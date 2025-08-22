Что происходит в онлайне: братья Андреасян против «Майнкрафта»

Фильм «Притворись моим мужем» стал одним из лидеров по популярности у аудитории пяти онлайн-кинотеатров. Среди сериалов внимание россиян привлекли не только оригинальные проекты, но и телепремьеры. Зрителей Netflix увлекает кей-поп-культура, пока на HBO Max лидирует хитовый «Minecraft в кино». Ключевые новости и топы онлайн-кинотеатров — в регулярном обзоре Кинопоиска.

Что у нас: «Притворись моим мужем», «Туда» и зарубежные новинки

«Бюллетень кинопрокатчика» опубликовал списки самых популярных на российских стримингах фильмов и сериалов июля. Топы заявлены самими видеосервисами, Амедиатека вновь не представила свои рейтинги.

Романтическая комедия «Притворись моим мужем» отметилась попаданиями в топы сразу пяти онлайн-кинотеатров по итогам июля. При этом возглавить удалось три из них — «Иви», Okko и Kion. Любопытно, что в кинотеатральном прокате релиз братьев Андреасян прошел неплохо, если сравнивать с другими их продюсерскими проектами. Комедия заработала суммарно 31,1 млн рублей, что скромнее результата фильма «Неприличные гости» (79,8 млн рублей) или мелодрамы «Любовь зла» (37,4 млн рублей), но выше итоговых результатов мелодрамы «Встретимся вчера» (18,4 млн рублей) или «Героев анекдотов» (25 млн рублей).

«Притворись моим мужем»

Роуд-муви «Туда» вошло в топ-5 сразу четырех онлайн-кинотеатров, в том числе став первым на Кинопоиске. Жанровое разнообразие в чарты онлайн-кинотеатров привнес «Соловей против Муромца». Фильм пришелся по вкусу зрителям трех стримингов — Кинопоиска, Wink и Okko. Он явно нашел больший отклик аудитории именно на платформах, так как картина с бюджетом более 497 млн рублей собрала в российских кинотеатрах лишь 160 млн рублей. Семейный релиз «Сокровища гномов» также оказался в чартах трех онлайн-кинотеатров.

В июле российские зрители смотрели не только отечественный контент. Среди зарубежных новинок аудитории START приглянулись мелодрамы «Все оттенки красного» и турецкая картина «Оставь это ветру». На третье место в Kion поднялся «Мастер» с Джейсоном Стэйтемом, а в топ-5 «Иви» вошли триллер «В ловушке» и картина «Теща в загуле». Все релизы, за исключением «В ловушке», также выходили в российский кинопрокат.

«Мастер»

В топах сериалов традиционно расположились либо оригинальные проекты платформ, либо телесериалы. Довольно заметно на топ популярных сериалов на «Иви» повлияли телеканалы. По итогам июля в топ-5 вошло сразу два тайтла, премьеры которых состоялись этим летом на Первом канале. Это «Ангел мести» (он также стал пятым на Kion) и «Чужой». Также в топ вошли две премьеры НТВ — «Темная лошадка» и «Сломанная стрела», а также «Ментовские войны», повторы которых шли на НТВ. Среди зарубежных тайтлов в топы попал только турецкий хит «Великолепный век».

Что у них: кей-поп на Neflix, «Игра в кальмара» все еще первая, а «Железное сердце» не стало лидером

Информацию о положении дел на зарубежных стримингах мы получаем из агрегатора FlixPatrol. Он собирает данные из открытых топов сервисов и составляет рейтинг на основе так называемых баллов популярности, которые ежедневно начисляются проектам в топ-10: 1 балл — за десятое место, 2 — за девятое и так далее. Чем чаще проект появляется в топе и чем более высокое место он занимает, тем более высокое место получает в рейтинге FlixPatrol.

Если за неполный июнь мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов» занимал только четвертую строчку популярности на Netflix, то уже по итогам июля тайтл разогнался и уверенно возглавил киночарт стриминга. Кроме того, с премьеры 20 июня и до начала августа тайтл в общей сложности набрал 158,8 млн просмотров, став к тому моменту четвертым среди самых популярных англоязычных фильмов на Netflix. Только за неделю с 28 июля по 3 августа релиз получил дополнительно 26,3 млн просмотров.

