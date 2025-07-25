Что происходит в прокате: у нас — «Одно целое», у них — «Орудия»

В российском прокате продолжается затишье, на фоне которого лидерство среди легальных релизов удерживает боди-хоррор «Одно целое». В кинотеатрах США также лидирует мистический фильм — «Орудия». Кроме того, про меры поддержки кино рассказали в Москве и Санкт-Петербурге. Ключевые новости последних недель отечественного и зарубежного проката — в регулярном обзоре Кинопоиска.

Второй уик-энд подряд лидером легального проката становится фильм ужасов «Одно целое». За выходные 31 июля — 3 августа новинка стартовала с отметки 39 млн рублей, что выше показателя «Субстанции» (27,7 млн рублей) или «Верни ее из мертвых» (27,8 млн рублей). Уже к 7–10 августа сборы «Одного целого» уменьшились до 28,3 млн рублей, что схоже с динамикой проката картины братьев Филиппу «Два, три, демон, приди!» (39,2 млн рублей на старте и 27,4 млн рублей во второй прокатный уик-энд). Для сравнения: сборы «Субстанции» во второй уик-энд в свое время увеличились до 36 млн рублей. Общая касса картины «Одно целое» пока составляет 82,3 млн рублей.

Наибольшие сборы среди семейных релизов в уик-энд вновь получила картина «Мой папа — медведь». На старте 31 июля — 3 августа новинка заработала 35,5 млн рублей, что выше результата картины «Мой дикий друг» (27,4 млн рублей на старте в августе 2024-го), но заметно скромнее показателя «Я — медведь» (62,2 млн рублей в феврале 2024-го). Уже по итогам второго уик-энда сборы «Мой папа — медведь» составили 23,4 млн рублей, суммарно 72,2 млн рублей.

«Мой папа — медведь»

На четвертой строчке стартовала комедия «Атель-Матель», собравшая 18,3 млн рублей. Фильм выступил на уровне с тематически близким «Папашей в бегах» (15,6 млн рублей) и несколько лучше показателей «Бара „Москвачики“» (11,1 млн рублей), одним из продюсеров которого также выступил Тимур Вайнштейн.

Заметно хуже предыдущих фильмов сработала новая часть «Ивана Семёнова». Картина заработала 11,6 млн рублей, что в несколько раз меньше результата «Иван Семёнов: Школьный переполох» (37,7 млн рублей) и «Иван Семёнов: Большой поход» (27,3 млн рублей). Стоит отметить, что присутствие в кинотеатрах у третьей части было скромнее предшественников — 7,8 тысячи сеансов за уик-энд против 10,7 тысячи. К тому же релиз отметился самой низкой средней заполняемостью кинозала в топ-10 выходных — 4 человека на сеанс.

Подсчет альтернативы

Пиратские показы голливудских новинок в российских кинотеатрах продолжают удерживать индустрию на плаву. Если суммировать результаты 15 самых кассовых коротких метров за уик-энд 7–10 августа, их общие сборы составят 48,6 млн рублей — больше результата лидера выходных, хоррора «Одно целое». Бокс-офис всего минувшего уик-энда с учетом легальных показов составляет 323,2 млн рублей. Получается, на «альтернативный прокат» пришлось 15% всей кассы. Что касается посещаемости кинотеатров, то на сеансы голливудских новинок сходило 14% зрителей.

Самой кассовой короткометражкой стал фильм «Склероз» с 9,4 млн рублей. Сейчас зрителям доступны комедия «Голый пистолет», проекты «Плохие парни 2» и «Смурфики в кино», а также ранее вышедшие «Супермен», новая «Фантастическая четверка» и другие релизы.

«Голый пистолет»

Региональные доплаты

Несколько российских регионов объявили на этой неделе о финансовой поддержке кинопроизводителей. Власти Москвы вновь начали принимать заявки на гранты за создание образа города в кино. При этом максимальная сумма субсидии увеличена с 15 до 20 млн рублей. Кроме того, при рассмотрении проектов будут учитывать органичность включения образов и кадров Москвы, а также архитектурную узнаваемость. Заявки принимаются до 12 ноября.

О выделении ребейтов в 2025 году объявили власти Санкт-Петербурга. Всего на покрытие части затрат кинопроизводителей за время съемок в регионе будет выделено 250 млн рублей. Аналогичная сумма выделялась и в 2024 году, тогда было поддержано 33 картины. На помощь могут рассчитывать художественные, документальные и анимационные проекты, которые снимались с использованием локаций, символик и архитектурных или туристических объектов Санкт-Петербурга.

Уже седьмой фильм из пакета компании Warner Bros. в 2025 году возглавил американский прокат по итогам премьерного уик-энда. За выходные 8–10 августа лидером стал мистический хоррор «Орудия», заработавший 43,5 млн долларов. Такой результат оказался сопоставим со стартом «Грешников» (48 млн долларов), а также заметно выше результата «Прочь» Джордана Пила (33,3 млн долларов в 2017 году). Учитывая премьерные сборы, аналитики предполагают, что «Орудия» смогут кратно увеличить сборы к концу проката, как это сделали «Прочь» (176 млн долларов, более чем в пять раз выше сборов на старте) и «Грешники» (278,5 млн долларов в США). Мировые сборы новинки уже перевалили за 71,8 млн долларов.

«Орудия»

Вторую строчку по итогам уик-энда заняло продолжение комедии «Чумовая пятница». Новинка с Линдси Лохан и Джейми Ли Кёртис стартовала с 28,5 млн долларов, что сопоставимо с результатом ремейка «Дрянных девчонок» (28,6 млн долларов) и выше нового «Голого пистолета» (16,8 млн долларов за уик-энд 1–3 августа). В некоторых странах «Чумовой пятнице 2» удалось стать лидером уик-энда, например в Аргентине (838 тыс. долларов) или Мексике (2,7 млн долларов). С учетом международных рынков общая касса комедии составляет 43,8 млн долларов.

На уровне первого фильма стартовала анимационная картина «Плохие парни 2». Релиз собрал за уик-энд 1–3 августа 21,9 млн долларов против 23,9 млн долларов на старте у мультфильма 2022 года. По итогам второго прокатного уик-энда «Плохие парни 2» пополнили свой счет еще на 10,5 млн долларов, увеличив общую кассу до 43,6 млн долларов.

Заметно обвалились американские сборы хоррора «Одно целое» ко второму уик-энду. Если за выходные 1–3 августа релизу покорилась отметка в 6,7 млн долларов, что оказалось выше результата «Субстанции» (3,2 млн долларов в свое время), то уже 8–10 августа картина из пакета дистрибьютора Neon заработала 2,5 млн долларов (-62,5%). Для сравнения: у картины Корали Фаржа падение было более мягким (-35,8%, до 2 млн долларов за второй прокатный уик-энд).

Автор: Вита Иванова