс и сам Брэдли Купер. В зарубежном прокате с 19 декабря.

«Бар „Один звонок“», сериал с Данилой Козловским в одной из главных ролей, получил новый тизер — спустя два года после первого. Мистический детектив о баре, из которого можно позвонить умершим, планировали показать еще в 2023 году. Однако премьера на фестивале «Новый сезон» тогда не состоялась, поскольку «Бар „Один звонок“» не получил прокатное удостоверение. Релиз сериала отложили с 2023-го на неопределенный срок. Точную дату выхода пока так и не объявили, однако релиз, судя по свежему ролику, запланирован на 2025 год. В сериале вместе с Данилой Козловским также сыграли Александр Ильин и Оксана Акиньшина.

«Бугония» Йоргоса Лантимоса с Эммой Стоун и Джесси Племонсом в главных ролях получила полноценный трейлер. Это ремейк корейской фантастической комедии «Спасти зеленую планету!». Картина расскажет о двух мужчинах, которые похищают главу крупной компании, поскольку подозревают ее в инопланетном происхождении. Премьера состоялась в Венеции, где фильм приняли тепло. Критики говорят, что от «Бугонии» останутся в восторге как фанаты Лантимоса, так и те, кто не был знаком с творчеством режиссера. Картину хвалят за визуальный стиль, повествование и актерскую игру Джесси Племонса и Эммы Стоун, у которых на экране отличная химия.

В зарубежный прокат «Бугонию» выпустят 24 октября.

Вышел первый тизер «Сына плотника» — хоррора, в котором главные роли исполнили Николас Кейдж и FKA Twigs.По сюжету плотник и его супруга живут в Египте во времена Римской империи и узнают, что их сын обладает сверхъестественными способностями. После этого семья подвергается гонениям. В фильме также снялся Ноа Джуп («Чудо»), а режиссером стал Лотфи Натан, снявший драму «До весны», отмеченную призом в Каннах.

Amazon опубликовала трейлер «Грязной игры» — первого за 7 лет фильма режиссера «Славных парней» Шейна Блэка. В центре сюжета — профессиональный вор Паркер, который проворачивает самое крупное ограбление в своей карьере. После этого за ним охотятся нью-йоркская мафия, южноамериканский диктатор и самый богатый человек в мире. Главную роль сыграл Марк Уолберг. Вместе с ним сыграли Лакит Стэнфилд, Роза Салазар, Дермот Малруни, Тони Шэлуб. Премьера — 1 октября на Prime Video.

Вышел новый тизер-трейлер «Возвращения в Сайлент Хилл» — экранизации Silent Hill 2, которую снял режиссер первого фильма по игровой хоррор-франшизе Кристоф Ган. В центре сюжета — Джеймс Сандерленд, который получает письмо от Мэри, своей жены, умершей несколько лет назад. Она зовет Джеймса посетить городок Сайлент Хилл, в котором они когда-то отдыхали. Вот только тот теперь охвачен необъяснимым злом. Музыку к фильму написал Акира Ямаока, композитор оригинальной серии игр Silent Hill. «Возвращение в Сайлент Хилл» должны выпустить и в России, дата его выхода пока не уточняется. В зарубежном прокате — 23 января 2026-го.

Новый сезон «Алисы в Пограничье» получил полноценный трейлер. В третьей части сериала Арису и Усаги мирно живут вместе и почти ничего не помнят о смертельных играх, поскольку их воспоминания стирают. Но потом Усаги неожиданно исчезает, а Банда вручает Арису карту высшего уровня — джокера. Считается, что именно «Алиса в Пограничье» — главная альтернатива «Игре в кальмара», а в чем-то она даже круче корейского сериала. Проверить можно будет 25 сентября, когда новые эпизоды начнут выходить на Netflix.

«Стоп! Снято!» недели

Стартовали съемки Star Wars: Starfighter — нового фильма во вселенной «Звездных войн» с Райаном Гослингом в главной роли. Об этом сообщили создатели, опубликовав первое фото с площадки. Подробностей о сюжете все еще мало. Известно лишь, что новый фильм будет отдельной историей, а не прямым сиквелом или приквелом. Его действие будет происходить через пять лет после девятого эпизода. В касте, помимо Гослинга, числятся Эми Адамс, Мэтт Смит, Миа Гот, Флинн Грэй, Аарон Пьер и Саймон Бёрд. Режиссером выступает Шон Леви, снявший «Дэдпула и Росомаху». Star Wars: Starfighter выпустят в зарубежный прокат 28 мая 2027 года.

Начались съемки фильма «НиктоКакТы» — трагикомедии с Данилой Козловским, Паулиной Андреевой и Александром Яценко. В центре сюжета — успешные и богатые люди, которые живут светскую жизнь в большом городе и внезапно сталкиваются с настоящей, а не фальшивой любовью. Режиссером и автором сценария выступает Геннадий Островский, в прошлом работавший над такими картинами, как «Стрингер» Павла Павликовского и «Праведник» Сергея Урсуляка. Сорежиссером проекта стала Виктория Мокерова, она же исполнит одну из главных ролей. Прокат запланирован на 2026 год.

