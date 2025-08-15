Новости недели: «Марти Превосходный», седьмой «Пункт назначения» и сериал по Far Cry

Очередная рабочая неделя позади — время подвести итоги. В свежем дайджесте новостей Кинопоиска — трейлеры «Мажора в Дубае» и «Няни Оксаны», новые подробности о фильме «Скуф» и об очередной экранизации Resident Evil, а также программа фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон».

Трейлеры недели

Вышел первый трейлер драмы «Марти Превосходный» с Тимоти Шаламе в главной роли. Это история о Марти Рейсмане, чемпионе по настольному теннису. В актерский состав вошли также Гвинет Пэлтроу и Tyler, the Creator, а снял фильм Джош Сэфди, один из режиссеров «Неограненных алмазов». «Марти Превосходный» стал самым дорогим фильмом в истории А24. Бюджет составил 70 млн долларов, а до этого рекордсменом было «Падение империи» с 50 миллионами. В зарубежном прокате байопик можно будет увидеть с 25 декабря.

Netflix продлил One Piece — экранизацию одноименных манги и аниме — на третий сезон и показал первый тизер второго. Продолжение будет посвящено путешествию команды пиратов по течению Гранд-Лайн. В тизере показали и новых персонажей, которые появятся в будущих эпизодах. Второй сезон One Piece выйдет на Netflix в 2026 году.

Netflix поделился первым трейлером новых серий «Уэнсдэй», которые выйдут 3 сентября. В ролике показали в том числе возвращение Гвендолин Кристи в роли Ларисы Уимс, директора Академии «Невермор» в первом сезоне, которая теперь стала духовной наставницей Уэнсдэй.

Вышел первый трейлер пятого сезона «Убийств в одном здании». Премьера продолжения состоится 9 сентября на Hulu. По сюжету Чарльз, Мейбл и Оливер берутся за расследование смерти Лестера, швейцара «Арконии», в чем замешаны могущественные миллиардеры. К своим ролям вернулись Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес. Всего, как и прежде, будет 10 эпизодов.

«Горыныч» получил полноценный трейлер. Это комедия о моряке, попавшем в сказочную страну и приручившем дракончика. Главный герой, подводник Алексей Алёхин, опекает своего питомца, пытается исцелить местного князя, а также влюбляется в его дочь Марусю. В актерский состав вошли Александр Петров, Виктория Агалакова, Сергей Маковецкий. «Горыныч» выйдет в прокат 23 октября, его выпустит «Вольга».

Опубликован первый трейлер «Няни Оксаны», сериала в духе «Моей прекрасной няни». Главную роль сыграла Олеся Иванченко. По сюжету героиня прилетает из Краснодарского края в Москву к своему жениху, который в итоге бросает девушку. Тогда Оксана устраивается работать няней в семью молодого вдовца-ресторатора с тремя детьми. Вместе с Олесей Иванченко, известной по «Натальной карте», ключевую роль в сериале сыграл Виктор Хориняк. Премьера «Няни Оксаны» состоится на телеканале «Пятница!» и в онлайн-кинотеатре Premier в сентябре.

«Мажор в Дубае» получил первый тизер-трейлер. По сюжету Игорь Соколовский отправляется в Дубай, чтобы выручить своего друга Ваню Соловьева. Тот, решив заработать на свадьбу, начинает заниматься криптовалютой, однако в итоге попадает в криминальную авантюру. Чтобы одержать верх, Мажору предстоит пройти через погони в дюнах и драки с головорезами финансовых воротил. Главные роли в приключенческом экшене сыграли Павел Прилучный и Павел Чинарёв. Режиссером выступил Егор Чичканов, снявший ранее сериал «И снова здравствуйте!». «Мажор в Дубае» выйдет в российский прокат 30 октября.

Кастинг недели

Анджелина Джоли исполнит главную роль в новом фильме Дага Лаймана, режиссера «Мистера и миссис Смит» и «Грани будущего». Новая картина получила название «Инициатива» и будет шпионским триллером. Джоли сыграет шпионку, работающую за границей, к ее команде присоединяется новый агент. Сценарий напишет Ф. Скотт Фрэйзер, автор «Три икса: Мировое господство».

