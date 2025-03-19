Дайджест мировой индустрии: Paramount сливается со Skydance, Netflix делится данными о просмотрах, индийцы переснимают финалы с ИИ

Насыщенный месяц для Paramount: Федеральная комиссия по связи США одобрила слияние со Skydance, и свежеиспеченные владельцы даже успели огласить новое руководство компании. Пока большие боссы стремятся всячески ублажить Трампа и даже закрывают шоу его самых главных критиков, создатели «Южного Парка» ничего не боятся и безжалостно прожаривают президента. Как это скажется на них и всем Paramount в принципе? Тем временем Warner Bros. разводится с Discovery, Apple покупает права на «Формулу-1», Netflix делится данными просмотров, а в Болливуде переснимают уже готовые фильмы с помощью ИИ.

Насыщенный месяц для Paramount

Федеральная комиссия по связи США наконец-то одобрила сделку по слиянию Skydance и Paramount. Сообщается, что Брендан Карр, председатель комиссии, ставленник Трампа, одобрил сделку только после того, как глава Skydance Дэвид Эллисон пообещал, что входящая в состав Paramount телевизионная сеть CBS начнет «более беспристрастно освещать новостные поводы и допускать существование разных точек зрения» (читайте: лояльных Трампу. — Прим. ред.) на происходящее в стране и мире. Решение комиссии было последним препятствием на пути к слиянию. Ожидается, что сделка будет закрыта уже к 7 августа, и под контроль Skydance перейдут принадлежащие Paramount студия Paramount Pictures, телевизионная сеть CBS, 28 телевизионных станций, сеть кабельных каналов, а также стриминг Paramount+.

В свете грядущего закрытия сделки объединенная компания представила новый менеджмент. Как и ожидалось, генеральным директором нового Paramount станет основатель Skydance Дэвид Эллисон, а должность президента займет бывший глава NBCUniversal Джефф Шелл. Пост главного операционного директора достанется Энди Гордону, партнеру финансировавшего сделку инвестиционного фонда RedBird Capital. Стриминговым направлением займется Синди Холланд, а киностудию возглавят Дана Голдберг и Джош Гринштейн. Брайан Роббинс и Крис Маккарти, двое из трех генеральных директоров Paramount в последний год, покинут компанию, а вот Джорджу Чиксу нашли должность в новой структуре управления. Он будет руководить CBS и кабельными каналами Paramount.

Дэвид Эллисон

Перед самым слиянием Paramount отчиталась за последний независимый квартал. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка компании выросла на 1% и составила 6,85 млрд долларов, что несколько превзошло ожидания рынка. Главным фактором роста уходящие руководители компании назвали увеличение прибыли от стриминга Paramount+. При этом число подписчиков платформы за последний квартал сократилось на 1,3 миллиона человек и упало до отметки в 77,7 миллиона пользователей, но руководство компании не видит в этом проблемы и называет главной причиной отписок истечение выгодной пакетной сделки в Европе.

Paramount заключила новую пятилетнюю сделку с создателями «Южного Парка» Треем Паркером и Мэттом Стоуном. Еще один подарок старого режима — новый пятилетний контракт с авторами «Южного Парка» общей стоимостью в 1,5 млрд долларов. По условиям контракта пять новых сезонов мультсериала (по 10 эпизодов в каждом) будут выходить эксклюзивно на Paramount+. Прежним стриминговым домом Кенни, Картмана и остальных был HBO Max, но эта сделка истекла в прошлом месяце. Согласно источникам Los Angeles Times, переговоры проходили весьма напряженно, и в какой-то момент Паркер и Стоун публично обвинили нового президента Paramount Джеффа Шелла во вмешательстве. Сообщается, что прежнее руководство Paramount изначально договаривалось о десятилетнем контракте стоимостью в 3 млрд долларов, но новые владельцы наложили на него вето.

«Южный Парк» против Трампа. Первый эпизод нового сезона «Южного Парка» паровым катком прошелся по президенту США, показав его самовлюбленным милитаристом с маленьким пенисом, возлежащим в постели с Сатаной. Досталось и владельцам Paramount, и их досудебному урегулированию иска с Трампом. Всего за три дня эпизод собрал 6 миллионов просмотров, став самой обсуждаемой темой в сети. Рейтинги сериала по сравнению со стартом предыдущего сезона выросли на 70%.