Кастинг недели

Дона Румату в сериале по «Трудно быть богом» играет сербский актер Александар Радойичич. Об этом авторы экранизации сообщили редакции Кинопоиска. Александар Радойичич снимался в «Монтевидео: Божественное видение» и «Балканском рубеже». Текст знаменитой повести Стругацких адаптировал Андрей Золотарёв («Сто лет тому вперед», «Слово пацана. Кровь на асфальте»), а снимает сериал Дмитрий Тюрин (второй сезон «Эпидемии», «Триггер»). В касте числятся Сергей Безруков, Фёдор Лавров, Никита Кологривый и Фёдор Бондарчук, который также продюсирует проект. «Трудно быть богом» выйдет в 2026 году сначала на Wink, а потом на НТВ.

Сильвестра Сталлоне в фильме о создании «Рокки» сыграет Энтони Ипполито. Ранее он исполнил роль Аль Пачино в «Предложении», сериале о съемках «Крестного отца».

Фильм под названием «Я играю Рокки» расскажет, как молодой Сталлоне написал сценарий боксерского кино и решил сам во что бы то ни стало сыграть в нем главную роль. Режиссером выступит Питер Фаррелли, лауреат «Оскара» за «Зеленую книгу». «Я играю Рокки» выйдет и в России, его выпустит «Экспонента». Дата релиза пока не уточняется.

«Это мы ждем» недели

«Метод исключения» выйдет в российский прокат 4 декабря. Информацию подтвердила кинокомпания «Вольга», которая выступает прокатчиком фильма в РФ. «Метод исключения» — черная комедия Пак Чхан-ука о мужчине, который нуждается в работе и деньгах и потому решает убить тех, кто вместе с ним претендует на новую вакантную должность. Премьера фильма состоится на Венецианском кинофестивале.

«Кутюр» с Анджелиной Джоли и Луи Гаррелем выйдет в российский прокат 26 февраля 2026 года. Фильм привезет Capella Film. Это история о нью-йоркском режиссере Максин, которая прилетает в Париж, чтобы снять фильм о неделе моды. Ее напарником по съемкам становится оператор Антон, и их профессиональные отношения быстро перерастают в личные. «Кутюр» сняла Алис Винокур («Воспоминания о Париже»), для которой фильм стал англоязычным дебютом.

Продолжение недели

Продолжение «Кей-поп-охотниц на демонов» уже обсуждают в Netflix и Sony. Об этом сообщили источники THR. Переговоры пока на ранней стадии. Sony и Netflix заключили сделку по работе над «Кей-поп-охотницами на демонов» в 2021 году. Согласно договору, Netflix покрыл бюджет мультфильма в размере 100 млн долларов, а также заплатил Sony 25 миллионов. Несколько дней назад «Кей-поп-охотницы на демонов» стали самым просматриваемым фильмом в истории Netflix. Анимационный экшен за два месяца после выхода посмотрело 236 миллионов зрителей. Ранее лидером по просмотрам на Netflix был боевик «Красное уведомление» с Дуэйном Джонсоном и Галь Гадот.

Презентация недели

Okko провел большую презентацию сезона. Стриминг анонсировал даты главных премьер («Лихие. Глава 2» — 11 сентября, «Волшебный участок 2» — в ноябре), а также рассказал о продлении хитовых проектов. Продолжение получат «Трасса», «Мамонты», «Гипнозис», «Улица Шекспира» и не только. Также на презентации рассказали, что «Чикатило» получит еще два спин-оффа («Кровь Чикатило» и «След Чикатило»), и показали фрагменты из будущих новинок — «Второго дыхания» (сериала Руслана Братова про рехаб) и «Полураспада» (драмы о взрыве ядерного оружия в Оренбургской области).

Главный анонс — сериальная экранизация «Вегетации» Алексея Иванова. Действие развернется в недалеком будущем в России. Леса Южного Урала мутировали, после чего там появилась обезумевшая техника, атакующая людей. Для ее истребления начали отправлять специальные отряды лесорубов. Некоторые отчаянные, в свою очередь, охотятся за особыми деревьями, чья древесина ценится на черном рынке. Главные роли в «Вегетации» исполнят Алексей Серебряков, Денис Косиков и Ксения Трейстер, с ними сыграют Алексей Розин, Владимир Гарцунов, Дмитрий Чеботарёв и другие. Режиссер — Максим Свешников.

Реюнион недели

Мэттью Макконахи и Ник Пиццолатто, автор «Настоящего детектива», работают над новым сериалом. У него пока нет названия. Согласно источникам THR, это будет история о братьях, которых должны сыграть Мэттью Макконахи и Коул Хаузер, звезда «Йеллоустоуна». За права на сериал боролись в том числе Apple и Amazon, но не HBO. Достались они в итоге Netflix. Ранее появилась информация, что Ник Пиццолатто также занимается фильмом по детективному циклу о Майке Хаммере, на главную роль в котором тоже претендует Мэттью Макконахи.

«Галя, у нас отмена!» недели

«Альфа» Жюлии Дюкурно не выйдет в российский прокат 25 сентября. Об этом сообщил прокатчик ленты «Экспонента». Также были отменены премьерные показы ленты в киносети «Каро» и центре «Зотов» в Москве. Когда «Альфа» выйдет в российский прокат и выйдет ли вообще, пока не сообщается. Несколькими днями ранее стало известно, что до российских кинотеатров не доберется и «Эдем» Рона Ховарда. Об отмене проката сообщила Global Film, добавив, что это случилась «по независящим от компании обстоятельствам». Напомним, триллер с Сидни Суини, Джудом Лоу, Аной де Армас и другими звездами планировали выпустить 4 сентября.

Автор: Никита Демченко