Зак Креггер подтвердил, что главную роль в его фильме по Resident Evil сыграет Остин Абрамс («Орудия»). Режиссер также рассказал, что в фильме не появится никто из персонажей франшизы. Лента будет независимой историей, но сохраняющей дух видеоигры и немного напоминающей «Зловещих мертвецов 2». Напомним, сценарий Креггер написал в соавторстве с Шеем Хаттеном, работавшим над «Джоном Уиком 4». В зарубежный прокат картину выпустят 18 сентября 2026 года.

В «Джоне Рэмбо» главную роль сыграет Ной Сентинео, снимавшийся в «Рекруте» и «Всем парням, которых я любила раньше». Об этом сообщили источники Deadline. Фильм расскажет о том, как молодой Рэмбо участвовал во Вьетнамской войне. Сильвестр Сталлоне в создании «Джона Рэмбо» не участвует. Режиссером выступит Ялмари Хеландер («Бессмертный»).

Актерский состав «Дома у дороги 2» официально пополнил Дэйв Батиста, а вместе с ним Лейла Джордж, известная по «Хроникам хищных городов» и «Все совпадения неслучайны». Режиссером сиквела вместо Гая Ричи стал Илья Найшуллер, а к главной роли вернулся Джейк Джилленхол. Старт съемок фильма запланирован на осень.

В «Молодом Сталине» сыграет Александр Кузнецов. Сперва информация об этом появилась на IMDb, а затем ее в соцсетях подтвердил сам актер. Роль самого Сталина исполнит Космо Джарвис («Сёгун»), а Кузнецов, судя по IMDb, сыграет персонажа по фамилии Зубов. Режиссером выступит Гела Баблуани, снявший «13». Фильм расскажет о жизни Иосифа Сталина в дореволюционной России.

«Стоп! Снято!» недели

Стартовали съемки сказки «Царевна Несмеяна» со Славой Копейкиным, Анастасией Красовской и Рузилем Минекаевым в главных ролях. По сюжету Ерёма вместе со своей младшей сестрой попадают из нашего мира в тридевятое царство. Чтобы вернуться обратно, парню нужно рассмешить Царевну Несмеяну. Позже выясняется, что девушка только притворяется всегда печальной и на самом деле хочет встретить свою любовь. В актерский состав также вошли Соня Петрова, Виктор Логинов, Роман Юнусов. Режиссером выступает Василий Ровенский, соавтор сценария «Царевны-лягушки». «Царевна Несмеяна» выйдет в прокат в 2026 году, фильм выпустит «Наше кино» при поддержке Okko.

Начались съемки сериала «Кузя. Путь к успеху» — спин-оффа «Универа» о персонаже Виталия Гогунского. Сериал будет посвящен тому, как Кузя стал миллиардером, его возвращению в родное село, где он занял роль главы колхоза, и спасению местного хозяйства от строительства платной трассы. Режиссером стал Александр Назаров. Дата выхода пока неизвестна.

Завершились съемки фильма «Скуф». Создатели комедии также объявили, что в ней появятся Николай Василенко и Леонид Якубович. «Скуф» расскажет о мужчине, который пытается подавить разочарование в жизни с помощью телевизора, выпивки, игры в танки. Но решает измениться внешне и внутренне, когда дочь не приглашает его на свою свадьбу. Главные роли сыграли Александр Зубарев и Валя Карнавал. В актерский состав также вошли Дарья Екамасова, Кристина Бабушкина и Влад Прохоров. Режиссером выступает Алексей Степанов, ранее снявший «Осьминога», а прокатчиком — «Атмосфера кино». Выпустить «Скуфа» планируют в 2026 году.