По нынешним временам столь явная атака на Трампа — стратегия, граничащая с самоубийством. Он уже пытался судиться с телеканалами. Только в прошлом месяце мы рассказывали о том, как президент США достиг досудебного соглашения со все той же Paramount: Трамп пытался обвинить канал CBS во вмешательстве в президентские выборы. Судебный иск от него и задержка в одобрении сделки Федеральной комиссией по связи, возглавляемой республиканцем Карром, явно были попытками давления на владельцев Paramount, и пока что тактика запугивания показала себя хорошо. Юристы студии предпочли уладить дело до суда, Эллисон явно пообещал снизить градус критики в адрес президента, а недавно канал CBS объявил о грядущем закрытии «Позднего шоу со Стивеном Колбером» «по финансовым причинам». «Позднее шоу» было одним из самых рейтинговых шоу CBS, но Колбер считался одним из главных критиков Трампа, поэтому и СМИ, и простые пользователи увидели в закрытии шоу политические мотивы. Примечательно, что решение о закрытии принимал оставшийся в компании Джордж Чикс, и теперь именно ему предстоит курировать производство новых сезонов «Южного Парка».

Судя по показаниям источников, и руководители Skydance, и Белый дом были заранее предупреждены о содержании премьерного эпизода «Южного Парка», но ярость президента это никак не приглушило. «Как и у авторов „Южного Парка“, у леваков не осталось никакого аутентичного или оригинального контента, вот почему их популярность продолжает падать до рекордных минимумов. „Южный Парк“ вот уже 20 лет как утратил всякую актуальность и держится на волоске, хватаясь за любые безвкусные идеи в отчаянной попытке привлечь внимание. Президент Трамп всего за шесть месяцев выполнил больше обещаний, чем любой другой президент в истории нашей страны. И ни одно четверосортное шоу не сможет остановить победную поступь Трампа», — заявил пресс-секретарь Белого дома Тэйлор Роджерс.

Паркер и Стоун тем временем пообещали, что Сатана и Трамп вернутся и во втором эпизоде. Напомним, что первый эпизод завершился фразой «Трамп… Пенис у него микроскопический, но любовь к нам не знает границ».

«Южный Парк»

Корпорация общественного вещания прекращает работу

Некоммерческая организация, созданная в 1967 году для развития и поддержки общественного вещания в США, объявила о том, что прекращает свою работу, после того как под влиянием Трампа Конгресс отменил уже одобренное финансирование Корпорации в размере 1,1 млрд долларов. Большая часть сотрудников CPB будет сокращена 30 сентября этого года, а небольшая команда задержится до января 2026 года, чтобы обеспечить «ответственное и организованное завершение операций».

«Несмотря на колоссальные усилия миллионов американцев, которые звонили, писали и подавали петиции в Конгресс с требованием сохранить федеральное финансирование для CPB, мы столкнулись с суровой необходимостью завершить нашу деятельность. Корпорация по-прежнему намерена выполнить все свои фидуциарные обязанности и обещает с полной прозрачностью и заботой поддерживать наших партнеров в этот переходный период», — заявила президент и генеральный директор Корпорации Патриция Харрисон.

«БОГОМЕРЗКИЕ NPR И ОБЩЕСТВЕННОЕ ВЕЩАНИЕ, НА КОТОРОЕ ТРАТИЛИСЬ МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ В ГОД. РЕСПУБЛИКАНЦЫ 40 ЛЕТ ПЫТАЛИСЬ ПРИКРЫТЬ ЭТУ ЛАВОЧКУ, НО ТЕРПЕЛИ НЕУДАЧИ… БОЛЬШЕ НЕТ! БОЛЬШАЯ ПОБЕДА», — написал в своих соцсетях Дональд Трамп (да, капсом).

Warner Bros. и Discovery разводятся под старыми именами

Стало известно, как будут называться структуры Warner Bros. Discovery после разделения бизнеса — Warner Bros. и Discovery Global.