Немецкий триллер «Кирпич» стартовал на Netflix 10 июля, и за неполную неделю 7–13 июля получил 18,2 млн просмотров. Такой результат скромнее результата прошлогоднего французского жанрового хита — картины «Акулы в Париже», собравшей на старте более 40 млн просмотров. Тем не менее немецкая лента по итогам месяца стала второй в киночарте гиганта.

«Кирпич»

Второму сезону «Песочного человека» не удалось обойти «Игру в кальмара» по итогам всего июля — новинка заняла второе место в топе. За премьерную неделю «Песочный человек» собрал 5,3 млн просмотров. Уже по итогам второй недели релиз получил дополнительно 5,9 млн просмотров, заодно нарастив интерес и к первому сезону — 2,4 млн просмотров на неделе 7–13 июля.

Вполне ожидаемо, что третий самый кассовый фильм в мировом прокате за 2025 год сумел возглавить киночарт стриминга HBO Max. По данным Nielsen, на стартовой неделе 16–22 июня «Minecraft в кино» собрал 7,9 млн смотрения, а уже ко второй неделе нарастил этот показатель до 11,7 миллиона. Еще в июне фильм был на четвертом месте по популярности на стриминге.

«Железное сердце»

Только вторым по популярности на Disney+ в июле стал сериал «Железное сердце» — новинка уступила лидерство хитовому проекту «Анатомия страсти». На старте релиз собрал 526 млн просмотренных минут при доступных трех эпизодах. Для сравнения: другой сериал вселенной Marvel, «Это все Агата», на премьерной неделе в свое время получил 426 млн просмотренных минут при двух доступных сериях.

Рост российского рынка

За первую половину 2025 года отечественный рынок онлайн-кинотеатров увеличился до 78,2 млрд рублей, или на 40% относительно того же периода 2024-го. Такие данные приводит исследовательская компания «ТМТ Консалтинг». Аналитики отмечают, что увеличился и темп роста — еще в первой половине 2024-го рынок прибавил 33% год к году. Такого результата, отмечают в компании, удалось добиться за счет расширения предложения спортивных трансляций, как в случае с Okko, а также благодаря партнерствам, например Кинопоиска и START. Одним из драйверов увеличения рынка также стало удовлетворения спроса на детский контент после замедления YouTube, рост стоимости подписки и расширение ассортимента сервисов в рамках экосистемной подписки.

Примечательно, что Okko по итогам полугодия занял сразу 17% рынка, переместившись с четвертой сразу на вторую позицию. Лидером остается Кинопоиск с 32% рынка. Также, согласно данным «ТМТ Консалтинг», третье место занял «Иви» с долей 16%.

Добавили выручку

«Грешники»

По итогам второго квартала 2025 года стриминговое направление Warner Bros. Discovery увеличило абонентскую базу на 3,4 млн подписчиков, а его выручка при этом увеличилась на 8%, до 2,8 млрд долларов. Компания связывает такой результат, в частности, с выходом HBO Max на новые международные рынки. В то же время линейное телевидение выступило скромно, уменьшив выручку на 9% год к году, до 4,8 млрд долларов, с падением телесмотрения. Сейчас компания как раз в процессе разделения на две. В составе Warner Bros. останутся подразделения HBO и HBO Max, а ко второй компании, Discovery, отойдут, например, проблемные линейные каналы и стриминг Discovery+.

Если говорить про результаты студийных подразделений, их выручка увеличилась до 3,8 млрд долларов (+55% го к году) во многом благодаря успехам «Minecraft в кино» и «Грешников» в прокате. Ожидается, что в дальнейшем компания будет выпускать 12–14 фильмов в год, из них один-два придется на Warner Bros., один-два — на DC Studios, три-четыре тайтла — на New Line, в том числе хорроры, один-два анимационных фильма и один-два малобюджетных оригинальных проекта.

Автор: Вита Иванова