«Это мы ждем» недели

Роб Макэлхенни

По Far Cry снимут сериал, им займутся создатели «Легиона», «Фарго» и «Мистического квеста». Формально анонса еще не было, но на сайте Ubisoft раньше времени опубликовали пресс-релиз, который быстро удалили. Ожидается, что адаптация игровой серии станет антологией: каждый сезон будет рассказывать самостоятельную историю в отдельном мире и с новыми персонажами. Сериалом Ubisoft займется вместе с кабельным каналом FX, а авторами шоу станут Роб Макэлхенни («В Филадельфии всегда солнечно», «Мистический квест») и Ноа Хоули («Легион», «Фарго», «Чужой: Земля»). Макэлхенни также исполнит одну из ролей, а Хоули выступит шоураннером.

Джонни Депп готов сыграть капитана Джека Воробья в новых «Пиратах Карибского моря». Так утверждает продюсер Джерри Брукхаймер, который обсуждал с актером возвращение во франшизу. По его словам, Депп вернется в том случае, если ему понравится, как написана роль.

Седьмой «Пункт назначения» запустили в работу. Warner Bros. одобрила производство картины после успеха фильма «Пункт назначения: Узы крови», вышедшего в мае 2025-го и ставшего самым кассовым в серии. Сборы хоррора о неизбежности смерти превысили 286 млн долларов.

​​Paramount планирует сделать новый фильм по «Войне миров Z». По словам топ-менеджеров, это одна из приоритетных задач студии. Ранее Paramount уже пыталась снять сиквел боевика 2013 года с Брэдом Питтом. Тогда его должен был режиссировать Дэвид Финчер, однако в итоге проект отменили.

Экранизация недели

«Война и мир» Сарика Андреасяна выйдет 18 февраля 2027 года. Об этом объявила «Атмосфера кино», которая выступает прокатчиком экранизации. Фильм перенесет зрителей в Россию начала XIX века, где личные драмы аристократии переплетаются с событиями Отечественной войны 1812 года. За сценарий отвечает Алексей Гравицкий, ранее работавший над «Онегиным». По словам создателей, переосмысления романа ждать не стоит, их цель — точно передать мир Льва Толстого, сохранив дух текста, эпохи и характеров.

«Галя, у нас отмена» недели

«Шрэка 5» перенесли на полгода, с 23 декабря 2026-го на 30 июня 2027-го. Мультфильм расскажет о дальнейших приключениях зеленого огра, его семьи и друзей, в том числе повзрослевшей дочери (ее озвучивает Зендея). Режиссерами нового фильма о зеленом огре выступают Уолт Дорн и Конрад Вернон, ранее работавшие над франшизой. В числе продюсеров — Джина Шэй и генеральный директор Illumination Крис Меледандри. Выход пятого «Шрэка» уже откладывали — изначально продолжение собирались выпустить 1 июля 2026-го.

Сделки недели

Права на серию о Борне остались у Universal. Студия заключила новое соглашение с наследниками Роберта Ладлэма, автора книг о спецагенте. На франшизу претендовали сразу семь крупных компаний, включая онлайн-кинотеатры. Но Universal, согласно источникам Variety, предложила девятизначную сумму и сохранила права на дальнейшие фильмы и сериалы о Джейсоне Борне. У студии уже есть черновик новой части, в которой к главной роли должен вернуться Мэтт Дэймон, но производство пока не одобрили.

Создатели «Очень странных дел» братья Даффер ведут переговоры о переходе из Netflix в Paramount. Об этом сообщили источники Deadline. В обсуждаемую сделку входит работа как над сериалами, так и над полнометражными фильмами, которые рассчитаны на широкий прокат в кинотеатрах и потому недоступны дуэту на стриминговом сервисе.

Фестиваль недели

«Кибердеревня»

Организаторы фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» опубликовали программу смотра. В нее среди прочего вошли «Няня Оксана», «Отпечатки» и «Полураспад». Кинопоиск же привезет на фестиваль продолжение «Кибердеревни» и «Киберслава». Новые приключения Николая и Робогозина покажут в конкурсе, а новый эпизод анимационного экшена — вне его. Три новые серии «Киберслава» также выйдут на Кинопоиске до конца этого года. «Новый сезон» пройдет с 15 по 20 сентября в Сочи. Фильмом открытия будет «Брат навсегда» Анны и Григория Сельяновых.