В состав Warner Bros. войдут кино- и телевизионная студии Warner, DC Studios, кабельные каналы TCM и HBO и стриминг HBO Max. Генеральным директором структуры останется Дэвид Заслав. А вот бывший финансовый директор WBD Гуннар Виденфельс возглавит компанию Discovery, в которую войдут каналы TNT, TBS, CNN, Cartoon Network, Discovery, Food Network, HGTV и международные активы холдинга, а также стриминг Discovery+.

Дэвид Заслав

Пока что главным выгодоприобретателем от всей этой сделки со слиянием и последующим разделением Warner Bros. и Discovery кажется Заслав: сначала он из босса Discovery превратился в главу одной из главных голливудских студий, а затем избавился от всех неприбыльных активов, включая свое предыдущее место работы.

Apple планирует купить права на трансляцию гонок «Формулы-1» в США

По всей видимости, партнерство Apple и «Формулы-1» не ограничится съемками успешной F1 Джозефа Косински (на сегодня сборы фильма составляют 546 млн долларов). По сообщениям СМИ, технологический гигант намеревается приобрести эксклюзивные права на трансляцию всех гонок сезона на территории США начиная с 2026 года. Причем сумма сделки (от 120 до 150 млн долларов за сезон) почти в полтора раза превышает сумму, которую предлагает главный конкурент Apple. ESPN готов раскошелиться на 95 млн долларов. По текущему контракту, истекающему в конце этого сезона, ESPN платил еще меньше — всего 85 миллионов.

Если сделка выгорит, к чему склоняется большинство инсайдеров, «Формула-1» займет почетное место в списке спортивных трансляций Apple по соседству с футболом и бейсболом. Стримингу также принадлежат права на показы матчей Major League Baseball и Major League Soccer.

Legendary Entertainment планирует приобрести Lionsgate Studios

Не успел рынок перевести дух после слияния Skydance и Paramount, как нас ожидает очередное объединение. Bloomberg сообщает, что студия Legendary Entertainment при поддержке инвестиционного фонда Apollo Global Management планирует поглотить студию Lionsgate.

Legendary Entertainment — независимая студия, в активе которой трилогия «Дюна» и один из самых кассовых фильмов этого года, «Майнкрафт» (сборы — 955 млн долларов). Рыночная стоимость Lionsgate оценивается в 1,8 млрд долларов, а в портфолио студии такие активы, как «Голодные игры», «Джон Уик», «Сумерки» и выходящая в сентябре этого года «Долгая прогулка».

По мнению аналитиков, покупка Lionsgate даст Legendary не только доступ к большому портфолио студии, но и к обширной дистрибьюторской сети.

Для Legendary потенциальное поглощение Lionsgate станет не первой такой попыткой на рынке. В прошлом году Legendary и Apollo Global Management соперничали со Skydance за приобретение Paramount.

Мощное полугодие для Netflix

Netflix отчитался за второй квартал этого года: выручка стриминга составила 11,1 миллиарда, чистая прибыль — 3,1 миллиарда. И то и другое выше ожиданий рынка. Кроме того, платформа поделилась очередными цифрами просмотров за последние полгода. И вот основные выводы из отчета:

Всего за первое полугодие 2025 года пользователи провели за просмотром фильмов, сериалов и шоу Netflix 95 миллиардов часов — на 1% больше времени, чем в прошлом году.

Самый популярный фильм за первое полугодие 2025 года — «Снова в деле» с Джейми Фоксом и Кэмерон Диас. Его посмотрели более 165 млн раз. Самый популярный сериал — британская психологическая драма «Переходный возраст» (145 миллионов просмотров).

Вторую и третью строчки в рейтинге самых популярных сериалов полугодия занимают соответственно второй и третий сезоны «Игры в кальмара» (117,3 миллиона и 72 миллиона просмотров соответственно). При этом третьему сезону «Игры в кальмара», чтобы попасть в топ-3, понадобилось всего четыре дня (премьера состоялась 27 июня).

Netflix отказывается от инди-игр. Еще в 2021 году стриминг анонсировал новую инициативу, согласно которой пользователь за фиксированную месячную плату получал доступ к обширному каталогу мобильных игр. При этом за четыре года в каталоге появилось несколько вполне достойных независимых тайтлов. Netflix и сам планировал попробовать себя в разработке игр (в том числе ААА-проектов), даже приобрел игровые студии Night School Studio и Spry Fox, но теперь компания явно меняет приоритеты. Еще осенью прошлого года Netflix закрыл студию Blue, занятую разработкой первого оригинального ААА-проекта компании, а в июле этого года удалил из каталога два десятка мобильных инди-игр, в том числе довольно популярные Braid, Katana Zero и Hades. Новый фокус стриминга — игры по мотивам собственных франшиз, такие как Thronglets и Squid Game: Unleashed. «Мы продолжим поддерживать некоторые из инди-проектов на платформе, но давайте будем откровенны: я не вижу, чтобы поклонники инди приходили на Netflix за инди-играми», — признался президент видеоигрового направления стриминга Ален Таскан.

Тед Сарандос официально признал, что стриминг собирается использовать ИИ в съемках. «Мы убеждены, что ИИ дарит авторам невероятную возможность снимать фильмы и сериалы лучше, а не просто дешевле», — заявил он. В качестве примера он привел вышедший весной аргентинский сериал «Этернавт», создатели которого прибегли к помощи ИИ при съемках кадров рушащегося здания. «И достигли выдающихся результатов в десять раз быстрее, чем при использовании традиционных компьютерных эффектов», — подчеркнул управленец.

Международная панорама

В Индии рейтинговые зарубежные шоу уступают в популярности местной продукции. Индийская консалтинговая группа Ormax Media поделилась данными о предпочтениях индийских зрителей в первой половине 2025 года. Третий сезон «Игры в кальмара», самое популярное иностранное шоу, занял в рейтинге лишь пятое место, набрав 16,5 млн просмотров. Главным же хитом полугодия стала юридическая драма «Криминальное правосудие: Семейное дело» (27,7 млн просмотров), за которой идут третий сезон криминальной драмы «Аашрам» (27,1 млн просмотров) и четвертый сезон сельской комедийной драмы «Панчаят» (23,8 млн просмотров). Впрочем, если бы Ormax Media также учитывала только просмотры с 1 января по 30 июня, то третий сезон «Игры в кальмара» предстает уже в куда более выигрышном свете.

Индийская Eros Media Group собирается первой в мире выпустить в прокат фильм, концовка которого переделана ИИ. Жертвой продюсеров стал «Безумно влюбленный» — вышедшая в 2013 году романтическая драма об обреченной любви индуса и мусульманки. В оригинальном варианте концовки один из влюбленных умирал, что в очередной раз демонстрировало жестокость по-прежнему царящих в Индии кастовых законов. Теперь же картина выйдет со сгенерированным ИИ счастливым финалом. «Если технологии позволяют нам сделать что-то хорошее, почему бы не воспользоваться ими? — пожимает плечами генеральный директор Eros Media Group Прадип Двиведи. — Должно быть симбиотическое понимание того, что позволяет технология, чему может поспособствовать творческий процесс и что готова принять аудитория».

«Безумно влюблённый»

Решение Eros столкнулось с серьезной критикой со стороны кинематографического сообщества страны. «Если это то будущее, которое нас ждет, мир, в котором авторский замысел и авторские права не играют никакого значения, то это разбивает мне сердце, — заявил режиссер картины Ананд Рай. — Мне остается лишь отстраниться от столь безрассудного и дистопического эксперимента». «К сожалению, в Индии большинство режиссеров не владеют правами на свои собственные фильмы», — сетует кинокритик Сучарита Тьяги. «Если готовый фильм можно изменить и выпустить без ведома режиссера, это посылает очень тревожащий сигнал, что мнение творца в целом-то неважно», — подытоживает Харини Лакшминараян, главный операционный директор основанной Раем продюсерской компании Colour Yellow.

Индийский парламент распорядился заблокировать половину стриминговых сервисов страны. Ссылаясь на распространение непристойного контента (под него попадает изображение любой близости на экране), индийское правительство потребовало ограничить доступ к 25 стриминговым сервисам, в число которых попали крайне популярные в стране платформы Ullu (42 млн скачиваний приложения, 2,5 млн долларов прибыли в 2024 году) и ALTT (57,9 млн скачиваний, 2,3 млн долларов выручки в первом полугодии 2025-го). Примечательно, что в списке встречаются также и серые платформы, которые избегали блокировок ранее, меняя домены и адреса. Новый запрет ударит скорее по легальным платформам, в то время как серые приложения вновь найдут способы обхода.

Netflix заключил новаторское соглашение на Ближнем Востоке. По условиям вся библиотека Netflix будет объединена с каталогом ведущего аравийского стриминга Shahid (4,4 миллиона подписчиков в регионе против 3 миллионов у Netflix) и с доступом к 17 телевизионным каналам MBC в единой подписке, которая сэкономит пользователям до 20%.

В Нигерии создается свой суперстриминг. Крупнейшие нигерийские студии Inkblot Studios и Filmhouse Group договорились о создании Kava — нового стриминга, библиотека которого будет полностью состоять из контента, снятого в Нигерии и других африканских странах. Основатели стриминга подчеркивают, что в объемах выпуска контента Нолливуд уступает лишь Болливуду, но в последние годы мировые сервисы сократили объемы закупки африканского контента, оставив местных пользователей неудовлетворенными, и именно на этот растущий спрос ориентирован новый сервис.

Новости коротко

Доходы YouTube от рекламы во втором квартале 2025 года выросли на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 9,8 млрд долларов. Общая выручка всей Alphabet также увеличилась на те же 13% и составила 96,4 миллиарда.

YouTube собирается применять ИИ для определения реального возраста пользователей. Таким образом сервис намерен выявлять подростков, которые могли завысить свой настоящий возраст при регистрации на платформе. Для подростков на платформе существует ряд правил, направленных на защиту от определенных категорий видео и персонализированной рекламы и ограничение общего времени просмотра, но распространяются эти правила только на тех, в чьем профиле указана реальная дата рождения. Представители YouTube не разглашают точный набор критериев, на которые будет обращать внимание новая технология, но подчеркивают, что в случае ошибки пользователи смогут доказать свой возраст с помощью кредитной карты, документов или селфи. В ближайшее время компания начнет тестировать технологию на небольшой доле американских пользователей, а в случае успеха выкатит изменения на весь мир.

Известная независимая студия Blumhouse сократила шестерых человек. Возможно, в случае с крупными мейджорами увольнение шести сотрудников никто бы не заметил, но в штате Blumhouse состоит всего сотня, и подобное сокращение уже вызывает опасения. Хотя никто из уволенных не работал непосредственно над недавним хоррором «М3ГАНGAN 2.0», источники связывают увольнение именно с плохими сборами фильма. Картина Джерарда Джонстона весьма неудачно стартовала в прокате, заработав всего 17 млн долларов за премьерный уик-энд. На сегодняшний день в кассе фильма лишь 39 миллионов. Вышедшая два года назад первая часть, которую также поставил Джонстон, проявила себя куда лучше — 45 млн долларов за премьерный уик-энд и 180 миллионов за все время.

Известная консалтинговая фирма PricewaterhouseCoopers прогнозирует, что рынок потокового видео в США в течение следующих пяти лет будет расти в среднем на 6% в год, и к 2029-му его объемы достигнут 112 млрд долларов. Таким образом, нынешний размер рынка в 85 млрд долларов увеличится на 33%.

Студия Universal пошла на необычный эксперимент: билеты на премьерные показы нового фильма Кристофера Нолана «Одиссея» в премиальном формате 70 мм в сети кинотеатров IMAX поступили в продажу за год до релиза картины. И были практически полностью раскуплены всего за несколько часов. Теперь часть этих билетов перепродается на eBay и других подобных сайтах по цене, в 10 раз превышающей номинал (за билеты стоимостью 25–28 долларов просят уже по 300–400 долларов). Подобная ставка на IMAX сделана неспроста: эта сеть кинотеатров принесла предыдущей работе Нолана — ленте «Оппенгеймер» — 20% кассы (190 млн долларов при общих сборах в 975 миллионов). Кроме того, «Одиссея» станет первым фильмом в истории, полностью снятым на камеры IMAX.

